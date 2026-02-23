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Kochbox Ratgeber

Studien & Ratgeber rund um Kochboxen

Sie möchten auf dem Laufenden bleiben, was neue Kochboxen angeht, aber auch die neuesten Studien, News oder Ratgeber zu diesem Thema kennen? Lernen Sie alles über die neuesten Fortschritte und Anbieter auf dem Kochbox-Markt und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der modernsten Kochtrends!

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Wir haben die besten Anbieter getestet und versorgen Sie mit innovativen Ideen, spannendsten Studien und interessantesten Ratgeber rund ums Kochen mit Kochboxen. Kochboxen haben in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen. Dies ist vor allem auf die Bequemlichkeit und Flexibilität zurückzuführen, die sie bieten. Solche Boxen sind perfekt für Menschen mit wenig Zeit oder für diejenigen, die nicht gerne kochen. Sie erleichtern das Kochen erheblich und sparen Zeit und Mühe.

Eine aktuelle Studie der Deakin University, veröffentlicht im Fachjournal Health Promotion International, zeigt, dass Kochboxen nicht nur praktisch sind, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Ernährung haben. Die Forscher untersuchten, inwiefern Kochbox-Abonnements das Ernährungsverhalten von Familien verbessern können.

Die Ergebnisse zeigten, dass Kochbox-Nutzer mehr Gemüse aßen und seltener auf Fast Food oder Fertiggerichte zurückgriffen. Darüber hinaus berichteten die Teilnehmer von weniger Entscheidungsstress rund ums Kochen und einem gestärkten Bewusstsein für gesunde Ernährung. Viele Anbieter verstärken diesen Effekt zusätzlich durch den Einsatz regionaler Produkte und saisonaler Rezepte.

Studien rund ums Kochen und Kochboxen

Die Studienergebnisse bestätigen, was Ernährungsexperten seit Langem vermuten: Kochboxen sind eine praktische und gesündere Alternative zu Fertiggerichten oder Fast Food. Sie erleichtern den Kochalltag und helfen dabei, ausgewogener zu essen – ganz ohne großen Planungsaufwand.

Ratgeber: Die besten Kochbox-Anbieter im Test

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Der Einfluss von Kochen auf unsere Gesundheit

Es ist kein Geheimnis, dass eine gesunde Ernährung eine wichtige Rolle in unserem täglichen Leben spielt. Kochen kann viele gesundheitliche Vorteile haben, wenn es richtig gemacht wird. Studien zeigen, dass Menschen, die regelmäßig selbst kochen, ein gesünderes Gewicht haben und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine gesunde Ernährungsweise beizubehalten. 

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Kochen kann auch helfen, das Risiko bestimmter Krankheiten zu reduzieren. Eine Studie hat gezeigt, dass Menschen, die mehr als fünfmal pro Woche selbst kochen, signifikant weniger an Fettleibigkeit und Diabetes leiden als Nichtköche. Diejenigen, die viel selbst kochten, aßen auch mehr Gemüse und schienen insgesamt weniger Kalorien zu sich zu nehmen als jene, die nur gelegentlich kochten. Auch viele Ratgeber zeigen, dass der Verzicht auf FastFood oder gelieferte, fertige Speisen der Gesundheit hilft.

Kochen ist auch eine gute Möglichkeit für Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien, ihre Ernährung anzupassen und so den Konsum bestimmter Lebensmittel zu vermeiden. Es ermöglicht es ihnen auch, den Nährwert ihrer Mahlzeiten besser zu verstehen und sicherzustellen, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten. 

Ratgeber: Gemeinsam kochen

Kochen verbessert nicht nur unsere physische Gesundheit – es kann uns auch emotional stärken und uns helfen, gestresster zu werden. Eine Studie hat gezeigt, dass Menschen in Zeiten hoher Stressbelastung mehr Zeit im Küchenbereich verbringen – was möglicherweise dazu beiträgt, den Stress abzubauen und ein Gefühl der Zufriedenheit hervorzurufen. 

Es ist offensichtlich und in vielen Ratgebern zu lesen: Kochen hat viele positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass man die richtigen Techniken beim Kochen anwendet und nur leckere Zutaten verwendet. Wenn Sie Ihren Gaumen erfreuen und gleichzeitig Ihre Gesundheit verbessern möchten – beginnen Sie noch heute mit dem Kochen, nutzen Sie Ratgeber für Kochanfänger und versuchen Sie z.B. ein Probeabo bei HelloFresh.

Abschließend lässt sich sagen, dass Kochen eine wunderbare Freizeitbeschäftigung ist. Studien belegen, dass Kochen gut für die Gesundheit ist und den Geist stimuliert. Auch für die Figur ist es eine gute Idee, regelmäßig zu kochen und gleichzeitig Gewicht zu verlieren. News über Kochboxen und neue Trends erscheinen ständig und helfen, auf dem Laufenden zu bleiben.

Die Auswahl an Rezepten und Zutaten ist riesig und es gibt unzählige Möglichkeiten, gesunde und schmackhafte Gerichte zuzubereiten. Im Bereich der Kochboxen-Anbieter können Sie zudem entscheiden, ob Sie lieber eine vegane Kochbox wählen oder sich für eine Box entscheiden, die z.B. dieLow Carb Ernährung unterstützt. Die neuesten Studien zeigen, dass regelmäßiges Kochen die Gesundheit positiv beeinflussen kann. Es gibt also keinen Grund mehr, nicht regelmäßig selbst zu kochen. Also los geht’s in die Küche und guten Appetit!

FAQ: Kochbox News & Ratgeber

Welche Kochbox-Trends gibt es aktuell?

Zu den stärksten aktuellen Trends zählen vegane und pflanzenbasierte Kochboxen, Boxen mit regionalen und saisonalen Zutaten sowie Angebote mit reduzierter Verpackung. Zudem wächst das Interesse an Kochboxen mit internationalem Fokus – etwa asiatische Küche. Auch „Low-Waste”-Konzepte und Boxen mit Bioprodukten wie etepetete gewinnen an Popularität, da Nachhaltigkeit beim Lebensmitteleinkauf für viele Verbraucher wichtiger wird.

Sind Kochboxen wirklich gesünder als Fast Food oder Fertiggerichte?

Ja, das legen mehrere Studien nahe. Eine Studie der University of Michigan bestätigte, dass Kochbox-Nutzer ausgewogener essen. Außerdem ermöglicht das Selbstkochen eine bewusste Kontrolle über Zutaten, Fettgehalt und Portionsgrößen – was bei Fertiggerichten oft nicht möglich ist. Menschen, die regelmäßig selbst kochen, nehmen laut Forschungsergebnissen im Durchschnitt weniger Kalorien zu sich.

Wie hat sich der Kochbox-Markt in Deutschland entwickelt?

Der deutsche Kochbox-Markt ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. HelloFresh ist heute das weltweit größte Kochbox-Unternehmen mit Milliardenumsätzen. Laut Statista wird der Umsatz im deutschen Segment für Meal Kits kontinuierlich wachsen, angetrieben durch den Wunsch nach bequemem, gesundem Kochen ohne Planungsaufwand. Die Coronapandemie hat den Markt zusätzlich beschleunigt.

Welche Vorteile haben Kochboxen mit regionalen Zutaten?

Regionale Kochboxen unterstützen lokale Landwirte, reduzieren Transportwege und liefern saisonale Produkte in höherer Frische. Anbieter wie etepetete setzen gezielt auf Ware, die sonst im Handel wegen äußerer Mängel aussortiert würde – und leisten so aktiv einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Regionale Boxen sind oft etwas teurer, bieten aber ein Plus an Transparenz über Herkunft und Anbaumethoden der Zutaten.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Kochbox-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Anbieter-Tests mit praktischen Tipps für gesundes, einfaches Kochen zu Hause.

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