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Kochbox ohne Abo

Kochboxen ohne Abo: Jetzt zubereiten und genießen

Kochboxen sparen Ihnen Zeit und Mühe und sind eine tolle Möglichkeit, neue Gerichte kennenzulernen. Sie möchten eine leckere Kochbox ausprobieren - jedoch, ohne sich an ein Abo zu binden? Kein Problem. Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Anbieter von Kochboxen ohne Abo.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Zu Hause mit frischen und hochwertigen Zutaten kochen, ganz ohne im Supermarkt Schlange stehen zu müssen? Kochboxen machen’s möglich. Jetzt können Sie auch Kochboxen ohne Abo bestellen. Somit bestimmen Sie, wann und wie oft Sie eine Kochbox geliefert bekommen möchten.

Gibt es überhaupt Kochboxen ohne Abo?

Die klassische Kochbox gibt es im Abonnement. Dabei wählen Sie die Anzahl an Mahlzeiten und Personen sowie den Liefertag. Die Lieferung erfolgt einmal wöchentlich. So wird gewährleistet, dass die Zutaten frisch bleiben. Die meisten Kochbox-Dienste bieten ein flexibles Abo, das man jederzeit pausieren kann – in der Regel bereits nach der ersten Lieferung.

Möchten Sie die Mitgliedschaft jedoch kündigen, versucht der Anbieter häufiger, Sie zum Bleiben zu bewegen. Theoretisch könnte man also eine Box bestellen und das Abonnement sofort pausieren. Bei einigen Diensten gibt es eine Probierbox für Neukunden. Andere wiederum bieten die Möglichkeit, Kochboxen ohne Abo zu bestellen.

Kochbox ohne Abo auspacken

Übersicht der verschiedenen Anbieter von Kochboxen ohne Abo

Es gibt mehrere Anbieter, bei denen Sie eine Kochbox bestellen können, ohne ein Abo abzuschließen. Dazu gehören auch große Kochbox-Anbieter wie HelloFresh und Marley Spoon.

HelloFresh ist derzeit der wohl beliebteste Anbieter von Kochboxen auf dem deutschen Markt. Neukunden können die Kochboxen testen, bevor sie sich für oder gegen ein Abonnement entscheiden. Einzigartig sind die Kochboxen für Thermomix. Obwohl es bei diesem Anbieter nicht möglich ist, eine Kochbox einmalig zu bestellen, können Sie Ihr Abo bei HelloFresh ganz einfach pausieren. Und zwar schon nach der ersten Lieferung. Sie können das Abonnement dann reaktivieren, wann es Ihnen gerade passt.

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.

Marley Spoon bietet weder Probierboxen noch Kochboxen ohne Abo an. Allerdings profitieren Sie als Kunde von flexiblen Bedingungen und können die Lieferung jederzeit pausieren. Bei Marley Spoon erwartet Sie ein riesiges Angebot an Rezepten für jeden Geschmack. Vegetarische Optionen sind natürlich auch dabei.

Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.

Singapur, China, Japan und Korea. Eine Besonderheit dieses Anbieters ist, dass keinerlei Mitgliedschaft notwendig ist, sondern alle Boxen einmalig bestellt werden können. Ohne Dauerverpflichtung können Sie eine Themen-Kochbox wie die Korea Geschenkbox oder die vegetarische Kochbox einmalig bestellen.

MyCookingBox ist der beste Anbieter für Fans italienischer Küche. Sie können aus 4 Kochboxen auswählen, die mit original-italienischen Zutaten und Rezept zu Ihnen nach Hause geschickt werden. Sie können die italienische Kochbox ohne Verpflichtungen ausprobieren, denn bei MyCookingBox gibt es keine Abos.

MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.

Juit liefert köstliche und ausgewogene Fertiggerichte direkt zu Ihnen nach Hause. Das gesunde, tiefgekühlte Essen wird von hauseigenen Köchen mit regionalen Zutaten vorgekocht, schockgefrostet und enthält keine Zusatzstoffe. Sie müssen die Gerichte nur noch zu Hause aufwärmen und genießen — ganz ohne Abo.

Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Vor- und Nachteile von Kochboxen ohne Abo

Es spricht einiges dafür, eine Kochbox einmalig zu bestellen. Sie sind flexibler, und auch die Kosten sind übersichtlicher. Außerdem ist eine wöchentliche Kochbox nicht für jeden geeignet. Selbstverständlich können Sie die Lieferung eine Zeit lang aussetzen. In diesem Fall müssen Sie jedoch daran denken, Ihre Einstellungen zu ändern. Das ist bei den besten Kochbox-Anbieter im Vergleich immer möglich.

Doch gibt es auch Nachteile, wenn Sie eine Kochbox einmalig bestellen. Die erhältlichen Rezepte zeigen in der Regel nicht die ganze Vielfalt des Anbieters. Zudem sind Gutscheine und Rabatte meist Bestands- oder Neukunden vorbehalten. Ob Sie eine Kochbox einmalig bestellen oder doch lieber eine Mitgliedschaft abschließen möchten, bleibt Ihnen überlassen.

Kochbox ohne Abo Familie

Worauf sollte ich achten bei einer Kochbox ohne Abo?

Die Kriterien, nach denen Sie eine Kochbox ohne Abonnement wählen, sind von Ihren Vorlieben und Wünschen abhängig. Mittlerweile bieten die meisten Dienste vegetarische und sogar vegane Rezepte an. Die Menge ist in der Regel für 2, 4 oder 6 Personen konzipiert. Singles dürften es daher eher schwer haben. Der Preis für eine 2-Personen-Box mit 3 bis 4 Mahlzeiten liegt typischerweise bei rund 40 Euro.

Es gibt jedoch auch günstigere Anbieter. Bei einem günstigeren Dienst wie Dinnerly sind die Rezepte einfacher und erfordern deshalb weniger Zutaten. Wenn Sie auf Bio-Zutaten Wert legen, sollten Sie einen entsprechenden Anbieter wählen. HelloFresh und Marley Spoon sind für Bio-Lebensmittel und nachhaltige Verpackungen bekannt.

Vor dem einmaligen Bestellen einer Kochbox schrecken vor allem Allergiker zurück. Doch muss dies nicht sein, denn bei jedem Rezept sind die Allergene aufgelistet. Wenn Sie ein bestimmtes Lebensmittel nicht vertragen, wählen Sie ganz einfach ein anderes Rezept. Bestimmte Zutaten können Sie beim Kochen auslassen — beispielsweise ein Nuss- oder Sesam-Topping.

Unser Fazit zu Kochboxen ohne Abo

Kochboxen ohne Abonnement sind zu empfehlen, da sie dem Kunden die Flexibilität bieten, nur dann zu bestellen, wenn er sie benötigt oder Lust auf ein bestimmtes Gericht hat, ohne sich an eine Dauerbestellung binden zu müssen. Dies gibt dem Kunden mehr Freiheit und Kontrolle über seine Einkäufe und sein Budget.

Die meisten Kochbox-Anbieter machen es dem Kunden sehr einfach, Kochboxen einmalig zu bestellen. Bei Lieferdiensten wie HelloFresh, Marley Spoon oder Dinnerly können Sie die Vorteile des flexiblen Abonnements nutzen, welches jederzeit gekündigt oder pausiert werden kann. Andere Anbieter wie EasyCookAsia funktionieren ganz ohne Abo-Modell.

Gönnen Sie sich eine Gaumenfreude und nutzen Sie die attraktiven Angebote für Neukunden, um die verschiedenen Anbieter selbst zu testen.

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