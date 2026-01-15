Der Herbst ist da: leckere Herbstrezepte für gemütliche Stunden

Der Herbst steht vor der Tür, und das bedeutet eine Fülle von saisonalem Obst, Gemüse und Gewürzen. Doch was gibt es Besseres, als deftige Suppen, süße Kuchen und wärmende Getränke? Kürbis — das beliebteste Gemüse der Saison steht in vielen unserer Rezepte im Mittelpunkt, von cremiger Kürbissuppe über Kürbiskuchen bis hin zu Pumkin Latte. Stöbern Sie in unserer Sammlung von gemütlichen Herbstgerichten und köstlichen Desserts.

Deftige Suppen

Cremige Suppen sind wohl einer der Gründe, warum die gemütliche Herbstzeit so beliebt ist. Karotten, Sellerie, Kürbis — das sind die leckersten Herbstsuppen.

Karotten-Pastinaken-Suppe

Zutaten:

1 Esslöffel Sonnenblumenöl

1 Zwiebel, fein gewürfelt

3 Knoblauchzehen, fein gehackt

schwarze Pfefferkörner, gemahlen, ½ Teelöffel

Thymian, eine Handvoll Blätter

2 große Möhren, gewürfelt

2 große Pastinaken, gewürfelt

1 Liter Gemüsebrühe

50 ml Sahne (wahlweise)

Zubereitung:

Das Sonnenblumenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die Zwiebel mit einer großen Prise Salz 10 Minuten lang sanft kochen. Den Knoblauch, den schwarzen Pfeffer und den Thymian hinzufügen und einige Minuten kochen lassen. Die Karotten und Pastinaken hineingeben und im Öl schwenken, dann die Brühe angießen, zum Kochen bringen, dann auf ein Köcheln reduzieren und 20 Minuten kochen, bis das Gemüse weich ist. Fügen Sie auf Wunsch Sahne hinzu, und pürieren Sie die Suppe mit einem Stabmixer, bis sie ganz glatt ist. Die Suppe abschmecken und auf vier Schüsseln verteilen, nach Belieben noch etwas Sahne hinzufügen.

Kürbissuppe

Zutaten:

2 Esslöffel Olivenöl

2 Zwiebeln, grob gewürfelt

2 Möhren, gewürfelt

2 Stangen Staudensellerie, gewürfelt

2 Knoblauchzehen, grob gehackt

1 kg Kürbis oder Butternusskürbis nach dem Schälen, in Stücke geschnitten

1,2 Liter Hühnerbrühe

150ml Sahne

Muskatnuss (optional)

Zubereitung:

Das Olivenöl in einem Topf erhitzen und Zwiebeln, Karotten, Sellerie und Knoblauch darin weich dünsten. Den Kürbis hinzufügen und 5 Minuten kochen, dann die Brühe hinzugeben und köcheln lassen, bis der Kürbis weich ist und sich mit einem Löffelrücken zerdrücken lässt. Die Sahne hinzugeben und 2-3 Minuten leicht kochen lassen. Alles in einen Mixer geben und glatt pürieren (oder einen Stabmixer verwenden). Zum Servieren vorsichtig wieder erhitzen und nach Belieben ein wenig Muskatnuss darüber reiben.

Selleriesuppe

Zutaten:

350 g Staudensellerie, in Scheiben geschnitten

2 Esslöffel Olivenöl, plus extra zum Beträufeln

1 Zwiebel, fein gewürfelt

1 Lauch (ca. 150 g), in feine Scheiben geschnitten

400 g Kartoffeln, geschält und in 1,5 cm große Würfel geschnitten

900 ml Gemüsebrühe

75 ml Hafermilch/Hafercreme (wahlweise)

10 g gehackter Schnittlauch, zum Garnieren

Zubereitung:

Den Ofen auf 200°C/180°C (Umluft/Gas 6) vorheizen. Den in Scheiben geschnittenen Sellerie auf ein Backblech legen, mit 1 Esslöffel Olivenöl beträufeln, würzen und schwenken. 20-25 Minuten lang rösten, bis er innen weich und außen leicht knusprig ist. In der Zwischenzeit 1 Esslöffel Olivenöl bei mittlerer Hitze in einem großen Topf mit Deckel erhitzen. Die Zwiebeln und den Lauch mit etwas Salz in die Pfanne geben. 10 Minuten lang kochen, bis sie richtig weich sind, dabei gelegentlich umrühren. Die Kartoffeln und die Gemüsebrühe in den Topf geben, zum Kochen bringen, dann die Hitze auf mittlere Stufe reduzieren und 10 Min. bei geschlossenem Deckel köcheln lassen. Den gerösteten Sellerie in die Pfanne geben und weitere 10 Min. köcheln lassen. Die Mischung mit einem Stabmixer pürieren, bis sie glatt ist, dann abschmecken. Nach Belieben Hafermilch oder Hafersahne unterrühren, um die Cremigkeit zu erhöhen. Mit gehacktem Schnittlauch und einem zusätzlichen Spritzer Olivenöl garniert servieren.

Süße Kuchen

Herbstzeit ist Kuchenzeit — mit saisonalen Gewürzen und Obst wird das Kaffeetrinken zum Herbst-Erlebnis.

Apfel-Brombeer- Streuselkuchen

Zutaten:

2 saure Äpfel, geschält, entkernt und in dünne Spalten geschnitten

3 süße Äpfel, geschält, entkernt und in dünne Spalten geschnitten

300 g Brombeeren

½ Zitrone, entsaftet

150 g goldener Streuzucker

¼ Teelöffel gemahlener Zimt

2 Esslöffel Zucker

zum Servieren Pudding oder Eiscreme

350 g glattes Mehl

175 g gesalzene Butter, gekühlt und gewürfelt

100 g goldener Streuzucker

Zubereitung:

Für die Streusel das Mehl und die Butter in eine Küchenmaschine geben und zu groben Brotkrümeln verarbeiten. Den Zucker und eine große Prise Salz unterrühren. Den Backofen auf 190°C/Umluft 170°C/Gas 5 vorheizen. Die Äpfel mit den Brombeeren, dem Zitronensaft, dem goldenen Streuzucker und dem Zimt vermischen. In eine große ofenfeste Form geben und die Streuselmischung gleichmäßig darüber verteilen. Den Zucker darüber streuen. 50 Minuten lang backen, bis die Oberfläche goldbraun ist. 10 Minuten aus dem Ofen nehmen und dann mit Pudding oder Eis servieren.

Kürbiskuchen

Zutaten:

500 g Mürbeteig

eine große Prise Zimt

800 g Kürbis, geschält und gewürfelt

150ml Sahne

150 g Zucker

¼ Muskatnuss, gerieben

eine Prise gemahlener Ingwer

3 Eier

30 g Butter, geschmolzen

150 ml Sahne

3 Esslöffel Ahornsirup

Zubereitung:

Den Teig ausrollen und eine runde Tarteform (20 cm) damit auslegen, dabei die Ränder abschneiden (den überschüssigen Teig zur Dekoration aufbewahren). Den Teig mit Zimt bestreuen. 30 Minuten lang kühl stellen. In der Zwischenzeit den Kürbis, die Sahne, den Zucker, die Muskatnuss und den Ingwer in einen Topf geben und zum Köcheln bringen. Bei halb aufgelegtem Deckel etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis der Kürbis weich ist, dann alles pürieren und die Masse abkühlen lassen. Den Backofen auf 200°C/Umluft 180°C/Gas 6 vorheizen. Die Tarteform mit Backpapier oder Folie auslegen und mit Backbohnen füllen, dann den Teig 15 Minuten lang backen. Das Papier und die Bohnen entfernen und weitere 5 Minuten backen oder bis der Boden trocken und durch ist. Den Ofen auf 180°C/Umluft 160°C/Gas 4 herunterschalten. Die Eier und die Butter zu einem Püree verquirlen und in die Form füllen (je nach Tiefe der Form kann etwas von der Mischung übrig bleiben). Wenn Sie möchten, können Sie aus dem überschüssigen Teig Formen ausstechen und damit die Ränder der Torte verzieren. Legen Sie sie nicht in die Mitte, sonst sinken sie ein. Backen Sie 30 Minuten lang und prüfen Sie dann die Torte, sie sollte in der Mitte leicht wackeln. Wenn sie zu flüssig ist, backen Sie sie weitere 10 Minuten. Schlagen Sie die Sahne dickflüssig und rühren Sie dann den Ahornsirup ein. Mit der Torte servieren.

Birnenkuchen

Zutaten:

6 Birnen, geschält

200 g Streuzucker

1 Vanilleschote, der Länge nach in ½ aufgeschnitten

400 g Rhabarber, in 4 cm große Stücke geschnitten

2 Esslöffel goldener Streuzucker

150 g fertiger Mürbeteig

zum Bestäuben glattes Mehl

1 Ei, verquirlt

2 Esslöffel Zucker

Zubereitung:

Die Birnen in einen Topf geben und mit Wasser bedecken. Streuzucker und Vanille einrühren und zum Köcheln bringen. Die Birnen 10-15 Minuten sprudelnd kochen lassen oder bis ein Messer gerade noch durch das Fruchtfleisch gleitet. Die Birnen aus dem Sud nehmen (diesen zum Beträufeln aufbewahren) und zum Abkühlen beiseite stellen. Nach dem Abkühlen den Boden jeder Birne abschneiden, so dass sie aufrecht stehen. Mit möglichst gleichmäßigem Abstand auf dem Boden einer tiefen, runden 23 cm Form anordnen. Den Rhabarber im goldenen Streuzucker schwenken und mit einem Löffel um die Birnen herum verteilen. 1 EL des Birnensuds über den Rhabarber träufeln. Den Ofen auf 190°C/Lüfter 170°C/Gas 5 vorheizen. Den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche ausrollen und mit einem Pizzarad oder einem scharfen Messer unregelmäßig geformte, aber gleich große Stücke ausschneiden. Den Rhabarber mit den Teigformen bedecken, zwischen den aufrecht stehenden Birnen anordnen und überlappen lassen, um die Kruste zu versiegeln und einen Patchwork-Effekt zu erzielen. Den Teig mit verquirltem Ei bestreichen und mit Zucker bestreuen. 30-35 Minuten backen, bis der Teig goldgelb ist.

Noch mehr leckere Herbstrezepte

Wenn Sie sich das Kochen im Herbst noch leichter machen wollen, dann sollten Sie unbedingt Kochboxen ausprobieren! Sie ersparen sich nicht nur das Einkaufen, sondern auch die Essensplanung. Jede Woche wählen Sie gesunde, leckere und saisonale Gerichte aus und bekommen alle Zutaten samt Kochanleitung bis nach Hause geliefert. Je Geschmack können Sie Ihren Favoriten aus den besten Anbietern wählen:

Wärmende Getränke

Es gibt nichts besseres, als an kühlen Herbsttagen ein heißes Getränk in den Händen zu halten. Hier sind unsere Favoriten.

Pumpkin spice latte

Zutaten:

60 ml Espresso

2 Teelöffel pürierter Kürbis (aus der Dose)

200 ml Milch

Zimt oder Muskatnuss, zum Bestreuen

Zimtstange (optional)

60 ml Wasser

30 g Streuzucker

½ Teelöffel Vanilleextrakt

Zubereitung:

Für den Sirup Wasser, Zucker und Vanilleextrakt in einen Topf geben und aufkochen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Geben Sie 25 ml des Sirups in eine Tasse. Fügen Sie den Espresso (ca. 60 ml) hinzu. Geben Sie den pürierten Kürbis zusammen mit der Milch in das Milchkännchen und schäumen Sie ihn auf. Achten Sie darauf, dass das Püree glatt ist. Gießen Sie die erhitzte Milch über den Espresso und den Sirup. Bestäuben Sie den Espresso mit Zimt oder Muskatnuss und garnieren Sie ihn mit einer Zimtstange, die Sie quer über das Glas legen (für einen besonderen Effekt können Sie die Enden mit einem Küchenbrenner abbrennen).

Kurkuma-Chai-Tee

Zutaten:

500 ml Wasser

3 Scheiben Ingwer

3 Scheiben Kurkuma

2 Kardamonschoten, zerdrückt

3 Gewürznelken

eine Prise Fenchelsamen

wahlweise Mandelmilch

wahlweise Honig

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen Topf geben und bei niedriger Hitze verquirlen, bis sie dampfen. Sobald sie warm sind, vom Herd nehmen und die Milch mit einem Schneebesen kräftig aufschäumen. Abschmecken und nach Belieben mehr Zucker oder Ahornsirup hinzufügen. Einen hitzebeständigen Becher oder eine Tasse mit kochendem Wasser ausspülen, um sie zu erwärmen, dann das Getränk darin servieren.

Heiße Orangen-Schokolade

Zutaten:

3 ½ Tassen Vollmilch

½ Tasse Schlagsahne

2 Esslöffel Kristallzucker

2-3 Streifen Orangenschale

1 Prise gemahlene Muskatnuss

1 Teelöffel Vanilleextrakt

120g hochwertige Zartbitterschokolade, grob zerkleinert

Schlagsahne, für den Belag

Geraspelte Schokolade, zum Garnieren

Orangenscheibe oder -schale, zum Garnieren

Zubereitung:

In einem Kochtopf bei mittlerer Hitze Milch, Sahne, Zucker und Orangenschale verquirlen. Zum leichten Köcheln bringen, aber nicht kochen lassen. Muskatnuss, Vanille und Schokolade hinzugeben. Vom Herd nehmen und verquirlen, bis die Schokolade vollständig eingearbeitet ist. Die Mischung gleichmäßig auf zwei Becher verteilen. Mit Schlagsahne, Schokoladenraspeln und einer Orangenscheibe garnieren.

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