Medienkooperation

Kochbox Geschenk finden

Kochbox verschenken: Das beste Geschenk für Genießer

Sie suchen nach einer Geschenkidee für Kochfans und Gourmets? Kochboxen sind schwer im Trend und ideal zum Verschenken. Welche Kochboxen sind die besten Geschenke? Bei welchen Anbietern können Sie ohne Abo bestellen? Wir haben die Antworten für Sie.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Möchten Sie jemanden beschenken, der beim Kochen gerne Neues ausprobiert? Kulinarischer Genuss mit allen Zutaten inklusive Rezept bietet ein Kochbox-Geschenk, das Sie bei verschiedenen Anbietern ohne Abo bestellen können.

Erfahrene Gourmets entwickeln stetig neue Kochideen mit gesunden Zutaten, deren Menge genau auf die zu kochenden Portionen abgestimmt ist. Ein Kochbox Geschenk ist somit eine tolle Alternative zu einem Restaurant-Gutschein – erst recht für Menschen, die am liebsten selbst den Kochlöffel schwingen. Hier erfahren Sie, bei welchen Anbietern Sie Kochboxen als Geschenk kaufen können und wie sie funktionieren.

Warum eignen sich Kochboxen als Geschenk?

Ein Kochbox Geschenk ist eine Verwöhn-Packung, schließlich freuen sich alle Menschen über gutes Essen. Besonders individuell sind Kochboxen, wenn Sie sich den Inhalt selbst überlegen. In diesem Fall spüren die Empfänger zu Weihnachten, zum Geburtstag, zum Muttertag oder zu Ostern, dass Sie sich vor dem Schenken reichlich Gedanken gemacht haben. 

Natürlich können Sie auch zu jedem beliebigen anderen Anlass eine Kochbox verschenken, denn gegessen wird täglich. Ideal geeignet ist als Geschenk eine Kochbox für eine Person, die wenig Zeit zum Einkaufen hat, trotzdem gerne kocht und öfter mal neue Gerichte austestet Auch Kochmuffel können bei der Zubereitung der Speisen wenig falsch machen, weil erstens die Portionen exakt abgemessen sind und das beiliegende Rezept eine genaue Anleitung zum Kochen gibt.

Kochbox Geschenk Familie

Übersicht der verschiedenen Anbieter von Kochbox-Geschenke

Sie möchten eine leckere Kochbox verschenken? Wie wäre es mit einem der folgenden Anbieter:

Ein Kochbox-Geschenk ohne Abo ist zum Beispiel beim Rewe Lieferservice erhältlich. Über die Rezepte-Auswahl in der App oder über die Webseite können Sie sämtliche für die Rezepte vorgesehenen Zutaten in der benötigten Menge kombinieren und sich nach Hause liefern lassen. Dafür brauchen Sie kein Abonnement bei Rewe abzuschließen. Wagen Sie vor dem Verschenken einfach einen Test und ordern Sie Lebensmittel für sich selbst. Für den Wocheneinkauf ist der Lebensmittel-Lieferdienst ebenfalls perfekt geeignet.

Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.

Bei HelloFresh können Sie sicher sein, dass Ihr Kochbox Geschenk auf die Geschmacksknospen des Beschenkten abgestimmt ist. Dieser Anbieter verkauft Geschenkgutscheine. Daher müssen Sie nicht gleich eine Kochbox verschenken, weil Beschenkte das Budget selbst gegen die gewünschten Rezepte und Lebensmittel eintauschen können. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Sie die Essgewohnheiten nicht bis ins Detail kennen.

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.

Fans der italienischen Küche werden MyCookingBox lieben. Sie können zwischen 4 Boxen wählen — gefüllt mit leckeren italienischen Rezepten und Originalzutaten. Natürlich können Sie eines der italienischen Genuss-Kits auch als Geschenk verschicken.

MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.

Wie funktionieren Kochboxen eigentlich?

Nachdem Sie eine Kochbox als Geschenk bestellt haben, empfängt der Beschenkte eine Tüte oder ein Paket mit grammgenau abgewogenen Nahrungsmitteln und Gewürzen, die Bestandteile des dazugehörigen Rezeptes sind. Damit die Zutaten tatsächlich frisch ankommen, ist es ratsam, bei der Bestellung nicht ihre eigene, sondern die Adresse des Empfängers anzugeben. Neben der Kochanleitung enthält die Box meist zusätzliche Informationen zu den Nährwerten.

Sofern Sie anstelle eines Geschenkgutscheins eine Kochbox verschenken möchten, wählen Sie die gewünschten Mahlzeiten pro Woche und die Anzahl der Personen im Haushalt aus. Häufig handelt es sich um zwei bis vier Essende. Anbieter wie HelloFresh, MyCookAsia und MyCookingBox führen übrigens auch Kochboxen für Singles im Angebot. Anschließend entscheiden Sie, ob das Geschenk einmalig ohne Abo sein soll oder ob Sie ein Abonnement abschließen wollen. Die meisten Anbieter haben tolle Rabatte und Gutscheine für Kochboxen im Angebot.

Kochbox Geschenk Freunde

Wie kann ich eine Kochbox als Geschenk bestellen?

Sobald Sie eine Kochbox verschenken, ist es wichtig, auf die Ernährungsgewohnheiten der Beschenkten zu achten. Handelt es sich bei den persönlichen Vorlieben um low carb, vegane oder glutenfreie Kost? Die Freude wird mit Sicherheit gedämpft sein, wenn Sie einem vegan lebenden Menschen eine Box voller Steaks überreichen. Darüber hinaus sollten Sie die Kochkünste des Empfängers einschätzen können. Wer selten kocht, wird mit zu anspruchsvollen Rezepten wenig anfangen können.

Vergewissern Sie sich außerdem, dass Sie Ihr Kochbox Geschenk möglichst zeitnah an die Frau oder an den Mann bringen. Lebensmittel wie Fleisch, Käse und Gemüse sind verderblich und sollten so frisch wie möglich verarbeitet und verzehrt werden. Deshalb planen Sie den Zeitpunkt der Bestellung gründlich.

Unser Fazit zu Kochboxen als Geschenk

Wenn Sie jemanden beschenken möchten, der gerne kocht und neue Gerichte ausprobiert, ist eine Kochbox ein tolles Geschenk. Sie bieten ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis, und enthalten alle Zutaten und Rezepte, um leckere Gerichte zu Hause zuzubereiten.

Mit einer Kochbox können auch Menschen, die normalerweise nicht viel Zeit oder Energie in die Planung und Zubereitung von Mahlzeiten investieren können, neue Gerichte ausprobieren und kochen. Darüber hinaus können Kochboxen helfen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Bei Anbietern wie HelloFresh, MyCookingBox, EasyCookAsia und voila können komplette Kochboxen einfach bestellt und verschenkt werden. Bei Anbietern wie Rewe und Flaschenpost können Sie sich Ihre Kochbox selbst zusammenstellen. Probieren Sie es aus und machen Sie noch heute Ihren Liebsten eine Freude mit einem Kochbox-Geschenk!

Weitere interessante Artikel

Gourmet Kochbox
Genuss mit Gourmet Kochboxen
Sie sind ein Feinschmecker und legen besonders Wert auf hochwertige Zutaten? Gourmet Kochboxen enthalten sorgfältig ausgewählte Zutaten, die Gaumengenuss garantieren.
Marley Spoon unter der Lupe
Die besten Kochboxen im Vergleich
Eine Kochbox ist die perfekte Lösung für Sie, wenn Sie zwar gerne kochen, aber keine Zeit oder Lust haben, sich um die Einkäufe zu kümmern. Jetzt die besten Anbieter entdecken.
studie-so-kocht-deutschland
Studie: So kocht Deutschland
Wie viele Menschen kochen überhaupt jeden Tag selbst? Eine aktuelle Studie gibt Aufschluss über die neuen Koch- und Essgewohnheiten der Deutschen.
Kochbox glutenfrei
Glutenfreie Kochbox
Sie leiden an einer Glutenunverträglichkeit oder möchten aus anderen Gründen auf Gluten verzichten? Mit glutenfreien Kochboxen können Sie vielseitige Rezepte sorgenfrei zu Hause zubereiten.
Rewe Kochbox: Zeitsparend für Paare
Rewe Kochbox im Check
Kochboxen gibt’s viele, aber nicht immer können die Rezepte oder die Qualität der Zutaten überzeugen. Mit der Rewe Kochbox haben Sie es selbst in der Hand, bequem online oder über die App.
etepetete
Etepetete Bio-Box im Test
Die grüne Kochbox enthält ausschließlich frisches Obst und Gemüse. Damit tun Sie sich und der Umwelt etwas Gutes. Wir zeigen Ihnen im Etepetete Test wie die Box Ihren Speiseplan bereichert.
Marley Spoon Kochbox
Marley Spoon im Test
Die Kochboxen von Marley Spoon sind ideal für Hobbyköche, die gerne mal raffinierte Gerichte ausprobieren möchten. In sechs Schritten zaubern Sie leckeres Essen auf den Tisch.
HelloFresh Kochbox
HelloFresh im Test
Leckere, schnelle Gerichte für Paare oder die ganze Familie kommen mit den HelloFesh Kochboxen bequem nach Hause! Welche Bewertung bekommt Deutschland’s Marktführer im Test?
vegetarische Kochbox entdecken
Vegetarische Kochbox
Eine vegetarische Kochbox unterstützt eine ausgewogene Ernährung. Doch was bedeutet vegetarisch eigentlich? Und worauf sollten Sie bei vegetarischen Rezepten Acht geben?
mycookingbox im Test
Erfahrungen mit MyCookingBox
Lust auf Italienisch? Mit MyCookingBox lassen Sie sich die Vielfalt der italienischen Küche nach Hause liefern. Wir geben Ihnen einen Überblick über Angebot und Preise.
Kochbox Dresden
Kochboxen ohne Abo
Sie möchten eine leckere Kochbox ausprobieren — jedoch, ohne sich an ein Abo zu binden? Kein Problem. Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Anbieter von Kochboxen ohne Abo.
Kochboxen für Singles
Kochboxen für Singles
Kochboxen sind nicht nur für Paare und Familien geeignet, sondern auch für Singles. Doch gibt es Kochboxen auch für eine Person? Und welche Anbieter haben die beste Auswahl für Singles?
Kochtipps
12 Kochtipps, um Ihre Kochfähigkeiten zu verbessern
Haben Sie sich jemals gefragt, wie man ein besserer Koch wird? Man muss nur bereit sein, zu lernen. Den Rest erfahren Sie hier.‍
juit
JUIT im Test
JUIT ist ein Anbieter von gesunden Fertiggerichten, tiefgekühlt nach Hause geliefert, in 8 Minuten serviert. Wir haben Angebot, Bestellvorgang und Preise für Sie unter die Lupe genommen.
Umami
Umami: Der fünfte Geschmackssinn
Süß, sauer, salzig, bitter – und Umami? Der fünfte Geschmackssinn revolutioniert die moderne Küche und macht Geschmacksverstärker wie Glutamat überflüssig.