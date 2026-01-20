Kochboxen in München: Essensboxen direkt zu Ihnen nach Hause

Mit den verschiedenen Kochboxen in München für zu Hause sparen Sie sich den wöchentlichen Einkauf im Supermarkt und lassen sich Ihre Gerichte mit frischen, regionalen Produkten ganz einfach vor Ihre Haustüre liefern. Erfahren Sie, welche Anbieter es für Ihre Region gibt und wie Sie bei diesen neben Zeit auch Geld sparen können.

Welche Arten von Kochboxen werden in München angeboten?

In München gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Anbieters für jeden Bedarf des täglichen Genuss-Lebens. Ob Essensboxen mit veganen Gerichten, Bio-Zutaten, große Boxen für die ganze Familie oder schnelle und einfach Speisen für Studenten oder Singles. Gutes Essen genießen hat in Bayern schon lange Tradition. Mit Zutatenboxen und leckeren, abwechslungsreichen Rezepten verwöhnen viele Großstädter ihren Gaumen – und schonen dabei die Nerven.

Welche Anbieter für Kochboxen in München gibt es?

In München bzw. dem Umland gibt es mehrere verschiedene Kochboxen für jeden Bedarf. Um die richtige Box zu wählen, stellen wir Ihnen hier die beliebtesten Anbieter für Essensboxen im Vergleich vor:

Hello Fresh: Immer frische Zutaten mit einfacher Zubereitung

Hello Fresh ist wohl der bekannteste Kochbox-Anbieter und die Nummer 1 in München. In diesen Essensboxen können Sie zwischen verschiedenen Gerichten und der Anzahl der Portionen wählen. Ganz gleich ob vegan, vegetarisch oder Bio, bei Hello Fresh können Sie aus 33 verschiedenen Speisen, genau auf Ihren Bedarf angepasst, auswählen. Zu jeder Box gibt es für jede Zubereitung ein Rezept mit dazu. In der App finden Sie zudem ein Video mit den einzelnen Arbeitsschritten. Somit eignet sich HelloFresh auch für Kochanfänger.

Besonders machen die Boxen von Hello Fresh nicht nur die Vielfalt an veganen, vegetarischen Speisen oder auch Fleischgerichten, sondern auch die Möglichkeit Balance-Boxen zu bestellen. Mit diesen Boxen wird besonders viel Wert auf eine ausgewogene und kalorienarme Kost gelegt.

Kosten für Hello Fresh Kochboxen in München: ab 5,10 € pro Portion

Lieferkosten: Zusätzlich zu Einkaufspreis fallen 5,99 € pro Lieferung an

Hello Fresh: Erfahrungen in München

Kunden von Hello Fresh Kochboxen in München sind begeistert von der einfachen Abwicklung, schnellen Lieferung und der simplen Zubereitung der frischen Zutaten in den Essenboxen. Gern nutzen sie das Angebot der wöchentlichen Lieferung.

Marley Spoon: Jede Woche neue Rezepte ausprobieren

Marley Spoon Kochboxen für München bietet Ihnen jede Woche neue einzigartige Rezepte, entwickelt von den hauseigenen Köchen. Für jede Essensbox von Marley Spoon können Sie individuell die Portionen angeben und haben eine große Auswahl zwischen Fleischgerichten und vegetarischen Gerichten.

Kosten für Marley Spoon Kochboxen in München: ab 5,30 € pro Portion

Lieferkosten: 6,99 €

Marley Spoon: Bewertung & Erfahrungen

Die Kunden von Marley Spoon Kochboxen in München sind begeistert von der schnellen und einfachen Abwicklung bei der Bestellung. Das besondere an den Essensboxen sind nicht nur die einzigartigen Gerichte, sondern auch die Lieferung in recycelbaren Kühltaschen mit wiederverwendbaren Kühlakkus, welche die Frische der Lebensmittel bei der Anlieferung garantieren.

Etepetete: Regionale Kochbox aus München

Etepetete bietet Ihnen ausschließlich regionales Obst und Gemüse mit einem gutem Preis-Leistungsverhältnis. Der Anbieter legt nicht nur großen Wert auf den biologischen Anbau der Lebensmittel, sondern setzt sich aktiv gegen Lebensmittelverschwendung ein. Verglichen mit den anderen Kochboxen in München, werden hier keine Rezepte zu den Gerichten mitgesandt, da die Essensboxen keine ganzen Gerichte beinhalten, sondern lediglich heimatliches Bio-Obst und Gemüse.

Kosten für Etepetete Kochboxen in München: ab 21,99 € pro Box

Lieferkosten: Gratis Lieferung

Etepetete: So kommt die Kochbox bei Münchner an

Die Kundenerfahrungen mit der Etepetete Kochbox sind überwiegend positiv. Besonders geschätzt wird von den Kunden die Frische der Lebensmittel und der Verkauf von Obst und Gemüse, welches nicht mehr der perfekten Norm für den Supermarktverkauf entspricht, wodurch bei jedem Kauf Lebensmittel vor der Entsorgung durch „falsches Aussehen“ gerettet werden.

REWE-Kochboxen: Von Antipasti bis Premiumsteak

Die REWE Kochboxen bieten im Vergleich zu anderen Essenboxen wöchentlich nicht nur 15-20 Rezepte, sondern haben im eigenen Onlineportal REWE „Rezeptwelt“ dauerhaft eine große Auswahl zwischen 8000 verschiedenen, frei wählbaren Rezepten für jeden Geschmack. Ob Backrezepte, Fleischgerichte oder vegetarische Kost, in diesen Kochboxen können viele verschiedene Gerichte individuell ausgewählt werden.

Kosten für REWE-Kochboxen in München: ab 39,99 € pro Box

Lieferkosten: 5,49 €

REWE Kochbox: Münchner Erfahrungen

Viele Kunden der REWE Boxen sind positiv überrascht von der vielfältigen und schmackhaften Auswahl an unterschiedlichen Rezepten. Auch die einfache Abwicklung der Bestellung und Lieferung von frischen Lebensmitteln sorgt für zufriedene Kunden.

Für wen eignet sich eine Kochbox in München?

Solche Lebensmittelboxen eignen sich für jeden Geschmack und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Der Inhalt und die Portionen sind bei jeden Anbieter in Bayern frei wählbar. Ganz gleich ob für Singles, mehrköpfige Familien oder WGs, wenn das Kochen schnell gehen muss und keine Zeit für einen Großeinkauf im Supermarkt bleibt, sind Essensboxen genau die richtige Wahl.

Wie kann ich eine Kochbox in München bestellen?

Eine Lebensmittelbox zu bestellen, ist ganz simpel. Haben Sie den richtigen Anbieter für sich gefunden, so können Sie über Apps am Smartphone oder über den PC Ihren eigenen Menüplan zusammenstellen. Wählen Sie einfach die gewünschten Gerichte aus, geben Sie an, ob Sie eine bestimme Kost wie vegetarisch oder vegan bevorzugen und geben Sie die Anzahl der gewünschten Portionen an. Je nach Anbieter stehen Ihnen verschiedene Abo-Modelle zur Verfügung.

Was kostet eine Kochbox ungefähr?

Solche Essensboxen in München kosten pro Gerichte durchschnittlich ab 3,99 €. Die Preise variieren jedoch nach Zutaten und den benötigten Portionen. Je nach Anbieter fallen die Lieferkosten unterschiedlich an. Möchten Sie mehr über die einzelnen Anbieter erfahren, gibt es alles Wissenswerte inkl. Rabatte und Sparmöglichkeiten in dem jeweiligen Test.

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