Medienkooperation

Kochbox glutenfrei

Glutenfreie Kochboxen: Frisch, abwechslungsreich und nachhaltig

Sie leiden an einer Glutenunverträglichkeit oder möchten aus anderen Gründen auf Gluten verzichten? Mit glutenfreien Kochboxen können Sie inspirierende und vielseitige Rezepte zu Hause zuzubereiten, ohne sich um Ihre Gesundheit zu sorgen. Wir stellen Ihnen die besten Anbieter von glutenfreien Kochboxen vor.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Unter 100 Menschen befindet sich mindestens eine Person, die an einer Glutenunverträglichkeit, auch Zöliakie genannt, leidet. Um dennoch abwechslungsreich und lecker zu kochen, bedarf es Alternativen, die frei von Gluten und anderen unerwünschten Inhaltsstoffen sind. Glutenfreie Kochboxen sind eine gute Möglichkeit, trotz einer Unverträglichkeit inspirierende und vielseitige Gerichte zu genießen.

Bei einer Glutenunverträglichkeit handelt es sich um eine chronische Darmerkrankung, bei der ein Betroffener auf das Speichereiweiß im Getreide mit diversen Beschwerden reagieren. Dieses Protein wird nämlich von dessen Immunsystem fälschlicherweise als unverträglich bzw. schädlich eingestuft. 

Die Zahl der “Weizensensitiven” steigt beständig an, weshalb die meisten Konzerne längst darauf reagiert und glutenfreie Lebensmittel auf den Markt gebracht haben. Auch Unternehmen, die für bestimmte Rezepte zusammengestellte Produkte als Package anbieten, liefern mittlerweile glutenfreie Kochboxen an ihre Kunden und erweitern die Auswahl beständig.

Wenn Sie sich eine Kochbox ohne Gluten für Zuhause bestellen, können Sie zwischen zahlreichen bekannten Firmen wie beispielsweise HelloFresh, Foodly oder Etepetete wählen.

Was bedeutet eigentlich glutenfrei?

Bei Gluten handelt es sich um Proteine, die als Speicher- bzw. Klebereiweiß in Getreide wie Weizen, Dinkel, Gerste und Roggen vorkommen. Sie tragen dazu dabei, dass die Zutaten bei der Herstellung von beispielsweise Brötchen oder Nudeln zusammenhalten und der Teig nicht bröselt. Wenn nun Betroffene glutenhaltige Nahrung aufnehmen, bildet der Organismus Antikörper, was unangenehme Auswirkungen auf die Verdauung haben kann.

Erstmalig erwähnt wurde die Zöliakie, deren Name sich vom altgriechischen Wort kolia (= dt. Unterleib) ableitet, bereits im 2. Jhd. n. Chr. in Griechenland und als “bauchige Krankheit” beschrieben. Ein Zusammenhang mit der Ernährung wurde im 19. Jahrhundert von einem englischen Kinderarzt erkannt, der die Glutenunverträglichkeit als “Verdauungsstörung” diagnostizierte. Natürlich gab es damals noch keine glutenfreien Rezepte, auch wenn bald feststand, dass die Patienten Fett besser vertrugen als Kohlenhydrate.

Als die Menschen im Zweiten Weltkrieg aufgrund der Versorgungsnotlage kaum mehr Getreide aßen und sich der Zustand Betroffener verbesserte, entstand die Idee zur glutenarmen Ernährung. Doch es sollte noch viele Jahre dauern, bis auch Rezepte ohne Gluten erstellt wurden … und heute ist sogar die Kochbox glutenfrei.

Doch was mittlerweile einfach klingt, stellte sich für viele Zöliakie-Patienten ursprünglich als große Herausforderung heraus, denn die einzige Therapie lautet: lebenslanger Verzicht auf glutenhaltige Lebensmitteln — wobei das tückische Getreideprotein in sehr vielen Produkten steckt, bei welchen man nicht damit rechnet, zum Beispiel Wurst.

Das bedeutet, sorgfältiger einkaufen, sich stets auf dem Laufenden halten und immer alles kontrollieren. Darüber hinaus verlangt die Unverträglichkeit eine Abkehr von jahrzehntelangen Gewohnheiten. Besonders schwer fällt vielen Betroffenen auch, dass sie nicht mehr so spontan sein können und jede Nahrungsaufnahme besser planen müssen — ob alleine oder in Gesellschaft.

Da jedoch viele Unternehmer ein Herz für “weizensensible” Menschen haben, wird es auch für sie laufend einfacher, sich gesund zu ernähren. Und auch viele Menschen, die nicht unter Zöliakie leiden, entscheiden sich mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen für eine glutenarme Ernährung. Verschiedene Studien bestätigen, dass die glutenfreie Diät darüber hinaus eine bestimmte orale Bakterienzusammensetzung begünstigt, die sich negativ auf die Zahngesundheit bzw. die Speichelbildung auswirkt. In unserem Zahnmagazin finden Sie weitere interessante Artikel, Studien und Trends zum Thema Ernährung und Zahngesundheit.

Es gibt bereits jede Menge glutenfreie und glutenarme Rezepte, weshalb ausreichend Vielfalt garantiert ist. Und auch die Kochbox wurde zur Freude der Fans dieser Lebensmittelpakete glutenfrei.

Kochbox glutenfrei Rezept

Übersicht der verschiedenen Anbieter von glutenfreien Kochboxen

Sie kennen vielleicht viele Firmen, die Lebensmittel oder Zutaten für ein bestimmtes Gericht oder Menü zusammenstellen und dem Verbraucher frisch bis vor die Haustüre liefern — stellen sich vielleicht aber die Frage: Wessen Kochbox wird auch glutenfrei angeboten?

Hier die bekanntesten Kochbox Anbieter im Vergleich:

Glutenfreie Kochboxen und Rezepte, sowohl der klassischen als auch der modernen Art, trotzdem besonders gut für Anfänger geeignet — das verspricht HelloFresh. Die Zubereitung der Gerichte nimmt nur jeweils ca. 35 Minuten in Anspruch. Wöchentliches Pausieren ist möglich. HelloFresh ist der unumstrittene Marktführer im Kochbox-Segment.

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.

Bei den glutenfreien Kochboxen dieses Anbieters handelt es sich um die Deluxe-Version, die etwas teurer ist und auch komplexere glutenfreie Rezepte beinhaltet. Marley Spoon bietet jedoch ausführliche Kochanleitungen, sodass die Zubereitung gelingt, wenn man etwas bedächtiger beim Kochen ist.

Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.

Bei etepetete gibt es vegane und vegetarische Rezepte, die allesamt glutenfrei sind und vor allem aus frischem Gemüse bestehen. Der Name des Unternehmens trügt, denn die Produkte sind so, wie sie wachsen, ob gerade oder krumm, und absolut nicht “etepetete”. Das Konzept von etepetete geht auf, es gibt viele positive Erfahrungen im Netz.

Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.

Mit der Rewe Kochbox stellen Sie sich selbst glutenfreie Kochboxen zusammen. So können Sie auf individuelle Vorlieben leicht eingehen und können nebenbei auch noch andere klassische Supermarkt-Produkte wie Waschmittel oder Seife mitbestellen. Sie können mit Rewe und der entsprechenden App Ihren Einkauf bequem vom Sofa aus erledigen. 

Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.

Glutenfreie Kochboxen bestellen: So funktioniert es

Wenn auch Sie zu den Betroffenen zählen und an einer Zöliakie leiden, wollen Sie vielleicht mit einer Kochbox Erfahrungen machen und dieses besondere Service verschiedenster Unternehmen in Anspruch nehmen. Das Bestellen einer Kochbox ist wirklich einfach.

Das Prinzip der Kochboxen ohne Gluten ist einfach: Sie wählen ein Gericht aus, etwa mittels App, bestimmen die Woche und den Tag, an dem die Zutaten bei Ihnen eintreffen sollen, erhalten die Lebensmittel pünktlich, zuverlässig und frisch an die Haustüre zugestellt, packen die Produkte aus und kochen sofort los – ob für sich alleine oder den gesamten Freundeskreis. Oder sie treffen Vorbereitungen gleich für die ganze Woche.

Da glutenfreie Kochboxen mit Rezept geliefert werden, müssen Sie sich keine Gedanken mehr um die Zubereitung des Gerichts machen, egal, ob Sie dieses im Anschluss alleine, mit dem Partner oder im Kreis ihrer Familie genießen wollen. Der größte Vorteil von Kochboxen ohne Gluten liegt allerdings vermutlich darin, dass Sie sich den Stress ersparen, nach dem Büro noch zum Supermarkt zu hetzen, um im Feierabendgetümmel einzukaufen. Die Zeit, die Sie sich dabei ersparen, können Sie stattdessen mit Ihren Lieben verbringen.

Wenn Sie die Kochbox — glutenfrei oder nicht —  einmal nicht benötigen oder pausieren wollen, etwa weil Sie auf Urlaub fahren, kann man an der Bestellung jederzeit und absolut problemlos etwas ändern.

Die Kochbox mit Rezept hat sich längst in den heimischen Haushalten etabliert, und jetzt ist die Kochbox sogar glutenfrei geworden und somit auch für Menschen mit Zöliakie eine wunderbare Alternative. Die Preise für glutenfreie Kochboxen liegen zwischen 35 und 40 Euro.

Kochbox glutenfrei kochen

Glutenfreie Kochboxen: Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit

Immer mehr Unternehmen, die sich auf glutenfreie Kochboxen und glutenfreie Rezepte spezialisiert haben, garantieren ein nachhaltiges und damit klimafreundliches Service. Sie erkennen diese Dienstleister daran, dass sie umweltfreundliche Verpackungen sowie regionale und saisonale Produkte anbieten, kurze Lieferwege einhalten und Bio-Zutaten extra kennzeichnen. Das zeigt auch der Vergleich der besten Kochboxanbieter.

Ein weiterer Hinweis auf eine nachhaltige Geschäftspolitik ist der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung, indem die Anbieter von glutenfreien Kochboxen auf die genau Portionierung der Lebensmittel und den exakten Lieferumfang achten.

Mit dem Schritt, glutenfreie Kochboxen ins Sortiment aufzunehmen, bieten die betreffenden Unternehmen also nicht nur von der Zöliakie Betroffenen eine große Unterstützung, sondern leisten auch ihren Beitrag zur umweltfreundlichen Ernährung.

Unser Fazit zu glutenfreien Kochboxen

Wenn Sie sich als an Zöliakie-Patient bzw. Patienten die glutenfreie Kochbox ansehen, werden Sie feststellen, dass man sich in der heutigen Zeit kaum gesünder, kostengünstiger und einfacher ernähren kann. Darüber hinaus bieten glutenfreie Kochboxen abwechslungsreich Gerichte, von der traditionellen und klassischen bis hin zur exotischen und modernen Küche. 

Das Angebot wird laufend erweitert, um Betroffenen dieselben kulinarischen Highlights zu ermöglichen, wie allen Feinschmeckern ohne Glutenunverträglichkeit. Es machen daher immer mehr Nutzer von glutenfreien Kochboxen die Erfahrung, dass sie keinerlei Einschränkungen im Genuss, der Handhabung und der Flexibilität mehr haben, wie das vor gar nicht allzu langer Zeit noch der Fall war.

Anbieter wie HelloFresh, Marley Spoon, Dinnerly, etepetete und Rewe haben eine Vielzahl glutenfreie Rezepte im Angebot, mit denen Sie ausgewogen und lecker zu Hause kochen können. Überzeugen Sie sich selbst!

Weitere interessante Artikel

Low Carb Ernährungsweise
Low Carb Kochboxen im Check
In dieser schnelllebigen Zeit möchte sich doch eigentlich jeder gesund ernähren. Es gilt wie so oft nur den inneren Schweinehund zu besiegen. Low Carb-Boxen helfen dabei.
Vegane Kochboxen helfen bei einer ausgewogenen Ernährung.
Vegane Kochbox
Immer mehr Menschen interessieren sich für die vegane Ernährung. Eine vegane Kochbox hilft bei der Ernährungsumstellung und überrascht mit neuen Rezepten.
Kochbox Geschenk finden
Kochbox verschenken
Sie suchen nach einer Geschenkidee für Kochfans und Gourmets? Kochboxen sind schwer im Trend und ideal zum Verschenken. Doch welche Kochboxen sind die besten Geschenke?
Kochbox EasyCookAsia
Momogo im Test
Momogo (ehem. EasyCookAsia) bringt authentisch-asiatische Gerichte auf Ihren Esstisch. Holen Sie sich Inspiration für neue Rezepte und entdecken Sie die Genusswelt Asiens in unserem Test!
Rewe Kochbox: Zeitsparend für Paare
Rewe Kochbox im Check
Kochboxen gibt’s viele, aber nicht immer können die Rezepte oder die Qualität der Zutaten überzeugen. Mit der Rewe Kochbox haben Sie es selbst in der Hand, bequem online oder über die App.
etepetete
Etepetete Bio-Box im Test
Die grüne Kochbox enthält ausschließlich frisches Obst und Gemüse. Damit tun Sie sich und der Umwelt etwas Gutes. Wir zeigen Ihnen im Etepetete Test wie die Box Ihren Speiseplan bereichert.
vegetarische Kochbox entdecken
Vegetarische Kochbox
Eine vegetarische Kochbox unterstützt eine ausgewogene Ernährung. Doch was bedeutet vegetarisch eigentlich? Und worauf sollten Sie bei vegetarischen Rezepten Acht geben?
mycookingbox im Test
Erfahrungen mit MyCookingBox
Lust auf Italienisch? Mit MyCookingBox lassen Sie sich die Vielfalt der italienischen Küche nach Hause liefern. Wir geben Ihnen einen Überblick über Angebot und Preise.
Kochbox Dresden
Kochboxen ohne Abo
Sie möchten eine leckere Kochbox ausprobieren — jedoch, ohne sich an ein Abo zu binden? Kein Problem. Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Anbieter von Kochboxen ohne Abo.
Kochboxen für Singles
Kochboxen für Singles
Kochboxen sind nicht nur für Paare und Familien geeignet, sondern auch für Singles. Doch gibt es Kochboxen auch für eine Person? Und welche Anbieter haben die beste Auswahl für Singles?
Marley Spoon unter der Lupe
Die besten Kochboxen im Vergleich
Eine Kochbox ist die perfekte Lösung für Sie, wenn Sie zwar gerne kochen, aber keine Zeit oder Lust haben, sich um die Einkäufe zu kümmern. Jetzt die besten Anbieter entdecken.
Gourmet Kochbox
Genuss mit Gourmet Kochboxen
Sie sind ein Feinschmecker und legen besonders Wert auf hochwertige Zutaten? Gourmet Kochboxen enthalten sorgfältig ausgewählte Zutaten, die Gaumengenuss garantieren.
Veganismus
In 5 Schritten zur veganen Ernährung
Sie möchten den Konsum von tierischen Produkten verringern und vielleicht sogar ganz einschränken, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Folgen Sie diesem Leitfaden.
ernaehrungsreport-deutschland
Ernährungsreport für Deutschland
Deutsche legen wieder mehr Wert auf regionale und gesunde Produkte. Hat Fast Food als Trend ausgedient oder bekommen Burger und Co. noch die Kurve?
Kochtipps für Studenten
Kochtipps für Studenten
Sie möchten Ihre Kochkünste verbessern und günstig einfache Gerichte zaubern? Mit diesen simplen Kochtipps für Studenten werden Sie im Handumdrehen zum Kochprofi — und Star in Ihrer WG.
Familienrezepte
10 preiswerte und einfache Familienrezepte
Sie sind vielbeschäftigt und müssen eine Familie ernähren? Diese schnellen und preisgünstigen Mahlzeiten sind mit nur wenigen Grundzutaten einfach zubereitet.
Influencer,Man,Eating,Brunch,While,Making,Video,And,Photos,Of
Food Trends 2026
Gesundheit ohne Verzicht, Tradition trifft Innovation und Nachhaltigkeit wird zum Standard. Wir zeigen Ihnen, welche kulinarischen Entwicklungen das neue Jahr prägen werden.