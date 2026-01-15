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Veganismus

Wie der Umstieg zum Veganismus gelingt: In 5 Schritten zur veganen Ernährung

Sie möchten den Konsum von tierischen Produkten verringern und vielleicht sogar ganz einschränken, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Folgen Sie diesem Leitfaden zur Umstellung auf eine vegane Ernährung.

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Die Umstellung auf eine vegane Lebensweise kann sehr beängstigend wirken, aber oft ist die Vorstellung einer großen Lebensstiländerung viel beängstigender als die tatsächliche Umsetzung. Wenn man sich darauf konzentriert, eine Veränderung nach der anderen vorzunehmen, wird sich der Übergang zum Veganismus ganz natürlich anfühlen. Im Folgenden finden Sie einige Ideen und Richtlinien, wie Sie Ihre Umstellung auf den Veganismus erfolgreich umsetzen können.

Schritt 1: Beantworten Sie diese Frage

Warum möchten Sie Veganer werden? Veganismus ist eine Philosophie, die über das hinausgeht, was Sie essen.

Hier ist die Definition von The Vegan Society:

“Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise, die — soweit möglich und praktikabel — alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren für Nahrung, Kleidung oder andere Zwecke ausschließt und die Entwicklung und Verwendung von tierfreien Alternativen zum Wohle von Tieren, Menschen und der Umwelt fördert. In Bezug auf die Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle Produkte, die ganz oder teilweise von Tieren stammen.”

Im Kern ist Veganismus eine Philosophie, die zu einer Anpassung der Lebensweise führt, um die Ausbeutung von Tieren zu reduzieren. Das geht über Gesundheit, Gewichtsabnahme oder andere Gründe für eine vegane Lebensweise hinaus. Kann man Veganer werden, weil man glaubt, dass es sich um eine umweltfreundlichere oder gesündere Lebensweise handelt? Sicherlich!

Aber: Es gibt eine große Auswahl an Ernährungsweisen, die als gesund bezeichnet werden. Viele dieser Ernährungsweisen, wie keto, low-carb, glutenfrei oder vegan können jedoch auch ungesund sein. Im nächsten Schritt erfahren Sie mehr darüber, wie man sich als Veganer gesund ernährt.

Veganismus Lebensstil

Wenn man sich für den Veganismus entscheidet, weil er die Umwelt weniger belastet, geht es meist um Lebensmittel. Zum Beispiel sind Bohnen umweltfreundlicher als Rindfleisch. Aber wir wissen nun, dass die Auswahl pflanzlicher Lebensmittel nur ein Aspekt des Veganismus ist.

Wenn Sie nur die vollständig vegane Ernährung befolgen und sonst nichts über Veganismus wissen, könnten Sie sich als “pflanzenbasiert” bezeichnen. Diejenigen, die eine vegane Philosophie verfolgen, werden manchmal als “ethische Veganer” bezeichnet.

Aktionsschritte: Da Sie nun den Unterschied zwischen pflanzlicher und veganer Lebensweise kennen, sollten Sie sich überlegen, welchen Lebensstil Sie annehmen möchten.

Schritt 2: Lernen Sie mehr über Ernährung

Lassen Sie diesen Schritt nicht aus! Das Überspringen dieses Schrittes ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum viele Veganer zu Ex-Veganern werden. Warum? Wenn Sie sich nicht richtig ernähren, werden Sie sich schlapp und energielos fühlen und mit großer Wahrscheinlichkeit aufgeben wollen.

Leider wird nicht oft genug darüber gesprochen: Veganismus ist ein Lernprozess. Dafür gibt es viele Gründe. Das Marketing und die Ernährungsempfehlungen haben lange Zeit Tiere als Nahrungsmittel in den Mittelpunkt gestellt. Aber heutzutage wissen wir, dass eine vegane Ernährung mit etwas Planung gesund sein kann, was in der traditionellen Ernährungslehre nicht immer optimal vermittelt wird.

Veganismus Lebensmittel

Wenn Sie auf Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und tierische Lebensmittel verzichten, müssen Sie wissen, durch welche Lebensmittel Sie diese ersetzen können. Diese Ersatzprodukte sollten ähnliche essenzielle Nährstoffe enthalten. Sie würden zum Beispiel Milch nicht durch Schokolade ersetzen, oder? Stattdessen könnten Sie kalziumangereicherte Pflanzenmilch oder kalziumhaltigen Tofu in Betracht ziehen. Keine Angst, mit den richtigen veganen Alternativen können Sie Ihre Lieblingsgerichte weiterhin zubereiten.

Wichtige Nährstoffe, die Sie als Veganer besonders im Blick haben sollten, sind:

  • Vitamin B12 (Veganer müssen eine ausreichende Menge über mit Vitamin B12 angereicherte Lebensmittel oder ein Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Da ein Nahrungsergänzungsmittel zuverlässiger ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber)
  • Eisen
  • Jod (Jodsalz ist die zuverlässigste Quelle, aber manche Veganer müssen mit ihrem Arzt über eine Jodergänzung sprechen).
  • Kalzium
  • Vitamin D (ein weiteres Vitamin, über dessen Einnahme Sie vielleicht nachdenken sollten)
  • Zink
  • ALA (eine essentielle Omega-3-Fettsäure)

Aktionsschritte: Die meisten Veganer müssen ein Vitamin-B12-Präparat einnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber und über andere Ergänzungsmittel, die Sie möglicherweise benötigen.

Schritt 3: Lass Sie sich Zeit mit dem Übergang

Die gute Nachricht: Es gibt keine Veganer-Polizei, die Ihre Ernährung überwacht. Eine langsame Umstellung zum Veganismus kann Ihnen helfen, Ihre Gewohnheiten beizubehalten.

Hier sind ein paar Ideen für einen gesunden und erfolgreichen Übergang:

  • Entscheiden Sie sich für eine Mahlzeit, die Sie einen Monat lang vegan zubereiten (z. B. das Frühstück), und fügen Sie im nächsten Monat ein veganes Mittagessen zu Ihrem Speiseplan hinzu.
  • Lassen Sie ein tierisches Produkt nach dem anderen weg.
  • Fangen Sie an, Rezepte langsam zu veganisieren (z. B. halb Rindfleisch und halb Bohnen in einem Frikadellenrezept).

Welche Methode Sie auch immer anwenden, denken Sie daran, dass es Rückschläge geben wird. Und nein, Sie müssen nicht alle Ihre nicht-veganen Lebensmittel oder Dinge wegwerfen! Tun Sie, was für Sie und Ihre finanzielle Situation angenehm ist.

Veganismus Paar

Wenn Sie zum Beispiel ein Ledersofa besitzen, müssen Sie dieses nicht gleich wegschmeißen. Oder wenn Ihr Mann nicht vegan ist und Sie ab und zu die Reste von seinem Frühstücksei essen, dann müssen Sie sich nicht gleich schleicht fühlen. Erinnern Sie sich an den Teil der Veganer-Definition, der “so weit wie möglich und praktisch” lautet.

Aktionsschritte: Ein langsamer Übergang zum Veganismus könnte Ihnen helfen, vegan zu bleiben. Versuchen Sie zunächst, eine Mahlzeit, ein tierisches Lebensmittel oder einen Tag in der Woche vegan zu gestalten, und steigern Sie sich von dort aus, bis Sie sich an vegane Mahlzeiten gewöhnt haben.

Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie all Ihre Kleidung oder Möbel, die von Tieren stammen, loswerden müssen. Sicher, Sie könnten sie spenden, aber das bleibt Ihnen überlassen! Was für Veganer möglich und praktisch ist, sieht für jeden anders aus, und das ist völlig in Ordnung.

Veganes Kochen leicht gemacht

Eine weitere, super einfache Möglichkeit, vegane Mahlzeiten in Ihren Speiseplan zu integrieren, sind vegane Kochboxen. Diese nehmen Ihnen die Essensplanung und den Einkauf ab, und Sie werden wöchentlich mit neuen, leckeren und veganen Rezepten ausgestattet. Vegane Kochboxen sind eine tolle Möglichkeit, veganes Kochen zu lernen. Die Top-Anbieter für vegane Kochboxen auf dem deutschen Markt sind:

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
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Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
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Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
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Schritt 4: Suchen Sie sich Unterstützung

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie allein Probleme mit der Umstellung zum Veganismus haben, dann seien Sie beruhigt: Es gibt viele andere Menschen, die solche Gefühle haben oder hatten. Finden Sie Ihre vegane Community. Suchen Sie nach veganen Interessengruppen in Ihrer Umgebung, Facebook-Gruppen usw.

Stellen Sie Fragen. Möchten Sie wissen, wie Sie mit Ihrer Familie umgehen sollen, wenn diese die Ihre Werte nicht versteht? Oder welche veganen Lebensmittel tatsächlich wie Honig schmecken? Fragen Sie andere Veganer! Wahrscheinlich haben die meisten Veganer schon einmal in Ihrer Situation gelebt und werden Ihnen auf Ihrer Reise zum Veganismus gerne helfen.

Aktionsschritte: Finden Sie jemanden, der ebenfalls vegan lebt, oder suchen Sie Unterstützung in Gruppen.

Veganismus Community

Schritt 5: Erinnern Sie sich an Ihr Warum

Einige Schätzungen gehen davon aus, dass etwas mehr als 1 % der Weltbevölkerung vegan lebt. Das ist nicht gerade viel. Wenn man in der Minderheit ist, muss man sich viele Fragen stellen, die mit der Zeit sehr anstrengend werden, aber vor allem am Anfang entmutigend sein können.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich an Ihre Werte erinnern. Schauen Sie Dokus, hören Sie inspirierende Podcasts oder lesen Sie Bücher über Veganismus. Kleben Sie sich Ihr “Warum” an den Kühlschrank, das Telefon, die Tür oder wo auch immer Sie es jeden Tag sehen können. Und vergessen Sie nicht, sich auf Ihre Community zu verlassen.

Aktionsschritte: Seien Sie sich bewusst, dass es auf Ihrer Reise zum Veganismus Herausforderungen geben wird, also haben Sie einen Aktionsplan in der Hinterhand! Erinnern Sie sich an Ihr Warum, wenn Sie das Gefühl haben, aufzugeben, hören Sie sich inspirierende vegane Vorträge an oder holen Sie sich Unterstützung aus Ihrer Gemeinschaft.

FAQs für vegane Neulinge

Welche Aktivitäten vermeiden Veganer?

Veganer meiden bestimmte Aktivitäten, die mit der Misshandlung oder unnatürlichen Gefangenschaft von Tieren einhergehen, wie z. B: Zoos, Aquarien, Zirkusse, Jagd oder Pferderennen. Außerdem meiden Veganer jede Art von Aktivität, bei der Tiere zu Kämpfen gezwungen werden (z. B. Stierkämpfe).

Was sind Beispiele für Produkte, die Veganer meiden?

Aus Sorge um die Ausbeutung von Tieren meiden Veganer bestimmte Produkte wie Kleidung und Möbel aus tierischen Materialien. Beispiele für nicht veganfreundliche Produkte sind: Leder, Krokodilhaut, Schlangenhaut, Pelz, Wolle, Bienenwachs, Daunenfedern, Seide und Lanolin.

Ist eine vegane Ernährungsweise gesund?

Eine vegane Ernährung kann gesund oder ungesund sein, das hängt ganz von Ihnen ab. Kartoffelchips und Oreos mögen vegan sein, aber sie sind nicht sehr nahrhaft. Fokussieren Sie sich auf eine Vielzahl von vollwertigen, möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, gesunde Fette, Obst und Gemüse. Und vergessen Sie nicht, dass Sie unbedingt mit Ihrem Arzt über die Einnahme von Vitamin B12 sprechen sollten. Auch andere Nährstoffe müssen je nach Bedarf ergänzt werden.

Ist eine vegane Ernährung bezahlbar?

Je nachdem, wo Sie leben, kann eine vegane Ernährung erschwinglich sein oder nicht. Die vegane Ernährung ist generell billiger als eine andere Form der Ernährung. Die “billigste” vegane Ernährung hat ihren Schwerpunkt auf Getreide. Außerdem: Wenn Sie bei einer veganen Ernährung Geld sparen wollen, sollten Sie sich auf Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte konzentrieren und nicht auf “Fleischalternativen”.

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