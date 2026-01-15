Medienkooperation

studie-so-kocht-deutschland

Effizient, lecker und kreativ: So kocht Deutschland

Wie viele Menschen kochen überhaupt jeden Tag selbst? Und: Dauert das nicht viel zu lang? Eine aktuelle Studie zeigt, worauf Deutschen beim Kochen Wert legen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Nach einem langen Arbeitstag haben Sie nicht mehr die Muse, sich ewig in die Küche zu stellen, um kulinarische Meisterleistungen zu vollbringen. Damit sind Sie nicht alleine. Die Effizienz in Deutschlands Küchen hat sich in den vergangenen Jahren verändert. „Pragmatismus“ ist hierbei das Zauberwort. Eine Studie gibt Aufschluss über die neuen Koch- und Essgewohnheiten der Deutschen.

So kreativ sind deutsche Haushalte in der Küche

Die Nestlé Studie „So kocht Deutschland“ zeigt, dass die Deutschen in der Küche schnell und effizient agieren. Wenn aus Zeitgründen auf fertige Lebensmittel zurückgegriffen wird, darf trotzdem die Kreativität nicht fehlen. Unser Tipp: Nutzen Sie diese 15 Küchen-Hacks, um jede Menge Zeit zu sparen.

Studie so kocht deutschland
Quelle: Nestlé Studie „So kocht Deutschland“

Den Zusatz einer persönlichen Note finden 23 Prozent der 3.000 Befragten wichtig. Gegenüber dem Jahr 2008 ist das eine Steigerung von 64 Prozent. Dabei greifen die Deutschen auf Convenience Produkte und Kochboxen zurück.

Marley Spoon: Leckeres Essen in sechs Schritten zubereiten

  • Einfach zuzubereitende Gerichte treffen auf Kreativität und Bio-Qualität.
  • Wählen Sie aus Fleisch, Fisch, veganen, vegetarischen oder Low Carb Gerichten.
  • Ihre persönliche Marley Spoon Kochbox können Sie individuell zusammenstellen.
  • Traditionell, deftig, scharf, ausgefallen, leicht oder mild – Ihre kulinarischen Wünsche werden quasi im Handumdrehen erfüllt.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.

Effizienz und Schnelligkeit: Das unterscheidet Millennials von Baby-Boomern

Die Millennials, also die Generation, die nach 1980 geboren wurde, unterscheiden sich nicht nur beim kreativen, kulinarischen Anspruch von den Baby-Boomern. Sie legen großen Wert darauf, das Essen innerhalb kürzester Zeit zuzubereiten.

Von der Zubereitung auf den Tisch in durchschnittlich 25 Minuten

In Deutschland werden Gerichte im Durchschnitt innerhalb von 25 Minuten zubereitet. Dabei ist die Vorbereitung in maximal 15 Minuten erledigt. Sieben von zehn Befragten geben an, ihr Essen am selben Tag vorzubereiten, an dem es auch verspeist wird. 

So brauchen 42 Prozent der Millennials im Schnitt weniger als 10 Minuten, um das eigene Essen zuzubereiten. Das ist deutlich effizienter als bei den zwischen 1946 und 1964 geborenen Baby-Boomer. Hier sind es 35 Prozent. 

Hello Fresh: Frische Produkte und ausgefallene Rezepte zum Selbst-Kochen

  • Eine breite Auswahl an Rezepten und Produkten macht das Selbst-Kochen mit Hello Fresh zum besonderen kulinarischen Erlebnis.
  • Sie können die Kochboxen individuell und nach eigenem Geschmack zusammenstellen.
  • Mit Hello Fresh zaubern Sie innerhalb kürzester Zeit und mit wenig Aufwand leckere, frische Gerichte auf den Tisch.
  • Die nachhaltigen, frischen Hello Fresh Kochboxen sind bereits ab 4,50 Euro pro Portion verfügbar.
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.

Kochen in deutschen Haushalten: Zwischen Internet und gesunder Ernährung

Das Internet avanciert zur persönlichen Kochbibel der Millennials. Dabei steht gesunde Ernährung im Vordergrund. Zeitoptimiertes Kochen ist den Millennials wichtig. Es soll aber auch gesund und kreativ sein.

Millennials greifen beim Kochen vorwiegend auf das Internet zurück

Ganze 76 Prozent der Befragten finden Ihre Inspiration und Rezepte heutzutage im Internet. Dabei spielen Webseiten, Blogs, YouTube und verschiedenen Apps eine wichtige Rolle. Oft liegt das Handy oder Tablet höchst effizient direkt neben dem Kochfeld.

Studie so kocht deutschland
Quelle: Nestlé Studie „So kocht Deutschland“

Pragmatismus und gesundes Essen: Die neue deutsche Küche

In deutschen Küchen gehören Spaß, Kreativität sowie ausgewogene, gesunde Ernährung neben der Zeitersparnis zu den wichtigsten Faktoren. Kochboxen und Online-Angebote von Lebensmittel Lieferdiensten werden von 15 Prozent der Millennials wahrgenommen.

Langes Abwaschen war gestern: das Geheimnis des „One-Pot-Dishes“

Ein Potpourri aus frischen und fertigen Zutaten ist leicht kombiniert. Der Trend geht aktuell Richtung leichte Ernährung. Sogenannte „One-Pot-Dishes“, die in einem einzigen Topf zubereitet werden, erfreuen sich großer Beliebtheit. Das spart Zeit beim Abwasch.

18 Prozent der Befragten verzichten komplett auf Gerichte, für die zu viele Töpfe und Pfannen benötigt werden. Kein Wunder also, dass der asiatische Wok Hochkonjunktur in deutschen Küchen hat. Derweil findet er sich in jedem zweiten deutschen Haushalt. 

Lockere Essgewohnheiten und neue Traditionen

Die Digitalisierung, der gesellschaftliche Wandel und neue Arbeitsformen rütteln an alten Traditionen und erschaffen neue. Auch die Essgewohnheiten der Deutschen bleiben davon nicht unberührt.

Das Mittagessen verliert an Wichtigkeit

Das klassische Mittagessen um 12 Uhr ist heutzutage kein Standard mehr. Während für die Baby-Boomer das Mittagessen fest zum Tagesprogramm gehört, nehmen 19 Prozent der Millennials nur noch unregelmäßig ein Mittagessen zu sich.

Das Essen muss nicht mehr am Tisch verzerrt werden

Der Esstisch hat in den vergangenen Jahren seinen Status als Institution eingebüßt. 36 Prozent der Befragten geben an, ihr Essen nicht mehr am Tisch zu sich zu nehmen. 38 Prozent gehen während dem Essen noch anderen Aktivitäten nach.

Schnell kochen und essen: Effizienz in allen Lagen

Nicht nur die Effizienz in der Küche hat sich gewandelt. Der Durchschnitt einer Mahlzeit in Deutschland liegt aktuell bei 23 Minuten. So werden 88 Prozent aller Mahlzeiten derweil in maximal 30 Minuten verspeist.

Fazit: Kein Anspruch zur Perfektion

Den Perfektionsanspruch sucht man in deutschen Haushalten beim Essen vergeblich. 62 Prozent der Befragten haben kein Problem damit, selbst nachzuwürzen. Deutschland kocht vor allem pragmatisch und effizient. Dabei haben Geschmack und frische Produkte neben Convenience-Produkten ihren festen Platz eingenommen.

Digitale Möglichkeiten werden gerne genutzt. Neben Rezepten aus dem Internet erfreuen sich Kochboxen zum Selbst-Kochen und Lebensmittel Lieferdienste in deutschen Küchen wachsender Beliebtheit.

Rewe Kochbox: Vom Rezept zur Kochbox

  • Die große Rezeptauswahl macht die Kochboxen von Kochbox besonders interessant.
  • Durch die individuelle Zusammenstellung können Sie die Kosten Ihrer individuellen Rewe Kochbox selbst bestimmen.
  • Die automatische Zusammenstellung der Kochboxen anhand der Rezepte spart viel Zeit.
  • Für Familien ab 4 Personen sind Rewe Kochboxen besonders empfehlenswert.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.

Weitere Artikel und Tests zum Thema Kochboxen

Low Carb Ernährungsweise
Low Carb Kochboxen im Check
In dieser schnelllebigen Zeit möchte sich doch eigentlich jeder gesund ernähren. Es gilt wie so oft nur den inneren Schweinehund zu besiegen. Low Carb-Boxen helfen dabei.
Vegane Kochboxen helfen bei einer ausgewogenen Ernährung.
Vegane Kochbox
Immer mehr Menschen interessieren sich für die vegane Ernährung. Eine vegane Kochbox hilft bei der Ernährungsumstellung und überrascht mit neuen Rezepten.
Kochboxen für die ganze Familie
Gönnen Sie sich Zeit für sich
Welche unterschiedlichen Boxen mit Gerichten, die nach Hause geliefert werden gibt es? Worauf sollte ich bei der Bestellung achten? Und welche Anbieter überzeugen im Test?
Kochbox Ratgeber
News und Studien rund ums Essen
Die neuesten Trends im Bereich Food und aktuelle Studien zur Ernährung finden Sie in dieser Rubrik. Wenn Sie mehr über Kochboxen wissen möchten, werden Sie hier fündig.
Kochbox Geschenk finden
Kochbox verschenken
Sie suchen nach einer Geschenkidee für Kochfans und Gourmets? Kochboxen sind schwer im Trend und ideal zum Verschenken. Doch welche Kochboxen sind die besten Geschenke?
Kochbox glutenfrei
Glutenfreie Kochbox
Sie leiden an einer Glutenunverträglichkeit oder möchten aus anderen Gründen auf Gluten verzichten? Mit glutenfreien Kochboxen können Sie vielseitige Rezepte sorgenfrei zu Hause zubereiten.
Marley Spoon Kochbox
Marley Spoon im Test
Die Kochboxen von Marley Spoon sind ideal für Hobbyköche, die gerne mal raffinierte Gerichte ausprobieren möchten. In sechs Schritten zaubern Sie leckeres Essen auf den Tisch.
HelloFresh Kochbox
HelloFresh im Test
Leckere, schnelle Gerichte für Paare oder die ganze Familie kommen mit den HelloFesh Kochboxen bequem nach Hause! Welche Bewertung bekommt Deutschland’s Marktführer im Test?
vegetarische Kochbox entdecken
Vegetarische Kochbox
Eine vegetarische Kochbox unterstützt eine ausgewogene Ernährung. Doch was bedeutet vegetarisch eigentlich? Und worauf sollten Sie bei vegetarischen Rezepten Acht geben?
Kochbox Dresden
Kochboxen ohne Abo
Sie möchten eine leckere Kochbox ausprobieren — jedoch, ohne sich an ein Abo zu binden? Kein Problem. Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Anbieter von Kochboxen ohne Abo.
Gourmet Kochbox
Genuss mit Gourmet Kochboxen
Sie sind ein Feinschmecker und legen besonders Wert auf hochwertige Zutaten? Gourmet Kochboxen enthalten sorgfältig ausgewählte Zutaten, die Gaumengenuss garantieren.
Küchen-Hacks
Praktische Küchen-Hacks
Sie kochen gerne, doch möchten die Zeit, die Sie in der Küche verbringen, minimieren? Wir stellen Ihnen die 15 besten Küchen-Hacks für Hobbyköche vor, mit denen Sie garantiert Zeit sparen!
Sommer Ernährung
8 Ernährungstipps für die heißen Tage
Die Temperaturen steigen, und unsere Energie sinkt. Wenn Sie gesund und fit den Sommer genießen möchten, kommen Sie um eine gesunde Ernährung nicht herum.
Familienrezepte
10 preiswerte und einfache Familienrezepte
Sie sind vielbeschäftigt und müssen eine Familie ernähren? Diese schnellen und preisgünstigen Mahlzeiten sind mit nur wenigen Grundzutaten einfach zubereitet.
Herbst
Herbstrezepte für gemütliche Stunden
Genießen Sie den Herbst mit unseren Lieblingsrezepten für gemütliche Stunden. Probieren Sie diese leckeren Kuchen, deftigen Suppen und wärmenden Getränke.
Küche Ordnung
15 geniale Küchen-Hacks
Eine gut organisierte Küche schafft nicht nur Platz, sondern sorgt auch für mehr Effizienz und Freude beim Kochen. Mit diesen genialen Ideen wird Ihre Küche im Handumdrehen ordentlicher und funktionaler.
veganer genuss
Vegane Alternativen: Ihre Lieblingsgerichte pflanzlich
Sie träumen von köstlichen veganen Gerichten, ohne auf Ihre Favoriten verzichten zu müssen? Wir zeigen Ihnen, wie es geht!
Hausgemachte Mahlzeiten
7 überzeugende Gründe fürs Selbstkochen
In Zeiten von Apps und Lieferdiensten scheint es verlockend, auf das Kochen zu verzichten. Entdecken Sie, warum selbst kochen gesünder, günstiger und besser ist.
Geschenke für Kochliebhaber
Die besten Weihnachtsgeschenke für Kochliebhaber
Weihnachtsgeschenke für Hobbyköche: Von praktischen Küchenhelfern bis zur Kochbox – die besten Geschenkideen für alle, die gerne kochen.