Effizient, lecker und kreativ: So kocht Deutschland

Nach einem langen Arbeitstag haben Sie nicht mehr die Muse, sich ewig in die Küche zu stellen, um kulinarische Meisterleistungen zu vollbringen. Damit sind Sie nicht alleine. Die Effizienz in Deutschlands Küchen hat sich in den vergangenen Jahren verändert. „Pragmatismus“ ist hierbei das Zauberwort. Eine Studie gibt Aufschluss über die neuen Koch- und Essgewohnheiten der Deutschen.

So kreativ sind deutsche Haushalte in der Küche

Die Nestlé Studie „So kocht Deutschland“ zeigt, dass die Deutschen in der Küche schnell und effizient agieren. Wenn aus Zeitgründen auf fertige Lebensmittel zurückgegriffen wird, darf trotzdem die Kreativität nicht fehlen. Unser Tipp: Nutzen Sie diese 15 Küchen-Hacks, um jede Menge Zeit zu sparen.

Quelle: Nestlé Studie „So kocht Deutschland“

Den Zusatz einer persönlichen Note finden 23 Prozent der 3.000 Befragten wichtig. Gegenüber dem Jahr 2008 ist das eine Steigerung von 64 Prozent. Dabei greifen die Deutschen auf Convenience Produkte und Kochboxen zurück.

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Effizienz und Schnelligkeit: Das unterscheidet Millennials von Baby-Boomern

Die Millennials, also die Generation, die nach 1980 geboren wurde, unterscheiden sich nicht nur beim kreativen, kulinarischen Anspruch von den Baby-Boomern. Sie legen großen Wert darauf, das Essen innerhalb kürzester Zeit zuzubereiten.

Von der Zubereitung auf den Tisch in durchschnittlich 25 Minuten

In Deutschland werden Gerichte im Durchschnitt innerhalb von 25 Minuten zubereitet. Dabei ist die Vorbereitung in maximal 15 Minuten erledigt. Sieben von zehn Befragten geben an, ihr Essen am selben Tag vorzubereiten, an dem es auch verspeist wird.

So brauchen 42 Prozent der Millennials im Schnitt weniger als 10 Minuten, um das eigene Essen zuzubereiten. Das ist deutlich effizienter als bei den zwischen 1946 und 1964 geborenen Baby-Boomer. Hier sind es 35 Prozent.

Hello Fresh: Frische Produkte und ausgefallene Rezepte zum Selbst-Kochen

Eine breite Auswahl an Rezepten und Produkten macht das Selbst-Kochen mit Hello Fresh zum besonderen kulinarischen Erlebnis.

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Kochen in deutschen Haushalten: Zwischen Internet und gesunder Ernährung

Das Internet avanciert zur persönlichen Kochbibel der Millennials. Dabei steht gesunde Ernährung im Vordergrund. Zeitoptimiertes Kochen ist den Millennials wichtig. Es soll aber auch gesund und kreativ sein.

Millennials greifen beim Kochen vorwiegend auf das Internet zurück

Ganze 76 Prozent der Befragten finden Ihre Inspiration und Rezepte heutzutage im Internet. Dabei spielen Webseiten, Blogs, YouTube und verschiedenen Apps eine wichtige Rolle. Oft liegt das Handy oder Tablet höchst effizient direkt neben dem Kochfeld.

Quelle: Nestlé Studie „So kocht Deutschland“

Pragmatismus und gesundes Essen: Die neue deutsche Küche

In deutschen Küchen gehören Spaß, Kreativität sowie ausgewogene, gesunde Ernährung neben der Zeitersparnis zu den wichtigsten Faktoren. Kochboxen und Online-Angebote von Lebensmittel Lieferdiensten werden von 15 Prozent der Millennials wahrgenommen.

Langes Abwaschen war gestern: das Geheimnis des „One-Pot-Dishes“

Ein Potpourri aus frischen und fertigen Zutaten ist leicht kombiniert. Der Trend geht aktuell Richtung leichte Ernährung. Sogenannte „One-Pot-Dishes“, die in einem einzigen Topf zubereitet werden, erfreuen sich großer Beliebtheit. Das spart Zeit beim Abwasch.

18 Prozent der Befragten verzichten komplett auf Gerichte, für die zu viele Töpfe und Pfannen benötigt werden. Kein Wunder also, dass der asiatische Wok Hochkonjunktur in deutschen Küchen hat. Derweil findet er sich in jedem zweiten deutschen Haushalt.

Lockere Essgewohnheiten und neue Traditionen

Die Digitalisierung, der gesellschaftliche Wandel und neue Arbeitsformen rütteln an alten Traditionen und erschaffen neue. Auch die Essgewohnheiten der Deutschen bleiben davon nicht unberührt.

Das Mittagessen verliert an Wichtigkeit

Das klassische Mittagessen um 12 Uhr ist heutzutage kein Standard mehr. Während für die Baby-Boomer das Mittagessen fest zum Tagesprogramm gehört, nehmen 19 Prozent der Millennials nur noch unregelmäßig ein Mittagessen zu sich.

Das Essen muss nicht mehr am Tisch verzerrt werden

Der Esstisch hat in den vergangenen Jahren seinen Status als Institution eingebüßt. 36 Prozent der Befragten geben an, ihr Essen nicht mehr am Tisch zu sich zu nehmen. 38 Prozent gehen während dem Essen noch anderen Aktivitäten nach.

Schnell kochen und essen: Effizienz in allen Lagen

Nicht nur die Effizienz in der Küche hat sich gewandelt. Der Durchschnitt einer Mahlzeit in Deutschland liegt aktuell bei 23 Minuten. So werden 88 Prozent aller Mahlzeiten derweil in maximal 30 Minuten verspeist.

Fazit: Kein Anspruch zur Perfektion

Den Perfektionsanspruch sucht man in deutschen Haushalten beim Essen vergeblich. 62 Prozent der Befragten haben kein Problem damit, selbst nachzuwürzen. Deutschland kocht vor allem pragmatisch und effizient. Dabei haben Geschmack und frische Produkte neben Convenience-Produkten ihren festen Platz eingenommen.

Digitale Möglichkeiten werden gerne genutzt. Neben Rezepten aus dem Internet erfreuen sich Kochboxen zum Selbst-Kochen und Lebensmittel Lieferdienste in deutschen Küchen wachsender Beliebtheit.

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