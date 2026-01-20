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Hausgemachte Mahlzeiten

Hausgemachte Mahlzeiten vs. Fertiggerichte: 7 überzeugende Gründe fürs Selbstkochen

In Zeiten von Apps und Lieferdiensten scheint es verlockend, auf das Kochen zu verzichten. Doch selbst gekochte Mahlzeiten bieten unschlagbare Vorteile gegenüber Fertiggerichten.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Schnell das Smartphone zücken, wenige Klicks, und das Essen ist bestellt – so einfach war Essensversorgung noch nie. Lieferdienste boomen, Fertiggerichte füllen die Supermarktregale, und die Verlockung ist groß, sich den Aufwand des Kochens zu ersparen. Doch während die Bequemlichkeit von Fertigkost unbestritten ist, zahlen wir dafür oft einen hohen Preis in puncto Gesundheit, Kosten und Lebensqualität. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Eine Langzeitstudie mit über 48.000 Teilnehmern zeigt, dass der Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln das allgemeine Sterberisiko erhöht. Gleichzeitig geben Verbraucher durchschnittlich 50 bis 60 Euro pro Person und Restaurantbesuch aus, während eine selbst gekochte Mahlzeit oft für einen Bruchteil dieser Kosten zubereitet werden kann. Warum also greifen wir trotzdem so häufig zu Fertigprodukten? Die Antwort liegt meist in der vermeintlichen Zeitersparnis und dem geringeren Aufwand. Doch ist diese Rechnung wirklich aufgegangen? Wir zeigen Ihnen sieben überzeugende Gründe, warum Sie heute Abend wieder selbst zum Kochlöffel greifen sollten.

7 Gründe, warum hausgemachtes Essen besser ist als Fertiggerichte

1. Gesündere Ernährung durch selbst bestimmte Zutaten

Der wichtigste Unterschied zwischen hausgemachten Mahlzeiten und Fertiggerichten liegt in der Kontrolle über die Inhaltsstoffe. Fertiggerichte enthalten häufig Aromen, Geschmacksverstärker, Säuerungsmittel, Stabilisatoren, Emulgatoren und viele Zusatzstoffe mehr. Diese Chemikalien sorgen zwar für ansehnliche und haltbare Produkte, sind aber nicht unbedingt gesundheitsfördernd.

Studien belegen die gesundheitlichen Vorteile des Selbstkochens:

  • Menschen, die häufiger kochen, ernähren sich insgesamt gesünder
  • Selbst gekochte Mahlzeiten enthalten mehr Obst, Gemüse und Vollkornprodukte
  • Der Anteil an gesättigten Fettsäuren und Gesamtkalorien ist geringer

Wenn Sie frische Zutaten selbst zusammenstellen, haben Sie die volle Kontrolle über Qualität, Herkunft und Verarbeitung Ihrer Lebensmittel. Sie entscheiden, wie viel Salz, Zucker oder Fett in Ihr Essen kommt.

2. Erhebliche Kostenersparnis im Vergleich

Die finanzielle Seite ist ein gewichtiges Argument für hausgemachte Mahlzeiten. Einfache Essen bekommt man durchaus für 1-2 € pro Person hin, während ein Restaurantbesuch oder eine Essensbestellung schnell das Zehn- bis Fünfzehnfache kosten kann.

Kostenvergleich in der Praxis:

  • Selbst gekochte Pasta mit Tomatensauce: ca. 1,50 € pro Person
  • Gleiches Gericht vom Lieferdienst: 8-12 € pro Person
  • Hamburger selbst gemacht: ca. 2,50 €
  • Hamburger im Restaurant: 12-15 €

Eine Gruppe von Grundzutaten ist oft preiswerter als ein einzelnes Restaurantgericht. Zusätzlich können Sie mit selbst gekochten Gerichten oft mehrere Mahlzeiten zubereiten oder Reste für den nächsten Tag verwenden.

3. Bessere Kontrolle über Kalorien und Portionsgrößen

Die durchschnittliche Fast-Food-Bestellung umfasst insgesamt zwischen 1.100 und 1.200 Kalorien – das entspricht fast der gesamten empfohlenen Tageszufuhr einer Frau. Bei selbst zubereiteten Mahlzeiten können Sie dagegen:

  • Portionsgrößen individuell anpassen
  • Kaloriendichte durch Zutatenwahl steuern
  • Nährwertangaben präzise berechnen
  • Gesunde Zubereitungsmethoden wählen
Hausgemachte Mahlzeiten: Portionsgrößen

Viele Fertiggerichte enthalten zudem versteckten Zucker in unerwartet hohen Mengen, auch in herzhaften Produkten wie Ketchup oder Essiggurken.

4. Zeitersparnis durch clevere Planung

Ein weit verbreiteter Mythos ist, dass Fertiggerichte und Essensbestellungen Zeit sparen. Der Zeitaufwand beim Auswärtsessen ist nicht zu unterschätzen. Zwischen Bestellung, Wartezeit und eventueller Abholung vergehen oft 30-60 Minuten.

Strategien für zeitsparendes Kochen:

  • Meal Prep: Mehrere Portionen auf einmal zubereiten
  • Einfache 15-Minuten-Rezepte in das Repertoire aufnehmen
  • Grundzutaten bevorraten
  • Gefrorenes Gemüse und vorgekochte Hülsenfrüchte nutzen

Die Zubereitungszeit kann je nach Gericht variieren — ist aber im Durchschnitt um die 30 Minuten. Viele einfache Gerichte sind sogar in 15-20 Minuten fertig.

5. Stärkung sozialer Bindungen

Gemeinsames Kochen und Essen schafft Verbindungen. Studien zeigen, dass Menschen, die regelmäßig selbst kochen, mehr Gelegenheiten haben, mit Familie und Freunden zusammenzukommen. Das gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten:

  • Fördert Kommunikation und Austausch
  • Schafft gemeinsame Erinnerungen
  • Kann Paarbeziehungen stärken
  • Lehrt Kindern wichtige Lebenskompetenzen

6. Mehr Abwechslung und kulinarische Kreativität

Wer regelmäßig selbst kocht, entwickelt über die Zeit ein breiteres Spektrum an Gerichten und Geschmäckern. Sie können:

  • Neue Gewürze und Küchenregionen entdecken
  • Saisonale Zutaten bewusst einsetzen
  • Rezepte nach persönlichen Vorlieben anpassen
  • Experimentieren und eigene Kreationen entwickeln

7. Positive Auswirkungen auf Schlaf und Wohlbefinden

Menschen, die sich gesünder ernährten, insgesamt gesünder waren und eine bessere Schlafqualität aufwiesen als diejenigen, die verarbeitete Lebensmittel konsumierten. Das Kochen zu Hause kann außerdem Stress reduzieren, da Sie die volle Kontrolle über Ihre Ernährung haben.

Hausgemachte Mahlzeiten: positive Effekte

Weitere positive Effekte:

  • Erhöhter Verzehr von Lebensmitteln mit niedrigem glykämischen Index
  • Bessere Einschlafzeiten
  • Weniger nächtliche Schlafstörungen
  • Gesteigerte Energie während des Tages

Die moderne Alternative: Kochboxen als Kompromiss

Für alle, die die Vorteile hausgemachter Mahlzeiten schätzen, aber dennoch Zeit sparen möchten, bieten Kochboxen eine interessante Lösung. Eine Kochbox bestellen ist eine gute Option für diejenigen, die Zeit sparen wollen, denn die Zutaten ihrer wöchentlichen Mahlzeiten werden bequem nach Hause geliefert.

Vorteile von Kochboxen:

  • Keine Einkaufsplanung und kein Supermarktbesuch nötig
  • Rezeptgenaue Portionierung vermeidet Lebensmittelverschwendung
  • Abwechslungsreiche, professionell entwickelte Rezepte
  • Alle Zutaten in einem Paket

Der Hauptgrund für die Bestellung von Kochboxen ist sicherlich die Zeitersparnis, da Planung und Einkauf wegfallen. Gleichzeitig können Sie weiterhin selbst kochen und haben die Kontrolle über die Zubereitung.

Moderne Kochbox-Anbieter achten zunehmend auf:

  • Nachhaltige und regionale Zutaten
  • Verschiedene Ernährungsformen (vegetarisch, vegan, glutenfrei)
  • Flexible Abo-Modelle ohne langfristige Bindung
  • Transparente Nährwertangaben

Die derzeit besten Kochbox-Anbieter, die Sie mit frischen Zutaten und kreativen Rezepten unterstützen:

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
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Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
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Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
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Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Praktische Tipps für den Einstieg ins Selbstkochen

Für Kochanfänger:

  • Mit einfachen Gerichten beginnen (Pasta, Reis mit Gemüse, Omelette)
  • Grundausstattung nach und nach aufbauen
  • YouTube-Tutorials oder Kochkurse nutzen
  • Mit einer Kochbox starten, um Sicherheit zu gewinnen

Für Fortgeschrittene:

  • Meal Prep am Wochenende etablieren
  • Gefrierfach strategisch nutzen
  • Saisonale Einkaufspläne erstellen
  • Eigenen Kräutergarten anlegen

Zeitspartipps für Berufstätige:

  • One-Pot-Gerichte bevorzugen
  • Slow Cooker oder Instant Pot verwenden
  • Vorgeschnittenes Gemüse strategisch einsetzen
  • Reste kreativ verwerten
Hausgemachte Mahlzeiten: Selbstkochen

Gesundheitliche Risiken von Fertiggerichten

Vermutlich stört Glutamat die Gewichtsregulation sowie das hormonelle Gleichgewicht. Weitere problematische Inhaltsstoffe in Fertigprodukten sind:

Häufige Zusatzstoffe und ihre Auswirkungen:

  • Konservierungsstoffe: können Allergien auslösen
  • Phosphate: belasten bei Überkonsum die Nieren
  • Geschmacksverstärker: können natürliches Geschmacksempfinden beeinträchtigen
  • Transfette: erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Hochwertige Rohstoffe sind für Fertiggerichte nicht nötig. Denn eine reichhaltige Auswahl der verschiedensten Lebensmittelchemikalien zur Schönung steht zur Verfügung.

Fazit: Investition in Gesundheit und Lebensqualität

Die Entscheidung zwischen hausgemachten Mahlzeiten und Fertiggerichten ist mehr als eine Frage der Bequemlichkeit – sie ist eine Investition in Ihre Gesundheit, Ihren Geldbeutel und Ihre Lebensqualität. Während die moderne Lebensmittelindustrie durchaus praktische Lösungen bietet, können selbst gekochte Mahlzeiten in fast allen Bereichen überzeugen.

Die gute Nachricht: Sie müssen nicht von heute auf morgen komplett umstellen. Beginnen Sie mit ein bis zwei selbst gekochten Mahlzeiten pro Woche und steigern Sie sich allmählich. Nutzen Sie moderne Hilfsmittel wie Kochboxen, um den Einstieg zu erleichtern, oder planen Sie bewusst Kochabende mit Familie und Freunden.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

  • Bis zu 80% Kostenersparnis gegenüber Restaurantbesuchen
  • Vollständige Kontrolle über Inhaltsstoffe und Qualität
  • Bessere Gesundheit durch weniger Zusatzstoffe
  • Stärkung sozialer Bindungen
  • Mehr kulinarische Kreativität und Abwechslung

Investieren Sie in eine gut ausgestattete Küche, lernen Sie einige Grundrezepte und entdecken Sie die Freude am Kochen neu. Ihr Körper, Ihr Geldbeutel und Ihre Liebsten werden es Ihnen danken. Die Zeit, die Sie in die Zubereitung hausgemachter Mahlzeiten investieren, ist eine der besten Investitionen, die Sie für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden machen können.

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