Kochen wie Früher: 12 Geheime Kochtipps von Oma

In einer zunehmend chaotischen und hektischen Welt sehnen sich viele von uns nach Entschleunigung und Einfachheit. Die Rückkehr zu einem einfacheren Lebensstil, wie ihn unsere Großmütter gelebt haben, ist aus vielen Gründen reizvoll. Er ist nachhaltiger, umweltfreundlicher, zielgerichteter und potenziell gesünder sowie kostengünstiger. Besonders in der Küche hat Oma einige Geheimtipps auf Lager. Hier sind Omas beste Kochtipps, die jeder in seinen hektischen Alltag integrieren kann.

Kochen Sie Ihre Mahlzeiten selber

Was bedeutet es überhaupt, selbst zu kochen? Im Allgemeinen bedeutet das, ein Rezept mit frischen Zutaten und nicht mit Fertigprodukten zuzubereiten. Manche Menschen stellen alles von Grund auf selbst her, auch Basiszutaten wie zum Beispiel Butter oder Mehl. Für andere sind einige im Laden gekaufte Produkte akzeptabel, solange sie naturbelassen und ohne Zusätze sind. Unabhängig von der genauen Definition sind die Vorteile des Selberkochens vielfältig.

Das Wichtigste beim Selberkochen ist, dass Sie genau wissen, was Sie essen. Das ist einerseits nahrhafter und andererseits sicherer, insbesondere für Menschen mit Lebensmittelallergien. Außerdem ist es erschwinglicher. Abgepackte Lebensmittel zu kaufen ist zwar bequem, aber für diesen Luxus muss man einen Aufpreis zahlen.

Nutzen Sie Ihre Ressourcen

Eine der besten Dinge an Hausmannskost ist, dass Sie keinen Bauernhof brauchen, um wie ein Bauer zu kochen. Jeder kann die Kunst des Sauerteigbrots, der Konservierung von Lebensmitteln oder der Fermentation erlernen. Auch wenn der Zugang zu Erzeugern oder Bauernmärkten fantastisch ist, lassen sich die meisten dieser Fertigkeiten mit einfachen Zutaten aus dem Supermarkt erlernen.

Wenn Sie die Ressourcen nutzen, die Ihnen zur Verfügung stehen, werden Sie weniger Frustration verspüren. Außerdem können Sie so Zeit und Geld sparen und Lebensmittelverschwendung vermeiden. Wenn Ihr örtlicher Lebensmittelladen gerade ein bestimmtes Gemüse im Angebot hat, kaufen Sie auf Vorrat und konservieren oder frieren Sie die Reste ein. Wenn unvollkommene Produkte mit einem Preisnachlass verkauft werden, nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil und kochen Sie eine hausgemachte Suppe oder Brühe. Streben Sie hier nicht nach Perfektion.

Kompostieren Sie mit Bedacht

Einer der Grundpfeiler, um zu lernen, wie man wie eine Großmutter kocht, ist die Verwendung jedes einzelnen Lebensmittels und die Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist die Kompostierung. Viele Menschen denken, dass Kompostierung ein komplizierter Prozess ist, der spezielle teure Ausrüstung erfordert.

Doch lassen Sie die ausgefallenen Kompostiergeräte beiseite. Kompostierung ist ein natürlicher Prozess — wir müssen ihn nicht verkomplizieren. Mischen Sie einfach stickstoffreiche “grüne” Materialien (z. B. Lebensmittelreste oder frischen Rasenschnitt) mit kohlenstoffreichen “braunen” Zutaten (getrocknete Pflanzen, Blätter usw.). Gelegentliches Gießen und ein paar Mal Umdrehen Ihres Kompostbehälters oder -haufens genügen.

Das ist die sogenannte Kaltkompostierung, die einfachste und kostengünstigste Form der Kompostierung, auch wenn sie etwas mehr Zeit benötigt. Der Schlüssel ist zu wissen, welche Lebensmittel kompostierbar sind und welche nicht. Sie möchten Ihren Haufen nicht verunreinigen, indem Sie etwas hinzufügen, das nicht kompostierbar ist. Halten Sie eine Liste aller kompostierbaren Stoffe bereit, bis das Sortieren Ihrer Abfälle zu Ihrer zweiten Natur geworden ist.

Kompost kann auf unzählige Arten verwendet werden. Er fördert die Gesundheit Ihres Blumengartens, versorgt Ihren Boden mit Nährstoffen, wenn Sie Ihren Rasen düngen, und hilft, den Ertrag Ihres Gemüsegartens zu steigern.

Salz ist König

Salz hat in letzter Zeit einen schlechten Ruf bekommen, da ein übermäßiger Natriumkonsum mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht wird — darunter ein erhöhter Blutdruck, der mit der Entstehung von Herzkrankheiten verbunden ist. Dies hat zu einem Schwarz-Weiß-Denken über eine Zutat geführt, die in der Geschichte der menschlichen Gesundheit und kulinarischen Gewohnheiten eine herausragende Rolle spielt.

Salz ist nicht nur für die Zubereitung köstlicher hausgemachter Gerichte unerlässlich, sondern auch für die Herstellung von Käse, die Fermentierung von Gemüse und das Pökeln von Fleisch.

Tatsächlich reicht die Verwendung von Salz weit über den Geschmack hinaus. Es kann hinzugefügt werden, um die Textur von Backwaren zu verbessern, Zutaten zu binden und das Wachstum von Mikroorganismen zu hemmen. Es hat zudem andere faszinierende Eigenschaften, wie das Verhindern des Verklebens von Nudeln, das Fördern des Erhalts von Nährstoffen in blanchiertem Gemüse und das Steuern der Geschwindigkeit, mit der Ihr Brotteig aufgeht.

Der Schlüssel liegt darin, zu wissen, welches Salz man wo verwendet. Koscheres Salz eignet sich ideal für alle Arten von kulinarischen Anwendungen außer beim Backen. Speisesalz kann in jedem Rezept verwendet werden, auch beim Backen. Einige der ausgefallenen aromatisierten Salze oder Meersalze eignen sich im Allgemeinen am besten zum Verfeinern von Speisen, fast wie eine Garnierung am Ende des Kochvorgangs.

Kochen wie Oma mit Kochboxen

Wenn Sie sich etwas Unterstützung beim Kochen holen wollen, dann empfehlen sich Kochboxen. Anbieter wie HelloFresh und Marley Spoon haben immer wieder deftige Hausmannskost der deutschen Küche in ihrem Menü — und dank der Schritt-für-Schritt-Anleitungen können Sie Omas Rezepte ganz einfach zu Hause nachkochen. Sie wählen einfach Ihre Favoriten und bekommen alle frischen Zutaten bis vor Ihre Haustür geliefert. Probieren Sie noch heute einen der aktuell besten Anbieter aus:

Verwenden Sie Pfannen aus Gusseisen

Viele schwören auf die gusseiserne Bratpfanne, die sie von ihren Großmüttern geerbt haben. Dafür gibt es mehrere Gründe, abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass die regelmäßige Verwendung eine der besten Trainingsübungen für den Aufbau von Oberkörpermuskeln sein kann.

Zunächst einmal ist Gusseisen unglaublich langlebig, was es zu einer erschwinglichen und lohnenden Investition macht. Außerdem ist es leicht zu pflegen. Wenn Ihr Gusseisen einmal eingebrannt ist, brauchen Sie es nur noch mit heißem Wasser zu reinigen, um alle überschüssigen Rückstände zu entfernen. Sie sollten niemals scharfe Chemikalien oder Scheuermittel verwenden. Diese Pfannen sollten von Zeit zu Zeit eingeölt werden, besonders wenn Sie darin säurehaltige Speisen wie Tomatensoße zubereiten, die die Ölung angreifen können.

Gusseisen ist antihaftbeschichtet und eignet sich daher ideal zum Kochen von praktisch allem. Außerdem kann man beim Kochen weniger Fett verwenden, was das Kochen mit Gusseisen gesünder macht. In Bezug auf die Gesundheit ist Gusseisen frei von synthetischen Beschichtungen aus Polytetrafluorethylen (Teflon), die ihm seine Antihafteigenschaften verleihen. Diese Chemikalien werden mit unzähligen potenziellen Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht, die von Fortpflanzungsproblemen bis hin zu verschiedenen Krebsarten reichen.

Bauen Sie Ihr eigenes Gemüse an

Egal, ob Sie in einer Wohnung leben, keine Zeit für Gartenarbeit haben oder keinen grünen Daumen haben, die Pflege eines großen Gemüsegartens kann entmutigend, wenn nicht gar unmöglich erscheinen. Hier kommt der Containergarten ins Spiel. Er ist eine großartige Alternative für alle, die Obst und Gemüse aus eigenem Anbau in ihre tägliche Ernährung einbeziehen möchten, aber keinen großen Garten haben.

Ein Nutzgarten in Containern hat mehrere Vorteile. Er ist kompakt und benötigt sehr wenig Platz. Zudem ist er mobil, sodass Sie ihn jederzeit umstellen können. Containergärten sind ideal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, sei es durch Alter, körperliche Einschränkungen oder Kinder. Sie erfordern nur minimale Pflege in Form von Unkraut- oder Schädlingsbekämpfung. Außerdem sind sie sehr vielseitig und ermöglichen den Anbau verschiedener Pflanzenarten, die nicht miteinander kompatibel sein müssen. Und nicht zu vergessen: Sie sparen Geld beim Einkaufen.

Salat, Spinat und andere Gemüsesorten sind perfekt für den Containergarten, da sie so einfach anzubauen sind. Gibt es etwas Besseres, als frisches Salatgemüse zu ernten, ohne in den Supermarkt gehen zu müssen?

Konservieren Sie Lebensmittel

Die Konservierung von Lebensmitteln dient seit jeher dazu, die Haltbarkeit von ansonsten verderblichen Zutaten zu verlängern. Es ist eine der gängigsten und bequemsten Methoden, da sie die Lagerung erleichtert.

Verwenden Sie ausschließlich Omas Rezepte, die das Einmachen in einem kochenden Wasserbad, einem atmosphärischen Dampfkonservierer oder einem Druckkonservierer vorschlagen. Alle anderen Methoden, die vielleicht schon bei Oma beliebt waren, sind veraltet und potenziell unsicher. Wenn es ums Einmachen geht, möchten Sie vielleicht nicht wie Ihre Großmutter kochen, aber lassen Sie sich von ihrem Einfallsreichtum inspirieren.

Suchen Sie außerdem nur nach zuverlässigen Prüfstellen, die fortschrittliche Prüfverfahren, einschließlich Thermoelement-Sensoren, verwenden. Die Tests sollten in einem Labor durchgeführt werden, in dem der ideale Säuregehalt, die Verarbeitungszeit und die Dichte des Lebensmittels ermittelt werden können.

Backen wie Omi

Eine der Fähigkeiten, die wir oft mit Großmüttern verbinden, ist das Backen. Angesichts der Beliebtheit von schnellen Backmischungen aus dem Laden erscheint es fast fremd, einen selbst gebackenen Keks oder Kuchen zu genießen. Und doch muss es keine weit hergeholte, unmögliche Fähigkeit sein, die man beherrschen muss. Verzichten Sie auf Rezepte, die ausgefallene Spezialzutaten verlangen, und beschränken Sie sich auf die Grundlagen. Sie können unzählige Backwaren mit den einfachsten Zutaten herstellen. Vermeiden Sie außerdem industrielle Fette wie Pflanzenfett und Margarine. Bessere Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Butter oder sogar Schmalz verwenden.

Beim Backen sollten Sie zudem ein paar andere Grundlagen beachten. Vergessen Sie nicht, die trockenen Zutaten zu sieben, um ein einheitliches Endprodukt zu erhalten. Außerdem sollten Sie Ihre Zutaten immer abmessen. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Backen mag Spaß machen, aber es ist eine Wissenschaft, die Präzision erfordert. Und vermeiden Sie es, an zu feuchten Tagen zu backen. Die überschüssige Feuchtigkeit in der Luft kann sich negativ auf das Endprodukt auswirken, ganz gleich, welches Rezept Sie zubereiten.

Abgesehen von gesundheitlichen Bedenken und geschmacklichen Unterschieden unterscheidet sich die Molekularstruktur von Butter erheblich von der von Backfett. Butter besteht zu etwa 80 % aus Fett und zu 20 % aus Wasser. Backfett ist reines Fett ohne Wasser. Dies wirkt sich auf das Endprodukt aus, je nachdem, was Sie backen möchten. Wenn ein Rezept mit Butter getestet wurde, wird sich durch die Verwendung von Backfett wahrscheinlich mehr als nur der Geschmack verändern. Es kann die Backzeit und -temperatur verändern und die Textur Ihrer Kuchen oder Kekse beeinträchtigen.

Fazit: Einfachheit ist der Schlüssel

Es gibt so viele verrückte Geräte und Spielereien, exotische Zutaten und komplizierte Rezepte, die uns zur Verfügung stehen. Sie denken vielleicht, dass Sie das Sous-vide-Gerät für saftiges Fleisch oder den ausgefallenen importierten Käse brauchen, um die ultimativen Makkaroni mit Käse zu zaubern. In Wirklichkeit brauchen Sie das nicht.

Mit einfachen, gut zubereiteten Zutaten kann man nichts falsch machen. Wenn Sie eine altmodische Dinnerparty planen, bereiten Sie ein ganzes, gebratenes Hähnchen, das 24 Stunden im Voraus gesalzen wurde, Röstkartoffeln mit Gartenkräutern, selbst gebackenes Sauerteigbrot, frischen Gartensalat mit einer Vinaigrette und selbst gebackenen Kuchen zum Nachtisch zu.

Was Omas Rezepte gemeinsam haben, sind Zeit, Geduld und einfache, frische Zutaten. Gerichte wie Brathähnchen oder Schmorbraten haben eine altmodische Anziehungskraft, die uns mit einer Zeit verbindet, in der sich Familien an den Tisch setzten und gemeinsam eine Mahlzeit genossen. Das ist etwas, das in unserem schnelllebigen Leben verloren gegangen ist. Wenn Sie anfangen wollen, wie Oma zu kochen, sollten Sie sich zu aller erst entschleunigen, die kleinen Dinge schätzen, Zeit mit Ihren Lieben verbringen und Einfachheit priorisieren.

Und für noch mehr Ordnung in der Küche sorgen unsere Top 10 Küchen-Hacks!

Weitere interessante Artikel