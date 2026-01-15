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Probierbox: Die beste Kochbox finden

Eine Probierbox ist Ihr Einstieg in eine Welt voller kulinarischer Entdeckungen. Diese Kochboxen bieten die perfekte Gelegenheit, neue Rezepte und Geschmäcker zu erkunden, ohne sich gleich langfristig zu binden. Von exotischen Delikatessen bis hin zu klassischen Lieblingsgerichten, diese Boxen vereinen Komfort, Vielfalt und das Erlebnis des Kochens in den eigenen vier Wänden. Lassen Sie sich von den vielseitigen Angeboten inspirieren und erfahren Sie, wie eine Probierbox Ihre Mahlzeiten und Ihre Kochkünste bereichern kann.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Kochboxen liegen voll im Trend. Zahlreiche Anbieter stehen mit einer umfangreichen Auswahl an Angeboten bereit. Ihr Vorteil: Sie sparen Zeit, Mühe sowie Geld und bereiten verführerische Gerichte zu, die auch Anfängern gelingen. Aber ist es auch möglich, einmalig eine Probierbox zu bestellen, ohne gleich ein Abo abzuschließen? Wir zeigen Ihnen, bei wem Sie zum Test nur eine Kochbox ausprobieren und den weiteren Bezug problemlos stoppen können.

Bei welchen Anbietern gibt es eine Probierbox?

HelloFresh ist der führende Anbieter von Kochboxen in Deutschland. Von Woche zu Woche gibt es eine neue Menüauswahl aus jeweils mehr als 30 Gerichten. Da lässt sich so manche Kochbox ausprobieren. Mit dabei sind neben den Zutaten übersichtlich gestaltete Rezeptblätter. Eine offizielle HelloFresh Probierbox gibt es nicht. Aber Sie können die Lieferungen der Kochbox direkt pausieren, wenn Sie die Probierbox von Hello Fresh nicht überzeugt. Mit einem HelloFresh Gutschein reduzieren Sie die Kosten für die erste Box erheblich.

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.

Mit rund 40 Gerichten pro Woche bietet Marley Spoon eine beeindruckende Vielfalt, die von traditionellen Klassikern bis hin zu modernen kulinarischen Kreationen reicht. Besonders attraktiv ist die digitale Verfügbarkeit der Rezeptkarten, die das Kocherlebnis vereinfacht und zugänglich macht. Kunden haben die Freiheit, ihre Kochbox flexibel zu gestalten und können sogar bis zu 8 Wochen im Voraus planen. Die Möglichkeit, die Lieferung nach einer einzelnen Box zu pausieren, macht Marley Spoon ideal für all diejenigen, die eine Probierbox ohne langfristige Verpflichtung wünschen.

Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
probierboxen zum testen

Im Mittelpunkt bei etepetete stehen Bio-Boxen, die Gemüse und/oder Obst enthalten. Es stammt nahezu immer aus biologischem Anbau, weist aber in der Regel leichte Schönheitsfehler auf. Ferner gibt es Kochboxen mit Fertigprodukten aus dem typischen Sortiment eines Bio-Ladens. Rezepte liegen, wenn überhaupt, nur als Anregung bei. Mit dem flexiblen Abo in Kombination mit einem Gutschein erhalten Sie eine etepetete Probierbox zum reduzierten Preis.

Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.

Der Rewe Lieferservice umfasst praktisch das gesamte vor Ort verfügbare Sortiment der Supermarkt-Kette und funktioniert generell ohne Abo. In weiten Teilen Deutschlands können Sie hier Ihren Einkauf online zusammenstellen und sich zum Wunschtermin innerhalb der Rewe-Geschäftszeiten liefern lassen. Eine offizielle Rewe Probierbox gibt es nicht, da der Lieferservice kein Abo erfordert. Stöbern Sie einfach in den Angeboten und stellen Sie sich mit wenigen Klicks Ihre persönliche Probierbox für Rewe zusammen.

Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.

MyCookingBox bietet eine neue und einfache Art, die italienische Küche zu erleben. Mit dem Ziel, die beliebtesten italienischen Rezepte in die Haushalte weltweit zu bringen, bietet MyCookingBox Kochboxen mit allen abgemessenen Zutaten an. Diese Boxen ermöglichen es, wie ein Chef zu kochen, ohne den Aufwand des Messens und Vorbereitens. Jede Box enthält hochwertige, perfekt dosierte italienische Zutaten, illustrierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen und einen QR-Code, der zu einem Videorezept führt. Besonders hervorzuheben ist, dass MyCookingBox keinen Abonnementzwang hat, sodass Kunden einzelne Boxen nach Bedarf bestellen können, was sie ideal für eine einmalige Probiererfahrung macht​​​​​​.

MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.

“Das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen.” – Diese Überzeugung teilt Juit, ein Anbieter von köstlichen und ausgewogenen Fertiggerichten, die direkt zu Ihnen nach Hause geliefert werden. Die gesunden, tiefgekühlten Mahlzeiten werden von hauseigenen Köchen mit regionalen Zutaten frisch zubereitet, schockgefrostet und kommen ganz ohne Zusatzstoffe aus. Alles, was Sie tun müssen, ist die Gerichte zu Hause aufzuwärmen und zu genießen. Das Berliner Unternehmen, das 2019 gegründet wurde, ist noch relativ neu auf dem Markt

Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!
Deutschland kocht: Regionen

Eine Kochbox ausprobieren: Warum lohnt sich der Test?

Eine gesunde Ernährung und die Zubereitung raffinierter Gerichte sind nicht immer leicht in den Alltag integrierbar. Der Einkauf sowie die Arbeit in der Küche sind beschwerlich und zeitaufwendig. Überdies ist es insbesondere in kleineren Haushalten schwierig, Zutaten in passenden Mengen zu kaufen.

Kochboxen, die direkt an Ihre Haustüre geliefert werden, bieten hier eine praktische Lösung. In ihnen finden Sie Rezepte und genau abgewogene Zutaten für schmackhafte Gerichte, die so konzipiert sind, dass sie auch Menschen gelingen, die seltener zum Kochlöffel greifen.

Eine Probierbox lohnt sich also für Singles, berufstätige Pärchen, Familien und alle, die mit wenig Aufwand leicht leckere Mahlzeiten herstellen wollen.

Wie kann man eine Probierbox einmalig bestellen, wenn nicht ohne Abo?

Bevor sich Interessenten dauerhaft entscheiden, möchten sie verständlicherweise vorher so eine Kochbox ausprobieren. Dazu ist eine Probierbox eine gute Möglichkeit.

Die meisten klassischen Anbieter von Kochboxen versüßen Ihnen dabei den Einstieg durch großzügige Neukundenrabatte und Kochbox-Gutscheine. Wenn Sie eine Kochbox ausprobieren wollen, winken Nachlässe von bis zu 90 Euro und weitere Vorteile. Das lohnt sich. Während die regulären Portionspreise nämlich abhängig von der Größe der Kochbox zwischen 4,38 Euro und 8,38 Euro liegen, können sie mit Rabatt für die Probierbox auf rund 2,50 Euro bis 4,25 Euro fallen. Zudem sparen Sie 5,99 Euro für den Versand.

In der Regel gilt der Rabatt einmalig für die ersten 4 Kochboxen und ist gestaffelt. Außerdem ist bei HelloFresh und bei anderen eine Probierbox ohne Abo nicht direkt vorgesehen. Das braucht jedoch nicht abzuschrecken, da sich der Bezug leicht stoppen lässt.

Dazu brauchen Sie das Abo, wenn Sie nur eine Kochbox ausprobieren möchten, nach der Bestellung der ersten Probierbox einfach nur zu kündigen. Selbstverständlich können Sie auch den kompletten Rabatt nutzen, indem Sie die ersten vier Kochboxen vor der Kündigung annehmen.

Übrigens bietet unter anderem HelloFresh ebenfalls die Möglichkeit an, Geschenkgutscheine zu kaufen. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um eine von Ihnen gewählte Probierbox ohne Abo, da der Bezug einmalig ist.

Etwas anders sieht es bei Anbietern wie EasyCookAsia und Rewe aus. Ihre Lieferung erfolgt grundsätzlich ohne Abo. Es kann sich also bei jeder Box um eine Probierbox handeln, in der neben Alltäglichem auch besondere Spezialitäten oder Neuheiten Platz finden.

Worauf sollte ich bei der Bestellung meiner Probierbox achten?

Natürlich sollen schon in der Probierbox Gerichte sein, die Ihren Vorlieben entsprechen und genau auf Sie zugeschnitten sind. Daher können Sie auf vielfältige Weise auf die Zusammenstellung der Speisen und Zutaten nehmen.

Kochbox voila im Test

Bei Hello Fresh gibt es bereits bei der Einrichtung viele Wahlmöglichkeiten. So können Sie sich für familienfreundliche, kalorienarme und schnelle Gerichte ebenso entscheiden wie für vegetarische Speisen oder Zutatenlisten, in denen Fleisch und Gemüse beziehungsweise Fisch und Gemüse vorkommen. Bei Marley Spoon und Dinnerly können Sie, falls gewünscht, ankreuzen, dass Sie eine vegetarische Kochbox ausprobieren wollen.

Bei den einzelnen Gerichten ist überdies angegeben, ob sie glutenarm oder glutenfrei sind, ob sie ohne Milchprodukte auskommen, vegan sind, bestimmte Diät-Anforderungen wie Low Carb erfüllen und Ähnliches. So können Sie Ihre persönliche Probierbox zusammenstellen, die optimal Ihren Erfordernissen entspricht.

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