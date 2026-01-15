Probierbox: Die beste Kochbox finden

Kochboxen liegen voll im Trend. Zahlreiche Anbieter stehen mit einer umfangreichen Auswahl an Angeboten bereit. Ihr Vorteil: Sie sparen Zeit, Mühe sowie Geld und bereiten verführerische Gerichte zu, die auch Anfängern gelingen. Aber ist es auch möglich, einmalig eine Probierbox zu bestellen, ohne gleich ein Abo abzuschließen? Wir zeigen Ihnen, bei wem Sie zum Test nur eine Kochbox ausprobieren und den weiteren Bezug problemlos stoppen können.

Bei welchen Anbietern gibt es eine Probierbox?

HelloFresh ist der führende Anbieter von Kochboxen in Deutschland. Von Woche zu Woche gibt es eine neue Menüauswahl aus jeweils mehr als 30 Gerichten. Da lässt sich so manche Kochbox ausprobieren. Mit dabei sind neben den Zutaten übersichtlich gestaltete Rezeptblätter. Eine offizielle HelloFresh Probierbox gibt es nicht. Aber Sie können die Lieferungen der Kochbox direkt pausieren, wenn Sie die Probierbox von Hello Fresh nicht überzeugt. Mit einem HelloFresh Gutschein reduzieren Sie die Kosten für die erste Box erheblich.

Mit rund 40 Gerichten pro Woche bietet Marley Spoon eine beeindruckende Vielfalt, die von traditionellen Klassikern bis hin zu modernen kulinarischen Kreationen reicht. Besonders attraktiv ist die digitale Verfügbarkeit der Rezeptkarten, die das Kocherlebnis vereinfacht und zugänglich macht. Kunden haben die Freiheit, ihre Kochbox flexibel zu gestalten und können sogar bis zu 8 Wochen im Voraus planen. Die Möglichkeit, die Lieferung nach einer einzelnen Box zu pausieren, macht Marley Spoon ideal für all diejenigen, die eine Probierbox ohne langfristige Verpflichtung wünschen.

Im Mittelpunkt bei etepetete stehen Bio-Boxen, die Gemüse und/oder Obst enthalten. Es stammt nahezu immer aus biologischem Anbau, weist aber in der Regel leichte Schönheitsfehler auf. Ferner gibt es Kochboxen mit Fertigprodukten aus dem typischen Sortiment eines Bio-Ladens. Rezepte liegen, wenn überhaupt, nur als Anregung bei. Mit dem flexiblen Abo in Kombination mit einem Gutschein erhalten Sie eine etepetete Probierbox zum reduzierten Preis.

Der Rewe Lieferservice umfasst praktisch das gesamte vor Ort verfügbare Sortiment der Supermarkt-Kette und funktioniert generell ohne Abo. In weiten Teilen Deutschlands können Sie hier Ihren Einkauf online zusammenstellen und sich zum Wunschtermin innerhalb der Rewe-Geschäftszeiten liefern lassen. Eine offizielle Rewe Probierbox gibt es nicht, da der Lieferservice kein Abo erfordert. Stöbern Sie einfach in den Angeboten und stellen Sie sich mit wenigen Klicks Ihre persönliche Probierbox für Rewe zusammen.

MyCookingBox bietet eine neue und einfache Art, die italienische Küche zu erleben. Mit dem Ziel, die beliebtesten italienischen Rezepte in die Haushalte weltweit zu bringen, bietet MyCookingBox Kochboxen mit allen abgemessenen Zutaten an. Diese Boxen ermöglichen es, wie ein Chef zu kochen, ohne den Aufwand des Messens und Vorbereitens. Jede Box enthält hochwertige, perfekt dosierte italienische Zutaten, illustrierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen und einen QR-Code, der zu einem Videorezept führt. Besonders hervorzuheben ist, dass MyCookingBox keinen Abonnementzwang hat, sodass Kunden einzelne Boxen nach Bedarf bestellen können, was sie ideal für eine einmalige Probiererfahrung macht​​​​​​.

“Das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen.” – Diese Überzeugung teilt Juit, ein Anbieter von köstlichen und ausgewogenen Fertiggerichten, die direkt zu Ihnen nach Hause geliefert werden. Die gesunden, tiefgekühlten Mahlzeiten werden von hauseigenen Köchen mit regionalen Zutaten frisch zubereitet, schockgefrostet und kommen ganz ohne Zusatzstoffe aus. Alles, was Sie tun müssen, ist die Gerichte zu Hause aufzuwärmen und zu genießen. Das Berliner Unternehmen, das 2019 gegründet wurde, ist noch relativ neu auf dem Markt

Eine Kochbox ausprobieren: Warum lohnt sich der Test?

Eine gesunde Ernährung und die Zubereitung raffinierter Gerichte sind nicht immer leicht in den Alltag integrierbar. Der Einkauf sowie die Arbeit in der Küche sind beschwerlich und zeitaufwendig. Überdies ist es insbesondere in kleineren Haushalten schwierig, Zutaten in passenden Mengen zu kaufen.

Kochboxen, die direkt an Ihre Haustüre geliefert werden, bieten hier eine praktische Lösung. In ihnen finden Sie Rezepte und genau abgewogene Zutaten für schmackhafte Gerichte, die so konzipiert sind, dass sie auch Menschen gelingen, die seltener zum Kochlöffel greifen.

Eine Probierbox lohnt sich also für Singles, berufstätige Pärchen, Familien und alle, die mit wenig Aufwand leicht leckere Mahlzeiten herstellen wollen.

Wie kann man eine Probierbox einmalig bestellen, wenn nicht ohne Abo?

Bevor sich Interessenten dauerhaft entscheiden, möchten sie verständlicherweise vorher so eine Kochbox ausprobieren. Dazu ist eine Probierbox eine gute Möglichkeit.

Die meisten klassischen Anbieter von Kochboxen versüßen Ihnen dabei den Einstieg durch großzügige Neukundenrabatte und Kochbox-Gutscheine. Wenn Sie eine Kochbox ausprobieren wollen, winken Nachlässe von bis zu 90 Euro und weitere Vorteile. Das lohnt sich. Während die regulären Portionspreise nämlich abhängig von der Größe der Kochbox zwischen 4,38 Euro und 8,38 Euro liegen, können sie mit Rabatt für die Probierbox auf rund 2,50 Euro bis 4,25 Euro fallen. Zudem sparen Sie 5,99 Euro für den Versand.

In der Regel gilt der Rabatt einmalig für die ersten 4 Kochboxen und ist gestaffelt. Außerdem ist bei HelloFresh und bei anderen eine Probierbox ohne Abo nicht direkt vorgesehen. Das braucht jedoch nicht abzuschrecken, da sich der Bezug leicht stoppen lässt.

Dazu brauchen Sie das Abo, wenn Sie nur eine Kochbox ausprobieren möchten, nach der Bestellung der ersten Probierbox einfach nur zu kündigen. Selbstverständlich können Sie auch den kompletten Rabatt nutzen, indem Sie die ersten vier Kochboxen vor der Kündigung annehmen.

Übrigens bietet unter anderem HelloFresh ebenfalls die Möglichkeit an, Geschenkgutscheine zu kaufen. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um eine von Ihnen gewählte Probierbox ohne Abo, da der Bezug einmalig ist.

Etwas anders sieht es bei Anbietern wie EasyCookAsia und Rewe aus. Ihre Lieferung erfolgt grundsätzlich ohne Abo. Es kann sich also bei jeder Box um eine Probierbox handeln, in der neben Alltäglichem auch besondere Spezialitäten oder Neuheiten Platz finden.

Worauf sollte ich bei der Bestellung meiner Probierbox achten?

Natürlich sollen schon in der Probierbox Gerichte sein, die Ihren Vorlieben entsprechen und genau auf Sie zugeschnitten sind. Daher können Sie auf vielfältige Weise auf die Zusammenstellung der Speisen und Zutaten nehmen.

Bei Hello Fresh gibt es bereits bei der Einrichtung viele Wahlmöglichkeiten. So können Sie sich für familienfreundliche, kalorienarme und schnelle Gerichte ebenso entscheiden wie für vegetarische Speisen oder Zutatenlisten, in denen Fleisch und Gemüse beziehungsweise Fisch und Gemüse vorkommen. Bei Marley Spoon und Dinnerly können Sie, falls gewünscht, ankreuzen, dass Sie eine vegetarische Kochbox ausprobieren wollen.

Bei den einzelnen Gerichten ist überdies angegeben, ob sie glutenarm oder glutenfrei sind, ob sie ohne Milchprodukte auskommen, vegan sind, bestimmte Diät-Anforderungen wie Low Carb erfüllen und Ähnliches. So können Sie Ihre persönliche Probierbox zusammenstellen, die optimal Ihren Erfordernissen entspricht.

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