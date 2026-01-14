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Foodly Kochbox

Foodly Kochbox: Lebensmittel einkaufen per App

Kochboxen mit frischen Lebensmitteln zum Supermarktpreis und Wunschtermin, inkl. Lieferung am gleichen Tag, kann Foodly dieses Versprechen halten?

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Foodly bringt Lebensmitteleinkäufe auf ein neues Level. Mit der Android und iPhone App können Sie sich in Nullkommanichts eine Kochbox für fleischige, vegane und vegetarische Rezepte zusammenstellen. Bereits Millionen deutscher Haushalte schätzen den bequemen Service, einfach per App alle Zutaten zu bestellen.

2026 Update: Foodly hat das Angebot der Kochboxen eingestellt. Probieren Sie stattdessen eine der folgenden Alternativen:

Gute Alternativen zur Kochbox von Foodly mit tollen Rabatten

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Wir haben einen Foodly Kochbox Test durchgeführt, der Ihnen alle Vorteile offenbart. Zudem unterziehen wir die Foodly Kochbox einem Vergleich mit anderen Anbietern und erklären Ihnen die Kosten.

So funktioniert die Foodly Kochbox im Liefergebiet

Das Unternehmen sitzt in Berlin und hat seine Lieferungen längst auf zahlreiche Groß- und Kreisstädte im gesamten Bundesgebiet ausgedehnt. Wenn Sie beispielsweise in Aachen, Köln, Leipzig oder Wuppertal leben, können Sie sich Besuche im Supermarkt sparen und einen Foodly Kochbox Test wagen.

Am besten abonnieren Sie den Newsletter, damit Sie rechtzeitig erfahren, wann die Kochbox an Ihrem Wohnort verfügbar ist. In vielen hundert Städten sind neben Lieferungen nach Hause auch Abholungen im REWE Supermarkt möglich.

foodly kochbox homepage
Die Kochbox ist in Windeseile zusammengestellt.

Sofern Sie in einem Liefergebiet wohnen, lassen sich per Foodly App von Montag bis Samstag zwischen 6 und 23 Uhr Lebensmittel ordern. In der Regel wird die Kochbox innerhalb von 24 Stunden geliefert, meist sogar am selben Tag.

Da der Anbieter mit den Lieferservices von REWE, EDEKA und dem Online-Supermarkt Food.de kooperiert, können Sie im Foodly Shop mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und sonstigen Bedarfsmitteln rechnen.

Mittlerweile setzen viele Anbieter auf Kochboxen. Die Foodly Kochbox im Vergleich zeigt, dass das Modell im Gegensatz zu HelloFresh sogar ohne Abo funktioniert. Das heißt, Sie sind flexibel und die Foodly Kochbox Kosten vergleichsweise geringer.

Die Macher der Kochbox schwören auf gesundes Essen. In Ihrem Profil innerhalb der Foodly App lässt sich festlegen, in welchen Bereichen Sie Lebensmittel in Bio-Qualität bekommen. Das Unternehmen führt zahlreiche Produkte mit Bio-Siegel.

Foodly Kochbox Test: Welche Zutaten und Rezepte erwarten mich?

Beim Foodly Kochbox Test entdeckt man auf Anhieb ein großes Pro. Innerhalb der Foodly App lässt sich Ihre individuelle Ernährungsweise einstellen. Sie mögen weder Fleisch noch Fisch und leiden unter einer Laktose-Intoleranz? 

Nachdem Sie die Foodly App heruntergeladen haben, können Sie im Foodly Shop folgende Kategorien auswählen oder ausschließen:

  • Fleisch und Fisch (Fisch, Meeresfrüchte, Rind, Schwein, Geflügel, Lamm, Wild)
  • Tierprodukte (Milch, Eier, Milchprodukte, Honig)
  • Sonstiges (diverse Gemüsesorten, Trockenfrüchte etc.)

Falls gewünscht, enthält Ihre Kochbox für zuhause nur vegane Zutaten. Im Kochbox-Vergleich ist das ebenfalls ein klares Pro, denn Anbieter wie HelloFresh oder Marley Spoon bieten lediglich vegetarische Boxen.

Wenn Sie wollen, stecken in Ihrer Kochbox von Foodly ausschließlich Rezepte mit Bio-Zutaten. Vor der Bestellung lässt sich einsehen, für welche Kategorie Lebensmittel mit Bio-Siegel erhältlich sind und ob es ein Alternativprodukt gibt.

Die Zutaten in der Kochbox mit Rezept halten übrigens so lange wie Ihr Wocheneinkauf im Supermarkt vor Ort. Alle oben genannten Lieferdienste versorgen Sie täglich mit frischen Lebensmitteln und Trocken-Sortimenten.

Falls Sie schon einzelne Zutaten für das mitgelieferte Rezept im Haus haben, können Sie dies in der Foodly App angeben. Der Anbieter berücksichtigt Ihre Vorräte und liefert nur das, was Sie zum Kochen benötigen. Auf diese Weise senken Sie die Foodly Kochbox Kosten und Ihr Einkauf ist besonders nachhaltig, da nichts verschwendet wird.

Doch wer denkt sich die Rezepte aus? Dafür arbeitet das Berliner Unternehmen mit erfahrenen Foodbloggern zusammen. Jede Idee wird überprüft, so dass Sie sicher sein können, dass sich die Rezepte leicht zubereiten lassen.

Wie hoch sind die Kosten im Foodly Shop?

Wie bereits erwähnt, verzichtet das Unternehmen auf ein Abo-Modell, so dass Sie nur bei Bedarf Kochboxen bestellen. Sogar der Lieferservice lässt sich wechseln. Es ist also möglich, die Foodly Kochbox Kosten nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Die Liefergebühren variieren allerdings von Anbieter zu Anbieter: Bei dem Partner REWE fällt für Neukunden keine Gebühr an, während Stammkunden je nach Lieferumfang bis zu 5,90 Euro zahlen.

Food.de berechnet pauschal 5 Euro als Liefergebühr, Bringmeister zwischen 0 und 6,99 Euro. Bei dem EDEKA Lieferdienst sollten Sie zusätzlich den Mindestbestellwert von 40 Euro beachten.

Different Food In Paper Bag On Wooden Background Close Up.
Alle Zutaten für ein leckeres Essen in einem Rutsch bestellen.

Abgesehen von den Foodly Kochbox Kosten, die durch den Versand entstehen, zahlen Sie die gleichen Preise wie im Supermarkt. Sie bezahlen in der Foodly App statt in der Filiale.

Lassen sich die Preise für die Foodly Kochbox reduzieren?

Unser Test hat ergeben, dass Sie mit einem Gutschein preiswerter einkaufen und sich häufig die Liefergebühren sparen können. Rabattcoupons erhalten Sie bei uns.

Selbstverständlich sind Ihre Rabattcodes von REWE oder Bringmeister auch im Foodly Shop einlösbar. Das macht die Kochbox im Vergleich so günstig.

So schneidet Foodly im Vergleich ab

Im Foodly Kochbox Vergleich wird ersichtlich, dass Kochzutaten im Schnitt 40 Prozent weniger kosten als bei HelloFresh, Marley Spoon oder Kochhaus. Das liegt daran, dass bei diesem Anbieter die normalen Supermarkt-Preise gelten.

Bei herkömmlichen Kochboxen ist der Preis abhängig von der Anzahl der Portionen, die im Abo geliefert werden. Wegen der vergleichsweise niedrigeren Kosten und der hochwertigen Lebensmittel lohnt sich ein eigener Test der Boxen.

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