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Aldi Kochbox

Aldi Kochbox Test: Alle Infos auf einen Blick

Eine Kochbox von einem Discounter? Kann das funktionieren und lecker werden? Wir schauen uns die Aldi Kochbox im Test genauer an und bewerten auch die Frische der Box.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Auch Discounter haben das Potential von Kochboxen erkannt. Im Februar 2020 hat Aldi mit einem eigenen Konzept den Sprung in dieses neue Gebiet gewagt. Wir erklären, wie die Aldi Süd Kochboxen aufgebaut sind, ob es Kochboxen von Aldi Nord gibt und was sie von den restlichen Kochboxen auf dem Markt unterscheidet.

2026 Update: Aldi hat das Angebot der Kochboxen eingestellt. Probieren Sie stattdessen eine der folgenden Alternativen:

Gute Alternativen zur Kochbox von Aldi mit tollen Rabatten

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Die Aldi Kochbox im Test: Besonderes Geschäftsmodell

Die Kochboxen von Aldi sind besonders innovativ und umweltschonend. Der Discounter geht einen anderen Weg als andere Anbieter von Kochboxen. In unserem Test konnten wir herausfinden, dass der Discounter versucht, den regulären Einkauf mit dem Erwerb der Aldi Süd Kochboxen zu kombinieren. 

Die Kunden finden die Aldi Kochboxen im Vergleich zu anderen Anbietern im Markt und können diese dort erwerben. Die Kochboxen sind für jeden geeignet, da diese bewusst auf den Inhalt von Fleisch und Fisch verzichten. Dadurch sind die Kochbox-Kosten niedrig und Kunden haben die Wahl, bei Bedarf Produkte nachzukaufen. 

Diese beiden Nahrungsmittel können bei Bedarf separat dazu gekauft werden. Auch Personen, die nicht gerne kochen, sind mit der Kochbox des Unternehmens gut beraten, da bereits auf der Außenseite des Kartons abgebildet ist, wie die drei Mahlzeiten zubereitet werden. 

Bislang gibt es ausschließlich Aldi Süd Kochboxen. Wann es Kochboxen von Aldi Nord geben wird, ist noch ungewiss. Da die Boxen im Süden jedoch so gut ankommen, scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Frische Zutaten in unserem Aldi Kochboxen Vergleich

Im Test präsentiert sich die Box des Discounters nachhaltig. Durch die Verfügbarkeit im Markt fällt viel Verpackungsmüll sowie Umweltbelastungen durch Transport weg. Die Verpackung der Aldi Kochbox im Vergleich ist aus nachhaltiger Pappe hergestellt und mit einem praktischen Tragegriff versehen. 

aldi kochbox beispiel
Die Kochbox enthält alle nötigen Zutaten.

Dank des genauen Inhalts können die Kunden genau nach Rezept kochen und verschwenden so keine Lebensmittel. In den Kochboxen befinden sich Reis oder Nudeln, Obst und Gemüse und gegebenenfalls Kartoffeln. Saucen oder Gewürze sind auch bereits ein Bestandteil der Kochboxen von Aldi Süd. 

Mögliche Aldi Rezepte aus den Boxen sind ein marokkanischer Couscous, eine Paella oder der italienische Klassiker Lasagne. Die übliche Zubereitungsdauer liegt zwischen 30 und 60 Minuten. Im Test konnte uns die spanische Delikatesse Paella überzeugen. 

Die Kochbox mit Rezept enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, welche auch via QR-Code gescannt werden kann. In unserem Test haben wir und für die bequeme Variante entschieden und uns das Rezept auf dem YouTube Kanal von des Unternehmens angeschaut. So sollen Koch-Muffel zum Kochen animiert werden. 

Zu finden ist die Kochbox des Discounters in der Obst- und Gemüseabteilung im Markt. Die Haltbarkeit der Lebensmittel in der Kochbox ist beschränkt, da nur ausgewählte und frische Zutaten enthalten sind.  

Kosten: Sind die Aldi Kochboxen für zu Hause erschwinglich? 

Im Aldi Kochbox Test zeigen wir transparent, wie viel die Kunden des Discounters für die Kochboxen ausgeben müssen und wie die Kochbox im Vergleich abschneidet. Während der Markteinführung kostete die Kochbox des Discounters gerade mal 3,33 Euro. Nun beträgt der reguläre Preis 4,49 Euro. 

Ohne großen Verlust kann diese Kochbox ausprobiert werden. Die Aldi Kochbox ist im Vergleich mit anderen Kochboxen sehr preiswert und soll die Kunden dazu anregen, diese mitzunehmen. Der günstige Preis in Kombination mit den simplen vegetarischen Aldi Rezepten findet bereits großen Anklang bei den Kunden.

Der Preis der Aldi Kochbox im Test ist fair und durch die Zusammenstellung der veganen Lebensmittel fällt langes Suchen weg. Die Kochboxen werden im Markt wie andere Artikel mit Bargeld oder Kreditkarte bezahlt. Eine Registrierung, wie bei anderen Anbietern, ist nicht notwendig. 

Gibt es Gutscheine?

In der Aktionswoche waren die Kochboxen reduziert und besonders erschwinglich. Momentan bietet der Discounter keine Gutscheine an. Allerdings sind die Kochboxen des Unternehmens bereits sehr rentabel und gesund. Für 4,49 Euro bekommen Kunden Lebensmittel und Aldi Rezepte für das Zubereiten von 3 Mahlzeiten. 

Ergänzend zu den Boxen können Fleisch oder Fisch gekauft werden. Für Saucen oder Gewürze fallen zudem keine weiteren Kosten mehr an, da diese bereits enthalten sind. Auch, wenn es keine Gutscheine für die Kochboxen gibt, kooperiert der Discounter mit American Express. 

So bekommen Kunden pro 2 Euro Einkauf einen Punkt auf ihr Payback Sammelkonto gutgeschrieben.

Fazit zum Aldi Kochboxen Test

Die Kochboxen des Discounters ersparen den Kunden ein langes Suchen der einzelnen Produkte. Allerdings müssen die Kunden für den Einkauf dennoch ihre Wohnung verlassen. In den Kochboxen von Aldi werden nur frische Zutaten verwendet und die Box ist für Veganer, Vegetarier und Fleischesser geeignet. 

Mit der genauen Menge von Lebensmitteln setzt das Unternehmen ein Zeichen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Koch Muffel werden durch die Schritt-für-Schritt-Anleitung, sowie die Tutorials auf YouTube zum Kochen animiert. 

In unserem Vergleich konnten wir die Box ganz einfach im Markt kaufen, ohne dass wir uns vorher registrieren mussten. Die Kochbox ist aus nachhaltigen Materialien hergestellt.

Wir empfehlen unseren Kunden, die Kochboxen auszuprobieren, da diese günstig und gut durchdacht sind. Die leckeren Gerichte eignen sich gut, um Kochen zu lernen.

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