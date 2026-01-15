Kochbox in Köln: Frische Zutaten nach Hause geliefert

Kochboxen können bequem von zu Hause aus bestellt und zu Ihrem Wunschtermin geliefert werden. Eine Box enthält frische Zutaten und eine Rezeptanleitung. Sie kann für Familien mit Kindern, WGs, Paare und Singles personalisiert werden. Es gibt verschiedene Anbieter in Köln, bei denen Sie solche Boxen bestellen können.

Für wen eignen sich Kochboxen in Köln?

Kochboxen gibt es für verschiedene Ernährungsgewohnheiten, Geschmäcker, Budgets und Bedürfnisse. Es gibt Sie für Singles ebenso wie an Paare aus Köln, Familien mit Kindern und WGs. Jeder kann seine Box nach seinen Wünschen gestalten und unterschiedlich viele Portionen bestellen.

Die Box wird normalerweise mit Rezept geliefert, doch können Sie auch Zutatenboxen wählen, die lediglich Lebensmittel enthalten. Um Kochboxen regelmäßig in Köln geliefert zu bekommen, können Sie bei einigen Anbietern ein Abo abschließen.

Auch Menschen mit unterschiedlichen Essensvorlieben oder Nahrungseinschränkungen können Kochboxen in Köln bestellen. Die meisten Anbieter haben Gerichte für verschiedene Ernährungsgewohnheiten im Sortiment, darunter:

mit Fleisch

internationale Gerichte

für Allergiker

glutenfrei

Low Carb

vegan oder vegetarisch

Wir empfehlen Kochboxen in Köln auch Personen, die Wert auf Bio-Qualität und Nachhaltigkeit legen. Neben Boxen für Familien mit Kindern gibt es auch Varianten für schnelle oder preiswerte Gerichte mit Bio-Zutaten.

Top Anbieter von Kochboxen in Köln

Unser Vergleich zeigt Ihnen einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Anbieter einer Kochbox in Köln. Getestet wurden die größeren Anbieter, die teilweise deutschlandweit tätig sind. Es gibt jedoch auch kleinere Anbieter, die nur regional verfügbar sind. Die verschiedenen Anbieter unterscheiden sich in ihrer Auswahl, aber auch in den Preisen.

HelloFresh: die Nummer 1 der Deutschen

Suchen Sie Kochboxen in Köln, sollten Sie HelloFresh ausprobieren. Es handelt sich um den wahrscheinlich größten deutschen Anbieter von Kochboxen. HelloFresh ist in Berlin ansässig und liefert deutschlandweit, natürlich auch nach Köln.

Die Box erzielte im Test gute Ergebnisse, da die Zutaten frisch und qualitativ hochwertig sind. Bei HelloFresh beginnen die Kosten für eine Portion bei 4,50 Euro. Sie können unterschiedlich viele Portionen wählen. Von Zeit zu Zeit sparen Sie Geld mit Aktionen und Rabatten.

Mehr als 34 Gerichte stehen pro Woche bei HelloFresh zur Auswahl. Es werden Fleischgerichte, internationale Küche, einfache Gerichte oder schnelle Gerichte angeboten. Sie finden aber auch vegane und vegetarische Gerichte, Low Carb Boxen, glutenfreie Boxen und Bio-Boxen.

Marley Spoon: Qualität ohne Kompromisse

Gehen Sie in Sachen Qualität keine Kompromisse ein und legen Sie auch Wert auf Nachhaltigkeit, geht unsere Empfehlung für Kochboxen in Köln an Marley Spoon. Doch Qualität hat seinen Preis: Die Kosten liegen im höheren Preissegment. Der Preis für eine Portion beginnt bei 5,30 Euro.

Marley Spoon legt Wert auf Nachhaltigkeit und liefert genau das, was Sie für ein Gericht tatsächlich brauchen. Zumeist werden regionale und saisonale Zutaten geliefert, die sich durch eine günstige Ökobilanz auszeichnen.

Marley Spoon bietet pro Woche ungefähr 45 verschiedene Gerichte an. Darunter finden Sie verschiedene Kategorien wie schnelle Gerichte, vegane und vegetarische Gerichte, familienfreundliche Gerichte, internationale Gerichte oder Low Carb Rezepte.

Rewe: die Zutatenboxen zu Supermarkt-Preisen

Suchen Sie nach einem Anbieter für Kochboxen in Köln ohne Abo, können Sie einfach bei Rewe bestellen. Sie können sich Ihre Box ohne beigelegte Rezepte selbst zusammenstellen. Wenn Ihnen ein Gericht zusagt, können Sie mit einem Klick alle dafür nötigen Zutaten online bestellen.

Die Box hat sich im Test mit frischen und häufig regionalen Zutaten bewährt. Sie erhalten Zutatenboxen mit Fleisch, aber auch vegane oder vegetarische Boxen. Ihre Bestellung können Sie per App aufgeben. Rewe konnte mit einer schnellen Lieferung in unserem Test überzeugen.

MyCookingBox: Italienischer Genuss für zu Hause

MyCookingBox liefert die beliebtesten italienischen Gerichte in einer Kochbox bis zu Ihnen nach Hause. Es werden 4 vegetarische Gerichte angeboten:

Lasagna mit vegetarischer Bolognese-Sauce,

Italienische Marinara-Pizza,

Penne mit Datteltomaten in Tomatensauce und

Fusilli mit Käse und Trüffelsauce.

Die Boxen enthalten alle Originalzutaten aus Italien und können mehrere Monate in der Speisekammer aufbewahrt werden. Jede Mahlzeit kann für günstige 6,99 Euro ohne Abo erworben werden. MyCookingBox lohnt sich für alle Kölner, die die italienische Küche lieben und zu Hause authentisch-italienisch kochen möchten.

Wie läuft die Bestellung einer Kochbox in Köln ab?

Möchten Sie eine Kochbox als Kölner ausprobieren, ist die Bestellung ganz einfach und innerhalb weniger Minuten erledigt. Wählen Sie einen Anbieter aus und informieren Sie sich über die Auswahl an Gerichten. Haben Sie den passenden Anbieter gefunden, wählen Sie eines oder mehrere Gerichte aus. Dazu legen Sie fest, wie viele Portionen Sie benötigen. Sie bestimmen einen Liefertermin.

Pünktlich zum angegebenen Termin wird die Box in Köln geliefert. Sie müssen sie nur noch auspacken und dann die Gerichte kochen. Nun können Sie sich selbst überzeugen und die leckeren Gerichte genießen.

Die Kosten der Kochboxen in Köln im Vergleich

Die Kosten einer Kochbox in Köln hängen vom Anbieter, von der Zahl der Portionen und von den gewählten Gerichten ab. Dinnerly ist der günstigste Anbieter mit 3,65 Euro pro Portion, während Sie bei wie Marley Spoon mindestens 5,30 Euro für ein Gericht zahlen. Zutatenboxen können eine gute Wahl sein, denn Sie stellen sich Ihre Box selbst zusammen und kontrollieren den Preis. Alles in allem lohnt es sich, die verschiedenen Lieferdienste zu vergleichen und die Kochbox auszuwählen, die Ihren Anforderungen entspricht.

Weitere Vergleiche und Anbieter im Test