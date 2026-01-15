Medienkooperation

Kochbox Köln

Kochbox in Köln: Frische Zutaten nach Hause geliefert

Sie kochen gerne und legen Wert auf frische, qualitativ hochwertige Zutaten? Dann sollten Sie eine Kochbox in Köln ausprobieren. Doch welche Kochbox ist die beste? Und wie hoch sind die Kosten? In unserem Vergleich zeigen wir Ihnen, welches die besten Anbieter in Köln sind.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Kochboxen können bequem von zu Hause aus bestellt und zu Ihrem Wunschtermin geliefert werden. Eine Box enthält frische Zutaten und eine Rezeptanleitung. Sie kann für Familien mit Kindern, WGs, Paare und Singles personalisiert werden. Es gibt verschiedene Anbieter in Köln, bei denen Sie solche Boxen bestellen können.

Für wen eignen sich Kochboxen in Köln?

Kochboxen gibt es für verschiedene Ernährungsgewohnheiten, Geschmäcker, Budgets und Bedürfnisse. Es gibt Sie für Singles ebenso wie an Paare aus Köln, Familien mit Kindern und WGs. Jeder kann seine Box nach seinen Wünschen gestalten und unterschiedlich viele Portionen bestellen.

Die Box wird normalerweise mit Rezept geliefert, doch können Sie auch Zutatenboxen wählen, die lediglich Lebensmittel enthalten. Um Kochboxen regelmäßig in Köln geliefert zu bekommen, können Sie bei einigen Anbietern ein Abo abschließen.

Auch Menschen mit unterschiedlichen Essensvorlieben oder Nahrungseinschränkungen können Kochboxen in Köln bestellen. Die meisten Anbieter haben Gerichte für verschiedene Ernährungsgewohnheiten im Sortiment, darunter:

  • mit Fleisch
  • internationale Gerichte
  • für Allergiker
  • glutenfrei
  • Low Carb
  • vegan oder vegetarisch

Wir empfehlen Kochboxen in Köln auch Personen, die Wert auf Bio-Qualität und Nachhaltigkeit legen. Neben Boxen für Familien mit Kindern gibt es auch Varianten für schnelle oder preiswerte Gerichte mit Bio-Zutaten.

Kochbox Köln Familie

Top Anbieter von Kochboxen in Köln

Unser Vergleich zeigt Ihnen einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Anbieter einer Kochbox in Köln. Getestet wurden die größeren Anbieter, die teilweise deutschlandweit tätig sind. Es gibt jedoch auch kleinere Anbieter, die nur regional verfügbar sind. Die verschiedenen Anbieter unterscheiden sich in ihrer Auswahl, aber auch in den Preisen.

HelloFresh: die Nummer 1 der Deutschen

Suchen Sie Kochboxen in Köln, sollten Sie HelloFresh ausprobieren. Es handelt sich um den wahrscheinlich größten deutschen Anbieter von Kochboxen. HelloFresh ist in Berlin ansässig und liefert deutschlandweit, natürlich auch nach Köln.

Die Box erzielte im Test gute Ergebnisse, da die Zutaten frisch und qualitativ hochwertig sind. Bei HelloFresh beginnen die Kosten für eine Portion bei 4,50 Euro. Sie können unterschiedlich viele Portionen wählen. Von Zeit zu Zeit sparen Sie Geld mit Aktionen und Rabatten.

Mehr als 34 Gerichte stehen pro Woche bei HelloFresh zur Auswahl. Es werden Fleischgerichte, internationale Küche, einfache Gerichte oder schnelle Gerichte angeboten. Sie finden aber auch vegane und vegetarische Gerichte, Low Carb Boxen, glutenfreie Boxen und Bio-Boxen.

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.

Marley Spoon: Qualität ohne Kompromisse

Gehen Sie in Sachen Qualität keine Kompromisse ein und legen Sie auch Wert auf Nachhaltigkeit, geht unsere Empfehlung für Kochboxen in Köln an Marley Spoon. Doch Qualität hat seinen Preis: Die Kosten liegen im höheren Preissegment. Der Preis für eine Portion beginnt bei 5,30 Euro.

Marley Spoon legt Wert auf Nachhaltigkeit und liefert genau das, was Sie für ein Gericht tatsächlich brauchen. Zumeist werden regionale und saisonale Zutaten geliefert, die sich durch eine günstige Ökobilanz auszeichnen.

Marley Spoon bietet pro Woche ungefähr 45 verschiedene Gerichte an. Darunter finden Sie verschiedene Kategorien wie schnelle Gerichte, vegane und vegetarische Gerichte, familienfreundliche Gerichte, internationale Gerichte oder Low Carb Rezepte.

Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.

Rewe: die Zutatenboxen zu Supermarkt-Preisen

Suchen Sie nach einem Anbieter für Kochboxen in Köln ohne Abo, können Sie einfach bei Rewe bestellen. Sie können sich Ihre Box ohne beigelegte Rezepte selbst zusammenstellen. Wenn Ihnen ein Gericht zusagt, können Sie mit einem Klick alle dafür nötigen Zutaten online bestellen.

Die Box hat sich im Test mit frischen und häufig regionalen Zutaten bewährt. Sie erhalten Zutatenboxen mit Fleisch, aber auch vegane oder vegetarische Boxen. Ihre Bestellung können Sie per App aufgeben. Rewe konnte mit einer schnellen Lieferung in unserem Test überzeugen.

Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.

MyCookingBox: Italienischer Genuss für zu Hause

MyCookingBox liefert die beliebtesten italienischen Gerichte in einer Kochbox bis zu Ihnen nach Hause. Es werden 4 vegetarische Gerichte angeboten:

  • Lasagna mit vegetarischer Bolognese-Sauce,
  • Italienische Marinara-Pizza,
  • Penne mit Datteltomaten in Tomatensauce und
  • Fusilli mit Käse und Trüffelsauce.

Die Boxen enthalten alle Originalzutaten aus Italien und können mehrere Monate in der Speisekammer aufbewahrt werden. Jede Mahlzeit kann für günstige 6,99 Euro ohne Abo erworben werden. MyCookingBox lohnt sich für alle Kölner, die die italienische Küche lieben und zu Hause authentisch-italienisch kochen möchten.

MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.

Wie läuft die Bestellung einer Kochbox in Köln ab?

Möchten Sie eine Kochbox als Kölner ausprobieren, ist die Bestellung ganz einfach und innerhalb weniger Minuten erledigt. Wählen Sie einen Anbieter aus und informieren Sie sich über die Auswahl an Gerichten. Haben Sie den passenden Anbieter gefunden, wählen Sie eines oder mehrere Gerichte aus. Dazu legen Sie fest, wie viele Portionen Sie benötigen. Sie bestimmen einen Liefertermin.

Pünktlich zum angegebenen Termin wird die Box in Köln geliefert. Sie müssen sie nur noch auspacken und dann die Gerichte kochen. Nun können Sie sich selbst überzeugen und die leckeren Gerichte genießen.

Kochbox Köln Rezept

Die Kosten der Kochboxen in Köln im Vergleich

Die Kosten einer Kochbox in Köln hängen vom Anbieter, von der Zahl der Portionen und von den gewählten Gerichten ab. Dinnerly ist der günstigste Anbieter mit 3,65 Euro pro Portion, während Sie bei wie Marley Spoon mindestens 5,30 Euro für ein Gericht zahlen. Zutatenboxen können eine gute Wahl sein, denn Sie stellen sich Ihre Box selbst zusammen und kontrollieren den Preis. Alles in allem lohnt es sich, die verschiedenen Lieferdienste zu vergleichen und die Kochbox auszuwählen, die Ihren Anforderungen entspricht.

Weitere Vergleiche und Anbieter im Test

Low Carb Ernährungsweise
Low Carb Kochboxen im Check
In dieser schnelllebigen Zeit möchte sich doch eigentlich jeder gesund ernähren. Es gilt wie so oft nur den inneren Schweinehund zu besiegen. Low Carb-Boxen helfen dabei.
Kochbox Ratgeber
News und Studien rund ums Essen
Die neuesten Trends im Bereich Food und aktuelle Studien zur Ernährung finden Sie in dieser Rubrik. Wenn Sie mehr über Kochboxen wissen möchten, werden Sie hier fündig.
studie-so-kocht-deutschland
Studie: So kocht Deutschland
Wie viele Menschen kochen überhaupt jeden Tag selbst? Eine aktuelle Studie gibt Aufschluss über die neuen Koch- und Essgewohnheiten der Deutschen.
Kochbox glutenfrei
Glutenfreie Kochbox
Sie leiden an einer Glutenunverträglichkeit oder möchten aus anderen Gründen auf Gluten verzichten? Mit glutenfreien Kochboxen können Sie vielseitige Rezepte sorgenfrei zu Hause zubereiten.
etepetete
Etepetete Bio-Box im Test
Die grüne Kochbox enthält ausschließlich frisches Obst und Gemüse. Damit tun Sie sich und der Umwelt etwas Gutes. Wir zeigen Ihnen im Etepetete Test wie die Box Ihren Speiseplan bereichert.
Marley Spoon Kochbox
Marley Spoon im Test
Die Kochboxen von Marley Spoon sind ideal für Hobbyköche, die gerne mal raffinierte Gerichte ausprobieren möchten. In sechs Schritten zaubern Sie leckeres Essen auf den Tisch.
HelloFresh Kochbox
HelloFresh im Test
Leckere, schnelle Gerichte für Paare oder die ganze Familie kommen mit den HelloFesh Kochboxen bequem nach Hause! Welche Bewertung bekommt Deutschland’s Marktführer im Test?
vegetarische Kochbox entdecken
Vegetarische Kochbox
Eine vegetarische Kochbox unterstützt eine ausgewogene Ernährung. Doch was bedeutet vegetarisch eigentlich? Und worauf sollten Sie bei vegetarischen Rezepten Acht geben?
mycookingbox im Test
Erfahrungen mit MyCookingBox
Lust auf Italienisch? Mit MyCookingBox lassen Sie sich die Vielfalt der italienischen Küche nach Hause liefern. Wir geben Ihnen einen Überblick über Angebot und Preise.
Kochbox Dresden
Kochboxen ohne Abo
Sie möchten eine leckere Kochbox ausprobieren — jedoch, ohne sich an ein Abo zu binden? Kein Problem. Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Anbieter von Kochboxen ohne Abo.
Kochboxen für Singles
Kochboxen für Singles
Kochboxen sind nicht nur für Paare und Familien geeignet, sondern auch für Singles. Doch gibt es Kochboxen auch für eine Person? Und welche Anbieter haben die beste Auswahl für Singles?
Marley Spoon unter der Lupe
Die besten Kochboxen im Vergleich
Eine Kochbox ist die perfekte Lösung für Sie, wenn Sie zwar gerne kochen, aber keine Zeit oder Lust haben, sich um die Einkäufe zu kümmern. Jetzt die besten Anbieter entdecken.
Gourmet Kochbox
Genuss mit Gourmet Kochboxen
Sie sind ein Feinschmecker und legen besonders Wert auf hochwertige Zutaten? Gourmet Kochboxen enthalten sorgfältig ausgewählte Zutaten, die Gaumengenuss garantieren.
Bio-Lebensmittel
Bio-Lebensmittel auf dem Vormarsch
Bio-Lebensmittel werden immer beliebter. Doch warum kaufen die Deutschen Bio? Und bei welchen Produkten wird lieber Bio gekauft? Eine Studie der PwC gibt einen Einblick.
Sommer Ernährung
8 Ernährungstipps für die heißen Tage
Die Temperaturen steigen, und unsere Energie sinkt. Wenn Sie gesund und fit den Sommer genießen möchten, kommen Sie um eine gesunde Ernährung nicht herum.
juit
JUIT im Test
JUIT ist ein Anbieter von gesunden Fertiggerichten, tiefgekühlt nach Hause geliefert, in 8 Minuten serviert. Wir haben Angebot, Bestellvorgang und Preise für Sie unter die Lupe genommen.
Kochtipps vom Oma
Oma’s Kochgeheimnisse
Keiner kocht wie Oma — doch was genau macht Omas Rezepte so besonders? Sind es nur die Zutaten, oder gibt es da vielleicht noch das ein oder andere Geheimnis zu entdecken?
Küche Ordnung
15 geniale Küchen-Hacks
Eine gut organisierte Küche schafft nicht nur Platz, sondern sorgt auch für mehr Effizienz und Freude beim Kochen. Mit diesen genialen Ideen wird Ihre Küche im Handumdrehen ordentlicher und funktionaler.
Nachhaltig kochen
Nachhaltig kochen für die umweltbewusste Küche
Praktische Tipps für nachhaltiges Kochen. Von umweltbewusstem Einkaufen über energiesparendes Zubereiten bis zur richtigen Abfallentsorgung.