Erfahrungen mit HelloFresh: Wie gut ist der Marktführer?

Kochboxen liegen voll im Trend. Einer der bekanntesten und renommiertesten Hersteller von Kochboxen ist HelloFresh. Wie gut ist HelloFresh im Vergleich? In diesem Hello Fresh Test beantworten wir diese Frage und zeigen alle wichtigen Informationen wie Preise, Rezeptvielfalt und Rabatte.

Hello Fresh: Alle Infos zu den Kochboxen

Viele Menschen kennen das folgende Problem: Zwar wollen sie frisch und abwechslungsreich kochen, allerdings fehlt in einem stressigen Alltag häufig die Zeit, um die dafür notwendigen Zutaten einzukaufen. Stattdessen wird dann bei einem teuren Lieferdienst bestellt oder es wird ein leichtes und schnelles, aber wenig interessantes Gericht zubereitet.

Abhilfe schaffen will dabei Hello Fresh. Das Unternehmen, das 2011 in Berlin gegründet wurde, bietet sogenannte Kochboxen an. In diesen Kochboxen sind verschiedene Rezepte und Zutaten enthalten, mit denen abwechslungsreiche Mahlzeiten gekocht werden können. Die Kochboxen können ganz einfach über die Webseite von HelloFresh bestellt werden. Anschließend werden die Boxen in ganz Deutschland bis nach Hause geliefert.

Die Kochboxen richten sich dabei gezielt an Menschen, die in ihrem Alltag zwar wenig Zeit haben, trotzdem aber nicht auf das Kochen von leckeren und ausgefallenen Gerichten verzichten wollen. Dank einer Hello Fresh Box müssen keine Gerichte geplant und Zutaten mehr eingekauft werden, auch die Gerichte selbst können in nur kurzer Zeit zubereitet werden. So soll keines der Hello Fresh Rezepte, das in einer Kochbox enthalten ist, in der Regel länger als eine halbe Stunde dauern. Die Zeitersparnis wird immer wieder als positiv in den Hello Fresh Erfahrungen erwähnt.

Ein weiterer großer Vorteil der HelloFresh Kochboxen ist, dass dank dieser keine Lebensmittel verschwendet werden müssen. Jede Kochbox enthält genau die Menge an Zutaten, die benötigt wird, um das jeweils mitgeschickte Rezept zu kochen. So müssen nie zu viele Lebensmittel gekauft werden, sodass nicht nur die Lebensmittelverschwendung reduziert, sondern auch der Geldbeutel geschont wird. Auch dieser Punkt bei der Bewertung von HelloFresh gibt ein dickes Plus.

Das können Sie bei HelloFresh erwarten

Damit Sie bei den Kochboxen ein Gericht zubereiten, das Ihnen am Ende auch schmeckt, können Sie im Bestellvorgang zwischen 10 verschiedenen Vorlieben auswählen. Diese sechs möglichen Vorlieben für die Hello Fresh Box haben wir in der nun folgenden Auflistung zusammengefasst:

Fleisch & Gemüse In diesen Kochboxen sind Rezepte mit Fisch oder mit Fleisch in Kombination mit verschiedenen saisonalen Produkten enthalten. Vegetarisch Speziell für Menschen, die auf Fisch und Fleisch verzichten, gibt es auch vegetarische Rezepte mit viel Gemüse. Unter 650 Kalorien Bei diesen Boxen wird ein besonderer Wert auf ausgewogene Mahlzeiten gelegt. Ideal für Personen, die bewusst auf ihre Ernährung achten. Familienfreundlich In der familienfreundlichen Kochbox sind Gerichte enthalten, die mit der gesamten Familie gekocht werden können. Dabei wurden die Rezepte im Vorfeld extra mit Kindern getestet. Fisch & Gemüse In dieser Rezeptauswahl finden sich eine tolle Mischung aus vegetarischen Gerichten im Zusammenspiel mit Fisch und Meeresfrüchten. Der Anbieter legt Wert auf Bio-Produkte. Zeit sparen Einige Rezepte sind blitzschnell gezaubert. Diese haben ebenfalls eine eigene Rezept-Kategorie und sind leicht an der sehr kurzen Zubereitungszeit zu erkennen. Fit & Vital Leckere Rezepte für die Extraportion Eiweiß. Perfekt für Sportler und Fitness-Fans. Internationale Küche International inspirierte Rezepte mit authentischen Zutaten aus aller Welt. Klimaheld Klimafreundliche Rezepte, deren Zutaten 50 % weniger CO2e verursachen als durchschnittliche Gerichte. Vegan Vegane Rezepte auf Pflanzenbasis, die keinerlei tierische Produkte enthalten.

Der Hello Fresh Test zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Anbietern eine sehr große Auswahl bietet. Neben diesen sechs Vorlieben können Sie nach Bedarf bei Ihrer Hello Fresh Box außerdem auswählen, ob Sie Hello Fresh Rezepte wünschen, die für einen Thermomix geeignet sind. Kochboxen, die nur vegane Rezepte enthalten, gibt es leider noch nicht. Allerdings sind immer wieder auch vegane Rezepte in der Hello Fresh Box enthalten.

Zudem können Sie auswählen, wie viele Gerichte Sie pro Woche für wie viele Personen benötigen. Die kleinste Bestellung, die aufgegeben werden kann, sind zwei Gerichte pro Woche für für jeweils zwei Personen. Das Maximum sind fünf Gerichte pro Woche für vier Personen.

Hello Fresh für eine Person

Wir können nachvollziehen, dass das Unternehmen auch aus Umweltgründen, keine Kochboxen für eine Person anbietet. Allerdings können Sie natürlich auch eine Box von HelloFresh für eine Person bestellt. Die Hello Fresh Erfahrungen zeigen: Die Gerichte sind so lecker und die Zutaten so frisch bei Hello Fresh, dass es kein Problem ist, die “Reste” am nächsten Tag zu essen.

Deshalb unser Tipp für Singles: Wenn Sie selbst HelloFresh ausprobieren möchten, bestellen Sie sich das kleinste Paket, mit 2 Gerichte für eine Woche und machen Sie Ihren eigenen Test zu HelloFresh.

Bei den verwendeten Zutaten wird darauf geachtet, dass diese bei der richtigen Lagerung so frisch wie möglich bleiben. So sollen alle in den Boxen enthaltenen Lebensmittel laut Unternehmen für etwa fünf Tage haltbar sein. Auf den jeweiligen Hello Fresh Rezepten ist außerdem angegeben, bis wann Sie das jeweilige Gericht spätestens gekocht haben sollten.

So einfach sind die Rezepte bei HelloFresh

Wie bereits erwähnt, richtet sich die Kochbox mit Rezept vor allem an kochbegeisterte Menschen, die in kurzer Zeit raffinierte Gerichte kochen möchten. Dementsprechend wird bei den Hello Fresh Boxen Wert darauf gelegt, dass die mitgelieferten Hello Fresh Rezepte schnell und einfach nachgekocht werden können. Große Vorkenntnisse im Kochen werden nicht benötigt, sodass selbst Anfänger dank der Rezepte und Zutaten ein tolles Essen zaubern können.

Mit Kochboxen sparen Sie Zeit und Geld.

Nachhaltigkeit bei diesem Anbieter

Ein wichtiger Punkt im Hello Fresh Test ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Wichtig ist dabei die bereits angesprochene Lebensmittelverschwendung. Allein in privaten Haushalten in Deutschland werden laut Informationen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft jährlich etwa sechs Millionen Tonnen an Lebensmitteln entsorgt.

Ein wichtiger Faktor sind dabei zu große Verpackungsgrößen: Verschiedene Zutaten, die zum Kochen benötigt werden, werden selten vollständig aufgebraucht, sodass übrig gebliebene Reste, die für eine Mahlzeit nicht gebraucht wurden, häufig im Müll landen. Dem kann dank der HelloFresh Kochboxen effektiv entgegengewirkt werden.

Auch in anderen Punkten ist der Anbieter insgesamt sehr umweltfreundlich. So werden viele Zutaten, die in den Kochboxen verwendet werden, nicht wie sonst üblich bei einem Zwischenhändler, sondern direkt beim Erzeuger bestellt. Dadurch, dass es keine Zwischenhändler mehr gibt, können Transportwege gespart und so der Ausschuss von CO2 reduziert werden. Außerdem kann dadurch die Qualität der Lebensmittel besser überprüft und so gesichert werden.

Bei dem Versand der Kochboxen zu Ihnen nach Hause wird zudem ebenfalls auf die Umwelt geachtet. So werden nur recycelbare Verpackungen genutzt, die immer weiter optimiert werden, um das verbrauchte Verpackungsmaterial weiter zu reduzieren. Diese Umweltfreundlichkeit wirkt sich natürlich auch auf die eine oder andere Bewertung von HelloFresh aus.

Preise der Hello Fresh Kochboxen

Natürlich werfen wir auch einen Blick auf die Hello Fresh Kosten. Diese variieren je nach Anzahl der Personen und Gerichte, die pro Woche gekocht werden sollen. So reichen die Kosten von zwei Gerichten pro Woche für zwei Personen von 35,00 Euro bis zu 52,50 Euro für zwei Gerichte pro Woche für vier Personen. Und die Box wird im Durchschnitt günstiger je mehr Mahlzeiten Sie in Ihrer Kochbox haben.

Hello Fresh Kosten für 2 Personen:

Zwei Gerichte pro Woche für zwei Personen: 35,00 Euro

Drei Gerichte pro Woche für zwei Personen: 42,50 Euro

Vier Gerichte pro Woche für zwei Personen: 56,00 Euro

Fünf Gerichte pro Woche für zwei Personen: 66,00 Euro

Hello Fresh Preise für 3 Personen:

Zwei Gerichte pro Woche für drei Personen: 46,00 Euro

Drei Gerichte pro Woche für drei Personen: 56,00 Euro

Vier Gerichte pro Woche für drei Personen: 72,00 Euro

Fünf Gerichte pro Woche für drei Personen: 87,00 Euro

Hello Fresh Kosten für 4 Personen:

Zwei Gerichte pro Woche für vier Personen: 56,00 Euro

Drei Gerichte pro Woche für vier Personen: 66,50 Euro

Vier Gerichte pro Woche für vier Personen: 87,00 Euro

Fünf Gerichte pro Woche für vier Personen: 102,00 Euro

Zu den jeweiligen Preisen der Boxen, die jede Woche bezahlt werden, kommen außerdem noch die Versandkosten. Diese betragen in Deutschland jeweils 5,99 Euro, unabhängig davon, wie groß die bestellte Kochbox ist.

Was kostet ein Essen bei HelloFresh?

Die Übersicht der Preise für die Kochboxen in unserem HelloFresh Vergleich zeigt, dass die Frage “Was kostet eine Hello Fresh Box?” davon abhängig ist, wie viele Gerichte Sie bestellen.

Während eine Portion bei zwei Gerichten pro Woche für zwei Personen 8,75 Euro kostet, bezahlen Sie bei fünf Gerichten pro Woche bei zwei Personen lediglich 6,60 Euro pro Portion. Unser Hello Fresh Test zeigt, dass Sie den günstigsten Preis pro Portion übrigens bei fünf Gerichte pro Woche für vier Personen erzielen können: Hier bezahlen Sie für jede Person nur 5,10 Euro für eine Mahlzeit.

Als Neukunde bezahlen Sie mit unserem Gutschein sogar noch weniger: von 4,62 Euro für 2 Gerichte/2 Personen bis 3,27 Euro für 5 Gerichte/4 Personen.

Der Vergleich zu anderen Kochboxen zeigt, dass die Preise für die Gerichte fair sind. Dadurch, dass Sie für das Kochen keine großen Portionsgrößen mehr im Supermarkt kaufen müssen, können Sie dank der Boxen sogar einiges an Geld sparen.

Für die Zahlung der Kochboxen stehen Ihnen bei diesem Anbieter verschiedene Zahlungsarten zur Verfügung. Sie können die Hello Fresh Kosten mit unterschiedlichen Kreditkarten sowie mit PayPal bezahlen. Ebenso ist es möglich Apple Pay oder Google Pay als Zahlungsmöglichkeit bei Hello Fresh zu nutzen.

So reduzieren Sie die Hello Fresh Kosten

Wenn Sie die Hello Fresh Kosten ein wenig verringern wollen, ist dieser Abschnitt unseres Tests genau der richtige für Sie. Wir haben drei Tipps für Sie:

Um günstiger an eine Probierbox von Hello Fresh zu kommen, ist “Freunde werben Freunde” eine gute Option. Nutzt jemand aus Ihrem Bekanntenkreis bereits diesen Anbieter, sollten Sie ihn nach einem Freundescode von Hello Fresh fragen. Mit diesem Freundescode erhalten Sie die erste Hello Fresh Box gratis.

zu kommen, ist “Freunde werben Freunde” eine gute Option. Nutzt jemand aus Ihrem Bekanntenkreis bereits diesen Anbieter, sollten Sie ihn nach einem Freundescode von Hello Fresh fragen. Mit diesem Freundescode erhalten Sie die erste Hello Fresh Box gratis. Natürlich können Sie sich auch z.B. zum Geburtstag von Freunden oder der Familie einen Geschenkgutschein für HelloFresh wünschen. Oder eben diesen an Kochbegeisterte verschenken.

wünschen. Oder eben diesen an Kochbegeisterte verschenken. Wenn Sie die Kochboxen noch nicht ausprobiert haben, nach unserem Kochbox-Test allerdings Lust darauf bekommen haben, können Sie als Neukunde die Hello Fresh Kosten der ersten vier Boxen deutlich senken. So bietet das Unternehmen immer wieder Aktionen an, in denen Sie sich einen richtig satten Rabatt für Ihre ersten Lieferungen sichern können — und Sie sparen sich obendrein noch die Versandkosten. Über unseren Button gelangen Sie zum aktuellen Angebot und nutzen unseren Hello Fresh Gutschein.

Das Fazit beim HelloFresh Test

Der HelloFresh Test und Vergleich mit anderen Kochboxen zeigt, dass Sie mit dem deutschen Unternehmen und einer Hello Fresh Box nichts falsch machen können. Die Hello Fresh Kosten sind fair. Für diesen fairen Preis erhalten Sie einfache Rezepte und die dazu benötigten Zutaten, sodass Sie nicht mehr einkaufen und Gerichte planen. Und daher auch in einem stressigen Alltag nicht auf das Kochen von leckeren und abwechslungsreichen Mahlzeiten verzichten müssen.

Zudem zeigt der Vergleich, dass das Unternehmen auch den wichtigen Punkt Nachhaltigkeit nicht außer Acht lässt. Daher können wir die Hello Fresh Kochbox nach dem Test auf jeden Fall empfehlen.

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