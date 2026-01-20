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Wyldr Kochbox im Test: Wie gut ist die Bio-Box?

Lust auf Bio? Die nachhaltigen Bio-Kochboxen von Wyldr werden müllfrei im Stoffbeuten geliefert. Die Rezepte sind 100 % lokal und saisonal und die Zutaten von höchster Bio-Qualität. Erfahren Sie alles über den klimafreundlichen Neueinsteiger in unserem Wyldr Kochbox-Test!

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Ungesunde Fertigmahlzeiten, gespritzte Lebensmittel und hochverarbeitete Zutaten — mit der Wyldr Bio-Kochbox machen Sie dem ein Ende. Frisches Obst, Gemüse und alle Bio-Produkte, die für die Erstellung des von Ihnen gewählten Rezeptes erforderlich sind, werden in der richtigen Portionsgröße zu Ihnen geliefert. Sie müssen nur noch kochen und genießen. So einfach kann gesunde Ernährung sein.

Wer steckt hinter Wyldr?

Die Gründer von Wyldr, Simon Singharaj und Jakob Klassen, starteten das Unternehmen 2020 in Berlin Friedrichshain und machen sich seit dem her für gesunde Ernährung und Umweltschutz stark. Die in der Bio-Box versendeten Lebensmittel werden regional angebaut und von Demeter- und Bioland-Bauern produziert. “Ernährung sollte gesund, umweltfreundlich und einfach sein” — so lautet die Devise der jungen Unternehmer. Dazu gehört auch, dass das Gemüse innerhalb von 30 Stunden vom Feld bis zur Haustür des Kunden gelangt.

Ziel ist es, die “Kochbox ohne Box” deutschlandweit und auch im internationalen Raum zu liefern. Die Deutschen sollen selbst bestimmen, ob sie Zusatzstoffe, Zucker und weitere chemische Substanzen, die nicht in den menschlichen Körper gehören, zu sich nehmen wollen.

Geliefert wird die Wyldr Kochbox für Zuhause donnerstags im Baumwollbeutel. Mit diesem Konzept tragen die Jungunternehmer entscheidend zur Müllvermeidung und zum Umweltschutz bei. Obst und Gemüse werden nicht in Plastik verpackt und wo es geht, werden alle Umverpackungen weggelassen.

Wie funktioniert Wyldr?

Auf der Wyldr App geben Sie zunächst an, wie viele Gerichte Sie in einer Woche kochen möchten und welche Portionsanzahl Sie dafür benötigen. Pro Woche bestellen Sie mindestens zwei Gerichte, die mit allen Zutaten und dem passenden Rezept geliefert werden. Die Lieferung erfolgt im wiederverwendbaren Baumwollbeutel, um Plastikmüll zu reduzieren. So haben Sie immer im Haus, was Sie zum Kochen eines bestimmten Gerichtes brauchen, ohne sich einem stressigen Einkauf auszusetzen.

Wyldr Webseite
Personalisieren Sie Ihre Bio-Box in der Wyldr App.

Der Lieferdienst bietet über 2.000 allgemeine und vegetarische Rezepte für Jung und Alt. Deshalb wählen Sie im ersten Schritt Ihre bevorzugte Ernährungsweise:

  • Flexitarisch: Ernährung auf pflanzlicher Basis in Verbindung mit Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten
  • Pescetarisch: Ernährung auf pflanzlicher Basis in Verbindung mit Fisch, Eiern und Milchprodukten
  • Vegetarisch: Ernährung auf pflanzlicher Basis in Verbindung mit Eiern und Milchprodukten
  • Vegan: rein vegane Ernährungsweise

Nach dieser Auswahl geben Sie an, ob Sie an einer Allergie oder Unverträglichkeit leiden. Rezepte, die diese Lebensmittel enthalten, werden automatisch aussortiert. Im nächsten Schritt nennen Sie die Lebensmittel, die Sie nicht auf Ihren Speiseplan setzen wollen — beispielsweise Knoblauch, Sojajoghurt oder Rote Beete. Wer scharfe Gerichte nicht mag, kann entsprechende Rezepte und Produkte ebenfalls ausschließen.

Anschließend wählen Sie in der Wyldr App aus, was Ihnen beim Kochen besonders wichtig ist. Muss es schnell gehen, weil der Arbeitstag lang ist? Wird auch für Kinder gekocht? Legen Sie Wert auf eiweißhaltige Produkte oder sollten die Zutaten möglichst wenig Kohlenhydrate enthalten? Ist diese Auswahl abgeschlossen, legen Sie die Anzahl der gewünschten Gerichte pro Woche sowie die Anzahl der Portionen fest und können die Bestellung Ihrer Wyldr Kochbox abschließen.

Unsere Wyldr Erfahrungen

Die meisten Kunden von Wyldr sind rundum zufrieden. Ihre Wyldr Erfahrungen besagen, dass die Portionen sehr reichlich bemessen sind und sich frische Zutaten noch für andere Gerichte verwenden lassen. Single-Haushalte können von einem Gericht also mehrmals satt werden, oder es findet sich ein netter Nachbar als dankbarer Abnehmer.

Sehr positiv wird bewertet, dass Wyldr rein vegane Kochboxen anbietet und vegan streng von vegetarisch trennt. Die Auswahl an Rezepten ist reichlich und es wird großer Wert auf Kundenfeedback gelegt. Der Kundenservice erkundigt sich regelmäßig nach Verbesserungsvorschlägen für die Rezepte, sodass ein reger Austausch zwischen dem Kunden und dem Unternehmen besteht. Die Gründer sind bestrebt, Kundenservice auf höchstem Niveau zu bieten und nehmen Kritik dankbar an.

Nachhaltige Rezepte mit Pfiff 

Wenn Sie in der Wyldr App bestellen, suchen Sie sich traditionelle, vegane oder vegetarische Rezepte aus, die Sie ausprobieren möchten. Alle Zutaten samt Rezept werden zu Ihnen nach Hause geliefert. Mit der Wyldr Kochbox dürfen Sie sich ausprobieren und Ihre Kochkünste erweitern. Dafür brauchen Sie keine Kochbücher. Ein Klick auf das gewünschte Rezept reicht aus und mit der nächsten Lieferung erweitert sich Ihr Speiseplan um ein neues Gericht.

Wie wäre es beispielsweise mit:

  • Pasta mit Tomaten-Paprika-Soße
  • Saibling auf glasierten Süßkartoffeln
  • Kürbis-Kokos-Suppe (perfektes Herbstrezept)
  • Spargel mit Kartoffeln
  • Quinoasalat mit Sonnenblumen

Müssten Sie die Zutaten für neue Rezepte im Supermarkt einkaufen, würde Ihnen möglicherweise die Lust vergehen. Die Bio-Box bringt alles fertig zusammengestellt und perfekt portioniert auf Ihren Küchentisch, sodass Sie sich entspannt dem Kochvergnügen widmen können. Komfortabler geht es nicht.

Wyldr Kochbox

Haltbarkeit der Produkte

Fertige Produkte, wie vegane Bio-Nudeln oder Vollgemüse-Tortillas, besitzen ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Bei frischen Produkten ist die Lieferkette kurz und geht vom Feld direkt zum Kunden. Daher können Sie darauf vertrauen, beste Qualität zu erhalten. Sollte doch einmal ein Apfel oder eine Möhre aussortiert werden müssen, liegt das nicht an der Qualität, sondern an bestimmten Umständen. Natur bleibt Natur, deshalb kann diese Situation auch bei frischen Bio-Produkten vorkommen. Trotzdem dürfen Sie sicher sein, dass höchste Qualität in Ihrer Wyldr Bio-Box steckt.

Wo wird die Wyldr Bio-Kochbox geliefert?

Da Wyldr seine Bio-Kochbox vor Ort ausliefert und keinen Müll durch Verpackungen oder einen Paketversand erzeugen will, sind die Liefergebiete noch begrenzt. Im März 2021 wurden die ersten Kochboxen in Berlin und Hamburg ausgeliefert. Derzeit ist Wyldr auch in Köln, Dortmund, Düsseldorf und Essen vertreten. Geplant ist, das Liefergebiet auf ganz Deutschland auszudehnen und überall eine nachhaltige Ernährung mit Bio-Produkten zu gewährleisten.

Gute Alternativen zur Kochbox von Wyldr mit tollen Rabatten

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Wyldr: Was kosten die Bio-Kochboxen?

Sie haben die Möglichkeit, jede Woche mindestens zwei Gerichte mit jeweils zwei Portionen in der Wyldr App zu bestellen. Pro Portion bezahlen Sie 8,39 Euro. Für Fischgerichte erfolgt ein Aufschlag von 3,49 Euro auf den Grundpreis. Viel höher als im Supermarkt sind die Wyldr Kosten nicht. Außerdem sind die Portionen reichhaltig. Jeder Kauf trägt dazu bei, dass landwirtschaftliche Nutzflächen von chemischen Düngemitteln und Monokulturen befreit werden. Ein geringfügig höherer Preis ist dafür gerechtfertigt.

Wyldr Kochbox

Bezahlung und Abonnement

Die Bio-Kochbox bezahlen Sie per Lastschriftverfahren. Jeden Sonntag werden Sie per SMS daran erinnert, sich für die kommende Woche neue Rezepte auszusuchen, damit die Wyldr Bio-Box nach Ihren Wünschen bestückt werden kann. Sie können dieses Abonnement jederzeit pausieren oder wöchentlich kündigen, eine langfristige Bindung gibt es nicht.

So können Sie bei der Wyldr Bio-Kochbox sparen 

Wyldr bietet derzeit einen Rabatt von 20 Prozent auf drei Lieferungen der Wyldr Kochbox innerhalb der ersten drei Wochen des Abonnements. Tragen Sie sich zusätzlich für den Newsletter ein, werden Ihnen bereits beim nächsten Einkauf 15 Euro gutgeschrieben.

Mit unserem Rabatt-Link für Wyldr können Sie bis zu 65 Euro Rabatt auf die ersten Bestellungen erhalten — perfekt, um Wyldr einfach selbst mal auszuprobieren und sich von der tolle Qualität der Bio-Box bzw. Bio-Tüte zu überzeugen.

Fazit: Lohnt sich Wyldr?

Fakt ist: Bio ist auf dem Vormarsch, und unsere Wyldr Erfahrungen zeigen, dass die Box Lust aufs Experimentieren mit dem Kochlöffel macht. Besonders einfallsreich ist die Tatsache, dass alle Zutaten in der richtigen Menge für ein konkretes Gericht geliefert werden. Andere Anbieter wie Etepetete liefern frisches Obst- und Gemüse mit beiliegenden Rezeptideen, wobei nicht alle Zutaten für ein spezielles Gericht in der Wyldr Kochbox enthalten sind. Bei Wyldr bestellen Sie ein Gericht, dessen Zutaten samt Rezeptanleitung zu Ihnen geliefert werden. Sie bringen es nur noch auf den Teller.

Da das Thema Ernährung immer mehr in den Vordergrund drängt, sind speziell Angebote wie von Wyldr von besonderer Bedeutung. Kinder lernen schon früh, dass das Essen als Fertigprodukt aus dem Regal des Supermarktes kommt. Nährwerte, Anbau, Ernte oder Verarbeitung sind für die meisten Jugendlichen nur theoretische Begriffe. Wenn Sie sich gemeinsam mit Ihrem Nachwuchs eine Wyldr Kochbox ansehen und die Rezepte nachkochen, können Ihre Kinder etwas fürs Leben lernen.

Da das Ziel der Lebensmittelbranche der Profit und nicht die menschliche Gesundheit ist, muss ein Umdenken erfolgen. Wird in den Familien wieder wie früher gekocht, entwickelt sich auch ein völlig anderes Verhältnis zur Gesundheit. Diese liegt immer in den eigenen Händen, deshalb muss Ernährung selbstbestimmt sein. Wyldr hilft mit seiner Bio-Kochbox, an diese alte Tradition anzuknüpfen.

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