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Lebensmittelabfälle

Neue Studie: Mit Kochboxen Lebensmittelabfälle um 38 % reduzieren

Schluss mit dem Müll! Eine neue Studie offenbart, wie Sie mit Kochboxen Lebensmittelabfälle um 38 % reduzieren können.

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Die Menge an Lebensmittelabfällen, die jedes Jahr in privaten Haushalten produziert wird, wurde in den letzten Jahren auf 570 Millionen Tonnen geschätzt. Das sind Lebensmittel, die produziert, verpackt und in die Geschäfte und Haushalte geliefert wurden, nur um dann im Müll zu landen.

Einer kürzlich durchgeführte Studie hat untersucht, ob das Kochen mit Kochboxen zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung beiträgt. Sind Mensch und Umwelt besser dran, wenn mit vorportionierten Zutaten gekocht wird?

In der Studie wurden 914 Haushalte aus sechs Ländern (USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Belgien und den Niederlanden) befragt, die im November und Dezember 2019 eine Kochbox abonniert hatten. Es wurden Lebensmittelabfälle von 8.747 Mahlzeiten gemessen, von denen etwa ein Drittel mit Kochboxen zubereitet wurde. Die Studie stellte einen Vergleich der Lebensmittelabfälle mit und ohne Kochboxen an. Und die Ergebnisse sind erstaunlich.

Lebensmittelabfälle schädigen unsere Umwelt

Es werden täglich nicht nur Unmengen an Lebensmittel verschwendet, sondern auch Treibhausgase während des gesamten Prozesses freigesetzt — von der Viehzucht über die Herstellung der Verpackungen bis hin zum Transport von Obst und Gemüse in Kühlfahrzeugen.

Auf den Deponien verrotten die Lebensmittel und setzen dabei hochgiftige Gase wie Methan frei, die die Umwelt belasten. Studien haben gezeigt, dass Lebensmittelabfälle für 6-8 % aller Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, die den Klimawandel anheizen. Die Verschwendung von Lebensmitteln verschwendet nicht nur natürliche Ressourcen, Geld und Mühe, sondern schädigt auch die Umwelt. Es ist zudem ethisch fragwürdig, so viele Lebensmittel zu verschwenden, während so viele Menschen hungern.

Lebensmittelabfälle wegschmeißen

Verharmlosung der Folgen

Die Tatsache, dass Haushalte überhaupt so große Mengen an Lebensmitteln verschwenden, mag überraschen. Die meisten Menschen neigen dazu, zu glauben, dass sie sehr wenig wegwerfen, und verharmlosen oft die Folgen der Lebensmittelverschwendung. Die Menge an Lebensmitteln, die auf Mülldeponien landet, deutet jedoch darauf hin, dass wir nicht so gut einschätzen können, wie viel Lebensmittel wir beim Kochen tatsächlich benötigen. Eine Möglichkeit, das Risiko, zu viel zu kochen oder zu viele Zutaten zu kaufen, einzuschränken, ist das Kochen mit Kochboxen im Abo.

Kochboxen reduzieren Lebensmittelverschwendung

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die meisten Lebensmittelabfälle beim Abendessen in Töpfen und Pfannen entstehen, die nicht serviert und gegessen, sondern weggeworfen werden. Bei Kochboxen wurde diese Art von Abfall im Vergleich zu gekauften Produkten um 34 % reduziert.

Auch die Lebensmittelverschwendung während der Zubereitung wurde mit Kochboxen um 45 % reduziert. Aber: Die Menge der Lebensmittel, die als Reste auf den Tellern landeten, stieg im Vergleich zu Mahlzeiten mit gekauften Zutaten um 15 %. Dies könnte daran liegen, dass diese Rezepte Anweisungen zum Anrichten der Speisen auf dem Teller enthalten, was die Menschen dazu verleiten kann, größere Portionen zu servieren.

Vergleich Lebensmittelverschwendung
Vergleich Lebensmittelverschwendung

Insgesamt hat das Kochen mit Kochbox die Lebensmittelverschwendung beim Abendessen im Vergleich zu herkömmlichen Mahlzeiten um mehr als ein Drittel reduziert. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Zutaten in Mengen bereitgestellt werden, die auf die Anzahl der Personen in einem Haushalt zugeschnitten sind.

Die besten Kochbox-Anbieter für weniger Lebensmittelabfälle

Neben weniger Lebensmittelabfällen sind Kochboxen außerdem eine hervorragende Option für Menschen, die sich ausgewogener und gesünder ernähren wollen. Kochboxen helfen bei der Essensplanung, vereinfachen das Einkaufen und machen das Kochen zum Erlebnis. Wenn Sie die Studie überzeugt hat, selbst einmal in den Genuss von Kochboxen zu kommen, dann probieren Sie doch einen der besten Kochbox-Anbieter aktuell aus:

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Darum sind Kochboxen ökologischer

Ein Lebensmittelgeschäft kann zwar grob abschätzen, wie viele Kunden es in einer bestimmten Woche haben wird und welche Lebensmittel diese Kunden kaufen werden, aber diese Zahlen sind viel ungenauer als die eines Anbieters von Kochboxen. Das bedeutet, dass Lebensmittelgeschäfte mehr Lebensmittel vorrätig haben, die möglicherweise ungenutzt weggeworfen werden, als die Anbieter von Kochboxen.

Kochboxen arbeiten mit einem Abonnementmodell, so dass die Verbraucher auch weniger wahrscheinlich zu viele Lebensmittel für eine Woche kaufen. Viele Anbieter von Kochboxen bemühen sich, ihre Mahlzeiten so zu portionieren, dass ihre Kunden genug essen, um zufrieden zu sein, aber keine Lebensmittel übrig bleiben oder verschwendet werden.

Dies bedeutet, dass die Anbieter von Kochboxen einen Anreiz haben, angemessene Portionsgrößen anzubieten. Es bedeutet aber auch, dass Kunden, denen es schwerfällt, ihre Mahlzeiten richtig zu portionieren, sich nicht mehr auf ihre eigenen Schätzungen verlassen müssen, wodurch die Verschwendung von Essensresten verringert wird.

Lebensmittelabfälle beim Kochen

Fazit der Studie

Kochboxen tragen dazu bei, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren, da sie dabei helfen, jede Mahlzeit perfekt zu dosieren. Kochboxen verfolgen ein nachhaltiges Geschäftsmodell und helfen Verbrauchern, ausgewogenere Mahlzeiten zu sich zu nehmen, wodurch eine gesunde Ernährung gefördert wird.

Doch auch ohne ein Abonnement von Kochboxen deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass das Abmessen und Abwiegen der benötigten Zutaten vor dem Kochen ein guter Weg ist, um die Menge an Lebensmitteln zu reduzieren, die auf der Mülldeponie landet.

Also: Fangen Sie an, Ihre Lebensmittel zu portionieren und entscheiden Sie sich für leckere und gesunde Kochboxen, um so Lebensmittelabfälle zu reduzieren und Ihnen und der Umwelt etwas Gutes zu tun.

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