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dinnerly Kochbox im Test

Dinnerly Kochbox im Test: Alles Wichtige zum Anbieter

In der Kochbox von Dinnerly sind häufig deftige, leckere Gerichte. Und zwar für einen im Kochbox-Vergleich unschlagbar günstigen Preis. Wird dafür etwa an der Qualität der Zutaten gespart? Lesen Sie unsere Bewertung des Dinnerly-Angebots.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Unterdessen gibt es eine Bandbreite an Anbietern für Kochboxen, einer davon ist Dinnerly. Der Anbieter wirbt mit dem Leitspruch „Die erschwingliche Kochbox“ – tatsächlich überzeugt der Anbieter im Test mit geringen Kosten. Doch wie schneidet Dinnerly im Vergleich zu ähnlichen Produkten ab? 

2026 Update: Dinnerlt hat das Angebot der Kochboxen eingestellt. Probieren Sie stattdessen eine der folgenden Alternativen:

Gute Alternativen zur Kochbox von Dinnerly mit tollen Rabatten

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Kochboxen überzeugen in erster Linie mit neuen Rezeptideen, die Interessierte ganz einfach selbst ausprobieren können. Die entsprechenden Zutaten werden dabei in der richtigen Menge direkt nach Hause geliefert. Das spart den Weg in den Supermarkt und ist vor allem auch für Menschen mit geringen zeitlichen Ressourcen interessant, die dennoch nicht auf eine frisch zubereitete und selbst gekochte Mahlzeit verzichten wollen.  

Unser großer Test stellt die Dinnerly Kochbox mit Rezept und deren Anbieter vor und beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Funktionsweise der Kochboxen, die enthaltenen Dinnerly Rezepte und Zutaten und erklärt, für wen sich das Angebot eignet. 

Außerdem nimmt der Dinnerly Test das Preis-Leistungs-Verhältnis der Kochboxen unter die Lupe und wirft einen Blick auf zusätzliche Sparmöglichkeiten. 

Dinnerly Kochboxen im Check: Der Anbieter im Kurzporträt 

Das Unternehmen wurde bereits 2017 gegründet, ist jedoch erst seit Juli 2020 in Deutschland vertreten. Damit gehört der Anbieter zu den Neulingen im Bereich Kochboxen. Dinnerly Deutschland ist ein Tochterunternehmen des Anbieters Marley Spoon, der neben HelloFresh einer der wichtigsten auf diesem Gebiet ist. 

In Folge erhöhter Nachfragen nach Marley Spoon Kochboxen während der Coronapandemie rief das Unternehmen Dinnerly ins Leben. Denn obwohl mehr Menschen Interesse an den Kochboxen hatten, kämpften zeitgleich viele Haushalte mit geringeren Einkünften. Der Gründer von Marley Spoon, Fabian Siegel, suchte nun nach einer Möglichkeit, Kochboxen für mehr Menschen zugänglich zu machen. Unkomplizierte Dinnerly Rezepte mit wenige Zutaten ermöglichen günstige Gerichte.

Mit Gerichten, bei denen eine Portion ab 3,70 Euro erhältlich ist, hebt sich der Anbieter im Vergleich vor allem durch die geringen Kosten ab. Aber auch in Hinblick auf die Zutaten und die Einfachheit der Dinnerly Rezepte unterscheidet sich dieses Angebot zu anderen Boxen-Anbietern. 

Dinnerly Test: Wie funktionieren die Kochboxen?

Unsere Dinnerly Erfahrungen zeigen, dass die Funktionsweise von Kochboxen für zu Hause denkbar einfach ist. Kochbegeisterte können die Boxen innerhalb weniger Minuten in die eigenen vier Wände bestellen und profitieren dabei von einem einfach gestalteten Bestellvorgang. 

Im ersten Schritt gilt es auszuwählen, für wie viele Personen mit der Dinnerly Kochbox gekocht werden soll. Zur Auswahl stehen hierbei zwei beziehungsweise vier Personen. Zusätzlich wird in diesem Schritt entschieden, in welcher Anzahl Gerichte gewünscht sind. 

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Alles in einer Kochbox.

Wer möchte, kann im ersten Schritt außerdem festlegen, nur vegane und vegetarische Dinnerly Rezepte und entsprechende Zutaten geliefert zu bekommen. Der nächste Bestellschritt erfordert die Eingabe der eignen Postleitzahl sowie einer aktuellen E-Mail-Adresse. 

Anschließend erfolgt die Auswahl des Liefertages und der Lieferzeit. Wer zur angegebenen Uhrzeit nicht zu Hause ist, kann in diesem Schritt einen Ablageort festlegen oder eine Person aus der Nachbarschaft eintragen, bei der die gekühlte Kochbox abgegeben wird. Nun heißt es abwarten bis der kulinarische Test beginnen kann.

Es folgt die Bezahlung und wer möchte, kann sich während des Bestellvorgangs zusätzlich für den Newsletter anmelden und so keine Neuigkeiten und Sparoption rund um die Dinnerly Kochboxen mehr verpassen. 

Die Kochboxen können im Übrigen auch pausiert werden. Unsere Dinnerly Erfahrungen zeigen, dass Lieferungen auch über längere Zeiträume hinweg übersprungen werden können. Das ist zum Beispiel während der Urlaubszeit praktisch. Wer eine oder mehrere Kochboxen überspringen möchte, kann diesen Wunsch bis zu sechs Tage vor der nächsten Lieferung äußern. Damit punktet das Unternehmen im Test mit Flexibilität. 

Dinnerly Kochbox im Test: Hier ist sie erhältlich 

Wer selbst einem Test machen und leckere Dinnerly Rezepte kosten möchte, hat verschiedene Möglichkeiten, die Kochboxen zu beziehen. Einerseits können diese Kochboxen über die eigene Website bezogen werden, andererseits bietet der Hersteller eine App an.   

Diese Kochbox ist günstig und bietet ausgewogene Gerichte.

Die App kann ganz einfach auf das Smartphone geladen werden und ist dann einsatzfähig für die Bestellung. Wer wenig Zeit hat, kann freie Minuten so auch unterwegs optimal nutzen, um einen Dinnerly Vergleich zu wagen und seine Mahlzeiten zu organisieren. 

Ein solche Lebensmittelbox zu testen, dauert nur wenige Minuten, während ein Einkauf viel Zeit beansprucht inklusive Anfahrtsweg und an der Kasse stehen. Damit sparen Dinnerly Kochboxen nicht zur Zeit, sondern schonen unter Umständen auch die Nerven. 

Für wen eignet sich die Dinnerly Kochbox besonders?

Einen Dinnerly Test sollten vor allem all jene machen, denen frisch gekochtes und selbst zubereitetes Essen wichtig ist. Insbesondere, wer im Alltag nur wenig Zeit zum Planen und Einkaufen findet, profitiert von einer Kochbox, da alle notwendigen Zutaten in der richtigen Menge und das passende Rezept einfach nach Hause geliefert werden.

Da die Kosten im Vergleich gering sind, ist ein Dinnerly Test auch dann interessant, wenn das Budget für Lebensmittel eher niedrig ist oder Personen nicht viel Geld ausgeben und sich dennoch abwechslungsreich ernähren möchten. 

Darüber hinaus eignen sich die Kochboxen für Menschen, die gerne neue Rezepte ausprobieren möchten, denen aber die Zeit oder Kreativität fehlt, sich selbst auf die Suche nach passenden Ideen zu machen. Im Test stellt sich heraus, dass das Unternehmen wöchentlich 50 Gerichte zur Auswahl stellt — eine erstaunliche Auswahl! 

Dinnerly im Vergleich: Wie sehen die Rezepte aus? 

Im Test wird schnell klar, dass die Dinnerly Rezepte mit Einfachheit überzeugen. Sie werden als PDF-Dateien an die Anwenderinnen und Anwender verteilt. Auf diese Weise kann das Unternehmen zusätzlich Kosten sparen und günstige Kochboxen anbieten. Wer eine ausgedruckte Version haben möchte, kann die Anleitungen natürlich selbst ausdrucken.

Das Besondere an diesen Kochboxen ist, dass Dinnerly im Vergleich zu anderen Anbietern mit sehr wenigen Zutaten und besonders simplen Arbeitsschritten einhergeht. 

Jedes Rezept kommt mit maximal sechs Zutaten aus und lässt sich in fünf Arbeitsschritten zubereiten, wodurch die Zubereitung sehr unkompliziert ausfällt. Damit sind nicht nur die Dinnerly Kosten gering, sondern auch der Arbeitsaufwand. Wer die Box testen möchte, sollte allerdings bestimmte Grundzutaten wie Pfeffer und Salz oder Öl und Essig im Haus haben. Auch Knoblauch oder andere Basics können für die Umsetzung der Gerichte erforderlich sein. 

Das Unternehmen informiert vor der Lieferung per E-Mail darüber, welche Grundzutaten die Bestellerinnen und Besteller für die Zubereitung benötigen. Auch hier gibt es einen Pluspunkt im Dinnerly Test – denn so kann eigentlich nichts mehr schiefgehen beim Kochen.

Dinnerly im Test: Wie nachhaltig sind die Kochboxen?

Ganz unabhängig von unseren Dinnerly Erfahrungen gehen Kochboxen in der Regel mit viel Verpackungsmüll einher, was natürlich nicht für Nachhaltigkeit spricht. Wer einen Vergleich jedoch zum regulären Einkauf zieht, wird merken, dass die Lebensmittel-Box auch Vorteile in Hinblick auf Nachhaltigkeit hat. 

Einerseits sind die Zutaten so konzipiert, dass sie genau den Angaben im Rezept entsprechen. Es bleiben demnach keine Reste übrig und das Risiko, Lebensmittel wegzuwerfen, sinkt. Zusätzlich sind die Verpackungsmaterialien recyclebar und können im Hausmüll fachgerecht entsorgt werden. 

Diese Zutaten warten in der Dinnerly Kochbox 

Unsere Dinnerly Erfahrungen sind auch geprägt von der Vielfältigkeit der angebotenen Rezepte und Zutaten. Ob warmer Kartoffelsalat, ausgefallene Cranberrysoße, vegetarisches Schnitzelsandwich oder Asianudeln – wer das Ganze ausprobiert, darf sich auf eine breit gefächerte Auswahl freuen, die von würzig-deftig über ausgefallen bis zu sommerlich-leicht reicht. 

Dinnerly Kochboxen sind so konzipiert, dass sie auch von Menschen mit Unverträglichkeiten oder einer besonderen Ernährungsweise genutzt werden können. Einerseits finden sich entsprechende Beschreibungen wie „ohne Milchprodukte“ oder „Low Carb“ direkt in der Menüübersicht. 

Middle age hispanic couple Smiling confident pouring food on frying
Die Zutaten einer Kochbox sind auf jedes Rezept abgestimmt.

Genauere Informationen können separat aufgerufen werden. Neben Allergenen sind hier Nährwerte und Angaben zum Zucker- und Proteingehalt beispielsweise einsehbar. Diese Informationen sind für alle zugänglich, ganz unabhängig von einer Anmeldung. 

Damit kann sich jede Person umfassend informieren, ob die angebotenen Gerichte für sie infrage kommen. 

Die Zutaten werden gekühlt geliefert und halten sich mehrere Tage. Für Fisch und Meeresfrüchte gibt das Unternehmen eine Haltbarkeit von ein bis zwei Tagen an, für Hackfleisch und Hähnchen von zwei bis drei Tagen und für andere Fleischarten und Gemüse gilt eine Lagerempfehlung von bis zu maximal fünf Tagen. 

Dinnerly im Vergleich: Die preisgünstige Kochbox

Ein Test ist besonders aufgrund der niedrigen Dinnerly Kosten attraktiv. Am günstigsten ist die Kochbox, wenn sie für vier Personen für fünf Mahlzeiten pro Woche bestellt wird. Der niedrigste Preis von 3,70 Euro pro Portion kommt dann zustande. 

Entsprechend ist die Kochbox am teuersten (7,25 Euro pro Portion), wenn zwei Gerichte pro Woche für zwei Personen bestellt werden. Dennoch sind die Kosten vergleichsweise gering. Hinzu kommen 5,99 Euro für den Versand. Dabei spielt es keine Rolle, wie umfangreich die Bestellung ist. 

Auch einen preislichen Unterschied zwischen vegetarischen und omnivoren Dinnerly Kochboxen gibt es nicht – die Kosten berechnen sich auch hier anhand der Personen und Mahlzeiten. 

Zahlungsmethoden bei Dinnerly 

Um den Anbieter zu testen, können Interessierte aus vier unterschiedlichen Zahlungsmethoden wählen und so die Dinnerly Kosten begleichen. Dia Zahlung kann sowohl über Lastschriftverfahren als auch mit Kreditkarte, auf Rechnung oder via PayPal erfolgen. 

Bezahlt wird direkt bei der Bestellung und anschließend wöchentlich etwa sechs bis sieben Tage vor dem Erhalt der nächsten Kochbox. Sofern eine oder mehrere Kochboxen übersprungen werden, berechnet Dinnerly keine Kosten und die Boxen müssen selbstverständlich nicht bezahlt werden.

Sparen mit einem Dinnerly Gutschein

Obwohl im Test klar wird, dass der Anbieter im Vergleich zu anderen Kochboxen sehr günstig ist, gibt es zusätzliche Sparmöglichkeiten. Immer wieder sind online Dinnerly Gutscheine zu finden, mit denen bei Kosten eingespart werden können.

Aber auch Influencerinnen und Influencer bieten Dinnerly Gutscheine für dieses Unternehmen an. Wer selbst den Dinnerly Test machen möchte, sollte hier also die Augen offenhalten. Außerdem können über den Anbieter Freunde geworben werden. 

Wer selbst das Ganze ausprobieren und von einem Dinnerly Gutschein profitieren möchte, kann auch Bekannte fragen, ob sie eine Einladung verschicken und direkt mit der ersten Bestellung bei den Preisen sparen. 

Kann ich auch einmalig eine Box bestellen?

Ja, und das ist sogar recht einfach: Sie registrieren sich über unseren Button und wählen Ihre Lieblingsgerichte aus. Dinnerly bietet Ihnen die Möglichkeit, weitere Lieferungen durch Deaktivierung Ihres Abos direkt nach der ersten Box zu stoppen. Wichtig ist dabei nur: Das Beenden und Pausieren der Lieferungen muss sechs Tage vor dem anvisierten Termin der nächsten Lieferung erfolgen. Machen Sie also ganz einfach Ihre eigene Dinnerly Erfahrungen und überzeugen Sie sich von dem Anbieter.

Dinnerly Test: Unser Fazit des Kochbox Tests

Der große Dinnerly Test zeigt, dass die Kochboxen vor allem mit günstigen Konditionen und Einfachheit überzeugen. Wer auf frisch gekochtes Essen nicht verzichten möchte, aber nur wenig Zeit zum Einkaufen und Kochen hat, findet hier eine gute Alternative. 

Mit 3,70 Euro pro Person für die günstige Bestelloption sind die Dinnerly Kosten niedrig und mit nur fünf Schritten pro Rezept ist die Zubereitung unkompliziert. Obendrein kommen mit diesem Anbieter auch diejenigen auf ihre Kosten, die sich vegetarisch oder vegan ernähren oder unter Unverträglichkeiten leiden. 

All jene, die eine gute und günstige Basic-Kochbox suchen, sollten den Anbieter einem Test unterziehen und die Dinnerly Kochbox ausprobieren. 

Die erschwingliche Kochbox
Die erschwingliche Kochbox
In 5 einfachen Schritten leckere Wunsch-Rezepte zubereiten – und zwar günstig.

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