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internationale Gerichte nachkochen

Leckereien aus aller Welt: Wie Sie Internationale Gerichte zu Hause nachkochen

Auch wenn Sie auf Reisen keine Zeit haben, einen Kochkurs zu besuchen, können Sie internationale Gerichte ganz einfach zu Hause nachkochen. Wir zeigen Ihnen, wie's geht.

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Eine der größten Freuden des Reisens ist es, andere Küchen kennenzulernen und zu genießen. Es gibt so viele tolle Gerichte auf der ganzen Welt zu entdecken — wie Pasta in Italien, Paella in Spanien, Ramen in Japan oder Tacos in Mexiko. Oft verlieben wir uns in diese Gerichte und wollen lernen, wie man sie zu Hause nachkocht, damit wir den Zauber noch einmal empfinden können. Wir verraten Ihnen den Schlüssel zur Nachahmung internationaler Gerichte in Ihren eigenen vier Wänden.

Holen Sie die Geschmäcker der Welt in Ihre Küche

Das Nachkochen von Gerichten aus der ganzen Welt ist deshalb so großartig, weil sie Ihnen die Welt zugänglich macht. Es ist zwar toll, nach Thailand zu reisen, um Pad Thai zu essen, oder nach Portugal, um Pasteis de Nata zu genießen, aber man kann diese Kultur auch bei sich zu Hause lebendig werden lassen, selbst wenn man nicht unterwegs ist.

Essen ist ein wichtiger Bestandteil so vieler verschiedener Kulturen, und wenn man einmal dort war und die typischen Speisen probiert hat, wird man sich immer an den Moment erinnern, an dem man das erste Mal den exotischen Geschmack auf seiner Zunge gespürt hat. Es versetzt einen direkt zurück an einen anderen Ort und in eine andere Zeit.

Beim Kochen von internationalen Gerichten zu Hause geht es nicht nur darum, Zutaten zusammenzustellen. Wenn Sie ein Rezept für eines Ihrer internationalen Lieblingsgerichte nachkochen, lernen Sie auch mehr über die Kultur des Landes. Sie werden das Essen mit Sicherheit noch mehr zu schätzen wissen, weil Sie sich mit den lokalen Zutaten und der anderen Art der Zubereitung beschäftigt haben.

internationale Rezepte zu Hause nachkochen

Wie Sie Ihr internationales Lieblingsgericht nachkochen

Um mit dem Nachkochen loszulegen, brauchen Sie: das Rezept, die Zutaten und eine Küche. Der beste Weg, etwas zu lernen, ist, es selbst zu tun, also fangen Sie an zu kochen! Hier sind einige Tipps, wie Sie internationale Gerichte zu Hause nachkochen können:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle für das Gericht benötigten Zutaten haben. Manchmal kann man sie austauschen, manchmal aber auch nicht. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle im Rezept aufgeführten Zutaten zu Hause haben, bevor Sie mit dem Kochen beginnen.
  2. Halten Sie sich genau an das Rezept — manchmal können kleine Änderungen einen großen Unterschied im Endprodukt bewirken. Lesen Sie sich alle Schritte durch, bevor Sie mit dem Kochen beginnen, damit Ihnen keine Fehler unterlaufen.
  3. Nutzen Sie Ihre Intuition beim Kochen — manchmal schmeckt etwas besser, wenn Sie die Gewürze anpassen oder eine kleine Änderung vornehmen, wenn es Ihnen nicht schmeckt.
  4. Wenn Sie nicht weiterkommen, finden Sie online Antworten auf Ihre Fragen. Andere Köche haben dieses Rezept wahrscheinlich schon einmal zubereitet und haben bestimmt Kochtipps und Ideen, die Ihnen weiterhelfen können.

Die Beschaffung exotischer Zutaten

Eine der schwierigsten Aufgaben beim Nachkochen von Rezepten zu Hause ist die Beschaffung der richtigen Zutaten. Viele internationale Rezepte verlangen Zutaten, die man zu Hause nicht bekommen kann, vor allem asiatische Rezepte mit Gemüse und Soßen, die es im Supermarkt um die Ecke nicht gibt.

Der beste Weg, das Problem der Beschaffung zu lösen, ist, entweder einen Spezialladen (z. B. einen Asialaden) aufzusuchen, oder sich darüber zu informieren, mit was Sie bestimmte Zutaten ersetzen können. Wenn in einem Rezept zum Beispiel getrocknete Garnelen verlangt werden, sollten Sie bei Google nachsehen, was sich als Alternative anbietet (zum Beispiel Fischsauce).

internationale Gerichte zu Hause nachkochen mit den richtigen Zutaten

Überlegen Sie, welche Zutaten Sie weglassen können, ohne das Rezept zu sehr zu verändern. Wenn Sie z. B. keine Pastete für ein vietnamesisches Banh Mi finden, können Sie diese Zutat weglassen, ohne dass sich der Geschmack des Sandwich dadurch zu sehr verändert. Wenn es sich nicht um eine Hauptzutat handelt, können Sie wahrscheinlich auch ohne sie auskommen.

Andere Länder, andere Küchenutensilien

Für die Zubereitung eines internationalen Rezepts sind oft besondere Küchengeräte erforderlich. Eine Mandoline zum Beispiel ist ein Küchengerät, mit dem man Gemüse in sehr dünne Scheiben schneiden kann. Wenn Sie ein französisches Kartoffelgratin zubereiten, ist eine Mandoline von großer Hilfe. Andere Utensilien für internationale Gerichte sind zum Beispiel:

  • Sushi-Rollmatte: Eine Sushi-Rollmatte wird verwendet, damit der Sushi-Reis beim Rollen nicht an den Algenblättern kleben bleibt.
  • Kartoffelpresse: Bei der Herstellung von Gnocchi müssen Sie die Kartoffeln nach dem Kochen “reiben”, damit sie fluffig und luftig werden.
  • Tortillapresse: Für die Herstellung von mexikanischen Tortillas brauchen Sie eine Tortillapresse, um die Tortillas zu formen.
  • Bambusdämpfer: Wenn Sie Fisch, Fleisch und Gemüse für asiatische Gerichte schonend garen möchten, oder chinesische Teigtaschen nachkochen wollen, dann ist ein Bambusdämpfer unumgänglich.
internationale Gerichte nachkochen mit den richtigen Küchenutensilien

Wenn das Rezept ein Gerät verlangt, das Sie nicht haben, können Sie es entweder kaufen, bevor Sie das Rezept zubereiten, oder Sie überlegen, ob Sie mit einem anderen Gerät auskommen können. In fast allen Fällen gibt es eine alternative Möglichkeit, Gerichte ohne ein spezielle Gerät zuzubereiten.

International Kochen leicht gemacht

Eine gute Option, um die Vielfalt der internationalen Küche zu erleben, sind Kochboxen. Bei Anbietern wie Marley Spoon oder HelloFresh können Sie jede Woche aus einer Vielzahl an neuen internationalen Gerichten wählen. Wenn Sie nach einer bestimmten Küche suchen, werden Sie bei Anbietern wie EasyCookAsia oder MyCookingBox fündig. Rezept und Zutaten werden Ihnen bequem bis vor die Haustür geliefert — Sie müssen nur noch nachkochen. Probieren Sie einen der derzeit besten Kochbox-Anbieter von internationalen Gerichten:

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
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HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
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Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
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Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
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Ideen für internationale Gerichte zum Nachkochen

Am besten fangen Sie damit an, etwas zu kochen, das Sie schon oft genug gegessen haben, damit Sie wissen, wie das Endprodukt aussehen und schmecken soll. Außerdem ist es eine gute Idee, mit einem Rezept anzufangen, dessen Zutaten Sie ohne Komplikationen besorgen können. Hier sind drei einfache, internationale Rezeptideen:

  • Italienische Gnocchi — es gibt zwar vorgefertigte Gnocchi im Laden, aber diese Knödel auf Kartoffelbasis sind gar nicht so schwer zu Hause zuzubereiten, und sie werden viel fluffiger und köstlicher.
  • Argentinische Empanadas — gefüllt mit Rinderhackfleisch, Gewürzen, Zwiebeln und Oliven, außen knusprig und flockig, innen dampfend und herzhaft. Die Zubereitung ist nicht schwierig, nur etwas zeitaufwändig.
  • Französische Tartiflette — dieses Käse-Kartoffel-Gericht ist ein leckerer, reichhaltiger Auflauf, der sowohl als Hauptgericht als auch als Beilage serviert werden kann.

Jetzt können Sie loslegen und den Kochlöffel schwingen! Viel Spaß beim Nachkochen internationaler Köstlichkeiten!

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