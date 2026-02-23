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Valentinstag

Kochboxen zum Valentinstag: Alles für das Menü für Verliebte

Valentinstag ist der perfekte Anlass, um Liebe durch kulinarische Kreationen auszudrücken. Die Zubereitung eines gemeinsamen Essens ist eine wunderbare Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Für all jene, die diesen Tag besonders machen möchten, ohne den Stress des Einkaufens und der Rezeptplanung, bieten Kochboxen zum Valentinstag eine ideale Lösung. Ob für ein intimes Candle-Light-Dinner oder ein festliches Menü für die ganze Familie – diese Boxen bieten alles, was Sie für ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis benötigen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Den Liebsten oder die Liebste zum Valentinstag verwöhnen – das gelingt mit einem romantischen Ausflug oder einer Einladung zum Essen. Wer das Essen selbst kochen möchte, um etwas Außergewöhnliches zu servieren, kann sich über die Kochboxen zum Tag der Liebe informieren. Die Kochbox enthält alle Zutaten für ein leckeres Hauptgericht oder ein Menü und zusätzlich Rezepte. Wer sie bestellt, muss keine Zeit mit Einkaufen vertrödeln und hat mehr Zeit für gemeinsame schöne Stunden. 

Kochboxen zum Valentinstag: Nicht alltägliche Gerichte und Menüs

Mit Kochboxen können Sie jeden Tag für sich allein leckere Gerichte zaubern, für zwei Personen kochen oder für die ganze Familie ein Festmahl zubereiten. Eine Vielzahl an Hauptgerichten steht bei den einzelnen Anbietern zur Auswahl. Sie finden auch einige einfache oder schnelle Gerichte, die sich in weniger als 30 Minuten zubereiten lassen.

Valentinstag Dinner

Kochboxen zum Valentinstag werden von einigen Anbietern mit speziellen Rezeptvorschlägen und erlesenen Zutaten zusammengestellt. Sie erhalten Boxen mit Zutaten für ein Hauptgericht oder ein komplettes Menü. Interessieren Sie sich für vegetarische und vegane Rezepte, finden Sie dazu die passende Kochbox.

Bei einigen Anbietern sind die Kochboxen zum Valentinstag auf das romantische Essen zu zweit ausgelegt. Auf Wunsch können Sie teilweise auch den passenden Wein mitbestellen.

Die besten Anbieter für eine Valentinstag Kochbox

Möchten Sie eine Kochbox für Paare bestellen, können Sie das bei den deutschlandweit tätigen Anbietern HelloFresh, Marley Spoon oder MyCookingBox. Es gibt auch einige regionale, kleinere Anbieter. Einige Restaurants bieten inzwischen die Möglichkeit, ein Menü zu bestellen und abzuholen.

kochbox-hamburg-bestellung

HelloFresh mit dem speziellen Valentinstags-Menü

HelloFresh bietet für jede Woche ein anderes Wochenmenü an, das Sie selbst zusammenstellen können. HelloFresh hat speziell ein Valentinstags-Menü im Wochenmenü, für das Sie die einzelnen Gänge auswählen können. Sie müssen kein Kunde bei HelloFresh sein, um Kochboxen zu bestellen. Mit einer einmaligen Bestellung gehen Sie kein Abo ein.

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.

Was Sie pro Person für die Valentinstag Kochbox bezahlen, hängt davon ab, was Sie auswählen. Entscheiden Sie sich für ein komplettes Menü, können Sie pro Person mit Preisen um 20 Euro rechnen. Sind Sie bereits Kunde, finden Sie von Zeit zu Zeit Rabatte. Sie wählen die einzelnen Gerichte bei HelloFresh aus und geben an, wann geliefert werden soll. Die Gourmetbox für 2 kommt rechtzeitig zum Valentinstag bei Ihnen an.

Rezepte voller Liebe bei Marley Spoon

Bei Marley Spoon bestimmen Sie, was in die Kochboxen zum Valentinstag kommt. Zum Tag der Verliebten schlägt Ihnen Marley Spoon verschiedene Rezepte vor, die Sie auswählen können. Aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert können Sie ein Menü zusammenstellen. Sie können ein Abo bei Marley Spoon abschließen und regelmäßig bestellen, doch das ist kein Muss.

Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.

Was Sie pro Person bezahlen müssen, hängt von den ausgewählten Gerichten ab. Pro Person belaufen sich die Preise für ein Menü ungefähr bei 20 Euro. Wählen Sie die Gerichte aus und geben Sie die Zahl der Portionen sowie den Liefertermin an. Die Valentinstag Kochbox wird rechtzeitig geliefert.

die besten Kochboxen unter der Lupe

Dolce Vita: Kochboxen zum Valentinstag von My Cooking Box

Lieben Sie italienischen Genuss, sollten Sie Ihre Valentinstag Kochbox bei My Cooking Box bestellen. Das italienische Startup ist auch in Deutschland tätig und bietet Ihnen hauptsächlich italienische Gerichte. Dort können Sie auch das Candle Light Dinner für Zuhause bestellen.

Sie finden viele Ideen zum Valentinstag:

  • verschiedene Ideen für das Abendessen
  • italienische Desserts
  • romantisches Abendessen mit Wein
  • Menü mit Hauptgericht und Nachspeise
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.

Bei My Cooking Box beginnen die Preise für eine Person bei der Valentinstag Kochbox bei ungefähr 20 Euro. Bestellen Sie eine Verwöhnbox, in der auch Wein enthalten ist, können Sie mit Kosten bis zu 40 Euro für eine Person rechnen.

Kochboxen zum Valentinstag bestellen und Vorteile genießen

Mit einer Valentinstag Kochbox haben Sie mehr Zeit für romantische Stunden, da Sie nicht erst nach geeigneten Rezepten suchen müssen. Sie suchen einfach die Rezepte beim Anbieter online aus und bestellen die Kochbox.

Ein entscheidender Vorteil ist, dass Sie den Stress beim Kauf der Zutaten sparen und nicht einkaufen gehen müssen. Alle Zutaten, die für die ausgewählten Gerichte benötigt werden, sind in der Box grammgenau enthalten. Zu den Gerichten erhalten Sie auch die Rezepte.

Valentinstag Date

Die Kochboxen zum Valentinstag sind die perfekte Idee, um den Partner oder die Partnerin mit einem leckeren Menü als Liebesbeweis zu überraschen. Die Box wird rechtzeitig geliefert. Sie entscheiden, ob Sie das Essen allein zubereiten oder zu zweit kochen möchten.

Garantiert finden Sie das Lieblingsgericht, da Sie auch spezielle Boxen für die glutenfreie Ernährung oder für Vegetarier wählen können.

Kochboxen zum Valentinstag als perfekte Geschenke

Kocht Ihr Liebster oder Ihre Liebste gerne, können Sie Kochboxen zum Valentinstag auch verschenken. Ihr Partner oder Ihre Partnerin spart Zeit und muss nicht einkaufen. Zusätzlich können Sie beide gemeinsam genießen. Sie können auch eine Box verschenken, um dann gemeinsam zu kochen.

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