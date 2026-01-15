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Ernährungsreport für Deutschland: Regional und nachhaltig siegt

Deutsche legen wieder mehr Wert auf regionale und gesunde Produkte. Hat Fast Food als Trend ausgedient oder bekommen Burger und Co. noch die Kurve?

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Die Essgewohnheiten deutscher Haushalte sind seit geraumer Zeit im Wandel. Gesundes Essen, das schnell zubereitet wird, ist gefragter denn je. Dabei legen die Deutschen Wert auf nachhaltige Lebensmittel. Kochen mit gesundem, regionalem Gemüse und Obst liegt voll im Trend, vegetarische und vegane Gerichte erfreuen sich steigender Beliebtheit. Ein aktueller Ernährungsreport zeigt, was in Deutschland gekocht und gegessen wird.

Gesunde Lebensmittel in deutschen Haushalten aus regionaler Produktion

Die Datenerhebung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aus dem Jahr 2022 mit dem Titel „Deutschland, wie es isst“ hat das Einkaufs- und Essverhalten der Deutschen untersucht und spannende Ergebnisse geliefert. 

Gesunde Lebensmittel sind 89 Prozent der deutschen Haushalte wichtig. Diese werden zum Großteil von regionalen Erzeugern bezogen. So achten gut zwei Drittel der Befragten darauf, dass die Lebensmittel aus regionaler Produktion stammen. 

Insbesondere die Produktion und Herstellung von Eiern, Gemüse, Obst, Backwaren, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurst soll dem Einvernehmen nach regional stattfinden und bezogen werden. Das gibt den Käufer*innen ein besseres Gefühl beim Einkauf. Viele nutzen inzwischen auch Lieferdienste für Lebensmittel, um ihren Wocheneinkauf zu erledigen.

BMEL ernährungsreport
Quelle: www.bmel.de

Marley Spoon: In sechs Schritten leckeres, nachhaltiges Essen zubereiten

  • Der ökologische Anbau und die artgerechte Tierhaltung von regionalen Erzeugern macht die individuelle Zusammenstellung von Marley Spoon Kochboxen besonders attraktiv.
  • Durch den Kauf von Marley Spoon Kochboxen unterstützen Sie CO2 Ausgleichsprojekte.
  • Werden Sie dank der umweltschonenden Verpackungen der Kochboxen zum aktiven Umweltschützer.
  • Die Auswahl an veganen, vegetarischen und Low Carb Gerichten sowie Fleisch und Fisch überzeugt verschiedenste Geschmäcker und Diäten.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.

Selbst kochen ist weiterhin gefragt

Die Hälfte der deutschen Haushalte schwingt täglich selbst den Kochlöffel. Hierbei werden vornehmlich gesunde Gerichte zubereitet. Ein weiteres Drittel der Befragten gibt an, mindestens zwei bis drei Mal die Woche die eigenen Pfannen und Töpfe zu bemühen. 

BMEL ernährungsreport
Quelle: www.bmel.de

Und gesund soll es sein. So kommen in neun von zehn Fällen gesunde Gerichte auf den Teller. Jedem zweiten deutschen Haushalt ist es wichtig, dass die Speisen möglichst einfach und schnell zubereitet werden können. Und Nachhaltigkeit in der Küche wird auch immer wichtiger.

Dabei wird auch auf Kochboxen zurückgegriffen. Diese lassen sich individuell zusammenstellen und beinhalten oftmals nachhaltige, regionale Produkte. Die Zubereitung ist simpel. Schmecken muss es auch, finden 99 Prozent der Befragten. 

BMEL ernährungsreport
Quelle: www.bmel.de

Hello Fresh: Individuelle, nachhaltige Gerichte zum selber Kochen

  • Die Kochboxen von Hello Fresh beinhalten exakt abgewogene Lebensmittelportionen und wirken somit der Lebensmittelverschwendung entgegen.
  • Leckere Gerichte lassen sich innerhalb kürzester Zeit selbst kochen, ohne dass dazu besondere Kochkenntnisse benötigt werden.
  • Durch den Direktbezug bei regionalen Erzeugern setzt sich Hello Fresh für die Verringerung von CO2 Ausstoßen ein und minimiert die Lieferwege. 
  • Die nachhaltigen, frischen Hello Fresh Kochboxen werden individuell zusammengestellt und erfüllen so die eigenen Ernährungs- und Diätwünsche.
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.

Der Nutritionscore und artgerechte Tierhaltung: Wichtiger denn je

A, B, C, D oder E? Eine Frage, die sich Verbraucher*innen gerne stellen. Der Nutritionscore hilft mehr als einem Drittel der Befragten bei der Wahl der Lebensmittel, während ein weiteres Drittel den Nutritionscore für Lebensmittelvergleiche heranzieht.

Neben dem Regionalfenster, mit dem Lebensmittel von regionalen Erzeugern ausgezeichnet werden, achten 61 Prozent der deutschen Haushalte auf das Tierwohllabel und 55 Prozent auf das Siegel für nachhaltige Fischerei.

Rewe Kochbox: Regional, nachhaltig und im Handumdrehen zusammengestellt

  • Greifen Sie bequem auf die breite, nachhaltige Produktpalette von Rewe zurück und stellen Sie sich ihre individuelle Kochbox zusammen.
  • Wählen Sie aus regionalen Lebensmitteln sowie Produkten in Bioqualität.
  • Durch die große Auswahl an Rezepten bedient die Rewe Kochbox mehrere Geschmäcker und lässt sich bequem an die eigenen Präferenzen anpassen. 
  • Die Zusammenstellung der exakt benötigten Lebensmittelmengen verringert Lebensmittelverschwendung und ist dadurch besonders nachhaltig.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.

Diese Informationen auf Lebensmittelverpackungen sind besonders wichtig

Nicht alles was glänzt, ist Gold, heißt es umgangssprachlich. Deutsche Haushalte wissen gerne, was in ihren Lebensmitteln enthalten ist. Insbesondere die Haltungsbedingungen der Tiere wollen 89 Prozent bereits auf der Packung sehen.

Umweltfreundliche Produktionsmethoden und faire Produktionsbedingungen sind für vier von fünf Befragten beim Einkauf wichtig. 82 Prozent geben an, sie würden auf Zucker verzichten, auch wenn die Lebensmittel dann weniger süß sind.

Quelle: www.bmel.de

Vegane und vegetarische Ernährung: Tier- und Klimaschutz spielen große Rolle

Drei von vier Befragten geben an, vegetarische oder vegane Lebensmittel aus Neugier auszuprobieren. Tatsächlich gelten für 71 Prozent der Tierschutz und für 64 Prozent der Klimaschutz als ausschlaggebende Punkte für den Kauf und Verzehr von vegetarischen oder veganen Lebensmitteln.

Überlegungen zu möglichen Maßnahmen, wie eine wachsende Weltbevölkerung ernährt werden kann, zeigen, dass vier von fünf Befragten mehr regionale Produkte und eine Reduktion des Fleischkonsums als Lösungsansätze sehen.

Über die Hälfte nennt den Verzicht auf Fleisch als passende Maßnahme und gut zwei Drittel sprechen sich für den Verzehr von pflanzlichen Ersatzprodukten aus.

Die Lebensmittelverschwendung gilt für neun von zehn Befragte als Hauptproblem. Dieser kann durch den Einkauf der exakt benötigten Menge oder durch bereits portionierte Kochboxen aktiv entgegengewirkt werden.

Der Ernährungsreport des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zeigt, dass die Deutschen weniger Fast Food konsumieren und deutlich mehr Wert auf regionale und vor allem nachhaltige Lebensmittel und Produkte legen.

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