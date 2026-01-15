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Kochboxen zu Silvester: Für ein gemeinsames Kochvergnügen

Die Silvesterfeier ist ein besonderes Ereignis, das weltweit mit großer Begeisterung erwartet wird. Es ist ein Moment, in dem wir das vergangene Jahr Revue passieren lassen und uns auf neue Anfänge freuen. Was gibt es Schöneres, als diesen besonderen Abend mit einem köstlichen Festmahl zu krönen? Hier kommen Kochboxen ins Spiel, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Kochboxen bieten eine perfekte Mischung aus Bequemlichkeit, Kreativität und kulinarischem Genuss, um den Jahreswechsel zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben alle Zutaten für ein exquisites Dinner direkt vor Ihrer Haustür, ohne sich durch überfüllte Supermärkte kämpfen zu müssen. Kochboxen bieten genau das – eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Zutaten, abgestimmt auf faszinierende Rezepte, die jeden Gaumen erfreuen. Von traditionellen Gerichten bis hin zu modernen, exotischen Kreationen, gibt es eine Vielzahl von Optionen, die jeden Kochbegeisterten ansprechen. Ob Sie ein erfahrener Küchenchef oder ein Anfänger sind, diese Boxen sind so konzipiert, dass das Kochen ein Vergnügen und kein Stressfaktor ist.

Kochboxen zu Silvester: Für ein gemeinsames Kochvergnügen

Darüber hinaus ermöglichen Kochboxen eine neue Art des Feierns. Sie laden dazu ein, gemeinsam mit Familie und Freunden in der Küche aktiv zu werden und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Es ist eine Gelegenheit, zusammenzukommen, zu lachen, zu kochen und letztendlich ein köstliches Essen zu genießen, das man selbst zubereitet hat. In einer Zeit, in der persönliche Verbindungen und gemeinsame Erlebnisse so wertvoll sind, bieten Kochboxen eine wunderbare Möglichkeit, die Festtage zu etwas Besonderem zu machen.

Wenn Sie auf der Suche nach dem besonderen Essen für die Festtage sind, werden Sie für diesen Anlass ebenfalls bei verschiedenen Anbietern fündig. Ob Sie ein Candle Light Dinner für Zuhause bestellen oder themenbezogene Kochboxen für Silvester ordern – lassen Sie sich verwöhnen und erleben Sie eine ganz besondere Art zu kochen. Egal ob für ein Solo-Dinner oder jede Menge Freunde mit einer Kochbox für 4 oder 6 Personen.

Wer bietet Kochboxen für Silvester an?

Natürlich können Sie für die Feiertage Essen im Restaurant bestellen und dieses in den eigenen vier Wänden genießen. Abwechslungsreich und kreativ wird es jedoch, wenn Sie die Angebote von HelloFresh, Marley Spoon, MyCookingBox oder anderen Anbietern nutzen und das Festessen mit allen Anwesenden zubereiten.

HelloFresh: Silvesterbox vom Marktführer

Dieses Unternehmen zählt zu den bekanntesten Anbietern von Kochboxen und bietet klassische, vegetarische und vegane Gerichte an. Die Preise pro Gericht orientieren sich an der Menge der bestellten Portionen. Je mehr Gerichte Sie in der Kochbox bestellen, desto günstiger wird der Einzelpreis. Zwei verschiedene Gerichte pro Woche für zwei Personen kosten 31,50 Euro. Wählen Sie fünf Gerichte für zwei Personen, schlagen diese mit 54,50 Euro zu Buche. Sie bekommen die Gerichte vorgeschlagen, können aber bis zum Freitag die Auswahl ändern und Ihrem Geschmack anpassen.

Die Liefertage lassen sich auswählen und wenn Sie mit der Lieferung pausieren möchten, lässt sich das mit nur einem Klick einstellen. Die Hello Fresh Kochboxen werden von DPD und UPS geliefert. Sofern Fleisch und Milchprodukte im Rezept enthalten sind, werden diese mit Kühlbeuteln versehen. Jedem Paket liegen Kochkarten bei, die es mit ihren Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereits Kindern möglich machen, selbstständig zu kochen.

Für Feiertage wie Weihnachten, Ostern, Silvester, aber auch Valentinstag bietet HelloFresh meist ein 3-Gänge-Menü an, das die ganze Familie begeistern wird.

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
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Marley Spoon: Herzhafte Kochbox für Silvester

Das Unternehmen wurde 2014 ins Leben gerufen und liefert innerhalb Deutschlands sowie in Österreich, Schweden, Dänemark, Belgien, den Niederlanden und sogar in den USA und Australien. Die Preise bei einer Marley Spoon Box für zwei Personen liegen zwischen 6,59 und 8,99 Euro pro Gericht. Auch hier sinkt der Einzelpreis, je mehr Mahlzeiten pro Woche bestellt werden.

Die Portionen sind großzügig bemessen und alle Zutaten eines Gerichtes befinden sich in einer separaten Papiertüte. Geliefert wird am Dienstag, Mittwoch und Freitag, das Zeitfenster reicht allerdings über den ganzen Tag. Jede Woche bietet Marley Spoon über 30 neue Gerichte an, die auch vegetarische und vegane Rezepte enthalten.

Der Fokus spezieller Kochboxen für Silvester oder Weihnachten liegt bei Marley Spoon auf deftige und herzhaften Gerichten.

Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.

My Cooking Box: Silvester wie in Italien

Sie haben Lust auf ein italienisches Candle Light Dinner für Zuhause an Silvester? Bestellen Sie doch eine italienische Kochbox mit originalen Rezepten und Zutaten. Bei My Cooking Box gibt es kein Abonnement, denn Sie wählen jeweils ein Gericht und bekommen alle notwendigen Zutaten samt Kochanleitung geliefert. Dabei stecken Lebensmittel im Paket, die es außerhalb von Italien oft nur selten zu kaufen gibt.

Wünschen Sie für mehr Abwechslung eine Gourmetbox für 2 oder steht eine Familienfeier ins Haus, ordern Sie eine Kombo-Box. In dieser sind mehrere Gerichte sowie Wein und Überraschungen enthalten, sodass Freunde und Familie großzügig bekocht werden können. Die Zutaten sind zwischen drei Monaten und bis zu einem Jahr haltbar, frische Lebensmittel werden nicht geliefert.

Durch Gutscheine und Rabatte sind Kochboxen für fünf Personen zu bestimmten Zeiten bereits ab 16 Euro zu beziehen. Auch bei My Cooking Box finden sich leckere Gerichte für eine Silvester-Kochbox.

MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
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Was unterscheidet klassische von speziellen Kochboxen für bestimmte Anlässe?

Zu festlichen Anlässen sorgen alle Anbieter von Kochboxen dafür, dass Sie besondere Rezepte und die dafür notwendigen Zutaten wählen können. Dank ausführlicher Rezeptkarten kochen Sie ganz besondere Gerichte an den Feiertagen, die Freunde und Familie begeistern werden.

Wählen Sie Gerichte, die mehrere Gänge beinhalten oder gönnen Sie sich an diesen Tagen eine Themenbox. Bestellen Sie sich eine vegetarische Silvester Kochbox oder wählen Sie Ihre asiatischen Lieblingsgerichte. Sie können mit einer Silvester Kochbox auch zu einem Jahreswechsel mit italienischem Wein und landestypischen Spezialitäten einladen. Sie haben die Wahl.

Während klassische Kochboxen meist Rezepte beinhalten, die auf die Saison angepasst sind oder zu den bevorzugten Gerichten aller Kunden gehören, werden Sie zu den Festtagen mit besonderen Gerichten verwöhnt. Scheuen Sie sich nicht vor neuen Herausforderungen, selbst Ungeübte schaffen es, aus den gelieferten Zutaten mithilfe einer detaillierten Anleitung ein festliches Menü zu zaubern.

Welche Vorteile hat es, eine Kochbox zu Silvester zu bestellen?

Verschwenden Sie Ihre Zeit an den Feiertagen nicht mit Einkäufen in überfüllten Läden. Lassen Sie sich mit Kochboxen zu Silvester oder anderen Feiertagen alles liefern, um ein Festmahl in entspannter Atmosphäre zu zaubern. Durch eine gemeinsame Auswahl kommt kein Familienmitglied zu kurz, gleichzeitig müssen sich alle auf ein Menü einigen, sodass es keine Diskussionen gibt.

Sehen Sie die Silvester Kochbox als Probierbox und überraschen Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin. Sie werden sehen, dass alle glücklich sind, wenn sie mit einem extravaganten Essen überrascht werden. Selbst spezielle Gewürze sind bereits in den Kochboxen vorhanden, sodass Sie sich nur noch an den Herd stellen müssen. Schenken Sie als Mann Ihrer Frau einen freien Abend, indem Sie sie beispielsweise mit Kochboxen für Silvester überraschen.

Eignet sich eine Kochbox zu Silvester als Geschenk und wenn ja, für wen?

Es müssen nicht nur der Partner oder die Partnerin sein, die mit Kochboxen zu Weihnachten, Silvester oder Ostern überrascht werden können. Denken Sie auch an Ihre Eltern und erwachsenen Kinder, für die Kochboxen zu Silvester eine tolle Geschenkidee sind. Beim Kochbox-Anbieter HelloFresh haben Sie beispielsweise regelmäßig die Möglichkeit, eine kostenlose Kochbox ohne Abo an einen Menschen zu schicken, der Ihnen am Herzen liegt.

Bevor Sie zu Weihnachten für Ihren Schatz ein Geschenk kaufen, sollten Sie eine Silvester Kochbox bestellen und einen Kochabend mit der Familie oder Freuden organisieren. Das wird für eine tolle Atmosphäre sorgen, weil Kochboxen für Silvester etwas Ausgefallenes sind. Machen Sie jemanden mit einer Silvester Kochbox glücklich und nutzen Sie die gemeinsamen Stunden für ein geselliges Beisammensein. Sie werden sehen, dass Freunde und Familie von solch einem Geschenk begeistert sein werden.

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