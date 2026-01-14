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Juit im Test: gesundes Fertigessen für Jedermann

Das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen — das ist die Philosophie von Juit. Beim Berliner Unternehmen können Sie gesunde Fertiggerichte von Ihrem Sofa aus bestellen. Doch wie gut ist Juit wirklich?

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Heat it, eat it, love it — das ist der Slogan von Juit, einem Anbieter von gesunden Fertiggerichten, tiefgekühlt nach Hause geliefert, in 8 Minuten serviert. Und das ganz ohne Abo. Doch wie gut ist Juit wirklich? Wir haben Angebot, Bestellvorgang und Preise für Sie unter die Lupe genommen.

Wie funktioniert Juit?

“Das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen.” – Diese Philosophie verfolgt Juit, das köstliche und ausgewogene Fertiggerichte direkt zu Ihnen nach Hause bringt. Das gesunde, tiefgekühlte Essen wird von hauseigenen Köchen mit regionalen Zutaten vorgekocht, schockgefrostet und enthält keine Zusatzstoffe. Sie müssen die Gerichte nur noch zu Hause aufwärmen und genießen.

Juit Webseite
Juit Webseite

Das Berliner Unternehmen, das 2019 gegründet wurde, ist noch relativ neu auf dem Markt und eine gute prepmymeal Alternative.

Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Juit Erfahrung: Angebot und Zubereitung

Sie möchten Juit ausprobieren? Die Bestellung tätigen Sie direkt auf der Webseite. Sie haben die Auswahl aus sieben verschiedenen Boxgrößen — 6er, 8er, 10er, 12er, 14er, 20er und 30er Box. Danach machen Sie sich an die Gerichtewahl. Es werden mehr als 50 Rezepte angeboten, darunter Kategorien wie: High Protein, <500 KCAL, Vegetarisch, Hähnchen, Fisch, Fleisch, Vegan, Lower Carb und Nicht Scharf.

Die Gerichte werden von Ernährungsexperten und hauseigenen Köchen gemeinsam entwickelt und vorgekocht. Dann werden die Mahlzeiten schockgefrostet, sodass Vitamine und Geschmack der frischen Zutaten erhalten bleiben.

Juit Angebot
Juit Angebot

Die Essensboxen kommen in nachhaltigen Verpackungen tiefgekühlt am Wunschtag bei Ihnen an. Die Zubereitung ist einfach und schnell — in 8 Minuten in der Mikrowelle oder im Backofen. Die tiefgekühlten Gerichte sind im Froster bis zu 12 Monate haltbar, und bleiben im Kühlschrank bis zu 3 Tage frisch.

Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Für wen sind die gesunden Fertiggerichte geeignet?

Juit eignet sich besonders für Kochanfänger, die keine Kocherfahrung mit sich bringen. Die Gerichte werden fertiggekocht geliefert und müssen lediglich aufgewärmt werden. Das ist gleichermaßen für Vielbeschäftigte von Vorteil, die keine Zeit zum Kochen haben. Auch Fitnessbegeisterte kommen auf Ihre Kosten, denn es werden sowohl kalorienarme als auch eiweißreiche Mahlzeiten angeboten. Sie essen kein Fleisch? Sogar für Vegetarier und Veganer hat der Anbieter eine Auswahl.

Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Wohin und wie liefert Juit? 

Juit liefert deutschlandweit per Expressversand mit den Versanddienstleistern DPD und Urbify zu Ihnen nach Hause. Es stehen 3 Versandoptionen zur Auswahl: Expressversand Standard (Urbify), Expressversand bis 12 Uhr (DPD) und Expressversand Standard mit 90 % weniger Verpackung (Urbify frozen, nur in Berlin). Die Mahlzeiten werden in nachhaltigen Pappboxen verschickt, die zu 97 % biologisch abbaubar sind.

Die Kosten von Juit

Das gesunde Fertigessen gibt es bereits ab 7,89 € pro Portion (30er Box) bis hin zu maximal 9,49 € pro Portion (6er Box). Die Versandkosten betragen 5,99 € für Normalversand oder 8,99 € für Expressversand. Im Vergleich zu anderen Anbietern liegt das Unternehmen im mittleren Preissegment.

juit Fertigessen

Was sind die Zahlungsmöglichkeiten?

Zahlungen können via PayPal, Kreditkarte (MasterCard, Visa, American Express), Klarna (Rechnungskauf, Lastschrift), Giropay (Onlineüberweisung), Apple und Google Pay getätigt werden.

Wie kann ich die Kosten verringern?

Sie können Aktionen und Juit Gutscheine nutzen, um die Kosten der Boxen zu senken. Eine Möglichkeit ist das Freunde-werben-Programm. Nach Ihrer ersten Bestellung können Sie bis zu 5 Freunde werben und erhalten pro erfolgreicher Empfehlung einen Rabatt von 10 € auf Ihre nächste Bestellung. Auch Ihre geworbenen Freunde erhalten 10 € Rabatt auf ihre Bestellung.

Zudem sollten Sie die Social-Media-Kanäle im Auge behalten und sich für den Newsletter anmelden, um keine Rabatt-Aktion zu verpassen.

Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Fazit: Lohnt sich Juit?

Die prepmymeal Alternative Juit ist eine sehr praktische und zeitsparende Möglichkeit, gesünder zu essen. Die ausgewogenen Ready-To-Eat-Gerichte sind im Handumdrehen bestellt und zubereitet. Dank Schockfrost-Methode bleiben Vitamine und Geschmack erhalten, und die Mahlzeiten halten sich bis zu 12 Monate im Froster. Preislich liegt der Anbieter mit minimum 7,89 € pro Portion im mittleren Preissegment.

Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Wenn Sie Zeit und Stress bei der Planung, beim Einkaufen und bei der Zubereitung sparen wollen, dann ist Juit definitiv ein Test wert. Wenn Sie lieber selbst den Kochlöffel schwingen, können Sie Kochboxen ausprobieren. Fakt ist: Juit-Kunden sind von dem Konzept begeistert — exzellenter Service ganz ohne Abo. Auf was warten Sie noch?

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