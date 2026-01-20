Vegane Kochbox: Nur Trend oder tolle Alternative?

Was ist “vegan” eigentlich? Immer mehr Menschen interessieren sich heute für die vegane Ernährung. Während es im Jahr 2008 noch circa 80.000 Menschen in Deutschland waren, die angaben, sich vegan zu ernähren, sind es seit 2020 bereits mehr als eine Million Menschen.

Menschen, die sich vegan ernähren, haben sich dazu entschlossen, jegliche Tierprodukte auszulassen. Dazu gehören Fleisch, Eier und Milchprodukte die beispielsweise von der Kuhmilch, Ziegenmilch oder Schafsmilch stammen. Wussten Sie schon, dass selbst Honig nicht in der Speisekammer eines Veganers zu finden ist? Da Honig von Bienen stammt, wird selbst dieser in der veganen Küche ausgelassen.

Im Alltag bedeutet dies oft, auf die Zutatenliste von Produkten zu schauen, um jegliche Tierprodukte ausgrenzen zu können. Dies erfordert eine Menge Zeit, und am Anfang auch zu wissen, was zu tierischen Produkten zählt, und was nicht.

Außerdem kann die vegane Ernährungsweise, wenn der Speiseplan nicht bewusst zusammen gestellt wird, negative Auswirkungen auf z. B. die Zähne haben und u. a. zu Karies führen. Um ihre Zähne umfassend zu schützen, sollten Veganer präventiv handeln und ihre Mahlzeiten ausgewogen zusammenstellen.

Um den Alltag zu erleichtern und nährstoffreiche Mahlzeiten zu garantieren, haben mehr und mehr Unternehmen den Markt für vegane Kochboxen erforscht. Diese veganen Kochboxen beinhalten die Zutaten für vorher ausgewählte Rezepte, die die Essensplanung erleichtern sollen.

Sie möchten den Konsum von tierischen Produkten verringern und vielleicht sogar ganz einschränken, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie in 5 Schritten zur veganen Ernährung wechseln.

Übersicht der verschiedenen Anbieter von veganen Kochboxen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu den Unternehmen in Deutschland, die derzeit Veggie Boxen und vegane Kochboxen anbieten. Um das Preis-Leistungs-Verhältnis zu vergleichen, wurden bei jedem Unternehmen jeweils Kochboxen für 2 Personen mit 3 Gerichten ausgewählt.

Wie bestelle ich vegane Kochboxen?

Viele Firmen nehmen sich diesen Trend zu Herzen und erweitern ihr Sortiment, sodass Sie als Verbraucher vegane Kochboxen bestellen können. Unternehmen wie HelloFresh, Marley Spoon, Dinnerly oder Brokkoli bieten heutzutage Kochboxen an, darunter beispielsweise Veggie Boxen oder Kochboxen für Veganer. Eine Übersicht zu diesen Anbietern finden Sie später in diesem Artikel.

Diese veganen Kochboxen machen es für Einsteiger einfach in die tierfreie Küche einzutauchen und Rezepte auszuprobieren. Auf deren Internetseiten finden Sie Angebote zur Veggie Box oder zur Kochbox in veganer Ausführung, wo Sie zusätzlich die Rezeptauswahl anpassen können. Um es noch einfacher zu gestalten, bieten die meisten Unternehmen Abos für die Kochboxen an, wodurch Sie wöchentlich neue Rezepte testen können.

Vegane Kochboxen: Gesund und ausgewogen ernähren

Wenn auch Sie eine vegane Kochbox bestellen möchten, ist der erste Schritt anzugeben, für wie viele Personen und Mahlzeiten Sie Ihre vegane Kochbox erhalten möchten. Je nach Angabe passt sich der Preis pro Mahlzeit automatisch an. Geben Sie anschließend die Versandinformationen an, und schließen Sie Ihre Bestellung der veganen Kochbox ab. Nachdem Sie Ihre vegane Kochbox bestellt haben, erhalten Sie Ihre Kochbox innerhalb weniger Tage, damit die Frische der Produkte beibehalten werden kann. Sobald Sie Ihre Veggie Box oder vegane Kochbox erhalten haben, müssen Sie nur noch die Zutaten im Kühlschrank verstauen und sich um das eigentliche Kochen nach beigefügten Rezeptblatt kümmern.

Abwechslung bei den veganen Gerichten einer Kochbox

Da die Nachfrage nach veganen Rezepten einen steigenden Trend aufweist, haben Unternehmen wie HelloFresh und Marley Spoon immer mehr vegane Rezepte in Ihrem Archiv.

Mit veganen Kochboxen erweitert man einfach seinen “Rezepthorizont”.

HelloFresh bietet beispielsweise die Möglichkeit, die Rezepte aus vergangenen Veggie Boxen oder Kochboxen für veganer in deren Kochbuch zu suchen. Die Suche ist ganz einfach über das Kochbuch zu öffnen, indem Sie den Suchbegriff „vegan“ eingeben. Somit haben Sie selbst ohne den Kauf einer Kochbox vegan oder Veggie Box die Möglichkeit, Rezepte auszuprobieren, Sie müssen lediglich die Zutaten selbst einkaufen.

Bei Marley Spoon und Dinnerly können Sie sich die Rezepte nach Bezahlung der Kochbox, beispielsweise vegan, aussuchen und zusammenstellen. Alternativ können Sie auf der Internetseite das Menü sehen, wo Sie eine Auswahl an Rezepten finden. Halten Sie dabei Ausschau nach dem „Vegan“ oder „vegetarisch“ Tag. Auf diese Weise können Sie Ihren eigenen persönlichen Essensplan gestalten und die dazugehörigen Zutaten und Anleitung in Ihrer veganen Kochbox zugeschickt bekommen.

Da die Firma Brokkoli die Kochboxen ausschließlich in vegan anbietet, erhalten Sie eine Vorauswahl an verfügbaren veganen Rezepten für die Woche, die Sie ausprobieren können. Wählen Sie lediglich die Rezepte aus, die Sie in Ihrer veganen Kochbox probieren möchten und geben Sie die Versand- und Zahlungsinformationen an.

Wie Sie eine nachhaltige, vegane Kochbox erkennen

Alle Unternehmen, die Veggie Boxen oder Kochboxen in veganer Version anbieten, sind darauf fokussiert, dass auch der Versand der Zutaten nachhaltig ist. So achten sie beispielsweise darauf, dass die Verschwendung von Essensresten reduziert wird, indem die Mahlzeiten proportioniert sind. Außerdem wird darauf geachtet, dass die Versandwege kurz sind, sodass die Produkte in Ihrer veganen Kochbox frisch bleiben. Dies wird sichergestellt, indem die Unternehmen direkt mit den Lieferanten zusammenarbeiten, und die Zutaten in Ihrer veganen Kochbox direkt zu Ihnen nach Hause versendet werden, anstatt über einen Drittanbieter.

Außerdem wird bei der Verpackung darauf geachtet, dass Produkte, die beispielsweise in der Kochbox vegan nicht unbedingt in Plastik verschweißt sein müssen, entweder in Papiertüten oder sogar ganz ohne Verpackung in die vegane Kochbox gepackt werden.

Das Fazit zur Auswahl der veganen Kochbox

Es zeigt sich, dass der Trend der veganen Kochbox immer weiter steigt, da das Interesse der Bevölkerung immer größer wird. Mit der Vielfalt an Unternehmen auf dem Markt die Kochboxen in der veganen Form oder Veggie Boxen anbieten fällt es einem leichter, auf diesen Trend aufzusteigen und ihn selbst auszuprobieren. Die Preise sind nicht teurer als in einem Restaurant und Sie haben die Möglichkeit, diese in der eigenen Küche zuhause zu kochen, indem Sie Ihre eigene Kochbox in veganer Version erstellen. Auf diese Weise erhalten Sie ein Gefühl für die vegane Küche.

Das Fazit lautet, dass die wohl schwierigste Entscheidung für Sie sein wird, welchen Anbieter Sie wählen, um Ihre erste vegane Kochbox zu bestellen.

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