My Cooking Box: Erfahrungen mit der Kochbox aus Bella Italia

My Cooking Box ist ein Anbieter von Kochboxen, der seinen Ursprung in Mailand bzw. dem nahegelegenen Bergamo hat. Hier spiegelt sich die Herkunft im Angebot wider, denn der Service fokussiert sich voll und ganz auf die italienischen Genussmomente in der Küche. In unserem Test möchten wir Ihnen My Cooking Box näher bringen und einen Blick auf die Kochbox werfen. Dabei erhalten Sie Informationen über die Rezepte und die Zubereitung der Gerichte sowie darüber, an welche Zielgruppe sich die Kochbox für zu Hause richtet. Zudem gehen wir auf die mit My Cooking Box verbundenen Kosten ein und zeigen Ihnen, welche Produkte und Rabatte Sie erwarten.

Wie funktioniert My Cooking Box?

My Cooking Box ist der erste Anbieter auf dem deutschen Markt, der sich vollständig der beliebten italienischen Küche widmet. Mehr noch: MyCookingBox kommt direkt aus Italien zu Ihnen nach Hause.

My Cooking Box Webseite

MyCookingBox bietet verschiedene populäre Gerichte aus Bella Italia an, die in einer Kochbox zu Ihnen nach Hause geliefert werden — ganz ohne Abo. Alle Gerichte können kostengünstig und einmalig bestellt werden. Die italienischen Kochboxen enthalten alle Zutaten für das jeweilige Gericht und werden samt Kochanleitung geliefert.

Die Aromen der italienischen Küche in einer Box Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten. *MyCookingBox: Jetzt italienisch kochen!

Das Angebot richtet sich an Personen, die gelegentlich ein Gericht aus der authentischen italienischen Küche ausprobieren möchten. Die My Cooking Box Erfahrungen zeigen auch, dass bei den Zutaten der einzelnen Mahlzeiten eher der Genuss als die tägliche Versorgung mit ausgewogenen Nährstoffen im Vordergrund steht.

Das Liefergebiet von MyCookingBox erstreckt sich auf Deutschland und Österreich. Da die Kochboxen direkt aus Italien versendet werden, kann die Lieferung jedoch einige Tage dauern.

My Cooking Box Erfahrungen: Zutaten und Rezepte

Beim Test von My Cooking Box fällt als Erstes auf, dass die Kochboxen in einem Karton geliefert werden, der mit umweltfreundlichen Papierschnipseln zur Stoßdämpfung gefüllt ist. Die Kochboxen selbst zeigen sich in ansprechender Gestaltung mit einem Henkel aus Textilfasern. Die Form ähnelt einem kleinen Häuschen und eignet sich daher auch ausgezeichnet als Geschenkbox.

Ein besonderes Kennzeichen der Kochbox von My Cooking Box besteht darin, dass tatsächlich alle erforderlichen Zutaten enthalten sind. Das betrifft sogar Dinge wie Salz, Pfeffer oder Olivenöl in jeweils genau den richtigen Mengen, abgesehen vom Kochwasser. Allerdings sind in den Boxen keine frischen Zutaten vorhanden.

Interessantes Detail: Wenn Wein Bestandteil des Rezepts ist, ist sogar dieser in einem Oneglass-Paket enthalten.

Die Aromen der italienischen Küche in einer Box Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten. *MyCookingBox: Jetzt italienisch kochen!

Ein Pluspunkt von MyCookingBox besteht darin, dass für den Versand keine Kühlung notwendig ist. Zudem sind die Zutaten bis zu 12 Monate haltbar. Wer dennoch einen Hauch von Frische hinzufügen möchte, findet in vielen Rezepten Hinweise darauf, dass zum Beispiel einige Basilikumblätter hinzugefügt werden können, aber nicht müssen. Manchmal liegen sogar passende Basilikumsamen als Präsent von MyCookingBox in der Kochbox bei.

Schauen wir uns an, was die Rezepte in der Kochbox von My Cooking Box besonders macht. Die ausgewählten Rezepte gehören zu den beliebtesten der italienischen Küche. Die authentischen Rezeptkreationen stammen von renommierten italienischen Spitzen- und Sterneköchen, die ihre Erfahrung geschickt in die Rezepte für My Cooking Box einbringen.

My Cooking Box Rezepte

Wer Lust auf etwas Besonderes hat, kommt bei den Zutaten von My Cooking Box auf seine Kosten: Das Team von MyCookingBox legt großen Wert auf Einzigartigkeit und Produkte, die im deutschen Handel vermutlich nur schwer zu finden sind. Diese stammen vielmehr von engagierten kleinen und kleinsten Produzenten, die auf persönliche Art und Weise ein typisch italienisches Flair vermitteln.

Die Einzigartigkeit im Vergleich zu anderen Kochboxen zeigt sich auch darin, dass die Rezepte aus der Kochbox von My Cooking Box ohne die Original-Zutaten nur schwer nachzukochen sind. Dies ist jedoch kein Nachteil, sondern betont vielmehr das exklusive Erlebnis mit My Cooking Box.

Die Aromen der italienischen Küche in einer Box Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten. *MyCookingBox: Jetzt italienisch kochen!

Alle Rezepte lassen sie sich alle unkompliziert und in wenigen Schritten zubereiten. Die durchschnittliche Zubereitungszeit ist jeweils angegeben. Bei den einzelnen Boxen sind Hinweise auf Inhaltsstoffe und Nährwerte vorhanden.

Neben Kochboxen bietet My Cooking Box außerdem Desserts, Aperitifs und Snacks sowie Weine an. Außerdem können Kombipakete erworben werden, in denen eine Kochbox, Wein und Dessert enthalten sind.

Die Kosten von My Cooking Box

Die Kosten variieren von 15,90 Euro bis 45 Euro pro Kochbox. Enthalten ist 1 Gericht für jeweils 2 bis 5 Personen. Hinzu kommen bei My Cooking Box die Versandkosten, die in Deutschland zwischen 11,90 und 13,90 Euro betragen.

Die Kosten bei MyCookingBox fallen etwas geringer aus als bei vielen anderen Anbietern. Dafür erhalten Sie exklusive Zutaten, die Sie in ähnlicher Qualität höchstens im italienischen Feinkostgeschäft finden würden. Dort wäre es kaum möglich, ein Sortiment in genau abgemessenen Mengen zu einem ähnlichen Preisniveau zusammenzustellen.

Geschmacklich können die authentischen Kreationen unserer My Cooking Box Erfahrungen durchaus mit dem mithalten, was in einem guten italienischen Restaurant serviert wird. Dort müssen Sie jedoch erfahrungsgemäß mit wesentlich höheren Kosten als bei My Cooking Box rechnen.

Was sind die Zahlungsmöglichkeiten?

Zahlungen können per Kreditkarte, PayPal und Klarna (Rechnung und Pay Later) getätigt werden.

Wie kann ich die Kosten verringern?

Es gibt Möglichkeiten, bei My Cooking Box Kosten zu reduzieren. Im Outlet können Sie bis zu 50 % auf Kochboxen sparen — dort werden Boxen verkauft, die näher am Mindesthaltbarkeitsdatum liegen.

Die Aromen der italienischen Küche in einer Box Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten. *MyCookingBox: Jetzt italienisch kochen!

Fazit: Lohnt sich My Cooking Box?

Unsere My Cooking Box Erfahrungen zeigen: Wenn Sie leckere internationale Gerichte Zuhause nachkochen möchten, dann ist dieser Anbieter eine gute Wahl. My Cooking Box ist die Kochbox für Liebhaber der italienischen Küche. Sie erhalten Rezepte von namhaften italienischen Köchen, die alle einen regionalen Bezug haben. Die Zutaten stammen von kleinen, oft familiengeführten Betrieben aus den jeweiligen Herkunftsregionen und kommen direkt aus Italien zu Ihnen. Dies trägt dazu bei, dass mit My Cooking Box authentische italienische Gerichte gelingen.

In den Kochboxen sind tatsächlich alle Zutaten enthalten, die Sie für die Zubereitung benötigen. So können Sie bis ins kleinste Detail italienisch kochen. Zu beachten ist jedoch, dass keine frischen Lebensmittel enthalten sind. Dies hat den Vorteil, dass die Box während des Transports nicht gekühlt werden muss und der Inhalt lange haltbar ist.

Die Aromen der italienischen Küche in einer Box Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten. *MyCookingBox: Jetzt italienisch kochen!

Die Box enthält Gerichte für 2 bis 3 Personen und ist die ideale Kochbox für Paare. Die Kosten für My Cooking Box sind angesichts der hohen Qualität und Exklusivität der Zutaten sehr gering. Auch das Design der Kochboxen ist typisch italienisch und ansprechend gestaltet, sodass sie sich auch als Geschenkidee eignen.

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