Kochboxen für Paare: Kulinarische Genüsse für zwei Personen

Kochboxen sind eine tolle Erfindung. Sie bieten die Möglichkeit, sich die kompletten Zutaten für ein Gericht liefern zu lassen, ohne dass viel Abfall anfällt und gleichzeitig die Umwelt geschont wird. Kochboxen für zwei Personen sind in ihrer Auswahl und Rezeptvielfalt vielfältig. Sie haben die Wahl zwischen klassischen, veganen und vegetarischen Gerichten und können sich die Esskultur verschiedener Nationen ins Haus holen. Neugierig geworden? Viel Spaß beim Aussuchen, Kochen und Genießen.

Was sind die Vorteile von Kochboxen für Paare?

Kochboxen bieten jede Menge Vorteile, besonders für zwei Personen. Zeitraubende Einkäufe entfallen komplett. Beide können die Gerichte zusammen aussuchen und wissen daher im Vorfeld, was auf den Tisch kommt. Die angebotenen Mahlzeiten können nach Bedarf gesund gestaltet werden, oder an diverse Ernährungsweisen angepasst werden. Außerdem geht das Kochen dank der mitgelieferten Schritt-für-Schritt-Anleitung schnell vonstatten und es wird Zeit gespart. Dank der ständig wechselnden Gerichte macht das Kochen wieder Spaß, und Sie können sich jede Woche gemeinsam auf neue Gerichte freuen.

Die besten Anbieter von Kochboxen für zwei Personen

Anbieter von Kochboxen gibt es viele. Probieren Sie mehrere Anbieter aus und entscheiden Sie sich für die Kochbox, die Sie am meisten anspricht. Oder kombinieren Sie Kochboxen für zwei Personen von mehreren Unternehmen. Auch das ist kein Problem. Entscheiden Sie ganz nach Ihren Vorlieben und Bedürfnissen und holen Sie sich Vielfalt und Abwechslung in Ihre Küche — unser Kochbox Vergleich kann Ihnen dabei behilflich sein.

HelloFresh: Überzeugt der Marktführer?

HelloFresh bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Gerichten mit oder ohne Fleisch. Bis zu sechs Gerichte sind pro Lieferung möglich. Die Rezepte werden von HelloFresh vorausgewählt, Sie können diese bis zum Freitag ändern. Auch die Liefertage sind frei wählbar, versendet wird mit DPD oder UPS in ganz Deutschland.

Fisch, Fleisch, Joghurt und Milcherzeugnisse werden mit Kühlpacks frisch gehalten. Da die Lieferung von einem Tag auf den anderen erfolgt, sind die Kühlpacks selbst im Sommer erst leicht angetaut, wenn die Kochbox für bei Ihnen abgegeben wird. Eine Kochbox für zwei Personen mit zwei Mahlzeiten kostet 40,49 Euro inklusive Versand.

Marley Spoon: Raffinierte Kochbox für Zwei

Marley Spoon bietet wöchentlich mehr als 45 verschiedene Gerichte und liefert seine Kochboxen in Deutschland und Österreich aus. Laut eigenen Aussagen stecken in jeder Kochbox nur beste Zutaten, die oftmals frischer als im Supermarkt seien. Möglich macht das die Kooperation mit ausgewählten Erzeugern und dementsprechend kurzen Lieferwegen.

Eine Kochbox für zwei Personen kostet bei drei gewählten Gerichten 51,39 Euro, bei vier Gerichten 62,95 Euro, bei fünf Gerichten 71,39 Euro und wenn Sie sechs Gerichte ordern, bezahlen Sie dafür 78,39 Euro. Damit liegen die Einzelpreise für eine Mahlzeit zwischen 5,95 und 7,40 Euro.

Auch bei Marley Spoon lassen sich Rezepte nach Geschmack auswählen und das Abo kann jederzeit pausiert werden. Hier kommen Paare und Familie auf ihre Kosten, die sich gesund und abwechslungsreich ernähren wollen, aber auch auf der Suche nach Spaß bei regelmäßigen Kochaktionen sind.

My Cooking Box: Ein italienischer Abend zu Zweit

Sie mögen es italienisch? Dann bringen Sie dieses Flair doch mit Kochboxen für zwei Personen auf den Tisch. My Cooking Box versendet direkt aus Italien und bietet nicht nur Spaghetti an. Alle Rezepte sind leicht zu kochen, die Zutaten sind portioniert zusammengestellt und auf Verpackungen wird weitgehend verzichtet.

Der Anbieter ist günstig und Sie erhalten Gerichte zum Nachkochen, deren Zutaten es außerhalb von Italien nur selten zu kaufen gibt.

Frische Zutaten fehlen bei dieser Kochbox für zwei Personen, dafür werden Soßen und andere benötigte Zutaten konserviert in Gläsern oder Büchsen geliefert. Dadurch sind alle Zutaten zwischen drei Monaten und bis zu einem Jahr haltbar. Sie bekommen für 6,99 Euro italienische Gerichte für Zwei zugeschickt.

Lohnt sich eine Kochbox für zwei Personen?

Ja, in jedem Fall. Sie bekommen geliefert, was Sie für die von Ihnen gewählten Rezepte benötigen und zaubern daraus in aller Ruhe das fertige Essen. Die Anleitung gibt hilfreiche Kochtipps, mit denen selbst ein Kochanfänger ein leckeres Gericht zaubern kann. Oft sind die Mengen der Zutaten so gewählt, dass auch für den nächsten Tag etwas übrig bleibt. Sie kaufen nie wieder mehr, als sie brauchen und tragen damit zum Erhalt der Umwelt bei. Essen muss jeder Mensch und das an jedem Tag. Die Kochbox für zwei Personen hilft dabei, sich gesünder zu ernähren und die Ressourcen des Planeten zu schützen.

Tipp: Bei allen genannten Anbietern gibt es regelmäßig attraktive Rabattaktionen und Gutscheine, durch die die Kochboxen für zwei Personen sehr günstig ausfallen. Für Neukunden werden meist Rabatte auf die ersten Lieferungen gewährt, weshalb sich ein Ausprobieren in jedem Fall lohnt.

Unser Fazit zu Kochboxen für zwei Personen

Mit Kochboxen für Paare lassen Sie sich die Essensplanung und das Einkaufen abnehmen, sparen jede Menge Zeit und können eine große Vielfalt an leckeren Rezepten ausprobieren — von Gourmet über vegan bis zu Low Carb. Je nach Ihrem Geschmack und Geldbeutel gibt es verschiedene Anbieter, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden. Egal ob für einen romantischen Abend zu Zweit, oder das tägliche Abendessen, Kochboxen sind auf jeden Fall eine tolle Option.

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