Wie gemeinsames Kochen zu einer gesunden Beziehung beitragen kann
Es heißt, dass Paare, die zusammen kochen, auch zusammen bleiben. Auch wenn Kochen und Beziehungen auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, sind sie in Wirklichkeit eng miteinander verbunden. Nichts bringt Menschen so zusammen wie Essen.
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Stellen Sie manchmal am Ende des Tages mit einem Seufzer fest, dass Sie noch Abendessen kochen müssen? Wenn ja, sind Sie nicht allein. Tägliches Kochen kann zur Last werden. Schlimmer noch in einer Beziehung, wenn man sich nicht einigen kann, was es zu essen gibt und wer kocht. Einem Beziehungsexperten zufolge kann das Kochen zu zweit sehr gesund für die Beziehung sein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Liebe in der Küche stärken.
Ganz gleich, ob beide Partner gerne kochen, keiner von beiden oder ein Partner mehr Zeit in der Küche verbringt, eine Beziehung kann auf jeden Fall vom gemeinsamen Kochen profitieren. Wir erklären Ihnen, wie Paare ihre Beziehung durch Kochen stärken können, egal ob es gelegentlich oder täglich praktiziert wird. Es folgen die 4 größten Vorteile des gemeinsamen Kochens für Paare:
1. Essen ist Liebe
Redewendungen wie “Essen ist Liebe.”, “Die Hauptzutat für leckeres Essen ist Liebe.“ oder “Kochen ist Liebe, die sichtbar wird.” könnten nicht zutreffender sein. Denken Sie einmal darüber nach — Sie haben mit Ihrem Partner bei einem Date bestimmt schon einmal ein tolles Essen genossen oder einander mit einer besonderen Leckerei verwöhnt, wenn es dem anderen nicht so gut ging (z. B. mit Schokolade).
Ganz gleich, ob Sie für Ihren Partner oder gemeinsam kochen, Sie teilen, geben und empfangen Liebe. Das gemeinsame Kochen drückt Ihre Liebe füreinander aus. Etwas für die Person zu tun, die Sie lieben, ist eine der besten Möglichkeiten, Ihre Wertschätzung zu zeigen.
Natürlich müssen Sie nicht jeden Abend zusammen kochen, Sie können auch ab und zu Essen per Lieferdienst bestellen oder in ein Restaurant gehen. Sollten Sie aber motiviert sein, gemeinsam zu kochen, dann können Sie den Akt des Kochens vereinfachen — z. B. mit Kochboxen für Paare. Sie wählen Ihre Lieblingsgerichte im Voraus aus und Ihnen werden alle Zutaten samt Kochanleitung bis vor die Haustür geliefert. So sparen Sie sich Essensplanung, Einkaufen und damit jede Menge Zeit und Stress. Die besten Kochbox-Anbieter aktuell:
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Siebis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!
Es klingt vielleicht ein wenig kitschig, aber gemeinsames Kochen ist eine perfekte Möglichkeit, das Zusammenarbeiten zu üben – etwas, das sich auf so viele Bereiche einer Beziehung übertragen lässt. Außerdem ist es in jeder Beziehung wichtig, Verantwortungen gerecht aufzuteilen – das Kochen ist da keine Ausnahme.
Wenn ein Partner mehr Verantwortung für das Kochen übernimmt als der andere, sollten Sie das Gespräch suchen und das gemeinsame Kochen vorschlagen. Gemeinsames Kochen erfordert Kommunikation, Verantwortung und Geduld und stärkt den Teamgeist. Außerdem: Essen dient immer als Gesprächsstoff, sei es, dass man über seine Lieblingsgewürze spricht oder in Erinnerungen schwelgt, die es weckt.
3. Gesünder leben
Wenn Sie zu Hause kochen, haben Sie die Kontrolle über Portionsgrößen und Zutaten, was Sie wiederum gesund und in Form hält. Wenn Sie mit Ihrem Partner essen gehen, wissen Sie nicht, wie Ihr Essen zubereitet wird. In den Gerichten können viel mehr Kalorien und ungesunde Zutaten versteckt sein, als es den Anschein hat.
Wenn Sie sich gesund ernähren und sich in Ihrem Körper wohlfühlen, fällt es Ihnen zudem leichter, mit Ihrem Partner intim zu sein. Sogar ein Glas Wein zu einem selbst gekochten Essen kann die Intimität fördern und gleichzeitig für einen ausgewogenen Lebensstil sorgen.
4. Einfach Spaß haben
Einfach ausgedrückt: Kochen kann eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Eine positive und unbeschwerte Einstellung ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn beide Partner das gemeinsame Kochen als Spiel und nicht als lästige Pflicht ansehen, dann macht kochen einfach Spaß.
Gemeinsames Kochen mit Musik im Hintergrund, einem Glas Wein oder vielleicht einem Tanz in der Küche kann Wunder für Ihre Beziehung tun. Und es besteht immer die Möglichkeit, dass es Sie in Stimmung bringt und zu einem romantischen Date-Abend wird.
Also, kochen Sie gemeinsam Ihr Lieblingsessen und beobachten Sie, wie Ihre Beziehung gedeiht!