Gemeinsam Kochen in Deutschland wieder beliebter

In der heutigen Zeit sind viele Familien aufgrund der Corona-Pandemie gezwungen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Doch diese gemeinsame Zeit kann auch für Aktivitäten genutzt werden, die vorher vielleicht nicht im Fokus standen. Eine repräsentative Studie des renommierten Marktforschungsinstituts Kantar hat ergeben, dass die Deutschen während der Corona-Pandemie vermehrt wieder zuhause kochten.

Und das nicht allein: Auch gemeinsame Mahlzeiten werden wieder häufiger eingenommen. Der Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zeigt, dass diese Entwicklung sich festigt.

Kochen als Gemeinschaftserlebnis

Die Corona-Krise hat uns vor viele Herausforderungen gestellt. Doch sie hat auch gezeigt, dass gemeinsame Aktivitäten in den eigenen vier Wänden wieder an Bedeutung gewinnen. Familien haben vermehrt Zeit für das gemeinsame Kochen gefunden und können so als Team zusammenarbeiten und Neues ausprobieren.

Besonders für Kinder ist es eine tolle Möglichkeit, beim Kochen mitzuhelfen und dadurch spielerisch den Umgang mit Lebensmitteln zu erlernen. Der Ernährungsreport 2020 bestätigt dies: 28 Prozent der Befragten gaben an, häufiger als zuvor gemeinsam zu essen.

Diese Entwicklung begrüße ich ausdrücklich. Denn selbst zubereitete Gerichte und das gemeinsame Verzehren der Speisen steigern nicht nur die Wertschätzung für unsere Lebensmittel, sondern auch für diejenigen, die die Mahlzeiten zubereiten. Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch

Experimentierfreudigkeit bei jungen Erwachsenen

Interessanterweise zeigt die Studie auch, dass junge Erwachsene sich vermehrt an neuen Rezepten und Zutaten versuchen und somit experimentierfreudiger sind. Ältere Menschen greifen eher auf bewährte Rezepte zurück. Dennoch gibt es auch bei ihnen eine Tendenz hin zu vegetarischen Gerichten und mehr Gemüse auf dem Teller.

Für viele Menschen und vor allem Koch-Anfänger sind Kochboxen mit einfachen, aber dennoch leckeren Gerichten ideal. In wenigen Schritten kann so eine Mahlzeit für Freunde oder die ganze Familie gezaubert werden. Und das Einkaufen spart man sich auch noch.

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Bewusste Kinderernährung mit “BeKi”

Auch die bewusste Kinderernährung spielt eine wichtige Rolle. Seit knapp 40 Jahren setzt sich die Landesinitiative “BeKi – Bewusste Kinderernährung” des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg dafür ein, den Stellenwert von Essen und Trinken bereits in der frühkindlichen Erziehung und Bildung zu berücksichtigen.

Durch das gemeinsame Kochen können Kinder nicht nur den Geschmack verschiedener Lebensmittel kennenlernen, sondern auch wichtige Regeln und Rituale erlernen.

Fazit der Studie

Die Corona-Pandemie hat das Kochverhalten der Deutschen positiv beeinflusst. Gemeinsames Kochen und Essen wird vermehrt als Möglichkeit gesehen, Zeit miteinander zu verbringen und Neues auszuprobieren.

Die Tendenz zu vegetarischen Gerichten und mehr Gemüse auf dem Teller ist ebenfalls zu beobachten. Besonders wichtig ist jedoch die bewusste Kinderernährung, die durch die Initiative “BeKi” des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg gefördert wird.

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