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Kochbox von Rewe

Kochbox von Rewe: Überzeugt die Rezeptvielfalt?

Mit der Kochbox von Rewe kommen frische Gerichte genau nach Ihrem Geschmack auf den Tisch. Auf Wunsch in regionaler Bio-Qualität.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Kochboxen finden Sie online in einer großen Vielfalt. Doch nicht immer können die Vielfalt der Rezepte oder die Qualität der Zutaten überzeugen. Die Rewe Kochbox bietet Ihnen leckere Rezeptideen, die Sie ganz einfach zu Hause nachkochen können. Doch wie gut sind die Kochboxen aus dem Supermarkt im Vergleich und für wen sind sie geeignet?

Sie erfahren, wie der Ablauf bei den Rewe Kochboxen ist und mit welchen Preisen Sie rechnen müssen. Alle notwendigen Infos hierzu, erhalten Sie im folgenden Artikel.

Rewe Kochbox: Die leckeren Zutatenboxen für Zuhause

Auf der Webseite finden Sie neben vielen Informationen um Lebensmittel und aktuelle Themen rund um Ernährung und Essen auch eine Vielzahl an leckeren Rezepten. Egal, ob Vorspeise, Nachtisch oder Hauptspeise, bringen Sie mit den Kochanleitungen Abwechslung auf Ihren heimischen Esstisch. Mit wenigen Klicks können Sie die Rezepte auch nach Zutaten, Aufwand oder Ernährungsform filtern. So können Sie sicher sein, dass Sie schnell und unkompliziert passende Gerichte finden können. 

Sie sollten die Rewe Kochbox unbedingt testen, wenn Sie zu folgenden Nutzern gehören:

  • Sie sind auf der Suche nach neuen Rezepten
  • Sie möchten Zutaten schnell und einfach bestellen
  • Sie möchten die Zutaten lieber vor Ort im Markt abholen
  • Sie legen Wert auf eine flexible und große Auswahl an Rezepten
  • Sie möchten mit wenig Aufwand passende Rezepte und Gerichte finden

Der Test hat gezeigt, dass die Rewe Rezepte meist für mindestens vier Personen ausgelegt sind. Als Single sollten Sie sich daher unter Umständen für einen anderen Anbieter auf dem Markt entscheiden. Finden Sie bei unseren Kochbox-Vergleich auch viele andere Anbieter, die hochwertige Kochboxen anbieten.

Individuelle Kochbox aus dem Supermarkt
Individuelle Kochbox aus dem Supermarkt
Gestalten Sie Ihre Kochbox genau nach Ihrem Geschmack: Rezept aussuchen, Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb und bestellen.

Rewe Kochbox Test: Das erwartet Sie in den Lebensmittelboxen

Rewe Kochboxen werden immer auf Basis Ihrer ausgewählten Rezepte zusammengestellt. Egal, ob Sie nur ein Rezept ausprobieren möchten oder gleich eine ganze Woche zusammenstellen wollen, Sie sind an keine Mindestbestellung oder eine Anzahl an Gerichte gebunden.

Rewe Kochbox: Zeitsparend für Paare
Mit der Supermarkt-Kochbox können Sie Ihren Essensplan flexibel halten.

Zudem können Sie die Speisen frei zusammenstellen und müssen keine festen Boxen akzeptieren. Die Rewe Kochbox für Zuhause überzeugt Sie daher mit Sicherheit mit der maximalen Flexibilität. Im Vergleich zu anderen Anbietern ist der Lieferung kein Rezept beigelegt. Diese finden Sie aber online und durch die ausführliche Beschreibung ist das Ausprobieren sehr einfach.

Vergessen Sie das aufwendige Zusammenstellen von Zutaten im Supermarkt und das Schreiben von langen Einkaufslisten. Einfach Rezepte online aussuchen und mit einem Klick die Zutaten nach Hause liefern lassen oder im Markt um die Ecke abholen. Sparen Sie so jede Menge Zeit, die Sie sonst für Ihren Wocheneinkauf aufwenden müssen. Die Rewe Kochbox ist daher besonders praktisch für den Alltag und macht das Kochen selbst von aufwendigen Gerichten besonders einfach. Daher konnte auch hier die Kochbox im Test begeistern.

Individuelle Kochbox aus dem Supermarkt
Individuelle Kochbox aus dem Supermarkt
Gestalten Sie Ihre Kochbox genau nach Ihrem Geschmack: Rezept aussuchen, Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb und bestellen.

Preise der Rewe Kochbox: Mit diesen Kosten müssen Sie rechnen

Die Preise der Rewe Kochbox variieren entsprechend der gewählten Rezepte stark. In der Regel erhalten Sie die Zutaten in üblichen Mengen, die Sie auch im Supermarkt finden können. Viele Rezepte sind daher für die Zubereitung für mindestens vier Personen ausgelegt. Diese Kochbox ist im Vergleich in diesem Punkt weniger flexibel als andere Angebote.

Pro Portion müssen Sie mit Kosten von fünf bis sechs Euro rechnen. Hinzu kommen Lieferkosten, die entsprechend der Lieferzeit, dem Umfang und dem Lieferort variieren. Sie erhalten die genauen Kosten vor der Bestellung angezeigt. Insgesamt sind die Kosten für die Kochboxen aus dem Supermarkt den Leistungen entsprechend angemessen. Und wenn Sie die Lieferkosten sparen möchten, können Sie sich auch einfach für die Abholung im nächsten Rewe-Markt entscheiden. Der Kochbox-Test zeigt allerdings, dass die Liefergebiete noch etwas eingeschränkt sind und meist auf Großstädte begrenzt sind.

Individuelle Kochbox aus dem Supermarkt
Individuelle Kochbox aus dem Supermarkt
Gestalten Sie Ihre Kochbox genau nach Ihrem Geschmack: Rezept aussuchen, Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb und bestellen.

Rewe Kochbox mit geringeren Kosten: So sparen Sie zusätzlich

Wenn Ihnen die Kosten für die Rewe Kochboxen zu hoch sind, haben Sie verschiedene Möglichkeiten zu sparen. Im Kochbox-Test wurde deutlich, dass Sie durch abonnieren des Newsletters und bei Anmeldung attraktive Angebote erhalten. Zunächst einmal erhalten Sie die erste Lieferung als Neukunde kostenlos. Im Newsletter erhalten Sie zudem regelmäßig attraktive Rabattcodes die Lieferungen. Das Eintragen rechnet sich direkt von Beginn an für Sie, da Sie sofort einen Gutschein über zehn Euro für die erste Bestellung der Rewe Kochboxen erhalten. Das Angebot an Aktionen ist im Vergleich durchschnittlich, allerdings gibt es immer wieder Rabatte auf Lebensmittel.

Bestellen Sie zudem immer möglichst viele Zutaten zusammen. So reduzieren sich die Rewe Lieferkosten pro Gericht und Sie profitieren von niedrigeren Gesamtkosten. Clever sparen ist daher bei der Kochbox von Rewe im Test sehr einfach.

Unser Fazit: Rewe Kochboxen versprechen im Test viel Abwechslung und leckere Gerichte

Durch die große Auswahl an Rezepten und den vielfältigen Filtermöglichkeiten können Sie sich schnell die passenden Gerichte zusammenstellen und nach Hause bestellen. Die Kosten für die Zutaten in der Rewe Kochbox im Vergleich sind angemessen und die Kosten können Sie durch die Abholung im Markt zusätzlich senken.

Entdecken Sie vegane, vegetarische Gerichte oder auch Vorspeisen und Nachspeisen, mit denen Sie Ihre ganze Familie begeistern werden. Langeweile auf dem Teller gehört dank den Rewe Kochboxen mit Sicherheit der Vergangenheit an.

Individuelle Kochbox aus dem Supermarkt
Individuelle Kochbox aus dem Supermarkt
Gestalten Sie Ihre Kochbox genau nach Ihrem Geschmack: Rezept aussuchen, Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb und bestellen.

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