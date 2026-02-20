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Wie Hörbücher Ihr Leben verändern können

In der heutigen Zeit wird unser Leben immer schneller und hektischer. Wir haben wenig Zeit für uns selbst und für die Dinge, die uns wichtig sind. Deshalb suchen wir nach immer effektiveren Wegen, um unser Leben zu vereinfachen und Zeit zu sparen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist das Hören von Hörbüchern. Wir haben die besten Hörbuch-Apps für Sie getestet.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Hörbücher sind eine großartige Möglichkeit, um eine Geschichte zu erleben, ohne ein Buch in der Hand halten zu müssen. Sie sind auch ein großartiger Weg, um sich während einer langen Autofahrt oder während des Trainings zu unterhalten und weiterzubilden. Doch wie finden Sie den passenden Anbieter und worauf sollten Sie achten?

Was sind Hörbücher?

Hörbücher sind eine aufgenommene Version eines Buches, die von einem professionellen Sprecher oder einer Sprecherin gelesen wird. Diese Audio-Versionen gibt es in verschiedenen Formaten, einschließlich CDs, MP3-Downloads und Streaming-Diensten wie Audible oder Bookbeat.

Die Geschichte der Hörbücher reicht zurück bis in die 1930er Jahre. Damals wurden die ersten Sprachversionen auf Schallplatten aufgenommen und veröffentlicht. In den 1970er Jahren wurden Hörbücher auf Kassetten aufgenommen. Mit der Entwicklung der digitalen Technologie in den 1990er Jahren wurden akustische Versionen von Büchern auf CDs veröffentlicht. In den letzten Jahren hat sich das Format der Hörbücher in Richtung digitale Downloads und Streaming verschoben.

Vorteile von Hörbüchern

Hörbücher haben viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Büchern. Hier sind einige der Vorteile:

  • Multitasking: Mit einem Audiobook können Sie gleichzeitig andere Dinge tun, wie zum Beispiel kochen, Sport treiben oder Auto fahren. Dadurch können Sie Ihre Zeit effektiver nutzen. Anders als beim Lesen müssen Sie beim Hören eines Hörbuchs nicht aktiv mitdenken.
  • Entspannung: Audiobooks können eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und Stress abzubauen. Sie können z. B. Ihr Lieblingsessen bei einem Lieferdienst bestellen, sich auf Ihrem Sofa zurücklehnen und einfach eine spannende Geschichte genießen. Ein Hörbuch oder Hörspiel kann außerdem auch beim Einschlafen helfen.
  • Mobilität: Hörbücher können Sie überall hin begleiten. Sie können Ihre Audibooks auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen und unterwegs hören, z. B. wenn Sie mit Ihrem Hund Gassi gehen. Damit Ihr geliebter Vierbeiner nicht verloren geht, kann ein GPS-Tracker ein hilfreiches Tool sein.
  • Verbesserung der Aussprache: Audiobooks können dazu beitragen, die Aussprache und das Verständnis einer Fremdsprache zu verbessern. Ein fremdsprachiges Hörbuch kann eine tolle Ergänzung zu einer Sprachlern-App oder eine Online-Sprachkurs sein.
  • Inklusivität: Hörbücher können auch eine wertvolle Ergänzung für Menschen sein, die Schwierigkeiten beim Lesen haben, sei es aufgrund von Sehproblemen oder Lernschwierigkeiten. Sie können ebenso dazu beitragen, die Konzentration und das Verständnis zu verbessern, da Sie sich voll und ganz auf die Geschichte oder das Wissen konzentrieren können, das Sie hören.
  • Wissenserweiterung: Das Hören eines Audiobooks ist auch eine großartige Möglichkeit, um Wissen zu erweitern und neue Fähigkeiten zu erlernen. Es gibt Hörbücher zu allen möglichen Themen, von Geschichtsbüchern bis hin zu Kochbüchern und Business-Strategien. Sie können auch Bücher von Autoren hören, die Sie normalerweise nicht lesen würden, und so Ihr literarisches Wissen erweitern.

Die beliebtesten Anbieter für Hörbuch-Apps

Auf dem Markt gibt es mittlerweile zahlreiche Anbieter für Hörbuch-Apps, mit denen Sie Hörbücher kostenlos genießen können. Die folgenden Anbieter gehören zu den beliebtesten:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 900.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
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Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 9.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat über 1,4 Millionen Hörbücher und E-Books zur Auswahl und wurde von über 52.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
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Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 100.000 Hörbücher im All-inclusive-Entertainment-Programm.

Arten von Hörbüchern

Es gibt viele verschiedene Arten von Hörbüchern, die Sie genießen können. Hier sind einige Beispiele:

Romane und Sachbücher:
Audiobooks sind ideal, um unabhängig von Zeit und Ort Romane und Sachbücher zu konsumieren und in neue Welten einzutauchen.

Kinderbücher:
Hörspiele sind eine großartige Möglichkeit, Kindern Geschichten zu erzählen und ihnen das Lesen beizubringen. Zudem haben viele Audiobooks für Kinder neben dem Unterhaltungswert auch meist eine pädagogische Komponente.

Autobiografien:
Solche Bücher können eine gute Option sein, die Autobiografien Ihrer Lieblingspersönlichkeiten zu hören und mehr über ihr Leben zu erfahren.

Krimis und Thriller:
Diese Art von Hörspielen sind perfekt, Krimis und Thriller zu konsumieren, wenn Sie nicht die Zeit haben, das Buch zu lesen.

Business- und Persönlichkeitsentwicklung:
Hörbücher können auch eine tolle Option sein, sich über Geschäft und Persönlichkeitsentwicklung weiterzubilden. Auch das Verfestigen einer neuen Sprache gelingt über Hören erstaunlich gut.

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Sie Ihre Lieblingsbücher immer dabei haben. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie Ihr Buch vergessen haben oder Ihre Tasche zu schwer zum Tragen ist. Sie können Ihre Hörbücher einfach auf Ihr Handy oder Tablet herunterladen und jederzeit und überall darauf zugreifen.

Sie sind ideal, um Ihre Lesegewohnheiten zu erweitern und sich weiterzubilden, während Sie Ihre Zeit optimal nutzen. Es gibt also viele Gründe, warum Sie jetzt mit Audiobooks starten sollten. Vielleicht entdecken Sie hier gerade ein neues Hobby.

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Wie wählt man das richtige Hörbuch aus?

Es gibt einige Punkte, die Sie bei der Suche nach dem passenden Hörbuch berücksichtigen sollten. Folgende Tipps können Ihnen bei der Entscheidung helfen:

  1. Wählen Sie ein Genre, das Ihnen gefällt: Wenn Sie bereits ein bestimmtes Genre bevorzugen, ist es am besten, ein Produkt aus diesem Genre auszuwählen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie das Audiobook bis zum Ende hören werden.
  2. Lesen Sie Bewertungen: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Hörbuch das Richtige für Sie ist, lesen Sie die Bewertungen anderer Leser. Auf Plattformen wie Audible und Amazon finden Sie Bewertungen von anderen Kunden, die das Hörbuch bereits gehört haben.
  3. Probieren Sie verschiedene Sprecher aus: Ein Hörbuch kann durch den Sprecher, der das Buch liest, beeinflusst werden. Wenn Sie sich unsicher sind, welcher Sprecher am besten zu Ihnen passt, hören Sie sich verschiedene Hörproben an und finden Sie den Sprecher, der Ihnen am besten gefällt.
  4. Überlegen Sie, wo Sie das Buch hören werden: Wenn Sie das Hörbuch während der Fahrt hören werden, ist es am besten, eine Variante mit einem lebhaften Sprecher zu wählen, um sicherzustellen, dass Sie aufmerksam bleiben. Wenn Sie das Hörbuch jedoch zum Entspannen hören möchten, können Sie ein Hörbuch mit einem langsameren Tempo und einer entspannteren Stimmung auswählen.

Was kosten Hörbücher?

Die Auswahl an Hörbüchern ist heute größer als je zuvor. Es gibt eine Vielzahl von Anbietern, die Audiobooks in verschiedenen Sprachen und Genres im Katalog führen. Sie können Ihre Lieblingsromane, Biografien, Sachbücher, Krimis und vieles mehr als akustische Version finden.

Wenn Sie sich für die klassische Variante, also die CD-Version entscheiden, finden Sie ein breites Preis-Spektrum. Sie können z. B. ein Schnäppchen auf dem Flohmarkt machen oder sich eine Sammleredition für mehrere hundert Euro gönnen. In einigen Bibliotheken finden sich ebenfalls kostenlose Hörbücher. Hier zahlen Sie für die Nutzung nur die übliche Gebühr für den Bibliotheksausweis. Zum Hören brauchen Sie dann nur einen CD-Player oder ein anderes Abspielgerät.

Möchten Sie lieber Ihre Audiobooks direkt über Ihr Smartphone oder Tablet genießen, sind Hörbuch-Apps bzw. entsprechende Streaming-Anbieter die richtige Wahl für Sie. Sie können die ersten Hörbücher kostenlos hören, und danach bieten Ihnen die meisten Portale ein Abo, bei dem Sie entweder den gesamten Hörbuch-Katalog nutzen können oder monatlich eine gewissen Anzahl Audiobooks hören können.

Nutzen Sie Angebote für kostenlose Hörbücher: Viele Anbieter bieten Probeabonnements an, bei denen Sie Hörbücher kostenlos hören können. Nutzen Sie diese Angebote, um neue Bücher auszuprobieren, ohne Geld ausgeben zu müssen.

Die Kosten für Hörbücher variieren je nach Buch und Verkäufer. Es gibt einige kostenlose Hörbücher, während andere bis zu 50 Euro kosten können.

Sind Hörbücher eine gute Option für Kinder?

Solche akustischen Bücher können eine großartige Option für Kinder sein, insbesondere für Kinder, die Schwierigkeiten beim Lesen haben oder denen es schwer fällt, sich auf das Lesen zu konzentrieren. Sie können dazu beitragen, das Verständnis und die Sprachkompetenz von Kindern zu verbessern. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass die Inhalte altersgerecht und angemessen sind.

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Es gibt eine Vielzahl von Hörbüchern für Kinder, die sich auf alle Altersgruppen konzentrieren, von Kleinkindern bis hin zu Jugendlichen. Viele Audiobooks für Kinder sind auch mit Musik und Soundeffekten unterlegt, um das Hörerlebnis noch spannender zu gestalten.

Eltern können Hörbücher als Teil ihrer täglichen Routine für ihre Kinder einführen, sei es beim Autofahren, beim Einschlafen oder beim Spielen. Indem sie ihren Kindern Geschichten vorlesen oder Hörbücher anhören, fördern Eltern die Lesefähigkeit ihrer Kinder und schaffen gleichzeitig eine positive gemeinsame Erfahrung.

Typische Fragen zu Hörbüchern

Kann man Hörbücher auf verschiedenen Geräten hören?

Ja, die meisten Audiobooks können auf verschiedenen Geräten gehört werden, sofern Sie die entsprechende App oder Software auf dem Gerät installieren oder das Audiobook in einem kompatiblen Format herunterladen können.

Gibt es Unterschiede zwischen einem Hörbuch und einem Hörspiel?

Ja, Hörbücher und Hörspiele sind zwei unterschiedliche Formate. Hörbücher sind im Wesentlichen gesprochene Versionen von Büchern, die von einem professionellen Sprecher oder Autor aufgenommen wurden. Ein Hörspiel hingegen ist eine akustische Versionen von einem Theaterstück oder einer Radiosendung, die oft mit verschiedenen Stimmen, Soundeffekten und Musikuntermalungen produziert wird.

Sollte man Hörbücher auf Englisch hören, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern?

Ja, Hörbücher können eine tolle Option sein, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Indem Sie ein Hörbuch auf Englisch hören, können Sie Ihr Hörverständnis und Ihre Aussprache verbessern und gleichzeitig Ihr Vokabular erweitern.

Kann man Hörbücher auch gemeinsam hören?

Ja, solche Bücher können Sie problemlos gemeinsam mit anderen hören, insbesondere wenn Sie die gleiche Geschichte teilen möchten. Sie können das auf einem Gerät abspielen und Kopfhörer verwenden oder es auf einem Lautsprecher abspielen, um es mit anderen zu teilen.

Welcher ist der beste Hörbuch-Anbieter?

Welcher App-Anbieter der beste für Sie ist, hängt davon ab, welche Interessen Sie haben und wie viel Geld Sie ausgeben möchten. Es gibt die Möglichkeit, Hörbücher kostenlos zu hören, doch wenn Sie langfristig Hörspaß genießen wollen, brauchen Sie ein kostenpflichtiges Abo. Am besten nutzen Sie unseren aktuellen Vergleich unterschiedlicher Anbieter.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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