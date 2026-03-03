Warum sind Podcasts so beliebt? 5 Gründe, warum wir Podcasts lieben

Podcasts — es scheint, dass jeden Tag mehr und mehr Menschen in diese geheimnisvolle, facettenreiche Unterhaltungs- und Wissensquelle eingeweiht werden. Seit Corona gewinnen diese Audioformate stetig an Beliebtheit — und das nicht ohne Grund. Wir haben sogar 5 gute Gründe gefunden, warum das Phänomen Podcast unsere Welt erobert.

1. Podcasts sind überall zu finden

Wenn Sie ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer haben, können Sie ohne großen Aufwand auf einen Podcast zugreifen. Ihr Telefon und Ihr Tablet haben höchstwahrscheinlich eine integrierte App zum Abrufen von Podcasts, aber wenn nicht, sind haben Sie diese in nur ein paar Klicks heruntergeladen. Sie können “Podcast” bei Google eingeben, und die ersten Ergebnisse bieten Ihnen Zugang zu jeder Menge Hörgenuss.

Die Audioformate sind nicht nur leicht zugänglich, sondern auch günstig. Die meisten Shows sind kostenlos verfügbar, direkt in einer App oder einem Browser. Wenn Sie nach exklusiven Inhalten suchen, dann können Sie sich eine Mitgliedschaft bei Spotify oder Podimo abschließen.

Dieser einfache, kostengünstige Zugang macht dieses Audioformat zu einer beliebten Option für Unterhaltung und Wissen.

Podcasts sind leicht zugänglich und günstig.

2. Sie hören, was Sie wollen

Es gibt mehr als 82 Millionen Podcast-Episoden, aus denen Hörer ihre Favoriten auswählen können. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie das, was Sie hören möchten, mit ein paar Klicks oder ein paar Stichwörtern in einer Suche als Podcast finden.

Ob Sie nun Lust auf eine ausführliche Diskussion über einen bestimmten Kriminalfall haben, die neuesten politischen Nachrichten hören, sich mit einer fiktiven Geschichte ablenken oder sich mit neuen Tipps und Tricks für Ihr Unternehmen wappnen wollen — es gibt einen Podcast für alle Fälle. Sie können Podcasts sogar nutzen, um Ihren nächsten ASMR- oder Binaural Beats-Kick zu bekommen.

Wir leben in einer von Inhalten geprägten Welt, und die Menschen wollen Inhalte zu den Themen hören, die sie interessieren. Die Beliebtheit dieses Audioformates ist zumindest teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Hörer die Wahl hat.

Die besten Apps für Podcasts und Hörbücher

Sie suchen nach der richtigen Plattform für unlimitierten Podcast-Genuss? Die folgenden Anbieter haben nicht nur Podcasts, sondern auch jede Menge guter Hörbücher im Angebot:

3. Sie können ganz bequem multitasken

Die meisten Podcast-Liebhaber hören mehr als nur eine Show gleichzeitig — Dateline, während man arbeitet, True Crime Obsessed, während man einen Content kreiert und 48 Hours und Forensic Files, während man recherchiert — aber kaum jemand setzt sich mit einem Glas Wein in einen Sessel und hört einfach nur einen Podcast. Dieses Audioformat ist fast dafür gedacht, dass man es anhört, während man einer anderen Beschäftigung nachgeht.

Eine Studie von Media Market Insights und dem Institut Rheingold Salon wurden die psychologischen Motive und Wirkungen von Podcasts untersucht — dabei kam heraus, dass diese spezielle Art von Audioformat vor allem bei Übergängen gehört wird, wie auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Heimweg oder zum Einschlafen. Der Studie zufolge versetzen Podcasts die Hörer in einen “gedanklichen Schwebezustand”.

Studie zeigt: Podcasts werden vor allem morgens und abends gehört.

Und genau diese Fähigkeit, als unterhaltsames (oder informatives) Hintergrundrauschen eingesetzt zu werden, beantwortet die Frage, warum Podcasts so beliebt sind. Sie eignen sich für so viele Situationen — beim Autofahren, Putzen, Kochen und Arbeiten!

4. Podcasts schaffen Intimität

Podcasts haben die Fähigkeit, dass der Hörer mit den Moderatoren eine intime Beziehung eingeht. Wenn Sie “Avengers” sehen und Chris Evans Captain America auf dem Bildschirm sehen, fühlen Sie sich mit der Figur und möglicherweise auch mit dem Schauspieler verbunden. Aber man weiß, dass es keine echte Person ist.

Aber beim Podcasting, vor allem im Bereich der Sachliteratur, fühlt man sich mit dem tatsächlichen Moderator (oder mehreren) verbunden. Außerdem sind sie in der Regel über soziale Kanäle oder per E-Mail viel leichter zu erreichen als eine Medienpersönlichkeit.

Einen Podcast zu hören ist, als ob man sich mit Freunden trifft und eine Diskussion über ein Thema genießt, das einen interessiert. Wenn Sie z. B. ein Musikfan sind, dann können Sie mit der Community Ihrer aktuellen Lieblingsband durch einen Musik-Podcast in Kontakt treten. Die Beziehung, die beim Podcast hören entsteht, trägt dazu bei, dass Hörer immer wieder zurückkommen.

Podcasts schaffen Bindungen zwischen dem Hörer und dem Sprecher.

5. Sie werden Teil einer Community

Viele Shows haben es geschafft, eine Gemeinschaft aufzubauen, um ihre Hörerschaft zu binden und zu vergrößern. Aber das ist mehr als nur ein Anstieg der Downloadzahlen und die Einbindung von Sponsoren — es zieht Hörer an, die nach einer Community suchen.

Die Communities, die dieses Audioformat umgeben, sind einer der Vorteile, die sie einzigartig machen und von anderen Unterhaltungsmedien unterscheiden. Die Communities sind eher mit denen eines Blogs vergleichbar als mit denen einer Film- oder Fernsehsendung. Eine Podcast Community ist ein Ort, an dem man mit den Moderatoren interagieren, ein Blick hinter die Kulissen werfen und Interaktion mit anderen Mitgliedern der Community genießen kann.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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