Medienkooperation

Podcast

Warum sind Podcasts so beliebt? 5 Gründe, warum wir Podcasts lieben

Im Jahr 2024 hören 43 % der Deutschen Podcasts. Doch warum ist dieses Hörformat so beliebt? Wir haben die Antwort für Sie.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Podcasts — es scheint, dass jeden Tag mehr und mehr Menschen in diese geheimnisvolle, facettenreiche Unterhaltungs- und Wissensquelle eingeweiht werden. Seit Corona gewinnen diese Audioformate stetig an Beliebtheit — und das nicht ohne Grund. Wir haben sogar 5 gute Gründe gefunden, warum das Phänomen Podcast unsere Welt erobert.

1. Podcasts sind überall zu finden

Wenn Sie ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer haben, können Sie ohne großen Aufwand auf einen Podcast zugreifen. Ihr Telefon und Ihr Tablet haben höchstwahrscheinlich eine integrierte App zum Abrufen von Podcasts, aber wenn nicht, sind haben Sie diese in nur ein paar Klicks heruntergeladen. Sie können “Podcast” bei Google eingeben, und die ersten Ergebnisse bieten Ihnen Zugang zu jeder Menge Hörgenuss.

Die Audioformate sind nicht nur leicht zugänglich, sondern auch günstig. Die meisten Shows sind kostenlos verfügbar, direkt in einer App oder einem Browser. Wenn Sie nach exklusiven Inhalten suchen, dann können Sie sich eine Mitgliedschaft bei Spotify oder Podimo abschließen.

Dieser einfache, kostengünstige Zugang macht dieses Audioformat zu einer beliebten Option für Unterhaltung und Wissen.

Podcast Hören
Podcasts sind leicht zugänglich und günstig.

2. Sie hören, was Sie wollen

Es gibt mehr als 82 Millionen Podcast-Episoden, aus denen Hörer ihre Favoriten auswählen können. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie das, was Sie hören möchten, mit ein paar Klicks oder ein paar Stichwörtern in einer Suche als Podcast finden.

Ob Sie nun Lust auf eine ausführliche Diskussion über einen bestimmten Kriminalfall haben, die neuesten politischen Nachrichten hören, sich mit einer fiktiven Geschichte ablenken oder sich mit neuen Tipps und Tricks für Ihr Unternehmen wappnen wollen — es gibt einen Podcast für alle Fälle. Sie können Podcasts sogar nutzen, um Ihren nächsten ASMR- oder Binaural Beats-Kick zu bekommen.

Wir leben in einer von Inhalten geprägten Welt, und die Menschen wollen Inhalte zu den Themen hören, die sie interessieren. Die Beliebtheit dieses Audioformates ist zumindest teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Hörer die Wahl hat.

Die besten Apps für Podcasts und Hörbücher

Sie suchen nach der richtigen Plattform für unlimitierten Podcast-Genuss? Die folgenden Anbieter haben nicht nur Podcasts, sondern auch jede Menge guter Hörbücher im Angebot:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 900.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 9.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat über 1,4 Millionen Hörbücher und E-Books zur Auswahl und wurde von über 52.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 7.000 Hörbücher im All-inclusive-Entertainment-Programm.

3. Sie können ganz bequem multitasken

Die meisten Podcast-Liebhaber hören mehr als nur eine Show gleichzeitig —  Dateline, während man arbeitet, True Crime Obsessed, während man einen Content kreiert und 48 Hours und Forensic Files, während man recherchiert — aber kaum jemand setzt sich mit einem Glas Wein in einen Sessel und hört einfach nur einen Podcast. Dieses Audioformat ist fast dafür gedacht, dass man es anhört, während man einer anderen Beschäftigung nachgeht.

Eine Studie von Media Market Insights und dem Institut Rheingold Salon wurden die psychologischen Motive und Wirkungen von Podcasts untersucht — dabei kam heraus, dass diese spezielle Art von Audioformat vor allem bei Übergängen gehört wird, wie auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Heimweg oder zum Einschlafen. Der Studie zufolge versetzen Podcasts die Hörer in einen “gedanklichen Schwebezustand”.

Podcast Studie
Studie zeigt: Podcasts werden vor allem morgens und abends gehört.

Und genau diese Fähigkeit, als unterhaltsames (oder informatives) Hintergrundrauschen eingesetzt zu werden, beantwortet die Frage, warum Podcasts so beliebt sind. Sie eignen sich für so viele Situationen — beim Autofahren, Putzen, Kochen und Arbeiten!

4. Podcasts schaffen Intimität

Podcasts haben die Fähigkeit, dass der Hörer mit den Moderatoren eine intime Beziehung eingeht. Wenn Sie “Avengers” sehen und Chris Evans Captain America auf dem Bildschirm sehen, fühlen Sie sich mit der Figur und möglicherweise auch mit dem Schauspieler verbunden. Aber man weiß, dass es keine echte Person ist.

Aber beim Podcasting, vor allem im Bereich der Sachliteratur, fühlt man sich mit dem tatsächlichen Moderator (oder mehreren) verbunden. Außerdem sind sie in der Regel über soziale Kanäle oder per E-Mail viel leichter zu erreichen als eine Medienpersönlichkeit.

Einen Podcast zu hören ist, als ob man sich mit Freunden trifft und eine Diskussion über ein Thema genießt, das einen interessiert. Wenn Sie z. B. ein Musikfan sind, dann können Sie mit der Community Ihrer aktuellen Lieblingsband durch einen Musik-Podcast in Kontakt treten. Die Beziehung, die beim Podcast hören entsteht, trägt dazu bei, dass Hörer immer wieder zurückkommen.

Podcast Aufnahme
Podcasts schaffen Bindungen zwischen dem Hörer und dem Sprecher.

5. Sie werden Teil einer Community

Viele Shows haben es geschafft, eine Gemeinschaft aufzubauen, um ihre Hörerschaft zu binden und zu vergrößern. Aber das ist mehr als nur ein Anstieg der Downloadzahlen und die Einbindung von Sponsoren — es zieht Hörer an, die nach einer Community suchen.

Die Communities, die dieses Audioformat umgeben, sind einer der Vorteile, die sie einzigartig machen und von anderen Unterhaltungsmedien unterscheiden. Die Communities sind eher mit denen eines Blogs vergleichbar als mit denen einer Film- oder Fernsehsendung. Eine Podcast Community ist ein Ort, an dem man mit den Moderatoren interagieren, ein Blick hinter die Kulissen werfen und Interaktion mit anderen Mitgliedern der Community genießen kann.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

Weitere Artikel und Tests

selbstliebe hörbücher
Mindfulness und Selbstliebe
Unsere Top Hörbücher für Achtsamkeit und Selbstliebe bieten ehrliche Ratschläge, hilfreiche Tipps und jede Menge Motivation für ein erfülltes Leben.
Hörbuch bestseller
Die Top 3 Hörbuch Bestseller dieses Jahres
Sie suchen nach einem guten Audiobook, welches Sie von der ersten Minute an fesselt? Finden Sie heraus, welche Bücher es unter die Top 3 geschafft haben!
audible hoerer
Erfahrungen mit Audible im Test
Audible ist unumstritten die beliebteste Hörbuch-App der Deutschen. Sie finden eine große Auswahl an Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Wie gut ist der Marktführer wirklich?
hoerbuch legimi
Legimi im Test
Entdecken Sie E-Books, Hörbücher und Synchrobooks zum günstigen Flatrate-Preis auf bis zu vier Geräten. Einen E-Book Reader bekommen Sie bei Legimi schon ab 1 Euro zum Abo dazu.
hoerbuch nextory
Nextory im Test
Tauchen Sie in die Welt von mehr als 200.000 Hörbüchern und E-Books ein. Nextory richtet sich an Vielleser und ist auch im Familien-Abo erhältlich! So sind alle mit Hörgenuss versorgt.
hoerbuch bookbeat
Bookbeat im Test
Mit der schwedischen App Bookbeat können Sie monatlich aus mehr als 800.000 Titeln wählen und unbegrenzt hören – bei Bookbeat bezahlen Sie keine Bücher, sondern Hörstunden!
blinkist hoererin
Blinkist im Test
Keine Zeit zum Lesen? Mit Blinkist können Sie Ihre Allgemeinbildung in nur 15 Minuten am Tag verbessern. Entdecken Sie die besten Ideen aus mehr als 5.500 Sachbüchern.
Hoerbuch Podimo
Podimo im Test
Mit dem Schwerpunkt auf Podcasts bietet Podimo unbegrenzten Hörspaß für Groß und Klein. Starten Sie mit einer 60 Tage Probemitgliedschaft und überzeugen Sie sich selbst.
RTL+ Hörbücher
RTL+ im Test
Tauchen Sie mit uns ein in die Welt von RTL+ und erfahren Sie, warum dieser Anbieter nicht nur für Fernsehliebhaber, sondern auch für Hörbuch-Enthusiasten ein absolutes Muss ist.
Erotik Hörbücher
Erotische Hörbücher
Erotische Hörbücher können neuen Schwung in Ihren Alltag und in Ihr Liebesleben bringen. Doch wo finden Sie die besten Erotik-Hörbücher? Und was gibt es bei der Auswahl zu beachten?
Englisch hörbuch
Englische Hörbücher
Fühlen Sie sich beim Englischlernen überfordert? Englische Hörbücher können eine große Hilfe sein. Finden Sie das passende Sprachlevel und die besten Apps für englische Hörbücher.
queere Hörbücher
Queere Hörbuch Tipps
Keine Lust, ein Buch zu lesen? Dafür gibt es queere Hörbücher! In unserer Sammlung der besten LGBTQIA+-Romane, -Memoiren, -Sachbücher und -Podcasts werden Sie fündig.
hoerbuch-hoerbuecher
Eine neue Form des Lesens entdecken
Hörbücher sind eine großartige Möglichkeit, um eine Geschichte zu erleben, ohne ein Buch in der Hand halten zu müssen. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum Thema.
Hörbuch verschenken
Hörspaß verschenken
Auf der Suche nach einer ausgefallenen Geschenkidee? Mit Hörbüchern verschenken Sie nicht nur Unterhaltung, sondern auch Zeit für sich. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Audiobook verschenken.
Studie Lesen
Digitale Revolution
Lesen und hören Sie auch schon digital? Eine aktuelle Studie zeigt, dass eBooks und Audiobooks immer beliebter werden. Was sind die Herausforderungen und Chancen für den eCommerce?
Dankbarkeit Hörbücher
Top Hörbücher und Podcasts für positives Denken
Entdecken Sie die besten Hörbücher und Podcasts zum Thema Dankbarkeit und leben Sie zufriedener, entspannter und glücklicher in den Tag.
Weihnachtshörbücher
Die schönsten Weihnachtshörbücher
Entdecken Sie die besten Hörbücher zu Weihnachten: Von Klassikern bis zu Krimis – perfekt für gemütliche Stunden in der schönsten Zeit des Jahres.
Podcast Trends 2025
Podcast Trends 2025
Dieses Jahr startet mit spannenden Trends in der Podcast-Welt: Neue Genres, wachsende Hörgewohnheiten und technische Innovationen prägen die Szene. Hier erfahren Sie mehr!
hören hörbücher
20 entspannte Aktivitäten mit Hörbuch
Hörbücher machen nicht nur langweilige Aufgaben besser, sondern helfen Ihnen, sich bei diversen Tätigkeiten zu entspannen. Hier sind einige Ideen für Sie.
Podcast und Hörbuch Trends 2026
Podcast und Hörbuch Trends 2026
Künstliche Intelligenz revolutioniert die Produktion, Video-Podcasts dominieren die Plattformen und neue Formate verändern, wie wir Hörbücher und Podcasts konsumieren.