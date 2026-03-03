RTL+ Hörbücher im Test: Ihre Lieblingsbücher zum Hören und Genießen

Sie lieben Hörbücher? Aber Sie lieben Serien, Filme, Podcasts und Musik mindestens genauso? Dann ist RTL+ das richtige rundum Entertainment-Programm für Sie. Neben tausenden Serien, Realitys, Live-Sport, Filme, Musik und Podcasts gibt es jetzt auch mehr als 100.000 Hörbücher in der RTL+ Bibliothek. Hier erfahren Sie mehr darüber, warum RTL+ das neue Zuhause für Hörbuch-Fans ist.

Was ist RTL+?

RTL Plus ist die Streaming-Plattform des Fernsehsenders RTL. Sie hieß in ihren Anfängen TVNow und wurde aus marketingstrategischen Gründen umbenannt. Traditionell bietet die Plattform die klassischen Angebote eines Streaming-Dienstes — also Filme und Serien, Musik und Podcasts. Der beliebte Multimedia-Anbieter hat sein Portfolio jetzt auch um Hörbücher ergänzt.

Diese Strategie erfolgt natürlich nicht ohne Grund: Denn Hörbücher sind bei den Userinnen und Usern zunehmend beliebt. Sie bieten besonders komfortablen Hörgenuss, der auch am Strand, in der Badewanne oder anderen Gelegenheiten gut nutzbar ist. Weil immer mehr Kunden nach Hörbuch fragen, hat RTL Plus die Sparte Audiobooks in sein crossmediales Programm integriert.

RTL+ Webseite

Welche Hörbücher gibt es auf RTL+?

Wer sich die RTL+ App zulegt, erhält durch dieses Abo den Zugang zu allen Hörbuch-Angeboten, die die Plattform bietet. Das Streaming-Angebot in der Kategorie Hörbuch umfasst den ganzen Katalog der Audiobooks von Deezer. Aktuell sind dies über 100.000 Hörbücher, aus denen Sie Ihre individuelle Auswahl treffen können. Für jeden Geschmack und jedes Alter sind Hörbücher dabei.

Das RTL Plus Abo bietet Hörbücher aus unterschiedlichen Verlagen, sodass Sie aus vielen unterschiedlichen Genres auswählen können. Beispiele dieser renommierten Hörbuch-Verlage sind unter anderem Lübbe Audio oder Argon. Diese facettenreiche Vielfalt garantiert, dass alle Bücherfreunde aus dem reichhaltigen Portfolio der RTL+ App den optimalen Hörgenuss finden können. Erwachsene, Jugendliche und Kinder werden den Erfahrungen nach bestens bedient.

Welcher Buchtyp sind denn Sie? Lieben Sie Romance oder lassen Sie sich von Krimis fesseln? Sollen es die etablierten Klassiker oder neue Trendromane sein? Sowohl Starautoren wie Ken Follet als auch neue Schriftsteller sind bei RTL Plus zu entdecken. Und natürlich kommen auch alle großen und kleinen Fans des zauberhaften Harry Potter auf ihre Kosten, wenn die App von RTL+ genutzt wird.

Auch an Podcasts gibt es auf RTL Plus eine große Auswahl. Von neuen Tipps zum Abnehmen über aktuelle politische Diskussionen bis hin zu ungelösten Verbrechen — hier wird jeder Podcast-Liebhaber fündig.

Unsere Redaktion hat für Sie aus den beliebtesten Kategorien ein paar Hörbuch-Empfehlungen zusammengestellt:

Hörbuch-Einstiegstipps

Liebe, Zimt und Zucker von Lilly Lucas: Ein humorvolles Gute-Laune-Buch mit viel Romantik und Kaffee. Alles dreht sich um Marit, die mit gebrochenem Herzen in eine Kleinstadt zieht und in einem Coffeeshop interessante Begegnungen macht.

Ein humorvolles Gute-Laune-Buch mit viel Romantik und Kaffee. Alles dreht sich um Marit, die mit gebrochenem Herzen in eine Kleinstadt zieht und in einem Coffeeshop interessante Begegnungen macht. Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig: Dieses zauberhafte Hörbuch entführt Sie in eine Welt zwischen Leben und Tod. Es handelt von Nora, die in einer Zwischenwelt die Möglichkeit bekommt, alle Varianten ihres Lebens neu zu leben.

SPIEGEL-Bestseller

Die letzte Nacht von Karin Slaughter: Dieser neue Fall verlangt Ermittler Will Trent einiges ab — Sara arbeitet in der Notaufnahme und als eine junge Frau nach einem Überfall schwer verletzt eingeliefert wird, muss auch Sara um ihr Leben kämpfen.

Dieser neue Fall verlangt Ermittler Will Trent einiges ab — Sara arbeitet in der Notaufnahme und als eine junge Frau nach einem Überfall schwer verletzt eingeliefert wird, muss auch Sara um ihr Leben kämpfen. Vergissmeinnicht von Kerstin Gier: Der erste Band einer neuen Trilogie erzählt eine mitreißende Liebesgeschichte aus zwei Perspektiven. Quinn und Matilda könnten unterschiedlicher nicht sein und verlieren sich gemeinsam in einer fantastischen Welt.

Spannende Persönlichkeiten

J. Robert Oppenheimer — Die Biographie: Das Hörbuch zum Kinohighlight erzählt das Leben des “Vaters der Atombombe”. Journalist Kai Bird und Historiker Martin J. Sherwin erhielten für die Biographie des charismatischen Forschers den Pulitzer-Preis.

Das Hörbuch zum Kinohighlight erzählt das Leben des “Vaters der Atombombe”. Journalist Kai Bird und Historiker Martin J. Sherwin erhielten für die Biographie des charismatischen Forschers den Pulitzer-Preis. Prinz Harry — Rezerve: Für Prinz Harry ist der Moment gekommen, seine Geschichte zu erzählen. Dieses einzigartige Hörbuch steckt voller Einblicke, Eingeständnisse und Selbstreflexion aus dem Leben des britischen Adligen.

Filmreife Unterhaltung

Royal Blue von Casey McQuiston: Eine romantische Geschichte mit Witz, in der Ellen Claremont Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Das Hörbuch erzählt die Liebesgeschichte zwischen ihrem Sohn Alex und dem britischen Thronfolger Prinz Henry.

Eine romantische Geschichte mit Witz, in der Ellen Claremont Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Das Hörbuch erzählt die Liebesgeschichte zwischen ihrem Sohn Alex und dem britischen Thronfolger Prinz Henry. Peripherie von William Gibson: Dieses Science-Fiction Hörbuch handelt von einer nicht allzu fernen Zukunft, alternativen Realitäten und Zeitreisen. Flynne und Wilf leben in zwei verschiedenen Welten und Zeiten, schaffen es aber trotzdem, miteinander Kontakt aufzunehmen.

Spannung Pur

Das Grab der Anderen von Mark Franley: Der Thriller handelt von Carl und Maja, die in ruhiger Abgeschiedenheit leben — bis eines Tages das Wohnmobil einer jungen Familie mitten im Wald stehenbleibt. Die gänzlich andere Lebensweise ihrer Gäste führt zu Misstrauen, Wut und eigenartigen Vorfällen.

Der Thriller handelt von Carl und Maja, die in ruhiger Abgeschiedenheit leben — bis eines Tages das Wohnmobil einer jungen Familie mitten im Wald stehenbleibt. Die gänzlich andere Lebensweise ihrer Gäste führt zu Misstrauen, Wut und eigenartigen Vorfällen. Lukkas Erbe von Petra Hammesfahr: Der geistig behinderte Ben kehrt nach einem Klinikaufenthalt zurück in sein Heimatdorf und führt die Polizei zum Grab von vier ermordeten Mädchen. Es breitet sich schnell Misstrauen unter den Dorfbewohnern aus.

RTL+ Bibliothek

Die Hörbuch-Recherche gestaltet sich ganz einfach. In der Navigationsleiste der App wählen Sie den Menüpunkt “Hörbücher”. Sie erhalten dann Vorschläge, die diversen Kriterien entsprechen. Typische Beispiele sind Krimi-Highlights, Neuerscheinungen oder Hörbücher, die bereits verfilmt sind. Entdecken Sie Ihren Favoriten ganz einfach mit der Suchfunktion des Portals.

Die RTL+ App

Das Hören der Audiobooks, aber auch der anderen Inhalte darf laut Anbieter auf mehreren Geräten erfolgen — Laptop, Tablet oder Smartphone. Auf dem Smartphone und Ihrem Tablet können Sie alle Hörbücher über die App aufrufen und online genießen. Die All-Inclusive-Entertainment App ist kostenlos im Apple oder Google Store verfügbar.

RTL+ App

Die Nutzung der Hörbuch-App ist unkompliziert. Sollte dennoch einmal ein Problem auftreten, haben Sie als Nutzerin oder Nutzer gleich zwei gute Optionen. Entweder kontaktieren Sie den freundlichen Support durch das RTL-Team oder Sie besuchen das Forum, das gerade Einsteigern wertvolle Unterstützung leistet. Alle Themen — Nutzung, Kündigen, Auswahl von Hörbüchern — können dort besprochen und nachgelesen werden.

Wie viel kostet RTL+?

Die RTL Plus Kosten sind wie folgt: Ein Hörbuch-Abonnement gibt es schon ab 9,99 € für die ersten 4 Monate. Sie können das RTL Plus Abo die ersten 30 Tage kostenlos testen.

Das RTL+ Abonnement

Die RTL+ Kosten hängen davon ab, welches Abo man nach dem Test abschließen möchte. Aktuell bietet RTL Plus drei Varianten, die unterschiedlichen Umfang bieten. Eins davon — das Paket Max — enthält auch die Hörbücher.

Hier die RTL+ Mitgliedschaften im Überblick:

Basic Premium Max Preis 5,99 € pro Monat 8,99 € pro Monat 12,99 € pro Monat Umfang Filme, Serien, Realitys, Radio, Magazin, Kids Toggo, Podcasts Filme, Serien, Realitys, Radio, Magazin, Kids Toggo, Podcasts, Live-Sport, Live-TV Filme, Serien, Realitys, Radio, Magazin, Kids Toggo, Podcasts, Live-Sport, Live-TV, Musik, Podcasts und Hörbücher Geräte 1 Gerät 1 Gerät 2 Geräte Werbung vor und im Video vor dem Video ohne Werbung

Tipp: Das Abschließen eines Jahresabos spart Kosten!

RTL Plus Probemonat

Der Anbieter bietet einen unverbindlichen Test, damit jeder seine eigenen RTL+ Erfahrungen machen und so eine gut informierte Entscheidung treffen kann. Der RTL Plus Probemonat ist absolut kostenlos für 30 Tage. Sie müssen das Paket jedoch innerhalb der Testphase kündigen.

RTL+ kündigen

Das Kündigen der RTL+ App ist jederzeit umsetzbar. Allerdings sind 30 Tage als Kündigungsfrist einzuhalten. Natürlich können Sie Ihr RTL Plus Abo ganz nach Bedarf ändern. Sowohl das Ändern des Abos als auch das Kündigen ist den Erfahrungen der RTL Plus Nutzern nach unkompliziert.

Unser Fazit

RTL+ ist nicht nur eine Plattform für Serien und Filme, sondern hat sich auch als attraktiver Anbieter von Hörbüchern etabliert. Mit einem Angebot von über 100.000 Hörbüchern von renommierten Verlagen bietet RTL Plus für jeden Geschmack das passende Hörerlebnis. Ob Sie Krimis, Romane oder die Abenteuer von Harry Potter bevorzugen, hier werden Sie fündig.

Die einfache Bedienung der App und die Möglichkeit, das Angebot unverbindlich zu testen, machen es leicht, in die Welt der Hörbücher einzutauchen. Lassen Sie sich von der Vielfalt begeistern und probieren Sie RTL Plus selbst aus!

Häufige Fragen zu RTL+ Audiobooks

Welches Abo brauche ich, um ein RTL+ Hörbuch zu hören? Sie können RTL+ Hörbücher mit dem Abo RTL+ Max oder RTL+ Family unbegrenzt hören. Gibt es RTL Plus Geschenkkarten oder ein RTL Plus Test-Abo? Mit dem RTL Plus Probemonat können Sie das Angebot 30 Tage lang kostenlos testen. Es lohnt sich immer, das Portal nach solchen Benefits unter die Lupe zu nehmen. Das gilt auch für eventuelle Aktionen, die Vergünstigungen rund um das Abo bieten. Dennoch muss niemand die Katze im Sack kaufen. Kann ich RTL+ Hörbücher auch offline hören? Nein, die RTL+ Audiobooks können im Moment lediglich online gehört werden. In Zukunft wird dies aber möglich sein. Auf welchen Geräten sind die RTL+ Hörbücher verfügbar? Sie können Ihre Lieblings-Hörbücher auf Ihrem Smartphone (iOS und Android), Tablet (iOS) und Computer abspielen. Die RTL+ Hörbücher können via Bluetooth mit Lautsprechern oder Kopfhörern verbunden werden.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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