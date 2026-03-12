Die besten Lern-Podcasts für Kinder: spielerisch die Welt kennenlernen

Die ganze Familie verbringt eine Woche Urlaub bei der Oma, wo es kaum Unterhaltungsmöglichkeiten gibt. Oder es sind Schulferien und die Kinder sind zu Hause, und sie beschweren sich ständig darüber, dass es soooooo langweilig ist. Oder vielleicht suchen Sie einfach nach einer Beschäftigung für Ihre Kinder, während Sie sich etwas Zeit für sich selbst nehmen. Empfehlenswert ist in solchen Situationen, die Kinder bei spielerischem Lernen zu unterstützen. Dafür müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen benötigen die Kids geeignete Schulmöbel, die das Lernen erleichtern und zusammen mit einem ruhigen Raum ohne Ablenkungsquellen für eine ideale Lernumgebung sorgen. Zum anderen ist es wichtig, Spaß und Lernen miteinander zu kombinieren, denn im Urlaub sollten natürlich das Spielen und der Spaß im Vordergrund stehen. Hier kommen pädagogische Podcasts für Kinder ins Spiel. Wie Hörbücher können auch Podcasts ein effektives Lernmittel für die Kleinen sein — sie erweitern den Wortschatz, stärken das Leseverständnis und fördern Kreativität, Vorstellungskraft und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Außerdem sind sie praktisch. Wir haben die besten Bildungspodcasts für Kinder zusammengestellt — so macht Lernen Spaß!

Bildungs-Podcasts für Kleinkinder/Vorschulkinder

Podcasts und Hörbücher förder nachweislich die Kreativität und das Lesevermögen von Kindern. Das sind die aktuell besten Podcasts für Kleinkinder unter 6 Jahren:

Die Maus zum Hören

Der Maus-Podcast mit der Maus und dem Elefanten unterhält mit Wissenswertem, lustigen und spannenden Geschichten und viel Musik. In jeder Sendung wird eine spezifische Frage beantwortet. Gut zu wissen: Das Maus-Radio ist 24 Stunden auf Sendung.

Weißt du’s schon?

Kinder ab 3 Jahren beginnen mit den Fragen “Was ist das? Warum? Wieso?”. Der Podcast ist in Form eines Quizzes aufgebaut und regt die Hörer mit einzelnen Hörrätseln zum Mitraten an. Kinder lernen, genau hinzuhören und die einzelnen Hinweise zu kombinieren.

Kakadu

Der Kinderpodcast von Deutschlandfunk Kultur ist frech, fröhlich und schlau. Hier werden Fragen neugieriger Kinder spielerisch beantwortet: Wie leben Elefanten? Was ist die Zeit? Und wieso zahlen wir mit Geld? Hier können Groß und Klein dazulernen.

Ohrenbär

Den Ohrenbär gibt es nicht nur im Radio — sondern auch als Podcast. Die spannenden und lehrsamen Geschichten werden von bekannten Schauspieler:innen gelesen und reichen von tierisch über lustig bis zu märchenhaft.

Bildungs-Podcasts für junge Schulkinder

Sie suchen den besten Podcast für Kinder ab 6 Jahren? Dann werden Sie hier sicher fündig:

Taxi ins Mich

Im Hörspiel-Podcast der Apothekenzeitschrift medizini gehen die kleinen Helden auf Entdeckungsreise durch den Körper. In einem Taxi, das sich auf Bakteriengröße schrumpfen lässt, machen sich Tessa, Yassin und Ella auf eine Reise durch Blutbahnen, Sehnen und Knochen.

Tigerenten-Club Podcast

Im Tigerenten Podcast für Kinder lädt Host Johannes Zenglein zum Mitmachen, Mitraten und Mitlachen ein. Jede Woche spielen zwei Kinder zu diversen Themen in der Quizshow. Witzig: Der Frogbot, eine fehlerhaft programmierte künstliche Intelligenz, sorgt in jeder Show für etwas Chaos.

Pumuckls Abenteuer

Der Bayerische Rundfunk hat die Klassiker wieder aus dem Archiv gegraben und einen Podcast daraus gemacht. Die Pumuckl Hörspiele lernen kleinen Kindern auf spielerische Art und Weise mit verschiedenen Lebenssituationen umzugehen. Der freche Kobold erlebt spannende und lustige Alltagsabenteuer und ehrlich gesagt ist man nie zu alt dafür.

Bildungs-Podcasts für größere Kinder

Das sind die aktuell besten Podcasts für Kinder ab 8 Jahren:

GEOlino Spezial – der Wissenspodcast

In diesem Kinder Podcast geht Moderatorin Ivy auf Entdeckungsreise durch unsere Welt — von Tiefseeabenteuern ins alte Rom über Alltagsfragen bis Basteltipps. Der Podcast ist sehr informativ, witzig und regt gleichzeitig zum Spielen und Mitmachen an.

Wer? Wie? BUZZ!

Der Spiegel Wissens-Podcast, der von Kindern geleitet wird. In jeder Folge treten Claudia Beckschebe und Marco Wedig gegeneinander an, und der kleine Gast entscheidet mit einem Buzzer, welche Fragen gestellt werden und wie lange die Hosts reden dürfen. Eine spielerische Wissensbombe!

CheckPod – Der Podcast mit Checker Tobi

Der Checker aufs Ohr! In jeder Folge beantwortet Tobi drei Fragen eines Kindes zu einem Wissensthema. Experimente, viel Witz und eingeladene Experten und Expertinnen machen den Podcast zum beliebtesten Kinderpodcast in ganz Deutschland.

Anna und die wilden Tiere

Anna geht nicht nur im Fernsehen wilden Tieren auf die Spur — sondern auch in ihrem Podcast. Hier haben Kinder jede Menge Spaß und lernen viel über die Tierwelt, von Haien über Elefanten bis zu Schlagen. Lustig: Die Hyäne an Annas Seite erzählt immer richtig schlechte Witze.

Die besten Hörbuch-Apps für Klein und Groß

Wenn Sie nach dem perfekten Podcast oder Hörbuch für Ihr Kind suchen, dann werden Sie auf den folgenden Hörbuch-Apps garantiert fündig:

Englische Podcasts für kleine Hörer

Kinder Podcasts gibt es natürlich nicht nur auf Deutsch, und viele Kinder beginnen schon früh mit dem Englischlernen. Wenn Sie Ihr Kind frühzeitig an die englische Sprache gewöhnen möchten, dann empfehlen sich englische Bücher und Podcasts.

Wir empfehlen diese englischen Podcasts für die ganz Kleinen:

Little Stories for Tiny People

The Sesame Street Podcast

Koala Moon

Für Englisch-Fans ab 6 Jahren haben wir auch ein paar englische Podcastempfehlungen:

What If World

Curious Kid Podcast

Circle Round

Auch für die Größeren gibt es von uns Podcastempfehlungen auf Englisch:

Wow in the World

Brains On!

Tomorrow

Und die Podcast-Welt wird uns auch in Zukunft mit jede Menge spannender Entwicklungen für Groß und Klein begeistern!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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