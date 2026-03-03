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Hörbuch bestseller

Die Top 3 Hörbuch Bestseller des Jahres

Sie suchen nach einem guten Audiobook, welches Sie von der ersten Minute an fesselt? Hörbuch-Bestseller zeichnen sich durch eine fesselnde Handlung, einen guten Sprecher und Tonqualität aus. Finden Sie heraus, welche Bücher es unter die Top 3 geschafft haben!

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Es gibt nichts Schöneres, als sich etwas Zeit für sich zu nehmen, sich komplett zu entspannen und in eine neue Welt einzutauchen. Wenn Sie auch ein Hörbuchliebhaber sind, dann schätzen Sie diese Art des Lesens sicher genauso wie wir. Doch ein gutes Audiobook zu finden, ist nicht immer einfach. Wir stellen Ihnen die Top Hörbuch Bestseller des Jahres vor und helfen Ihnen, den Bestseller für Ihren Geschmack zu finden.

Die Top Hörbucher

Hörbücher sind ein beliebtes Medium, um dem Alltag zu entfliehen und sich in eine andere Welt zu begeben. Die Hörbuch-Bestseller dieses Jahres bieten eine hervorragende Auswahl an fesselnden Geschichten und authentischen Sprecherstimmen. Die Top-Liste umfasst Audiobooks, die für jeden Geschmack etwas bieten.

Die Top 3 meistgehörten Hörbücher

  1. Platz 1: Onyx Storm – Rebecca Yarros
  2. Platz 2: Henry & Kate – Laura Kneidl
  3. Platz 3: Alchemised – SenLinYu

Die Top 10 Autor:innen

  1. Rebecca Yarros („Flammengeküsst“-Reihe) 
  2. Sarah J. Maas („Das Reich der sieben Höfe“-Reihe) 
  3. Lilly Lucas („This could be forever“) 
  4. Kyra Groh („The Pumpkin Spice Latte Disaster“) 
  5. Lena Kiefer („Westwell“-Reihe) 
  6. Laura Kneidl („The Darlington“-Reihe) 
  7. Kerstin Gier („Edelstein“-Trilogie) 
  8. Mark Dawson („Der neunte Schritt“) 
  9. Colleen Hoover („Nur noch ein einziges Mal“) 
  10. Mona Kasten („Maxton Hall“-Reihe) 
Hörbuch Bestseller Frau

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Die Kriterien für einen erfolgreichen Bestseller

Warum genau sind Bestseller so erfolgreich? Die besten Hörbücher erfüllen die folgenden 3 Kriterien:

Fesselnde Handlung

Ein Hörbuch Bestseller zeichnet sich vor allem durch eine bewegende Handlung aus. Der Leser sollte von der ersten Minute an gefesselt sein und das Hörbuch am liebsten in einem Rutsch durchhören.

Authentische Sprecherstimme

Die Wahl des Sprechers ist für den Erfolg eines Hörbuchs ausschlaggebend. Eine authentische Sprecherstimme kann die Stimmung und Atmosphäre des Hörbuchs maßgeblich beeinflussen.

Gute Tonqualität

Neben einer fesselnden Handlung und einer authentischen Sprecherstimme ist auch eine gute Tonqualität für den Erfolg eines Hörbuchs entscheidend. Störgeräusche oder ein schlechter Klang können das Hörvergnügen trüben.

Um sicherzustellen, dass alle 3 Kriterien erfüllt werden, spielt die Plattform eine große Rolle. Hörbuch-Apps gibt es viele auf dem Markt, doch qualitativ gibt es einige Unterschiede.

Die besten Hörbuch-Apps für mehr Hörgenuss

Wenn Sie nach fesselnden Geschichten, guter Tonqualität und einem authentischen Sprecher suchen, dann stehen Ihnen die folgenden Hörbuch-Apps zur Verfügung:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
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Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
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Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 200.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
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Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 5.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
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Nextory hat mit über 300.000 Hörbüchern und E-Books zur Auswahl und wurde von über 11.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
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Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 7.000 Hörbücher im All-Inclusive-Entertainment Programm.

Die Auswahl des richtigen Bestsellers

Bei der Auswahl des passenden Hörbuchs kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Daher ist es wichtig, vorab einige Faktoren, wie den Autor, die Thematik und den Sprecher, zu überprüfen — damit Sie das Buch auch garantiert zu Ende lesen.

Die besten Hörbuch Bestseller sind in der Regel die, die sich an Ihre Vorlieben anpassen. Wenn Sie zum Beispiel ein Hörbuch über Geschichte suchen, dann sollten Sie in einige Hörbücher reinhören, bevor Sie sich entscheiden. Achten Sie auf den Autor, das Thema und den Sprecher — das sind die wichtigsten Kriterien, die bei der Auswahl eines guten Hörbuchs helfen.

Schauen Sie sich auch die Rezensionen an, um ein besseres Gefühl für das Hörbuch zu bekommen. Dies wird Ihnen helfen, ein Hörbuch zu finden, das zu Ihren Wünschen passt.

Tipps für optimalen Hörgenuss

Hörbücher sind eine wunderbare Möglichkeit, Geschichten und Abenteuer zu genießen. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und die Welt um Sie herum aufregender und farbenfroher zu gestalten. Doch wenn Sie das Beste aus dem Hören von Hörbüchern machen möchten, sollten Sie auf die folgenden Dinge Acht geben. 

Das richtige Hörbuch-Format

Es ist wichtig, das richtige Format für Ihr Hörbuch zu wählen. MP3-Dateien sind beispielsweise sehr komprimiert, bieten aber eine gute Klangqualität. WAV-Dateien haben dagegen eine größere Dateigröße, bieten jedoch eine bessere Klangqualität. Es ist daher ratsam, die Dateiart nach Ihren Bedürfnissen auszuwählen. Wenn Sie sich für eine Hörbuch-App entscheiden, dann müssen Sie sich keine Gedanken um das Format machen, denn alle Anbieter garantieren ein optimales Hörerlebnis.

Die besten Abspielgeräte für Hörbücher

Um Ihr Hörerlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten, sollten Sie ein Gerät verwenden, das über einen guten Klang verfügt. Es gibt verschiedene Player mit unterschiedlichen Features und Funktionen auf dem Markt; daher ist es ratsam, vor dem Kauf die Vor- und Nachteile abzuwägen und sicherzustellen, dass die gewünschten Funktionen vorhanden sind. Ein Vorteil von modernen Abspielgeräten wie dem Handy ist die Fähigkeit, Audiodateien direkt von Online-Musikplattformen herunterzuladen oder als Stream abzuspielen — Sie können Ihr Hörbuch also Online und Offline genießen.

Wie Sie sich optimal auf das Hören von Hörbüchern vorbereiten

Bevor Sie mit dem Zuhören beginnen, ist es ratsam, sich angemessen vorzubereiten. Sie können Hörbücher natürlich von unterwegs aus hören, oder sich einen ruhigen Moment zum Zuhören nehmen. Stellen Sie dafür sicher, dass Sie in einer bequemen Position sitzen oder liegen — am besten in einem Raum ohne Unterbrechung oder Ablenkung — und stellen Sie den Lautstärkeregler so ein, dass Sie alle Nuancen des Audiobooks hören können.

Hörbuch Bestseller zur Entspannung

Wenn Sie möchten, können Sie vor dem Lesen außerdem den Autor etwas besser kennenlernen — lesen Sie Rezensionen oder schauen Sie nach Interviews — um etwas über seinen Schreibstil zu erfahren und eventuell mehr über den Inhalt des Buches herauszufinden.

Neue Bestseller entdecken

Hörbuch Bestseller können in vielen Buchhandlungen und Online-Shops erworben werden. Auch das Ausleihen von Hörbüchern ist in vielen Bibliotheken möglich. Die einfachste und bequemste Form, Bestseller zu entdecken, sind jedoch Hörbuch-Apps.

Entdecken Sie die fesselnden Geschichten und lassen Sie sich von den authentischen Sprecherstimmen in eine andere Welt entführen. Mit der richtigen Auswahl des Formats und des Abspielgeräts sowie der adäquaten Vorbereitung auf Ihr Hörvergnügen steht Ihnen nichts mehr im Wege.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bestseller eine hervorragende Wahl für alle sind, die auf der Suche nach einem neuen Hörbuch sind. Unsere Top-Liste des Jahres bietet fesselnde Geschichten und authentische Sprecherstimmen. Worauf warten Sie noch? Tauchen Sie ein in die Welt der Hörbuch Bestseller und lassen Sie sich von den Geschichten mitreißen!

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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