Medienkooperation

Schnelllesen und Speed Listening

Speed Listening & Schnelllesen: Mehr Wissen in weniger Zeit

Warum stundenlang hören, wenn es auch schneller geht? Entdecken Sie, wie Speed Listening und Schnelllesen Ihnen helfen können, mehr Wissen in weniger Zeit aufzunehmen.

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In einer Welt voller Informationsflut ist Zeit ein kostbares Gut – und Lesen oft ein Engpass. Ob E-Mails, Berichte oder Sachbücher: Wer schneller liest oder hört, hat klare Vorteile. Genau hier setzen Schnelllesen und Speed Listening an. Beide Techniken helfen Ihnen, Inhalte effizienter zu erfassen, ohne an Verständnis einzubüßen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Lesegeschwindigkeit gezielt steigern, Hörbücher schneller konsumieren und mit einfachen Übungen Ihre Konzentration verbessern können.

Was bedeutet Speed Reading?

Speed Reading – auf Deutsch Schnelllesen – bezeichnet die Fähigkeit, geschriebene Informationen in deutlich kürzerer Zeit aufzunehmen und zu verarbeiten. Im Gegensatz zum herkömmlichen Lesen, bei dem jedes Wort einzeln erfasst wird, geht es beim Schnelllesen darum, größere Textabschnitte als sinnvolle Einheiten zu erfassen. Ziel ist es, nicht nur schneller zu lesen, sondern gleichzeitig auch ein gutes inhaltliches Verständnis zu bewahren.

Statt den Text Wort für Wort zu durchgehen, lernen Sie beim Schnelllesen, zentrale Aussagen und Zusammenhänge zügig zu erfassen. Dabei geht es nicht um bloßes Überfliegen, sondern darum, gezielt die relevanten Inhalte zu erkennen, ohne wichtige Informationen zu überlesen.

Vorteile des Schnelllesens

Im Durchschnitt lesen Menschen etwa 200 bis 250 Wörter pro Minute. Mit Schnelllesetechniken lässt sich diese Rate deutlich steigern – je nach Übung sogar verdoppeln oder verdreifachen. In einer Zeit, in der Sie täglich mit einer Vielzahl von E-Mails, Artikeln und Berichten konfrontiert werden, kann Schnelllesen ein entscheidender Vorteil sein.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

  • Effizienz: Sie sparen Zeit und schaffen mehr in kürzerer Zeit – sei es bei der Arbeit oder im Studium.
  • Produktivität: Sie behalten leichter den Überblick über große Informationsmengen.
  • Kognitive Fähigkeiten: Schnelllesen fördert das Erkennen von Mustern im Text, verbessert das Gedächtnis und schärft die Analysefähigkeit.
  • Mentale Flexibilität: Sie lernen, sich schneller auf neue Inhalte einzustellen und Informationen gezielt zu verarbeiten.

Wann ist Schnelllesen sinnvoll – und wann nicht?

Schnelllesen ist eine wertvolle Methode – aber nicht in jeder Situation die richtige Wahl. Entscheidend ist, die Methode bewusst und gezielt einzusetzen.

Geeignet ist Schnelllesen vor allem dann, wenn:

  • Sie einen Überblick über ein neues Thema gewinnen möchten.
  • Sie Informationen auffrischen oder bereits bekannte Inhalte wiederholen.
  • Sie eine erste Orientierung in einem Text suchen, bevor Sie tiefer einsteigen.
  • Sie schnell auf Argumente oder zentrale Aussagen reagieren müssen.

Weniger geeignet ist Schnelllesen, wenn:

  • Es sich um komplexe oder juristische Texte handelt, bei denen jedes Detail zählt.
  • Sie sich Inhalte langfristig und exakt merken müssen, etwa beim Lernen für Prüfungen.
  • Sie inhaltlich stark reflektieren oder kritisch analysieren möchten.

8 Schritte zum Schnelllesen

Die Grundidee des Schnelllesens besteht darin, die sogenannte Subvokalisation – also das Mitsprechen jedes einzelnen Wortes im Kopf – zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Diese innere Stimme verlangsamt Ihre Lesegeschwindigkeit, da sie Sie zwingt, Wörter in der Geschwindigkeit zu „lesen“, in der Sie sprechen.

Sobald Sie lernen, gedanklich nicht mehr jedes einzelne Wort mitzusprechen, können Sie beginnen, Texte deutlich schneller zu erfassen. Die folgenden Schritte helfen Ihnen dabei, Schnelllesen effektiv zu erlernen und im Alltag anzuwenden:

1. Fangen Sie klein an

Beginnen Sie mit einfachen Texten – idealerweise mit Inhalten, die Ihnen bereits vertraut sind. Das kann ein Roman sein, den Sie schon einmal gelesen haben, oder ein Artikel zu einem bekannten Thema. So trainieren Sie die Technik, ohne sich gleichzeitig mit neuem Wissen überfordern zu müssen.

2. Sorgen Sie für eine gute Leseatmosphäre

Ablenkungen sind der größte Feind beim Lernen. Wählen Sie einen ruhigen Ort mit guter Beleuchtung und möglichst wenig Störfaktoren. Wenn Musik Ihnen beim Konzentrieren hilft, setzen Sie auf ruhige, instrumentale Klänge ohne Gesang, damit Ihr Gehirn nicht mit mehreren Informationsquellen gleichzeitig jonglieren muss.

3. Verwenden Sie die Zeigermethode

Bei dieser Methode folgen Sie den Zeilen visuell mit dem Finger, einem Stift oder einer Karte. Diese Technik, auch Meta-Guiding genannt, fördert die aktive Konzentration und hilft dabei, das Lesetempo zu steigern. Am Bildschirm können Sie dafür den Mauszeiger nutzen.

4. Arbeiten Sie mit Unterstreichungen

Wenn Sie es bevorzugen, aktiv mit dem Text zu arbeiten, unterstreichen Sie beim Lesen das jeweilige Wort oder den Satz mit einem Stift. Beginnen Sie langsam und steigern Sie allmählich das Tempo, mit dem Sie sich über die Seite bewegen. Ähnlich wie beim Joggen passt sich Ihr Lesetempo automatisch an die neue Geschwindigkeit an.

5. Üben Sie das „Scannen“

Beim sogenannten Previewing oder Scanning überfliegen Sie einen Text gezielt und achten dabei auf Schlüsselwörter, Zahlen, Eigennamen und markante Begriffe. Sie lernen dabei, nur die relevanten Informationen aufzunehmen – ideal, wenn Sie sich schnell einen Überblick verschaffen möchten.

6. Nutzen Sie digitale Hilfsmittel

Es gibt zahlreiche Apps und Programme, die Sie beim Schnelllesen unterstützen. Diese zeigen Wörter nacheinander an, sodass Subvokalisation vermieden und die Lesegeschwindigkeit kontinuierlich gesteigert wird.

Beliebte Speed-Reading-Apps:

  • Spreeder – Speed Reading
  • Schnelllesen – Gehirntraining
  • ReaderPro – Schnelllesen
  • Speed Reading: Brain Training

7. Integrieren Sie Hörbücher

Auch das Hören von Hörbüchern kann Ihnen helfen, schneller zu lesen – vor allem in Kombination mit dem Mitlesen des Textes. So gewöhnt sich Ihr Gehirn an ein höheres Tempo. Viele Apps ermöglichen es, die Abspielgeschwindigkeit anzupassen, sodass Sie Schritt für Schritt schneller lesen und hören können.

Empfohlene Hörbücher zum Thema Schnelllesen:

  • SPEED READING von Tom Bramfeld
  • Speed Reading von Tim Winter
  • Speed Reading von Johannes Anderson

8. Messen Sie regelmäßig Ihren Fortschritt

Nutzen Sie Online-Tools, um Ihre Lesegeschwindigkeit regelmäßig zu testen. So behalten Sie Ihre Entwicklung im Blick und können herausfinden, welche Methoden für Sie persönlich am effektivsten sind.

Speed Listening: Schnelleres Hören von Hörbücher

Hörbücher haben die Art und Weise, wie wir Literatur und Informationen konsumieren, revolutioniert. Sie ermöglichen es uns, die Welt der Bücher zu erkunden, während wir Multitasking betreiben oder in Momenten, in denen Lesen unpraktisch ist. Viele Hörbuchliebhaber sind sich jedoch des mächtigen Werkzeugs, das ihnen zur Verfügung steht, nicht bewusst – die Wiedergabegeschwindigkeit des Hörbuchs.

Wenn Sie die Kunst des schnellen Hörens von Hörbüchern beherrschen, können Sie Ihr Hörbucherlebnis erheblich verbessern und Ihre wertvolle Zeit optimal nutzen.

Top 10 Vorteile von Speed Listening:

  • Maximierung der Effizienz: Mehr Inhalte in kürzerer Zeit konsumieren
  • Besseres Zeitmanagement: Ideal für Multitasking im Alltag und lebenslanges Lernen.
  • Flexibilität durch Apps: Geschwindigkeit individuell anpassen (z. B. in Audible, Blinkist, Podimo)
  • Verständnis bleibt erhalten: Konzentration und Aufnahmefähigkeit verbessern sich oft sogar
  • Anpassbares Hörerlebnis: Unterschiedliche Geschwindigkeiten je nach Genre oder Stimmung
  • Training für die Konzentration: Aktives Zuhören wird geschult
  • Weniger Langeweile: Langsame Sprecher werden dynamischer
  • Mehr Bücher pro Monat: Lesepensum ohne zusätzlichen Zeitaufwand steigern
  • Unterstützung beim Sprachenlernen: Tempo je nach Lernfortschritt anpassen
  • Motivations-Booster: Fortschritt ist schneller sichtbar und motiviert zum Dranbleiben

Speed Listening: 7 Schritte zum schnelleren Hören von Hörbüchern

1. Starte mit vertrauten Inhalten

Beginne mit einem Hörbuch, das dich interessiert oder das du schon kennst – z. B. ein Lieblingsroman oder ein Sachbuch mit vertrautem Thema. So kannst du dich an das neue Tempo gewöhnen, ohne zusätzlich mentale Energie fürs Verständnis aufzuwenden.

2. Steigere die Geschwindigkeit schrittweise

Fange mit einer leicht erhöhten Wiedergabegeschwindigkeit an (z. B. 1,25x). Wenn du dich dabei wohlfühlst, steigere dich langsam auf 1,5x, dann auf 1,75x – und bei guter Konzentration auf 2x oder mehr. Wichtig: Qualität vor Quantität! Verstehst du nichts mehr, lieber einen Gang zurück.

3. Nutze hochwertige Apps mit variabler Geschwindigkeit

Wenn Sie mit dem schnellen Hören beginnen möchten, sollten Sie eine App wählen, die eine intuitive Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit bietet. Achten Sie darauf, dass die App nicht nur flexible Einstellungen erlaubt (z. B. 1,25x, 1,5x, 2x), sondern auch eine klare Audioqualität bei erhöhter Geschwindigkeit bietet. Zu den beliebtesten Plattformen gehören:

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Tipp: Manche Apps speichern deine bevorzugte Geschwindigkeit pro Hörbuch – ideal fürs gezielte Training.

4. Kombiniere mit dem Mitlesen

Wenn möglich, höre das Hörbuch und lies gleichzeitig das eBook oder gedruckte Buch. So trainierst du dein auditives und visuelles Gedächtnis gleichzeitig – und reduzierst die Gefahr, Inhalte zu „überfliegen“, ohne sie zu verarbeiten.

5. Nutze „Low-Focus-Zeiten“

Perfekt für’s Speed Listening sind Zeiten, in denen du körperlich, aber nicht geistig beschäftigt bist – z. B. beim Spazierengehen, Aufräumen, Kochen oder Pendeln. So nutzt du alltägliche Momente sinnvoll und effizient.

6. Teste dein Verständnis

Hörst du nur – oder verstehst du auch? Mache regelmäßig kleine Verständnis-Checks:

  • Kannst du den Inhalt in einem Satz zusammenfassen?
  • Erinnerst du dich nach ein paar Stunden noch an das Gehörte?
    Wenn nicht: Tempo leicht reduzieren oder in Kapiteln statt am Stück hören.

7. Mach’s zur Gewohnheit

Wie beim Sport gilt auch beim Speed Listening: Regelmäßigkeit ist der Schlüssel. Schon 10–15 Minuten täglich reichen aus, um deine Geschwindigkeit, Konzentration und das Hörverständnis zu trainieren. Bald wirst du dich bei normalen Geschwindigkeiten sogar langweilen!

Unser Fazit

Schnelllesen und Speed Listening sind keine geheimen Superkräfte – sondern erlernbare Fähigkeiten, die Sie Schritt für Schritt in Ihren Alltag integrieren können. Ob im Studium, im Beruf oder in der Freizeit: Wer Informationen gezielter aufnimmt, spart Zeit, stärkt seine Konzentration und bleibt geistig flexibel. Wichtig ist, nicht auf Perfektion zu zielen, sondern regelmäßig zu üben und die richtige Balance zwischen Tempo und Verständnis zu finden. Probieren Sie es aus – Ihr Gehirn wird es Ihnen danken.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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