Medienkooperation

Hörbuch Gelegenheit

10 gute Gelegenheiten, um ein Hörbuch zu genießen

Egal ob auf der Arbeit, im Auto, im Bett oder beim Putzen — es finden sich jede Menge Gelegenheiten im Alltag, ein gutes Hörbuch zu genießen.

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Hörbücher sind eine großartige Möglichkeit zum Multitasking. Sie können ein Audiobook hören, während Sie Hausarbeiten erledigen, trainieren oder sogar das Abendessen kochen. Wir stellen Ihnen 10 weitere Gelegenheiten vor, ein gutes Hörbuch zu genießen.

1. In der Dusche

Produktivitätsexperten empfehlen, den Morgen mit motivierenden Worten zu beginnen. Wenn Sie Ihre Morgenroutine mit Audio-Inspirationen ergänzen, können Sie sich geistig und körperlich auf den bevorstehenden Tag vorbereiten.

Selbsthilfebücher eignen sich hervorragend als morgendliche Hörlektüre, da sie uns sowohl Ratschläge als auch Affirmationen mitgeben und unsere geistige Gesundheit fördern, während wir uns um unser körperliches Wohlbefinden kümmern. Aber keine Sorge, wenn Sie lieber nachts duschen. Motivierende Lektüre eignet sich hervorragend, um Ihre Emotionen zu beruhigen und sich am Abend zu erden. Zünden Sie eine Kerze an, lassen Sie ein Bad ein und genießen Sie das abendliche Gedankenfutter, während der Tag den Abfluss hinunterrinnt.

Hörbuch Gelegenheit: Dusche

2. Auf einer langen Autofahrt

Sie haben eine lange Autofahr vor sich? Legen Sie die Spotify-Playlist beiseite und nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihren Geist zu aktivieren. Während Sie Ihren Lieblingsroman genießen, vergehen die Autobahnkilometer ganz ohne Stress und viel schneller. Das gilt besonders für Road Trips mit Kindern, die mit einem spannenden Hörspiel eine lange Autofahrt viel besser überstehen. Hier finden Sie die besten Hörbücher für jedes Kinderalter.

3. Über den Wolken

Apropos Reisen: Nichts vertreibt die Wartezeit auf dem Flughafen so gut wie eine schöne Geschichte. Sie können Geschäftsreisen viel mehr genießen, wenn Sie vor dem Abflug und während des Fluges Bücher hören — und Sie können dabei sogar die Leute beobachten.

4. Auf dem Weg zur Arbeit

Falls Sie es noch nicht getan haben, sollten Sie das nächste Mal, wenn Sie mit dem Zug in die Stadt fahren oder Ihr Auto für die morgendliche Fahrt starten, ein Hörbuch anhören. Auf diese Weise können Sie sich auf Ihre Umgebung konzentrieren, was für ein sicheres Pendeln entscheidend ist, während Sie die neuesten Bestseller genießen. Wenn Sie die vielen Stunden, die Sie auf dem Weg zur und von der Arbeit verbringen, in Betracht ziehen, können Sie jede Menge gute Bücher lesen, obwohl Sie Vollzeit arbeiten.

Hörbuch-Gelegenheit: Auto

5. In der Mittagspause

Manchmal ist es am besten, während des Arbeitstages einfach mal eine Pause einzulegen — von Ihren E-Mails, Ihrem Computer und Ihrem Schreibtisch. Studien zeigen, dass eine Pause dabei hilft, sich wieder aufzuladen, zu entspannen und sich neu zu ordnen, damit wir uns wieder auf die Arbeit und den vor uns liegenden Nachmittag konzentrieren können.

Der Schlüssel hier ist, nicht zu viel zu hören. Kurze, unkomplizierte Audios helfen, sich von der Arbeit abzulenken und die Sinne auf andere Weise zu verwöhnen — wie z. B. Poesie, Kurzgeschichten oder Komödien, die Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Die besten Hörbuch-Apps

Jetzt wissen Sie zwar, was die besten Gelegenheiten sind, Hörbücher zu genießen, aber nun stellt sich die Frage: Wo finden Sie die besten Hörbücher, Hörspiele und Podcasts? Hörbuch-Apps sind eine exzellente Möglichkeit, eine große und vielfältige Auswahl an Titeln für jedes Alter und jeden Geschmack zu genießen. Wählen Sie Ihren Favoriten:

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6. Beim Besorgungen machen

Sie können Hörbücher genießen, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind und Ihre Besorgungen erledigen. Jeder Besuch im Supermarkt, im Café, im Einkaufszentrum oder in der Autowerkstatt ist eine Gelegenheit, ein oder zwei Kapitel Ihres Lieblingshörbuchs zu hören.

Wenn Sie ein Hörspiel anhören, werden Sie das Gefühl haben, dass Sie bei diesen alltäglichen Ausflügen in der Stadt Gesellschaft haben. Aber seien Sie gewarnt: Sie könnten sich einsam fühlen, wenn das Buch zu Ende ist, denn Sie lernen die Charaktere lieben, als wären sie alte Freunde.

Hörbuch Gelegenheit: Supermarkt

7. Beim Spaziergehen

Eine weitere gute Gelegenheit, ein Hörbuch zu genießen, ist beim Spaziergehen. Wenn Sie auf dem Land wohnen, können Sie lange Strecken viel besser mit einem guten Hörbuch zurücklegen. Wenn Sie in der Stadt wohnen, können Sie die Taxis und die Menschen auf der Straße ausblenden, während Sie sich mit einem Hörbuch auf den Beinen halten. Auch beim Wandern oder beim morgendlichen Joggen kann ein gutes Hörbuch ein exzellenter Laufpartner sein.

8. Im Restaurant/Café

Die Kunst des Hörens in der Öffentlichkeit soll gelernt sein. Wenn Sie die Gelegenheit nutzen und ein Hörbuch beim Solo-Dinner im Restaurant hören oder während Sie einen Cappuccino in Ihrem Lieblingscafé schlürfen, dann gibt es einige Dinge zu beachten. Lassen Sie sich erst komplett auf das Hörbuch ein, nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben. Denken Sie daran, die Ohrstöpsel herauszunehmen, wenn der Kellner kommt und Sie fragt, ob er Ihnen noch etwas bringen kann, damit Sie ihn nicht aus Versehen anschreien.

9. Beim Hausputz

Hausarbeit ist ein notwendiges Übel. Warum also nicht die Gelegenheit nutzen und anstehende Aufgabe erträglicher machen, indem Sie sich mit einem schönen Buch ablenken, das Sie zudem freihändig genießen können? Auf diese Weise wird Ihr Haus blitzsauber sauber und Sie können sich gleichzeitig entspannen.

Natürlich gibt es auch jede menge entspannter Tätigkeiten beim Hörbuchhören, die nichts mit Hausarbeit zu tun haben.

Hörbuch Gelegenheit: Putzen

10. Vor dem Schlafengehen

Nach einem langen Tag entspannen sich die meisten Menschen vor dem Fernseher. Ein Hörbuch zu hören ist wesentlich besser für Sie, da Sie sich vom blauen Licht des Bildschirms lösen und so Ihren zirkadianen Rhythmus optimieren. Das führt dazu, dass Sie besser und erholsamer schlafen.

Wenn Sie die Gelegenheit nutzen und ein Hörbuch im Bett hören, vergessen Sie nicht, einen Timer einzustellen — bevor Sie einschlafen und mehr als ein Kapitel Ihrer Lieblingsgeschichte verpassen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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