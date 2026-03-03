Medienkooperation

Hörbuch verschenken

Besondere Momente mit Hörbüchern verschenken

Sind Sie auf der Suche nach einer ausgefallenen Geschenkidee? Mit Hörbüchern verschenken Sie nicht nur Unterhaltung, sondern auch Zeit für sich. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Audiobook verschenken. Holen Sie sich Inspiration für ein einzigartiges Geschenk!

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Bücher waren schon immer ein Klassiker unter den Geschenken, doch wenn Sie ein wirklich besonderes Leseerlebnis verschenken möchten, sind Hörbücher eine ausgefallene Idee. Das Beste: Es gibt sie für jeden Geschmack, jedes Alter und jede Lebenssituation. Ob Bücherwurm oder nicht — unter der großen Auswahl an Podcasts, E-Books, Hörspielen und -büchern finden Sie garantiert das richtige Geschenk.

Hörbücher als Geschenk

Geschenke sind eine fantastische Möglichkeit, Ihre Wertschätzung für einen besonderen Menschen zu zeigen. Wenn Sie einen geliebten Menschen haben, der Bücher liebt, ist das Verschenken von Hörbüchern ein idealer Weg, Ihre Wertschätzung auszudrücken.

Audiobooks ermöglichen es Ihnen, sich zurückzulehnen und die Welt um sich herum zu vergessen. Sie verschenken also nicht nur interessantes Wissen oder spannende Geschichten, sondern auch Zeit für sich. Hörbücher können von überall aus und bei jeder Gelegenheit gehört werden und sind auch ideal für Multitasker, die keine Zeit haben, ein Buch zu lesen.

Möglichkeiten für Hörbuch-Geschenke gibt es viele — Sie können entweder Ihr Lieblingsbuch teilen, einen bestimmten Titel verschenken oder ein Abo-Geschenk machen, bei dem der Beschenke unbegrenzt hören kann.

Hörbuch verschenken zur Entspannung

Wie Sie das perfekte Hörbuch Geschenk auswählen

Mit einem Hörbuch sind Sie in der Lage, sich einzigartige Momente zu schenken. Es ist ein perfektes Geschenk, um die Magie eines Buches zu teilen. Hier sind unsere Tipps, um das ideale Hörbuch für Ihre(n) Liebste(n) zu finden:

1. Überlegen Sie sich, welche Art von Hörbuch der beschenkten Person gefallen könnte.

Denken Sie darüber nach, welche Art von Hörbuch die beschenkte Person gerne hört. Mag sie beispielsweise Krimis oder Romane? Oder interessiert sie sich mehr für Sachbücher oder Biografien? Wenn Sie die Interessen der beschenkten Person kennen, können Sie ein Hörbuch auswählen, das perfekt zu ihren Vorlieben passt — oder Sie entscheiden sich gleich für ein Abo.

2. Wählen Sie ein Hörbuch mit einem bekannten Sprecher oder Autor.

Hörbücher mit bekannten Sprechern oder Autoren sind oft sehr beliebt. Überlegen Sie sich, ob die beschenkte Person einen Lieblingsautor oder -sprecher hat und suchen Sie nach einem Hörbuch, das von ihm oder ihr gelesen oder geschrieben wurde.

3. Probieren Sie eine Hörbuch-App aus.

Viele Hörbuch-Apps bieten Geschenkgutscheine oder Probemonate an, so dass Sie die App und die verfügbaren Hörbücher vor dem Kauf eines Geschenks ausprobieren können. Überlegen Sie sich, ob eine Hörbuch-App eine gute Wahl für die beschenkte Person sein könnte und probieren Sie die Plattform vorher selber aus.

4. Machen Sie das Hörbuch zu einem besonderen Geschenk.

Sie können das Hörbuch-Geschenk noch besonderer gestalten, indem Sie den Gutschein ausdrucken und in eine schöne Geschenkverpackung legen oder eine persönliche Nachricht hinzufügen. Eine schöne Idee für ein einzelnes Hörbuch ist auch, dieses auf einem USB-Stick zu verschenken, den die beschenkte Person immer wieder verwenden kann.

Die besten Hörbuch-Apps zum Verschenken

Wenn Sie nach dem perfekten Hörbuch-Geschenk suchen, sind Hörbuch-Apps eine exzellente Wahl. Die besten Hörbuch-Apps auf dem Markt sind:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 200.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 5.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat mit über 300.000 Hörbüchern und E-Books zur Auswahl und wurde von über 11.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 7.000 Hörbücher im All-Inclusive-Entertainment Programm.

So verschenken Sie ein Hörbuch

Je nach dem welchen Anbieter Sie bevorzugen, können Sie Hörbücher in 2 verschiedenen Formaten verschenken:

  • Einzelne Hörbuchtitel: Bei Audible können Sie ein einzelnes Hörbuch verschenken, ohne ein Abo abzuschließen.
  • Hörbuch-Abo: Möchten Sie unbegrenzten Hörspaß verschenken, können Sie Abonnements von 1 bis 12 Monaten in Form von Gutscheinen erwerben.
Hörbuch verschenken mit oder ohne Abo

Wenn Sie sich dafür einschieden haben, Hörspaß zu verschenken, folgen Sie diesen einfachen Schritten:

  1. Wählen Sie die Hörbuch-App aus, die am besten zum Beschenkten passt.
  2. Navigieren Sie auf die Webseite des Anbieters. Im Menü finden Sie den Punkt “Gutscheine” oder “Geschenke”.
  3. Wählen Sie die Art und Länge des Geschenkes aus.
  4. Erstellen Sie ein Konto und folgen Sie den Anweisungen.

Wie Sie sehen, ist es kinderleicht, ein Hörbuch zu verschenken. Sie können sicher sein, dass ein Hörbuch ein einzigartiges Geschenk ist, das garantiert Freude macht. Wenn Sie ein Hörbuch verschenken, verschenken Sie besondere Momente — Momente, die ermutigen, entspannen und inspirieren. Sie können aus verschiedenen Anbietern wählen, die Hörspiele, Hörbücher, E-Books, Podcasts und mehr für jeden Geschmack und jedes Alter anbieten. Viel Spaß beim Beschenken!

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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