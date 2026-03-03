Medienkooperation

queere Hörbücher

LGBTQIA+-Hörspaß: Queere Hörbuch und Podcast Tipps für Lesemuffel

Mit dieser Sammlung der besten LGBTQIA+-Romane, -Memoiren, -Sachbücher und -Podcasts feiern wir die Vielfalt queerer Hörbücher.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Keine Lust, ein Buch zu lesen? Dafür gibt es queere Hörbücher! Queere Helden, Autoren und Erzähler entführen Sie in die LGBTQIA+-Welt, in der alles möglich ist. Es gibt immer mehr exzellente Audiobooks für das queere Nischenpublikum, und wir haben die besten für Sie herausgesucht.

Top 3 queere Hörbuch-Memoiren

Queere Promis und Stars outen sich immer häufiger und erzählen ihre Geschichte. Diese Hörbuch-Memoiren haben uns besonders gefallen:

Hape Kerkeling: Der Junge muss an die frische Luft

Der deutsche TV-Promi glänzt Hape Kerkeling als sein eigener Erzähler und lässt Sie an seinen Kindheitserinnerungen humorvoll teilhaben. Sie begleiten den kleinen Hape auf seinem Weg zum großen Kerkeling und erleben in diesem Hörbuch alles von Drama über Comedy hin zu Romanze. Das Buch ist der gelungene Nachfolger des populären Pilgerberichtes Ich bin dann mal weg.

Elliot Page: Pageboy

Nach Hauptrollen in Juno und Inception wurde Elliot Page weltberühmt. Page outete sich 2020 als trans und teilt jetzt seine bewegende und authentische Geschichte mit der Welt — von seinen Kinderjahren in Kanada, der Jagd nach heimlichen Liebesaffären über den Kampf mit dem Körperbild in Hollywood bis hin zu familiären Konflikten. Pageboy ist vollgepackt mit intimen Geschichten, und ein echter Liebesbrief an die Macht des Gesehenwerdens.

Elton John: Ich. Die Autobiografie

Pop-Legende Elton John erzählt erstmals seine eigene Geschichte — vom Musikstudium, seinem Coming-out, den Höhepunkten seiner Karriere, der jahrelangen Drogensucht und seinem persönlichen Liebesglück. Das spannende Hörbuch, gesprochen von Erich Wittenberg, bietet eine Achterbahn der Gefühle und einen schonungslosen Einblick in das Musikbusiness. Auch für Nichtfans zu empfehlen.

queere Hörbücher: queeres Paar hört Hörbuch

Die besten Hörbuch-Apps für LGBTQIA+

Wenn Sie nach den besten Hörbüchern, E-Books und Podcasts zum Thema LGTBQIA+ suchen, dann werden Sie bei den folgenden Hörbuch-Apps sicher fündig:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 900.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 9.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat über 1,4 Millionen Hörbücher und E-Books zur Auswahl und wurde von über 52.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 100.000 Hörbücher im All-inclusive-Entertainment-Programm.

Top 3 queere Sach-Hörbücher

Sie möchten sich mehr über queere Themen informieren? Dann empfehlen wir diese LGBTQIA+-Sach-Hörbücher:

Lieber Jonas oder Der Wunsch nach Selbstbestimmung

Das neue Buch von Linus Giese, einem trans Mann, möchte jungen Menschen Mut für die Zukunft machen. Giese schreibt einen Brief an Jonas, einen trans Jungen, der am Anfang seiner Transition steht — ein einfühlsames Buch, das zukünftige Generationen aufklären soll.

Bi – Vielfältige Liebe entdecken

Julia Shaw hat sich zum Ziel gesetzt, endlich Licht auf die Welt der Bisexualität zu werfen. Ihr Hörbuch widmet sich der größten sexuellen Minderheit — bisexuellen Menschen. Sie beantwortet alle Fragen rund um Bisexualität in einer leicht verständlichen, informativen und spannenden Art und Weise.

Die Zukunft ist nicht binär

Was wären wir ohne Zweigeschlechterordnung, und können wir diese überhaupt überwinden? Lydia Meyer ist Autorin und Sprecherin dieses gesellschaftskritischen Buches, welches das Potenzial der Überwindung des starren binären Systems beschreibt.

queere Hörbücher: queere Frau

Top 3 queere Hörbuch-Romane

Wenn Sie Lust auf spannende und gefühlvolle queere Romane haben, dann kommen Sie bei diesen Hörbüchern auf Ihre Kosten:

Die Lüge

Der Roman handelt von Mikita, der in Russland bei einem homosexuellen Paar aufwächst. Doch das Lügen über sein zu Hause bringt ihn schnell an den Rand der Depression, bis er sich mit einem Jungen aus dem Waisenhaus anfreundet, zu dem er sich mehr als hingezogen fühlt.

Wie Wellen im Sturm

Spiegel-Bestseller-Autorin Alicia Zett feiert im ersten Teil der Romanreihe Liebe ist die Liebe in allen Formen und Farben. Die Geschichte handelt von der 16-jährige Louise, die sich am Internat Schloss Mare an der Nordseeküste in die Kapitänin des Fußballteams verliebt.

Perfect Rhythm – Herzen im Einklang

Leontyne Blake ist eine berühmte Popsängerin und asexuell. Nach dem Schlaganfall ihres Vaters zieht sie wieder in ihre Heimatstadt zurück und lernt die Krankenschwester Holly kennen. Kann mehr aus der Freundschaft werden, obwohl Leontyne kein Interesse an Sex hat? Perfect Rhythm ist eine etwas andere Romanze.

queere Hörbücher: queeres Paar genießt Hörbücher

Unsere queere Podcast Empfehlungen

Das Audioformat Podcast gewinnt nicht umsonst stetig an Beliebtheit — sie sind überall zu finden, es gibt mehr als 82 Millionen Episoden, und sie schaffen eine Community. Deshalb wollen wir Ihnen noch ein paar LGBTQIA+-Podcasts vorstellen:

  • Busenfreundin mit Comedy-Autorin Ricarda Hofmann
  • Bad Gays mit Historiker Ben Miller und Autor Huw Lemmey
  • QUEERKRAM mit Journalist, Buchautor und Blogge Johannes Kram
  • Willkommen im Club von PULS
  • schwanz und ehrlich mit Michael Overdick, Mirko Plengemeyer und Lars Tönsfeuerborn
  • Ach, papperlapapp! mit Marie und Juli
  • Queer Crimes mit Irina Schlauch (Princess Charming) Journalist/ Moderator Marvin Standke
  • Queer & Nerdy mit Aza, Scarlet & Yama
  • BBQ — der Black Brown Queere Podcast mit Zuher Jazmati & Dominik Djialeu

Viel Spaß beim Zuhören!

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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