LGBTQIA+-Hörspaß: Queere Hörbuch und Podcast Tipps für Lesemuffel

Keine Lust, ein Buch zu lesen? Dafür gibt es queere Hörbücher! Queere Helden, Autoren und Erzähler entführen Sie in die LGBTQIA+-Welt, in der alles möglich ist. Es gibt immer mehr exzellente Audiobooks für das queere Nischenpublikum, und wir haben die besten für Sie herausgesucht.

Top 3 queere Hörbuch-Memoiren

Queere Promis und Stars outen sich immer häufiger und erzählen ihre Geschichte. Diese Hörbuch-Memoiren haben uns besonders gefallen:

Hape Kerkeling: Der Junge muss an die frische Luft

Der deutsche TV-Promi glänzt Hape Kerkeling als sein eigener Erzähler und lässt Sie an seinen Kindheitserinnerungen humorvoll teilhaben. Sie begleiten den kleinen Hape auf seinem Weg zum großen Kerkeling und erleben in diesem Hörbuch alles von Drama über Comedy hin zu Romanze. Das Buch ist der gelungene Nachfolger des populären Pilgerberichtes Ich bin dann mal weg.

Elliot Page: Pageboy

Nach Hauptrollen in Juno und Inception wurde Elliot Page weltberühmt. Page outete sich 2020 als trans und teilt jetzt seine bewegende und authentische Geschichte mit der Welt — von seinen Kinderjahren in Kanada, der Jagd nach heimlichen Liebesaffären über den Kampf mit dem Körperbild in Hollywood bis hin zu familiären Konflikten. Pageboy ist vollgepackt mit intimen Geschichten, und ein echter Liebesbrief an die Macht des Gesehenwerdens.

Elton John: Ich. Die Autobiografie

Pop-Legende Elton John erzählt erstmals seine eigene Geschichte — vom Musikstudium, seinem Coming-out, den Höhepunkten seiner Karriere, der jahrelangen Drogensucht und seinem persönlichen Liebesglück. Das spannende Hörbuch, gesprochen von Erich Wittenberg, bietet eine Achterbahn der Gefühle und einen schonungslosen Einblick in das Musikbusiness. Auch für Nichtfans zu empfehlen.

Die besten Hörbuch-Apps für LGBTQIA+

Wenn Sie nach den besten Hörbüchern, E-Books und Podcasts zum Thema LGTBQIA+ suchen, dann werden Sie bei den folgenden Hörbuch-Apps sicher fündig:

Top 3 queere Sach-Hörbücher

Sie möchten sich mehr über queere Themen informieren? Dann empfehlen wir diese LGBTQIA+-Sach-Hörbücher:

Lieber Jonas oder Der Wunsch nach Selbstbestimmung

Das neue Buch von Linus Giese, einem trans Mann, möchte jungen Menschen Mut für die Zukunft machen. Giese schreibt einen Brief an Jonas, einen trans Jungen, der am Anfang seiner Transition steht — ein einfühlsames Buch, das zukünftige Generationen aufklären soll.

Bi – Vielfältige Liebe entdecken

Julia Shaw hat sich zum Ziel gesetzt, endlich Licht auf die Welt der Bisexualität zu werfen. Ihr Hörbuch widmet sich der größten sexuellen Minderheit — bisexuellen Menschen. Sie beantwortet alle Fragen rund um Bisexualität in einer leicht verständlichen, informativen und spannenden Art und Weise.

Die Zukunft ist nicht binär

Was wären wir ohne Zweigeschlechterordnung, und können wir diese überhaupt überwinden? Lydia Meyer ist Autorin und Sprecherin dieses gesellschaftskritischen Buches, welches das Potenzial der Überwindung des starren binären Systems beschreibt.

Top 3 queere Hörbuch-Romane

Wenn Sie Lust auf spannende und gefühlvolle queere Romane haben, dann kommen Sie bei diesen Hörbüchern auf Ihre Kosten:

Die Lüge

Der Roman handelt von Mikita, der in Russland bei einem homosexuellen Paar aufwächst. Doch das Lügen über sein zu Hause bringt ihn schnell an den Rand der Depression, bis er sich mit einem Jungen aus dem Waisenhaus anfreundet, zu dem er sich mehr als hingezogen fühlt.

Wie Wellen im Sturm

Spiegel-Bestseller-Autorin Alicia Zett feiert im ersten Teil der Romanreihe Liebe ist die Liebe in allen Formen und Farben. Die Geschichte handelt von der 16-jährige Louise, die sich am Internat Schloss Mare an der Nordseeküste in die Kapitänin des Fußballteams verliebt.

Perfect Rhythm – Herzen im Einklang

Leontyne Blake ist eine berühmte Popsängerin und asexuell. Nach dem Schlaganfall ihres Vaters zieht sie wieder in ihre Heimatstadt zurück und lernt die Krankenschwester Holly kennen. Kann mehr aus der Freundschaft werden, obwohl Leontyne kein Interesse an Sex hat? Perfect Rhythm ist eine etwas andere Romanze.

Unsere queere Podcast Empfehlungen

Das Audioformat Podcast gewinnt nicht umsonst stetig an Beliebtheit — sie sind überall zu finden, es gibt mehr als 82 Millionen Episoden, und sie schaffen eine Community. Deshalb wollen wir Ihnen noch ein paar LGBTQIA+-Podcasts vorstellen:

Busenfreundin mit Comedy-Autorin Ricarda Hofmann

mit Comedy-Autorin Ricarda Hofmann Bad Gays mit Historiker Ben Miller und Autor Huw Lemmey

mit Historiker Ben Miller und Autor Huw Lemmey QUEERKRAM mit Journalist, Buchautor und Blogge Johannes Kram

mit Journalist, Buchautor und Blogge Johannes Kram Willkommen im Club von PULS

von PULS schwanz und ehrlich mit Michael Overdick, Mirko Plengemeyer und Lars Tönsfeuerborn

mit Michael Overdick, Mirko Plengemeyer und Lars Tönsfeuerborn Ach, papperlapapp! mit Marie und Juli

mit Marie und Juli Queer Crimes mit Irina Schlauch (Princess Charming) Journalist/ Moderator Marvin Standke

mit Irina Schlauch (Princess Charming) Journalist/ Moderator Marvin Standke Queer & Nerdy mit Aza, Scarlet & Yama

mit Aza, Scarlet & Yama BBQ — der Black Brown Queere Podcast mit Zuher Jazmati & Dominik Djialeu

Viel Spaß beim Zuhören!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

Weitere Artikel und Tests