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Hoerbuch Podimo

Podimo im Test: Exklusive Podcasts und Hörbücher für Groß und Klein

Tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres warten auf Sie! Ideal, wenn Sie sich auf Reisen weiterbilden oder einfach entspannen möchten. Wir haben das Angebot von Podimo genauer unter die Lupe genommen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Immer mehr Deutsche hören Podcasts – doch Spotify und Apple Podcast sind nicht die einzigen Plattformen, auf denen Sie beliebten Audiobeiträgen lauschen können. Das junge Start-up Podimo bietet neben Hörbüchern und Hörspielen auch exklusive und werbefreie Podcasts an – und das für Groß und Klein. Wir haben uns den Anbieter genauer angeschaut und teilen unsere Erfahrungen mit Ihnen.

Was ist Podimo?

Podimo ist ein dänisches Startup, das eine kostenpflichtige App entwickelte, mit der sich auf werbefreie Podcasts und Hörbücher zugreifen lässt. Die Anzahl der verfügbaren Hörbücher ist im Vergleich zu Audible und Spotify begrenzt, denn dieser Anbieter legt den Schwerpunkt auf Podcasts.

Podcasts gewinnen immer mehr an Beliebtheit bei den Deutschen. Die App bietet alle verfügbaren Podcasts, die sich auch auf anderen Plattformen finden. Hinzu kommen aber exklusive Podimo Podcasts, die sich nur auf dieser Plattform hören lassen. Besonders hervorzuheben sind die Erfahrungen mit den Video-Previews, mit denen ein Podcast in einem kurzen Video vorgestellt wird.

Podimo Webseite

Welche Hörbücher gibt es auf Podimo?

Den Erfahrungen zufolge gleich vorweg eine Antwort—die Harry Potter Hörbücher sind auf der Plattform leider nicht erhältlich. Dieses Hörbucherlebnis sollten Sie sich über umfangreichere Hörbuch-Apps gönnen, die zwar mehr kosten, aber mehr Hörbücher führen.

Es werden unter “Podcasts und Hörbücher” unterschiedliche Rubriken angeboten, die die Suche nach interessanten und beliebten Hörbüchern und Podcasts einfach machen. Dort finden sich die Trends der Woche, Redaktionsempfehlungen, Neueinstellungen von Hörbüchern und Podcasts sowie eine Rubrik mit ausgewählten Hörbüchern.

Podcasts gibt es heutzutage zu jedem Thema. Sie möchten abnehmen oder kreativer kochen? Sie sind an aktuellen Nachrichten und Updates zum Klimawandel interessiert? Oder suchen Sie nach einer guten Portion Witz und Humor? Von Ernährung und Fitness über Bildung und Wirtschaft bis zu Unterhaltung und Familie steht Ihnen ein breites Themengebiet zur Verfügung. Sogar sehr spezielle Podcasts wie “Dark Matters”, wo die Arbeit deutscher Geheimdienste beleuchtet wird oder “Das Versicherungsgespräch”, wo z. B. Haftpflichtversicherungen und Zahnzusatzversicherungen diskutiert werden, gibt es. Selbstverständlich gibt es auch eine Suchfunktion für konkrete Titel.

Derzeit beliebte Podimo Podcasts:

  1. Pollux _
  2. Die Pochers! Frisch recycelt
  3. Die Nervigen

Derzeit beliebte Hörbücher:

  1. Nackt in die DDR
  2. Die verlorene Erinnerung
  3. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch
Hoerbuecher Podimo Bibliothek
Podimo Bibliothek

Die Erfahrungen zeigen, dass 2 Personen gleichzeitig den Streamingdienst nutzen und dabei auf verschiedene Geräte zugreifen können. Für Kinder wurde eine eigene Rubrik eingerichtet. Dort finden sich Hörbücher von Astrid Lindgren, Podcasts für Kinder, Hörbücher für jedes Kinderalter und spannendes Wissen rund um die Erde und das Leben.

Die besten Podimo Alternativen

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 900.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 9.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat über 1,4 Millionen Hörbücher und E-Books zur Auswahl und wurde von über 52.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 100.000 Hörbücher im All-inclusive-Entertainment-Programm.

Die Podimo App

Podimo ist derzeit nur über die App und damit über das Smartphone und das Tablet zu hören. Die App liefert ausschließlich Unterhaltung für die Ohren, Bücher zum Lesen gibt es nicht. Über 20.000 Hörbücher stehen nicht nur den Erwachsenen zur Verfügung. Die App bietet auch Inhalte für Kinder, sodass die gesamte Familie profitiert. Die App bietet dir:

  • Videotrailer
  • Personalisierte Empfehlungen
  • Benachrichtigungen über neue Folgen
  • Offline hören
  • Sleep-Timer
  • Podimo Kids
Hoerbuecher Podimo App
Podimo App

Wie viel kostet Podimo?

Die Podimo Kosten sind wie folgt: Für das Premium Modell zahlen Sie monatlich 4,99 €, müssen sich allerdings auf 10 Stunden Streamingzeit für Hörbücher beschränken. Premium Plus gestattet für monatliche 13,99 € den unbeschränkten Zugriff auf alle Inhalte der App.

Hier die Mitgliedschaften im Überblick:

PremiumPremium Plus
Podimo Preis pro Monat4,99 €13,99 €
Podcastsunbegrenztunbegrenzt
Hörbücher10 Hörstundenunbegrenzt

Die Bezahlung erfolgt per PayPal und Kreditkarte.

Um ein Upgrade vom Abo vorzunehmen, rufen Sie eine Podimo Podcast-Episode auf und tippen das nebenstehende Symbol des Vorhängeschlosses an. Daraufhin werden Sie gefragt, ob Sie upgraden möchten. Nach der erfolgten Bestätigung können Sie Hörbücher ohne zeitliche Beschränkung nutzen. Der zweite Weg zu einem Upgrade führt über die Website. Hierzu loggen Sie sich ein und klicken auf “Upgrade”.

Podimo kündigen

Die Mitgliedschaft kann jederzeit pausiert oder gekündigt werden. Möchten Sie das Abo beenden, gilt die Kündigungsfrist von einem Monat. Denken Sie daran, noch während der Testphase zu kündigen, wenn Sie sich anders entscheiden sollten. Dafür reicht eine Mail an hello@podimo.com.

Podimo verschenken

Auch Podimo bietet regelmäßig Gutscheine und Rabattaktionen an. Die Podimo Codes dafür finden sich auf einschlägigen Internetseiten. Beispielsweise finden sich auf spiegel.de mehrere Gutscheine.

Podimo kostenlos testen

Da die kostenlose Testphase mit 60 Tagen sehr großzügig bemessen ist, können Sie die App in Ruhe einem Test unterziehen und herausfinden, ob sie Ihre Wünsche erfüllt. Nach diesem Test wird monatlich abgebucht. Sie können jederzeit kündigen und gehen somit kein Risiko ein.

Unser Fazit zum Test

Unsere Podimo-Bewertung fällt durchweg positiv aus. Der Anbieter ist zwar noch keine Konkurrenz für große Plattformen wie Audible oder Spotify, überzeugt jedoch durch exklusive Inhalte, günstige Mitgliedschaften und das kinderfreundliche Angebot. Auch die Tatsache, dass Offline gehört und bei Bedarf jederzeit gekündigt werden kann, spricht für den Anbieter. Mit der sehr großzügigen 60-tägigen Probemitgliedschaft können Sie den Anbieter 2 Monate lang selbst testen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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