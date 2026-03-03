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Die besten Hörbuch Apps für Bücherwürmer

Hörbuch-Apps sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Sie ermöglichen es uns, unsere Lieblingsbücher und -geschichten zu hören, während wir unterwegs sind, unsere täglichen Aufgaben erledigen oder einfach nur entspannen. Wir stellen die besten Hörbuch-Apps vor und helfen Ihnen, die passende App auszuwählen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Hörbücher sind eine tolle Option für Bücherwürmer, ihre Lieblingsgeschichten zu genießen, auch wenn sie nicht in der Lage sind, ein physisches Buch in die Hand zu nehmen. Dank moderner Technologie sind Hörbuch Apps für Smartphones und Tablets weit verbreitet. Egal, ob Sie ein begeisterter Leser sind oder einfach nur eine Alternative zum klassischen Buch suchen, Hörbuch Apps bieten eine hervorragende Möglichkeit, Literatur auf eine neue und bequeme Weise zu genießen.

Vor- und Nachteile einer Hörbuch App

Sie lieben es, spannende Geschichten und fesselnde Romane zu hören? Dann ist eine Hörbuch App genau das Richtige für Sie. Denn hier erhalten Sie eine große Auswahl an Hörbüchern, die Sie bequem auf Ihrem Smartphone oder Tablet hören können. Doch welcher Anbieter ist der Richtige für Sie?

Einige Hörbuch-Anbieter bieten eine kostenlose Testphase, in der Sie eine begrenzte Anzahl an Hörbüchern gratis testen können. Andere bieten Ihnen eine unbegrenzte Anzahl an Hörbüchern für einen monatlichen Beitrag. Wieder andere verlangen einen Einmalbetrag pro Hörbuch. Es gibt also eine Vielzahl an verschiedenen Optionen, aus denen Sie wählen können. Des Weiteren können Sie sich viele Hörbücher Apps kostenlos herunterladen und sie auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen. 

Es gibt jedoch auch Nachteile. Zum Beispiel kann es sein, dass die Software des Anbieters nur auf bestimmten Geräten läuft oder dass sie eine begrenzte Anzahl an Hörbüchern zur Auswahl hat. Auch die Kosten können unterschiedlich sein, so dass es schwierig sein kann, einen Anbieter zu finden, die Ihren Ansprüchen entspricht.

Sie können aber sicher sein, dass es eine Hörbuch App gibt, die Ihre Bedürfnisse erfüllt. Vergleichen Sie die verschiedenen Anbieter und prüfen Sie, welche Hörbuch App am besten zu Ihren Gewohnheiten passt. Vielleicht ist es ja das Hörbuch-Abo, das Ihnen unbegrenzten Zugang zu einer Vielzahl an Hörbüchern bietet. Oder es ist die App, die Ihnen kostenlose Hörbücher zur Verfügung stellt.

Die besten Hörbuch Apps im Überblick

Der Hörbuch-Markt gewinnt immer mehr an Beliebtheit. In unserem Hörbuch App Vergleich zählen die folgenden Hörbücher Apps zu den besten auf dem Markt:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 200.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 5.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat mit über 300.000 Hörbüchern und E-Books zur Auswahl und wurde von über 11.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 7.000 Hörbücher im All-Inclusive-Entertainment Programm.

Den richtigen Anbieter auswählen

Kosten und Abonnements

Bei der Wahl der richtigen Hörbuch App sollten Sie zunächst Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihr Budget berücksichtigen. Einige bieten ein monatliches Abonnement an, während andere mit einem Pay-per-Titel-System funktionieren. Überlegen Sie, wie oft Sie Audio Books konsumieren, um herauszufinden, welches Modell am besten zu Ihnen passt.

Verfügbarkeit von Titeln

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verfügbarkeit von Titeln. Einige Anbieter haben eine größere Auswahl als andere, insbesondere wenn es um aktuelle Bestseller, Hörbuch-exklusive Titel oder Bücher in verschiedenen Sprachen geht. Überlegen Sie, welche Art von Genre Sie am meisten interessiert, und prüfen Sie, ob der Anbieter Ihrer Wahl solche Titel im Sortiment hat.

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Offline-Funktionen

Offline-Funktionen sind für viele Nutzer von Hörbuch Apps wichtig, insbesondere für diejenigen, die unterwegs sind oder in Gebieten mit schlechter Internetverbindung leben. Stellen Sie also sicher, dass die Anwendung, die Sie auswählen, die Möglichkeit bietet, Hörbücher herunterzuladen und offline anzuhören.

Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzerfreundlichkeit ist ebenfalls ein entscheidendes Kriterium. Eine gute Hörbücher App sollte intuitiv zu bedienen sein, leicht verständliche Steuerelemente und Menüs bieten und es Ihnen ermöglichen, Ihre Bibliothek einfach zu organisieren.

3 Tipps: Die passende Hörbuch App finden

Tipp 1: Überlegen Sie, welche Funktionen Ihnen wichtig sind

Bevor Sie sich für einen Hörbuch-Anbieter entscheiden, sollten Sie überlegen, welche Funktionen Ihnen wichtig sind. Möchten Sie Hörbücher herunterladen und offline hören können? Oder ist es Ihnen wichtiger, Hörbücher mit Freunden teilen zu können? Je nachdem, welche Funktionen Sie benötigen, eignet sich eine andere Hörbuch App besser für Sie.

Tipp 2: Testen Sie verschiedene Hörbuch-Anbieter

Es gibt zahlreiche Hörbuch Apps auf dem Markt. Um die richtige für sich zu finden, sollten Sie verschiedene Anbieter testen. Probieren Sie zum Beispiel Audible, BookBeat, Blinkist oder Podimo  aus und entscheiden Sie selbst, welche Hörbücher App am besten zu Ihnen passt.

Tipp 3: Achten Sie auf die Auswahl an Hörbüchern

Je nachdem, welche Bücher Sie hören möchten, eignet sich eine andere Hörbuch App besser für Sie. Informieren Sie sich deshalb im Vorfeld darüber, welche Hörbücher die jeweilige Hörbücher App anbietet. Achten Sie dabei nicht nur auf die Anzahl der Hörbücher, sondern auch auf die Vielfalt der Genres.

Neue Hörbücher entdecken

Die meisten Hörbücher Apps geben Ihnen personalisierte Empfehlungen auf der Grundlage Ihrer bisherigen Hörgewohnheiten oder ermöglichen es Ihnen, Empfehlungen von Freunden und anderen Nutzern zu erhalten.

Sie können auch nach bestimmten Genres, Autoren oder Titeln suchen, um neue Hörbücher zu entdecken. Darüber hinaus stellen viele Hörbücher-Apps Bestseller-Listen oder redaktionelle Empfehlungen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl neuer Hörbücher behilflich zu sein.

Zudem gibt es meist Hörproben der Titel. So können Sie sich auch den Sprecher erstmal anhören, bevor Sie sich für ein Audio-Book entscheiden. Dank der kostenlosen Probezeit mancher Anbieter sollte es Ihnen leichtfallen, die perfekte Lösung für Ihr Hobby oder Ihre Weiterentwicklung zu finden.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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