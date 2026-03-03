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Dankbarkeit Hörbücher

Dankbarkeit macht glücklich: Top Hörbücher und Podcasts für positives Denken

Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück. Entdecken Sie die besten Hörbücher und Podcasts zum Thema und leben Sie zufriedener, entspannter und glücklicher in den Tag.

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Seien wir ehrlich — es kann schwer sein, sich Zeit für bewusste Dankbarkeit zu nehmen. Manchmal ist es sogar schwer zu verstehen, warum man überhaupt für etwas dankbar sein sollte. Aber die Konzentration auf Dankbarkeit kann sich positiv auf die mentale, spirituelle und sogar körperliche Gesundheit auswirken. Die folgenden deutschen und englischen Hörbücher helfen Ihnen dabei, sich in Dankbarkeit zu üben und zeigen, welche positiven Einflüsse dies auf Ihr Leben hat. Als Plus stellen wir Ihnen die besten Podcasts zum Thema Dankbarkeit vor.

Die Top 3 Dankbarkeits Hörbücher

Sie möchten mehr Dankbarkeit in Ihrem Alltag verspüren? Die folgenden inspirierenden Hörbücher kombinieren motivierende Anekdoten, inspirierende Anregungen für den Alltag und praktische Übungen zur Entspannung miteinander:

Dankbarkeit: Das Dankbarkeitsbuch, das wirklich glücklich macht (Simon Ternyik)

Wenn Sie mit Ihrer jetzigen Lebenssituation unzufrieden sind und den Wunsch verspüren, sich von Ihren negativen Gedanken zu befreien, dann ist dieses Hörbuch eine tolle Begleitung auf Ihrem Weg. Es gibt Ihnen mehr als 20 praxisnahe Tipps, Übungen und Methoden mit auf den Weg, um Ihr Leben Schritt für Schritt zum Positiven zu verändern.

Dankbarkeit macht glücklich (Ursula Richard)

Dieses Buch aus der Reihe Achtsam leben konzentriert sich auf das Gefühl der Dankbarkeit und wie positive Emotionen das Immunsystem stärken, stressresistenter machen und soziale Beziehungen verbessern. Dieses Hörbuch gibt Ihnen inspirierende Anregungen und praktische Übungen mit auf den Weg, um mehr Glück, innere Zufriedenheit und Gesundheit zu erleben.

Dankbarkeit und Liebe: Liebevolle Meditationen zum Glücklichsein (Vera Mair)

Vera Mair ist Gesundheitsexpertin, Personal Coach und Yogalehrerin. Wenn Sie nach mehr Ruhe, Gelassenheit und Zufriedenheit suchen, dann ist dieses Hörbuch ein echter Schatz für Sie. Die Kurz-Meditationen helfen Ihnen, Dankbarkeit und Liebe in allen Lebenslagen entstehen zu lassen. Und Sie müssen kein Meditations-Profi sein — die Entspannungs-Techniken sind für jeden zugänglich und leicht verständlich.

Dankbarkeit Hörbücher: Meditation

Die besten Hörbuch-Apps für mehr Dankbarkeit

Wenn Sie nach den besten Hörbüchern, E-Books und Podcasts zum Thema Dankbarkeit suchen, dann werden Sie in einer der beliebtesten Hörbuch-Apps sicher fündig:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 900.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
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Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 9.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat über 1,4 Millionen Hörbücher und E-Books zur Auswahl und wurde von über 52.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 7.000 Hörbücher im All-inclusive-Entertainment-Programm.

Die besten englischen Hörbücher zum Thema Dankbarkeit

Auch die englischsprachige Hörbuchwelt hat einiges zu bieten, wenn es um Dankbarkeit und Achtsamkeit geht. Die folgenden englischen Hörbücher helfen Ihnen, positiver und glücklicher durchs Leben zu gehen:

The Science of Positivity (Loretta Graziano Breuning)

Was ist die Wissenschaft hinter Dankbarkeit? In The Science of Positivity erklärt die Neurochemie-Expertin Loretta Graziano Breuning, PhD, die wissenschaftlichen Vorteile von Positivität und Optimismus. Sie gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um diese Positivität für sich selbst zu finden. In nur wenigen Minuten pro Tag über einen Zeitraum von sechs Wochen hilft Ihnen dieses Hörbuch, neue Wege zu finden, um die Welt auf andere Art und Weise zu sehen und Ihr Denken auf Optimismus umzustellen.

The Wisdom of Sundays (Oprah Winfrey)

Dieses faszinierende Hörbuch ist ein wirklich einzigartiges Erlebnis. In The Wisdom of Sundays zeigt Oprah Winfrey Schritte auf, wie man sein Leben mit mehr Dankbarkeit für die Welt um einen herum und einem weit geöffneten Herzen leben kann. In jedem der 10 Kapitel dieses Hörbuchs konzentriert sich Oprah auf einen kraftvollen Schritt in Ihrer spirituellen Reise. Zu jedem Schritt gibt es persönliche Essays und kraftvolle, inspirierende Interviews mit Visionären wie Gary Zukav, John Kabat-Zinn, Bryan Stevenson und Caroline Myss.

Thankful (Eileen Spinelli)

Eileen Spinellis Thankful ist eine Geschichte über Dankbarkeit, in der es darum geht, auf all die wunderbaren Dinge zu achten, die die verschiedensten Menschen jeden Tag füreinander tun. Dieses Hörbuch ist für Kinder und Erwachsene geeignet und erinnert kleine und große Zuhörer an die vielen Segnungen des täglichen Lebens.

Dankbarkeit Hörbücher: Mann hört Hörbuch

Unsere Podcast Empfehlungen zum Thema Dankbarkeit

Auch in der Podcast-Welt ist besonders das Lifestyle-Genre im Kommen. Zum Schluss wollen wir noch die besten Podcasts zum Thema Dankbarkeit vorstellen:

  • THNKFL – Der Podcast der Dankbarkeit: Benedikt Ötting und Luis Figge sprechen mit spannenden Gästen aus Gesellschaft, Kunst, Sport und Politik über aktuelle Themen — und lassen dabei nie die Dankbarkeit aus dem Auge.
  • The Mindful Sessions: Sarah Desai teilt Meditationen, Achtsamkeitsübungen und Interviews zu den Themen persönliche Weiter­entwicklung, Spiritualität und Selbstverwirklichung.
  • Happy, holy & confident: Der Podcast für moderne Spiritualität von Laura Seiler verbindet persönliche Weiterentwicklung, Bewusstsein, Business und Spiritualität.
  • Koala Mind — Meditation und Achtsamkeit: Wenn Sie nach geführten Meditationen suchen, dann ist der Podcast von Petra Hess genau das Richtige für Sie.
  • The Gratitude Attitude Podcast: Der englische Podcast erforscht die transformative Kraft der Dankbarkeit und wie eine positive Mentalität der Wertschätzung Ihr Leben zum Besseren verändern kann.
  • The Gratitude Podcast: In diesem englischen Podcast teilt Georgian Benta inspirierende Geschichten, Affirmationen, Meditationen und weise Worte von berühmten Menschen.

Viel Spaß beim Zuhören und begeben Sie sich auf eine Reise in ein glückliches, entspanntes und zufriedenes Leben!

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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