Medienkooperation

Musik Podcast

Die 10+ besten Musik Podcasts für Musikliebhaber

Sie sind ein echter Musikliebhaber? Mit unsere Sammlung der 10+ bestbewerteten Musik-Podcasts sind Sie immer über das Neuste Ihrer Lieblingsbands, -stars und -genres informiert und entdecken neue Titel und Künstler. Sind Sie bereit für die am besten bewerteten Musik-Podcasts aus den aktuellen Charts?

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Für die meisten Musikfans gibt es kaum etwas Besseres als eine wirklich gute Live-Show. Musik Podcasts sind zwar kein Ersatz für Live-Musik, aber sie sind eine einzigartige und interessante Möglichkeit, hinter die Kulissen des Musikbusiness zu schauen. Durch das Hören eines Podcasts können Sie Ihren Lieblingsbands näher kommen, Einblicke in die Entstehung Ihrer Lieblingssongs gewinnen und sogar einen neuen Lieblingskünstler entdecken.

Die besten Musik Podcasts sind wie die besten Songtexte — sie sorgen für zusätzliche Tiefe und Spannung. Ein guter Podcast kann Sie dazu bringen, über einen Song auf eine neue Art und Weise nachzudenken, Ihnen ein faszinierendes, vergessenes Stück Musikgeschichte näher bringen oder Sie dazu zu inspirieren, Ihre eigene Band zu gründen oder einen eigenen Song zu schreiben.

Die besten Musik Podcasts sind so unterschiedlich wie Rock ‘n’ Roll und Oper; einige sind lustig und unbeschwert, während andere schwerwiegende soziale Themen behandeln. Einige konzentrieren sich auf bestimmte Musikrichtungen, andere wiederum stellen verschiedene Künstler vor, die in nahezu jedem Musikstil arbeiten. Musikfans sind so unterschiedlich wie die Musik, die sie hören, aber wir versprechen, dass in unserer Liste für jeden etwas dabei ist.

Musik Podcast: Live Aufnahme

Die besten deutschen Musik Podcasts

In der deutschen Musik Podcast Szene gibt es jede Menge erstklassige Kandidaten. Wir stellen die aktuell beliebtesten Podcast mit Musik-Bezug vor.

Reflektor – Musik Talk mit Jan Müller

Jan Müller, langjähriger Musiker und seit fast drei Jahrzehnten Bassist der Band Tocotronic, führt in seinem Musik Podcast tiefgründige Dialoge mit Musikerinnen aus den Bereichen Pop, Rock, Rap, Punk und Klassik. Er erkundet mit seinen Gästen ihre individuellen Karrierewege, ihre größten Hits und die härtesten Rückschläge. Verfügbar auf Audible, Spotify, RTL+ und Apple Podcasts.

Der Animus Podcast

Mit über 400 Folgen gehört der Animus Podcast zu den Klassikern unter den Musik Podcasts. Der deutsche Rapper Animus teilt Musikgeschichte, News aus dem Musikbusiness und gibt Einblicke in die Welt des Raps und Hip-Hops. Auf Audible, Spotify, Podimo und Apple Podcasts verfügbar.

Urban Pop – Musiktalk mit Peter Urban

Für alle Fans von guter Musik — Musikjournalist, Musiker und Radiomoderator Peter Urban trifft auf den NDR-Musikjournalisten Ocke Bandixen. Die beiden Musik-Insider reden über Weltstars, teilen Insider-Storys und analysieren Musik-Geschichte. Auf Spotify, Podimo und Apple Podcasts verfügbar.

Die größten Hits und ihre Geschichte

Der SWR3 Podcast schaut hinter die Kulissen weltbekannter Songs. In jeder Folge wird die Entstehungsgeschichte eines beliebten Pop- und Rock-Klassikers erzählt — von Udo Lindenberg über Prince bis zu Nirvana. Auf Spotify, RTL+, Podimo und Apple Podcasts verfügbar.

Musik ist eine Waffe – Die Geschichte von Ton Steine Scherben

Der 8-teilige radioeins-Podcast erzählt die Geschichte der Band Ton Steine Scherben. Die kultische Rockband war eine der ersten, die Rockmusik mit deutschen Texten produzierten. Auf Spotify, RTL+ und Apple Podcasts verfügbar.

Musik Podcast: Live Aufnahme

Bart & Schnauze

In diesem bunten Musik Podcast quatschen die deutsche Fernsehpreis Träger:in Bambi Mercury und die Performer:in Rachel Intervention über Musik, Popkultur und queere Themen. Verfügbar auf Spotify und Apple Podcasts.

Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musikbiz

Jennifer Weist und Markus Kavka besprechen die krassesten Streitfälle aus dem Musikbusiness. Sie enthüllen verborgene Konflikte und menschliche Abgründe in der Musikwelt. Verfügbar auf Spotify, RTL+, Podimo und Apple Podcasts.

Die besten Apps für Musikliebhaber

Sie suchen nach der richtigen Plattform für endlosen Podcast-Genuss? Die folgenden Anbieter haben nicht nur Podcasts, sondern auch jede Menge guter Hörbücher im Angebot:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
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Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
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Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
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Die beliebtesten englischen Musik Podcasts

Für alle Englischsprecher gibt es natürlich eine noch größere Auswahl an richtig guten Musik Podcasts. Hier sind unsere Favoriten:

The Joe Budden Podcast

Hier kommen die engsten und liebsten Freunde des ehemaligen Hip-Hop-Rappers Joe Budden zusammen, um über aktuelle Ereignisse in der Musikbranche zu sprechen. Dazu gehören neue Veröffentlichungen, Kontroversen und alltägliche Ereignisse in der Gang. Auf Spotify, Podimo und Apple Podcasts verfügbar.

THE MORNING SHIFT

Mehr Morning Show als Musik Podcast — hier sprechen Brook, Jordan und Matua Marc jeden Morgen über alles, was mit Kultur, Unterhaltung, Sport, Spaß und Nachdenken zu tun hat. Auf Audible, Spotify, Podimo und Apple Podcasts verfügbar.

Dissect

Dissect ist ein Musik Podcast, der einige der wichtigsten Alben unserer Zeit analysiert. Gastgeber Cole Cuchna führt seine umfangreichen Recherchen in einem einfachen Format durch: ein Album pro Staffel, ein Song pro Folge. Verfügbar auf Spotify, Apple Podcasts und Podimo.

Musik Podcast auf Englisch

Song Exploder

Welcher Musikfan hat sich nicht schon einmal gefragt, wie sein Lieblingssong entstanden ist? In jeder Folge spricht ein Künstler ausführlich über einen seiner Songs — die Inspiration, die dahinter steckt, den Schreib- und Aufnahmeprozess, wie all die Sounds zusammenkamen und vieles mehr. Verfügbar auf: Audible, Spotify, Podimo, Apple Podcasts.

Drink Champs

Der Queens-Rapper N.O.R.E. und der Hip-Hop-DJ EFN aus Miami präsentieren eine unterhaltsame, temporeiche Show über das Leben, die Kunst und den Hip-Hop, in der sie sich selbst nicht zu ernst nehmen. Verfügbar auf: Audible, Podimo Spotify, Apple Podcasts.

Sidetracked with Annie and Nick

Im BBC Podcast reflektieren Annie Macmanus and Nick Grimshaw über die popkulturellen Ereignisse der Woche — für Musik- und Popkulturliebhaber, die einen authentischen und unbeschwerten Einblick in die Musikwelt suchen. Auf Podimo, Spotify und Apple Podcasts verfügbar.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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