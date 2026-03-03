Audible im Test: Wie gut ist der Marktführer für Hörbücher wirklich?

Hörspiele und Hörbücher sind ein generationenübergreifendes Vergnügen mit einer wachsenden Fangemeinde. Unter den vielen Anbietern verdient der Marktführer eine nähere Betrachtung. Ein vielfältiges Angebot, die Nutzung auf allen gängigen Endgeräten, die Möglichkeit, jederzeit zu kündigen sowie moderate Kosten machen Audible Hörpbücher lohnenswert. Wir haben den Anbieter genauer unter die Lupe genommen.

Was ist Audible?

Audible ist ein international operierender Anbieter für Hörbücher, Hörspiele und Podcasts, der Kunden ein breitgefächertes Sortiment zu geringen Kosten anbietet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2004 in den USA gegründet, gehört seit 2008 zu Amazon und kann heute als weltweiter Marktführer gelten.

Das Wort “audible” bedeutet einfach “hörbar”. Sie erreichen die deutschsprachige Webpräsenz für Ihren persönlichen Test unter audible.de. Viele Menschen haben bereits positive Erfahrungen mit der Plattform gemacht.

Audible Webseite

Welche Hörbücher gibt es auf Audible?

Das Angebot an Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts umfasst rund 200.000 Titel. Bei vielen internationalen Ausgaben sind sowohl Fassungen in der Originalsprache als auch deutsche Übersetzungen erhältlich. Die Bibliothek umfasst folgende Themen:

Thriller

Fantasy

Science Fiction

Krimis

Belletristik

Historische Romane

Klassiker

Humor & Satire

Wirtschaft & Karriere

Politik & Sozialwissenschaften

Gesundheit & Wellness

Bildung & Lernen

Es gibt außerdem eine große Auswahl für jede Zielgruppe, darunter:

Kinder-Hörbücher

Jugend-Hörbücher

Englische Hörbücher

Audible Originals

Hörbuch-Serien

Hörspiele

Die beliebten Lesungen der Harry Potter-Romane von Rufus Beck auf Deutsch sind zum Beispiel ebenso dabei wie die englischsprachigen Versionen von Stephen Fry. Wenn Sie eine neue Sprache lernen möchten, können Hörbücher Sie dabei unterstützen.

Audible Bibliothek

Fans von J.R.R Tolkien werden ebenso fündig wie Liebhaber von George R. R. Martin, Frank Schätzing, Mariette Lindstein oder Stephen King. Klassiker der Weltliteratur aus allen Jahrhunderten gehören ebenfalls zum Sortiment.

Dasselbe gilt für Hörspiele mit Retro-Charme aus Ihrer Kindheit, Ratgeber aus dem Gesundheits- und Finanzbereich, Biografien und eine große Auswahl an Titeln zum Thema Bildung. Egal, ob Sie nach Tipps zum Abnehmen suchen, Ihr eigenes Business starten wollen oder sich neue Fähigkeiten aneignen möchten —Hörgenüsse aus praktisch allen Interessensgebieten warten auf Ihren Test.

Unsere Audible Erfahrung hat gezeigt, dass der Anbieter einen der hochwertigsten Hörbuch-Kataloge hat. Es gibt außerdem Audible Originals—Exklusiv-Titel, die vom Anbieter selbst produziert werden und die es auf keiner anderen Plattform gibt.

Die Audible App

Der Zugriff auf die Bibliothek ist pro Account auf bis zu zehn verschiedenen Endgeräten möglich. Apps für Android und iOS sind in allen denkbaren Versionen verfügbar. Das Spektrum reicht von Smartphones und Tablets über Kindle, andere E-Reader und Alexa bis hin zur Anwendung für das Auto.

Audible App

Für die Nutzung am Laptop oder PC ist auch der Cloud Player eine sinnvolle Option. Auf E-Readern können Sie mit Whispersync bequem zwischen Hörbuch und eBook wechseln. Gekaufte Titel werden in einer übersichtlichen Bibliothek zusammengefasst.

Wie viel kostet Audible?

Sie können sowohl Titel einzeln kaufen als auch das Abonnement nutzen. Die Kosten für einzelne Titel hängen von der Beliebtheit ab, sind aber in den meisten Fällen höher als der Monatspreis. Es lohnt sich also, ein Hörbuch-Abonnent zu werden. Da Sie jederzeit kündigen können, gehen Sie kein Risiko ein.

Das Abonnement im Überblick

Die Mitgliedschaft kostet 9,95 € pro Monat. Sie erhalten also monatlich einen Titel Ihrer Wahl, egal wie hoch der reguläre Einzelpreis ist. Tatsächlich ist der Leistungsumfang aber noch wesentlich größer.

Haben Sie in einem Monat Ihr Guthaben aufgebraucht, ist immer noch der Kauf beliebig vieler Titel zu Einzelpreisen von 9,95 € möglich. Zweitens gibt es zahlreiche 2-zu-1-Titel. Von diesen können Sie mit Ihrem Guthaben also zwei Stück pro Monat kaufen.

Drittens sind viele Titel bereits im Abo enthalten. Diese stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung und können einfach per Klick in die Bibliothek aufgenommen oder entfernt werden.

Bei der Suche nach Hörbüchern, Hörspielen und beliebten Podcasts können Sie “enthalten im Abo” auch im Suchfilter einstellen. Sie können jederzeit kündigen. Alle gekauften Titel bleiben danach Teil Ihrer Bibliothek.

Um noch mehr zu sparen, können Spezial-Abos genutzt werden. Für Neukunden gibt es spezielle Angebote wie 3 Monate für 0,99 €/Monat oder längere kostenlose Probephasen. Wenn Sie aktives Prime Student-Mitglied bei Amazon sind, bezahlen Sie 4,95 € pro Monate für sechs Monate.

Hier die Mitgliedschaften im Überblick:

Standard-Abo Standard-Abo für Vielhörer Prime-Student Abo Preis 9,95 € pro Monat 16,95 € pro Monat 4,95 € pro Monat Laufzeit unbegrenzt unbegrenzt 6 Monate, danach regulär 9,95 € pro Monat Guthaben 1 pro Monat 2 pro Monat 1 pro Monat

Die Zahlungsmöglichkeiten sind: per Lastschrift oder mit Ihrer Kreditkarte. Als Kreditkarten werden VISA, Master-Card und American Express akzeptiert.

Audible verschenken

Wenn Sie ein Hörbuch-Abo verschenken möchten, stehen die Zeiträume von einem, drei, sechs oder zwölf Monaten zur Auswahl. Die Beschenkten erhalten einen Gutschein-Code.

Zwölf Monate Laufzeit sind pro Monat 20 % günstiger. Alle Geschenkabos laufen automatisch aus, sodass die Beschenkten nicht kündigen müssen.

Audible kostenlos testen

Wenn Sie zunächst einmal kostenlos reinhören möchten, bietet sich das Probeabo an. Es läuft für 30 Tage und stellt Ihnen alle Features zum Test zur Verfügung. Ein Titel aus dem Gesamtangebot zum Behalten ist auch dabei. Als Mitglied von Amazon-Prime können Sie mit dem Probeabo 60 Tage Erfahrungen sammeln.

Unser Fazit

Unsere Audible Bewertung fällt positiv aus. Der Marktführer überzeugt mit einer großen Auswahl an Hörbüchern, Podcasts und Hörspielen in allen Genres und für diverse Zielgruppen. Auch für Kinder, Jugendliche und englischsprachige Hörer gibt es eine hervorragende Auswahl. Die Plattform kann mit oder ohne Abonnement genutzt werden. Die flexible Mitgliedschaft ist günstig und jederzeit kündbar. Als neuer Kunde können Sie das Angebot einen Monat lang kostenlos testen und sich so selbst von der Plattform überzeugen!

Häufige Fragen zu Audible

Kann man Audible ohne Abo nutzen? Ja, die Plattform kann auch ohne Mitgliedschaft genutzt werden. Hörbücher können einzeln erworben werden, sind dann aber wesentlich teurer. Der Kauf von Hörbüchern macht als Abonnent deutlich mehr Sinn. Ist Audible kostenlos nutzbar? Sie können den Anbieter als neuer Kunde 30 Tage lang kostenlos ausprobieren. Nach dem Probemonat kostet die Mitgliedschaft 9,95 € pro Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Wie viel kostet Audible im Monat? Die Standard-Mitgliedschaft kostet 9,95 € pro Monat. Diese enthält 1 Guthaben pro Monat. Für 2 Guthaben pro Monat zahlen Sie 16,95 €. Prime-Studenten und Spezial-Abos gibt es schon ab 4,95 € pro Monat. Funktioniert Audible mit Amazon Prime? Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Amazon. Als Amazon Prime Mitglied genießen Sie Vorteile wie 2 Guthaben anstatt von einem und einer längeren Probemitgliedschaft von 60 Tagen statt 30. Kann man Hörbücher auch offline hören? Ja, Sie können die Hörbücher in ihrer Bibliothek jederzeit herunterladen und so auch ohne WLAN oder mobiles Internet genießen. Wie viele Personen können gleichzeitig Audible hören? Mit einem Account können bis zu zehn Smartphones oder Tablets aktiviert werden. Hörbücher können auf bis zu 5 Geräten gleichzeitig gehört werden.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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