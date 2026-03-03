20 entspannende Tätigkeiten für das Hören von Hörbüchern (keine Hausarbeiten)

Einer der vielen Gründe, warum die meisten Menschen gerne Hörbücher hören, ist die Tatsache, dass sie einem erlauben, mehrere Aufgaben zu erledigen. Solange man ein gutes Buch hört, kann man stundenlang das Haus putzen. Man legt so viel Wäsche zusammen wie noch nie. Man erledigt Besorgungen. Dank Hörbücher haben sich die Hausarbeiten in begehrte Gelegenheiten zum Lesen verwandelt. Wir sind uns alle einig, dass Hörbücher und Hausarbeit wie geschaffen für einander sind. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die nicht zur Hausarbeit gehören, und einige davon passen genauso gut zu Hörbüchern wie das Putzen der Küche. Warum gönnen Sie sich nicht mal ein Buch, während Sie etwas tun, das Spaß macht und überhaupt nicht produktiv ist? Hier sind zwanzig Ideen für Dinge, die man beim Hören von Hörbüchern tun kann und die keine Hausarbeiten sind.

1. Stricken

Stricken und Bücher hören gehören zusammen wie Erbsen und Möhren. Beim Stricken sitzt man manchmal stundenlang still, hat die Hände und die Augen beschäftigt, aber die Ohren sind völlig frei. Das ist das perfekte Rezept zum Zuhören. Und wäre es nicht toll, ein Buch zu hören, das genau so lange dauert wie das Projekt, an dem man gerade arbeitet?

2. Puzzeln

Puzzle + Hörbuch + Lieblingsgetränk = absolute Perfektion. Wenn Sie Puzzle oder andere visuelle Rätsel lieben, dann ist ein Hörbuch die perfekte Begleitung. Puzzlespiele können helfen, ängstliche Gedanken zu beruhigen, indem sie Sie dazu bringen, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Einige ideale Kombinationen sind Hörbücher über Reisen, Heimat und Nostalgie.

3. Wandern

Warum hören Sie nicht Hörbücher, während ich Sie mit Ihrem Hund spazieren gehen? Oder während Sie am Wochenende eine längere Wanderung allein unternehmen? Laufen und Hörbuch hören sind eine ideale Kombination und sorgen für Entspannung.

4. Stretching

Bewegung kann für manche eine lästige Pflicht sein. Aber ein paar Minuten ausgiebiges Dehnen am Morgen oder vor dem Schlafengehen können ein Vergnügen sein, vor allem, wenn Sie nicht in Eile sind und dabei ein tolles Buch hören.

5. Draußen entspannen

Im Frühling oder Sommer ist es ein wahrer Genuss, sich mit einem Hörbuch im Freien in die Sonne zu setzen. Im Sommerurlaub am See oder Strand gibt es nichts Besseres, als einer spannenden Geschichte zu lauschen. Aber auch im Herbst dick eingepackt mit einer Tasse Tee ist ein Hörbuch eine tolle Beschäftigung.

6. Leute beobachten

Ihr Lieblingscafé, eine Tasse Kaffee, ein leckeres Gebäck, ein gutes Hörbuch — Gibt es wirklich etwas Besseres als das? Und dabei die vorbeigehenden Menschen beobachten und der Fantasie freien Lauf lassen.

7. Vor dem Feuer kuscheln

Wenn Sie das Glück haben, in einem Haus mit Kamin oder Holzofen zu wohnen, können Sie den Flammen beim Tanzen zusehen, während Sie einem Buch lauschen; es ist beruhigend und faszinierend.

8. (Aus)Malen

Malbücher eignen sich perfekt zum Anhören von Hörbüchern, denn das Ausmalen eines Buches beschäftigt die Hände, erfordert aber nicht viel Konzentration. Besonders Mandalas helfen zu entspannen. Natürlich können Sie auch einfach drauflos zeichnen.

9. Kunstmuseum besuchen

Ein Spaziergang durch die Galerien Ihres örtlichen Kunstmuseums kann ein großartiger Moment für ein Hörbuch sein, vor allem wenn es sich um eine Ausstellung handelt, die Sie bereits gesehen haben.

Viele hören Hörbücher beim Essen, aber Sie können sogar noch einen Schritt weiter gehen und sich selbst zum Frühstück einladen oder sich an einem Freitagabend nach einer langen Woche einen Burger und ein (Hör-)Buch gönnen.

Die besten Hörbuch-Apps

Diese interessanten Tätigkeiten werden Ihnen dabei helfen, mehr Bücher zu lesen. Und die folgenden Apps machen Ihr Hörbucherlebnis einzigartig:

11. Autofahren

Hörbücher zu hören, während man durch die Stadt fährt und Besorgungen macht, ist nicht schlecht. Hörbücher zu hören, während man an der Küste entlang oder durch die Berge fährt, ist eine noch schönere Erfahrung.

12. Gartenarbeit

Wenn Sie zu denjenigen gehören, die die Gartenarbeit lieben, kann ein gutes Hörbuch die Magie nur noch verstärken. Widmen Sie sich Ihren Pflanzen während Sie ein gutes Hörbuch genießen.

13. Bad nehmen

Die erste Regel für eine gute Lesezeit ist Entspannung. Bequeme Sessel, Decken, sanftes Licht, Tee und Kekse. Das Bad ohnehin schon ein traditioneller Ort der Ruhe. Und wenn Sie ein Hörbuch hören, können Sie es auf der anderen Seite des Raumes abspielen und müssen sich keine Sorgen machen, dass die Seiten nass werden!

14. Window Shopping

Manchmal kann es entspannend sein, einfach nur zum Spaß durch die Stadt zu schlendern. Machen Sie ein gutes Hörbuch an und schlendern Sie an einem Wochenendmorgen durch die Stadt, ganz ohne einen Plan. Genießen Sie einfach nur den Tag und das Buch.

15. Nägel oder Haare machen

Das Hören von Hörbüchern ist eine großartige Ergänzung zu jedem Home-Spa-Erlebnis. Nehmen Sie sich die Zeit für sich, tragen Sie eine Haarmaske auf und pflegen Sie Ihre Hände.

16. Kochen

Kochen kann eine lästige Pflicht sein, aber es kann auch Spaß machen. Einem tollen Buch zuzuhören, macht das Kochen noch besser. Eine gute Geschichte lässt das Schnippeln und Braten schnell vergehen.

17. Basteln

Die Möglichkeiten sind schier endlos. Egal, ob Sich sich für das Kunsthandwerk, das Basteln von Grußkarten, Häkeln, Ausschneiden oder irgendein anderes Handwerk interessieren, von dem noch nicht viele gehört haben — Hörbücher und Basteln gehen Hand in Hand.

18. Gaming

Obwohl komplizierte Spiele nicht zu empfehlen sind, sind einfache Spiele wie Tetris, Sudoku, Solitaire, Picross Luna, Infinity Loop oder Hue perfekt zum Hörbuch hören.

19. Joggen

Es scheint, dass die meisten Läufer das Laufen lieben. Warum also nicht das Training mit einem Hörbuch über das Laufen verbinden, um sich die Zeit zu vertreiben? “Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede” von Haruki Murakami ist ein tolles Hörbuch für Läufer.

20. Kuscheln

Tierliebhaber können sehr viel Zeit damit verbringen, mit ihrem Tier zu kuscheln und dabei Bücher zu hören. Für Katzenfreunde ist der Japanische Roman “Die Katze, die von Büchern träumte” sehr zu empfehlen — eine Hommage an Bücher, Katzen und die Menschen, die sie lieben.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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