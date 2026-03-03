Legimi im Test: Hörbücher und E-Books zum Flatrate-Preis

Legimi ist ein Newcomer unter den Anbietern für Hörbücher und E-Books. Neben einer riesigen Auswahl überzeugt das Angebot des Unternehmens mit besonders günstigen Flatrate-Preisen. Darüber hinaus macht es seine Plattform unabhängige Auslegung besonders interessant für Kunden, die sich nicht festlegen oder mehrere Endgeräte nutzen wollen. Wir haben den Anbieter für Sie getestet.

Was ist Legimi?

Legimi ist ein Anbieter für E-Books, Hörbücher und Synchrobooks. Es werden über 320.000 Titel angeboten, die meisten zum Lesen. Hörbücher machen ca. 1/10 des Programms aus. Jedoch wächst die Menge der verfügbaren Inhalte in beiden Kategorien stetig weiter.

Zugang zu den Büchern gibt es nur über Abo-Modelle. Diese beginnen mit 3,99 € im Monat und sind damit ausgesprochen günstig. Ab ca. 15 € im Monat bekommt man bis zu drei Freititel mit unbegrenzter Seitenzahl. Möchte man mehr kaufen, kann man die Titel direkt im Shop erwerben. Diese sind teilweise jedoch sehr teuer, sodass sich in den meisten Fällen ein Abwarten bis zum nächsten Freikontingent lohnt.

Legimi Webseite

Welche Hörbücher gibt es auf Legimi?

Legimi bietet über 50.000 Hörbücher an. Man findet sie über eine Suchmaske. Es gibt Hörbücher in allen Genres. Die Preise reichen im Direktkauf von 0 € bis über 100 €. Es sind praktisch alle historischen und modernen Klassiker in diversen Formaten verfügbar. In der Bibliothek können Sie neben deutschen Titeln auch englische Bücher anzeigen lassen – perfekt für Sprachbegeisterte.

Legimi Bibliothek

Interessant ist, dass neben den Originalen Inhalten auch jede Menge Sekundärliteratur verfügbar ist. Unter dem Schlagwort “Harry Potter” findet man so auch Kochbücher zum Kochen lernen und wissenschaftliche Arbeiten.

Zu den verfügbaren Kategorien zählen:

Krimi

Für Kinder und Jugendliche

Fantasy und Science-Fiction

Geisteswissenschaft

Sachliteratur, Reportagen, Biografien

Abenteuer, Thriller, Horror

Bildung

Erotik

Wissenschaft und neue Technologien

Fachliteratur

Poesie und Drama

Gesellschafts- und Liebesromane

Fremdsprachen

Ratgeber

Lebensstil

Religion und Spiritualität

Kostenlos

Die besten Legimi Alternativen

Die Legimi App

Legimi funktioniert auf Android und auf iOS. Es ist völlig unabhängig von einer Endplattform und lässt sich auf jedem E-Book-Reader, Tablet oder Smartphone nutzen. Eine App ist in jedem Fall erforderlich. Das Öffnen von Inhalten direkt von der Plattform ist nicht möglich. Dafür bietet die App zahlreiche Funktionen, wie beispielswiese einen Schlafmodus. Dabei schaltet sich das Vorlesen der Hörbücher nach einer voreingestellten Zeit aus. Man kann sich damit prima in den Schlaf murmeln lassen.

Legimi App

Die Webseite ist stellenweise nicht ganz optimal programmiert. Die Rückwärtsnavigation zeigte im Test leichte Schwächen. So kommt man vom “Gutscheine Menü” nicht wieder zurück ins Hauptmenü, wenn man auf den “Legimi” Titel am oberen Seitenrand klickt. In Summe lassen sich Webseite und App aber problemlos bedienen.

Wie viel kostet Legimi?

Die Kosten vom Abo unterscheiden sich je nach Format. Die günstigste Variante kostet 5,99 € im Monat. Sie hat jedoch ein Limit von 300 Seiten, was für echte Lesefreunde viel zu wenig sein dürfte. Bereits ab 12,99 € im Monat bekommt man vollen und unbegrenzten Zugang zum Programm. Dieses Abo gilt für 10 Titel im Monat, die man sich frei aussuchen kann. Interessant ist, dass in diesem Preis bereits eine monatliche Gutschrift von 3 € enthalten ist.

Hier die Mitgliedschaften im Überblick:

Ohne Limit Mit Seitenlimit Mit E-Reader Preis pro Monat 12,99 € für 1 Jahr

13,99 € monatlich kündbar 5,99 € 2 Jahre: 18,99 € + 1 € Premium

1 Jahr: 18,99 € + 79,00 € Premium

6 Monate: 18,99 € + 130,00 € Premium

Lesen und hören ohne Limit 300 Seiten ohne Limit Gutschrift 3,00 € pro Monat 1,00 € pro Monat 3,00 € pro Monat Geräte 4 (mit Kindle) 1 (ohne Kindle) 4

Zusätzliche Kosten entstehen beim Abo Modell mit E-Book Reader. Diesen gibt es schon ab 1 €, das Abonemment kostet dann aber mindestens 18,99 € im Monat. Der Wechsel von einem Abonnement in ein anderes ist etwas kompliziert. Der Kunde muss zunächst auf das bisherige Angebot verzichten, was einem Kündigen gleichkommt. Erst dann kann er einen neuen Vertrag abschließen.

Sie können Ihr Abo mit Kreditkarte (Debit- oder Kreditkarte), Sofort Payment oder über PayPal bezahlen.

Legimi kündigen

Eine Kündigung ist jederzeit mit einem simplen Klick im Mitgliederbereich möglich. Ein Vertrag muss selbst gekündigt werden, denn auch die begrenzten Verträge gehen nach Ablauf automatisch auf unbestimmte Zeit über. Sobald das Abo abgelaufen ist, verlieren Sie jedoch den Zugang zu zuvor im Rahmen des Abos heruntergeladenen E-Books.

In der kostenlosen Probezeit ist das Abo bei Legimi jederzeit kündbar. Danach beträgt die Kündigungsfrist 30 Tage. Dazu genügt ein Klick auf die entsprechende Schaltfläche der App. Das Kündigen ist damit sehr einfach gehalten, was für die Vertrauenswürdigkeit des Anbieters spricht. Bei Verträgen mit E-Book-Reader können andere Bedingungen gelten.

Legimi verschenken

Legimi bietet ein Gutscheinprogramm an. Dieses ist jedoch etwas kompliziert. Es steht Neukunden erst nach einem Zeitraum von 3 Monaten zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geschenkgutscheine von 14 bis 115 € an. Sie geben einen Zugang zur App für 1 bis 12 Monate. Die Kosten entsprechen den Abos. Die Gutscheine sind 24 Monate gültig.

Legimi kostenlos testen

Sie können Legimi 7 Tage lang kostenlos testen. Dafür ist es notwendig, ein Konto zu erstellen und eine Mitgliedschaft zu wählen. Diese können Sie aber vor dem Ablauf des Testzeitraums kündigen.

Unser Fazit zum Test

Gleichgültig, wo man nach Test und Erfahrungen mit diesem Anbieter sucht, das Ergebnis ist durchweg gut. Die Anwender sind von den günstigen Preisen und der riesigen Auswahl von Legimi begeistert.

Interessant ist auch, dass von Abo-Fallen nie die Rede ist. Diese Erfahrungen mussten in der Vergangenheit viele Nutzer von anderen Anbietern machen, vor allem wenn sie ihre Abos kündigen wollen. Bei Legimi gibt es diese Probleme aber nicht. In keinem Test war davon die Rede, dass der Anbieter Schwierigkeiten beim Kündigen macht.

Jeder Test spricht besonders wohlwollend vom guten Service. Manche Bereiche, wie der Wechsel eines Abos, gestalten sich zwar etwas kompliziert. Das schmälert jedoch nicht die positiver Erfahrungen, welche die Nutzer mit Legimi gemacht haben.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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