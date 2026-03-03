So gründen Sie erfolgreich einen Buchclub in 5 Schritten: Tipps & Ideen

Möchten Sie dieses Jahr mehr lesen und sich gleichzeitig mit Gleichgesinnten austauschen? Dann sind Sie nicht allein – und schon gar nicht auf sich gestellt. Lesen gehört zu den effektivsten Möglichkeiten, den eigenen Horizont zu erweitern, Neues zu lernen und gleichzeitig etwas für die mentale Gesundheit zu tun. Doch im stressigen Alltag fällt es oft schwer, dranzubleiben: Termine, Ablenkungen und der innere Schweinehund stehen dem Leseerlebnis im Weg. Die Lösung? Gründen Sie Ihren eigenen Buchclub! Ein Buchclub bringt Menschen zusammen – ob Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Familienmitglieder oder Ihre Community in sozialen Netzwerken. Er schafft Verbindlichkeit, fördert tiefgründige Gespräche und macht das Lesen zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen erfolgreichen Buchclub gründen – von der Mitgliederwahl bis zur ersten Besprechung.

Schritt 1: Mitglieder finden – So bauen Sie Ihren Buchclub auf

Der erste und vielleicht wichtigste Schritt bei der Gründung eines Buchclubs ist es, engagierte Mitleserinnen und Mitleser zu finden. Denn ein Buchclub lebt vom Austausch – und dafür braucht es Menschen, die Lust auf Bücher und Gespräche haben.

Wo Sie potenzielle Mitglieder finden können

Sie müssen nicht lange suchen: In Ihrem persönlichen Umfeld gibt es wahrscheinlich mehr Literaturfans, als Sie denken.

Fragen Sie zum Beispiel:

Freunde, Familie oder Bekannte

Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz

Eltern im Kindergarten oder Schulumfeld

Nachbarn oder Mitglieder Ihrer Sport- oder Freizeitgruppen

💡 Praxistipp: Eine Buchclub-Gründerin erzählte, sie habe einfach jede Person, mit der sie über mehrere Wochen hinweg per SMS kommuniziert hatte, gefragt – und schon war die Gruppe vollständig.

Auch Online-Plattformen sind hilfreich: Posten Sie in Facebook-Gruppen, lokalen Foren oder Communities in Ihrer Stadt – etwa in Müttergruppen, Literaturforen oder Nachbarschaftsnetzwerken.

Wenn Sie erste Zusagen erhalten haben, bitten Sie Ihre neuen Mitglieder, den Aufruf weiterzugeben. Mundpropaganda ist oft der effektivste Weg, eine vielfältige Gruppe zusammenzustellen.

Wie groß sollte ein Buchclub sein?

Die ideale Größe hängt von Ihren Zielen und Ihrem Organisationstalent ab. Grundsätzlich gilt:

4–8 Personen: Ideal für lockere, persönliche Runden mit viel Raum für Gespräche.

Ideal für lockere, persönliche Runden mit viel Raum für Gespräche. 9–12 Personen: Gute Mischung aus Meinungsvielfalt und Struktur – ideal für regelmäßig stattfindende Treffen.

Gute Mischung aus Meinungsvielfalt und Struktur – ideal für regelmäßig stattfindende Treffen. Mehr als 12 Personen: Möglich, aber eher für digitale oder moderierte Formate geeignet.

Recherchen zeigen, dass Buchclubs mit mindestens 8 Mitgliedern eine um 60 % höhere Wahrscheinlichkeit haben, länger als ein Jahr aktiv zu bleiben. Denn je mehr Mitglieder, desto wahrscheinlicher ist es, dass bei jedem Treffen genug Personen teilnehmen.

💡 Unser Tipp: Starten Sie ruhig im kleinen Rahmen, aber mit der Offenheit für Wachstum. So bleibt die Dynamik lebendig – und Sie können auf natürliche Weise herausfinden, was für Ihre Gruppe am besten funktioniert.

Schritt 2: Das erste Buch auswählen & das erste Treffen planen

Jetzt, wo Sie Mitglieder für Ihren Buchclub gefunden haben, geht es ans Herzstück jeder Lesegemeinschaft: das erste Buch – und natürlich das erste Treffen!

Wer entscheidet über das erste Buch?

Als Initiatorin oder Initiator dürfen Sie das erste Buch vorschlagen – oder Sie stimmen gemeinsam demokratisch ab. Beides funktioniert wunderbar: Manche Clubs mögen klare Führung, andere setzen auf kollektive Entscheidungen.

💡 Unser Tipp: Nutzen Sie Online-Umfragetools, um einen fairen Auswahlprozess zu starten. So fühlen sich alle einbezogen.

Wie oft sollte sich ein Buchclub treffen?

Die meisten Buchclubs treffen sich monatlich – ein bewährter Rhythmus, der motiviert und dennoch machbar bleibt. Wenn das zu viel erscheint, probieren Sie:

alle zwei Monate

vierteljährlich

oder nach Absprache von Treffen zu Treffen

💡 Regelmäßigkeit ist Gold wert: Ein fixer Termin, z. B. jeden letzten Dienstag im Monat, hilft allen, den Buchclub im Kalender zu verankern – und verhindert, dass das Treffen vergessen wird.

Wo kann sich der Buchclub treffen?

Der klassische Treffpunkt ist das Wohnzimmer – gemütlich und unkompliziert. Doch auch hier gilt: Erlaubt ist, was gefällt!

Weitere Ideen:

Brunch im Lieblingscafé

Abende in einer Weinbar

Räume in der Stadtbibliothek

Virtuelle Treffen via Zoom oder Bookclubs-Videochat

Abwechslung bringt frischen Wind – und manchmal reicht auch schon ein schöner Garten oder Balkon.

Wie wählt man Bücher aus?

Jeder Buchclub tickt anders – deshalb gibt es mehrere erprobte Methoden zur Buchauswahl:

Leiter/in bestimmt alle Bücher

✅ Klar und effizient

❌ Weniger Mitbestimmung

Rotationsprinzip (jedes Mitglied wählt reihum)

✅ Alle kommen mal dran

❌ Manchmal nicht der eigene Geschmack

Konsens im Gespräch

✅ Demokratisch und fair

❌ Kann lange dauern

Abstimmung mit Vorauswahl

✅ Unsere Lieblingsmethode! Kombiniert Vielfalt mit Struktur – und macht Spaß.

💡 Tipp: Lassen Sie die Abstimmung mit Buchcovern und kurzen Klappentexten visualisieren – das erhöht die Beteiligung.

Was macht ein gutes Buchclub-Buch aus?

Nicht jedes gute Buch ist auch ein gutes Buchclub-Buch. Achten Sie vor allem auf:

Länge: Lieber nicht zu dick – sonst springen viele ab.

Lieber nicht zu dick – sonst springen viele ab. Diskussionspotenzial: Bücher, die Perspektiven eröffnen oder Fragen aufwerfen, regen die besten Gespräche an.

Bücher mit gesellschaftlichen, psychologischen oder moralischen Themen kommen oft besonders gut an.

Wann & wie weit im Voraus sollte man die Bücher auswählen?

Die meisten Clubs entscheiden nach jedem Treffen, welches Buch als nächstes gelesen wird. Sie können aber auch mehrere Titel im Voraus planen – das empfiehlt sich besonders, wenn Sie:

oft Bücher aus der Bibliothek leihen (längere Wartezeiten!)

den Club langfristig strukturieren möchten

Inspiration für den Anfang

Falls Sie noch auf der Suche nach dem perfekten Starttitel sind, stöbern Sie in aktuellen Bestsellern oder nutzen Sie Online-Listen mit Leseempfehlungen nach Genre oder Thema. Auch Leserforen oder Plattformen bieten monatlich aktualisierte Vorschläge, die sich bestens für Diskussionen eignen.

Schritt 3: Grundregeln für den Buchclub festlegen

Warum wichtig?

Grundregeln schaffen Klarheit und sorgen für eine gute Dynamik im Club.

Themen, die Sie besprechen sollten:

Wer darf neue Mitglieder einladen? Offene Tür – Jeder darf Freunde einladen. Geschlossene Gruppe – Neue Mitglieder nur nach Absprache.

Was ist unser Fokus? Literatur, Geselligkeit – oder beides? Strukturvorschlag: z. B. 1 Stunde Diskussion, danach geselliges Beisammensein.

Wie gehen wir mit Spoilern um? Offen diskutieren – oder Rücksicht auf Mitglieder nehmen, die das Buch nicht beendet haben?

Wie organisieren wir die Diskussion? Freie Gespräche oder eine Moderatorin pro Treffen?



Schritt 4: Diskussionen lebendig gestalten

Ziel: Eine interessante und respektvolle Gesprächsrunde.

So gelingt der Einstieg:

Ernennen Sie jemanden, der das Gespräch beginnt, z. B. mit: einer offenen Frage, einem spannenden Zitat, einem Autoreninterview oder einem Blick auf Rezensionen.



Hilfreich:

Diskussionsleitfäden nutzen, passend zum aktuellen Buch.

Allgemeine Fragen, wenn kein Leitfaden vorhanden ist: Was hat Sie überrascht? Welche Figur konnten Sie am besten (oder gar nicht) verstehen? Würden Sie das Buch weiterempfehlen?



Am Ende jedes Treffens

Jedes Mitglied bewertet das Buch (Skala 1–10).

→ Dies fördert Reflexion & gibt Feedback für künftige Buchauswahlen.

Hörbuch-Apps als Ergänzung für Ihren Buchclub

Nicht jedes Mitglied hat die Zeit, ein Buch vollständig zu lesen – und das ist völlig in Ordnung. Viele greifen deshalb auf Hörbuch-Plattformen zurück, um das Buch unterwegs oder beim Kochen zu hören. Ob vollständige Romane, Zusammenfassungen oder Autoreninterviews: Solche Apps können eine hilfreiche Ergänzung für Ihren Buchclub sein. Hier finden Sie eine Auswahl beliebter Hörbuch-Apps, die von vielen Leserinnen (und Hörerinnen) genutzt werden:

Schritt 5: Den Schwung beibehalten

Damit Ihr Club langfristig aktiv bleibt:

1. Regelmäßigkeit ist der Schlüssel

Monatlich, zweimonatlich oder vierteljährlich – aber mit festen Terminen!

Lieber regelmäßig als spontan.

2. Bookclub-Plattform nutzen:

Umfragen für Terminfindung und Buchauswahl.

Gemeinsames Bücherregal („Was wir noch lesen wollen“).

Automatische Erinnerungen an Treffen.

Bewertungen dokumentieren.

3. Organisation aufteilen

Aufgaben wie Moderation, Organisation, Erinnerungen und Snacks abwechselnd verteilen – so bleibt die Motivation erhalten.

Fazit

Ein erfolgreicher Buchclub braucht klare Regeln, gute Gespräche und vor allem: Freude am gemeinsamen Lesen. Mit der richtigen Organisation und einem Teamgeist, bei dem alle mitgestalten dürfen, schaffen Sie eine starke Lesegemeinschaft.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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