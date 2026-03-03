Einschlafen mit Hörbüchern: Top-Tipps und Empfehlungen

In einer Umfrage des Sleep Councils wurden die Teilnehmer befragt, welche Geräusche ihnen beim Einschlafen helfen. Dabei stellte sich heraus, dass nicht nur Geräusche wie White Noise und Naturklänge helfen — Hörbücher sind ebenfalls sehr wirksam. Ein Hörbuch kann eine fast meditative Wirkung erzielen, während Sie von der Geschichte in den Schlaf gewogen werden. Doch wie finden Sie das passende Hörbuch zum Einschlafen?

Finden Sie das richtige Hörbuch zum Einschlafen

Fakt ist: Hörbücher sind eine äußerst wirksame Hilfe beim Einschlafen. Doch beim Einschlafen mit Hörbüchern ist es wichtig, zu experimentieren. Probieren Sie verschiedene Genres aus und finden Sie heraus, welches für Sie am besten zum Einschlafen geeignet ist. Nur weil Ihnen das Buch gefällt, heißt das nicht, dass es sich gut zum Einschlafen eignet.

Beim Hören von Hörbüchern ist es wichtig, seinen Persönlichkeitstyp zu kennen. Wenn Sie bei einer guten Geschichte einschlafen können, sollten Sie es tun. Wenn Sie aber der Typ sind, der sich in das Buch vertieft und gespannt auf den nächsten großen Moment wartet, sind spannende Geschichten vielleicht nicht Ihr Ding.

Historische Bücher können großartig zum Einschlafen sein, weil sie in der Regel weniger Spannung enthalten.

Auch Selbsthilfebücher können beim Einschlafen helfen. Sie können Sie aber auch wach halten, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Wenn Sie über all die Dinge nachdenken, die Sie in Ihrem Leben verbessern sollten, können diese Gedanken zu einer sehr unruhigen Nacht führen.

Die besten Hörbuch-Apps zum Einschlafen

Hörbuch-Apps können Ihnen eine große Hilfe sein, das richtig Hörbuch zum Einschlafen zu finden, denn Sie bieten eine große Auswahl an verschiedenen Genres, Autoren und spezielle Kategorien wie “Schlaf und Entspannung” an. Die besten Anbieter auf dem Markt sind:

Hörbuch-Empfehlungen zum Einschlafen

Gute Hörbücher gibt es viele, doch welche Geschichte Ihnen beim Einschlafen hilft, müssen Sie selbst ausprobieren. Hier sind einige Empfehlungen der Redaktion:

Harry Potter: Der Klassiker unter den Hörbüchern entführt Sie in eine zauberhafte Welt. Die unendliche Geschichte: Die beliebte Fantasy-Geschichte von Michael Ende eignet sich perfekt zum Träumen. Die Silber-Trilogie: Die drei Bücher von Kerstin Gier werden nicht umsonst “Bücher der Träume” genannt. Tintenherz: Tauchen Sie in eine Welt der Bücher ein, deren Geschichten Wirklichkeit werden. Der Hobbit: Lassen Sie sich von fantastischen Reisen in den Schlaf wiegen. Der Alchemist: Dieses Buch verpackt wichtige Lebensweisheiten in einer wunderbaren Geschichte und eignet sich hervorragend zum Entspannen. Mansfield Park: Lassen Sie sich von Jane Austen in eine längst vergangene Zeit der Liebe und Romantik entführen. Der Medicus: Der Roman von Noah Gordon entführt Sie in die Welt des Mittelalters. Eines Nachts im Urwald: Wenn Sie keine Lust auf einen ganzen Roman haben, können Sie mit dieser Einschlaf-Geschichte einschlummern. Na dann gute Nacht!: Ein Buch ohne Story, dass Sie dank der beruhigenden Stimme des Erzählers in kürzester Zeit ins Schlafland befördert.

Top-Tipps zum Einschlafen mit Hörbüchern

Wir möchten Ihnen ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben, mit denen Sie noch effektiver und besser zu Hörbüchern einschlafen können.

Wählen Sie einen Erzähler mit beruhigender Stimme.

Ein schlechter Erzähler kann ein perfektes Buch ruinieren. Ebenso kann ein guter Sprecher mit einer beruhigenden Stimme dafür sorgen, dass einem die Augenlider ziemlich schnell zufallen. Der Sprecher kann in dem Sinne wichtiger sein als das Buch. Einen guten Vorleser zu finden, kann also der Schlüssel zum Einschlafen mit einem Hörbuch sein.

Probieren Sie verschiedene Sprecherinnen und Sprecher aus. Wenn Sie einen finden, der Ihnen hilft, nahtlos einzuschlafen, finden Sie mehr Hörbücher mit dem gleichen Erzähler.

Vermeiden Sie gruselige oder spannungsgeladene Bücher.

Wenn Sie Hörbücher als Einschlafhilfe verwenden, wollen Sie sich nicht erschrecken, während Sie im Bett liegen. Stephen King mag der Autor einiger Ihrer Lieblingsbücher sein, aber Horror ist nicht unbedingt förderlich für eine gute Nachtruhe. Wählen Sie ein Buch, das Sie beruhigt und entspannt.

Vermeiden Sie Bücher mit Soundeffekten.

Heutzutage sind so viele von uns gestresst. Vielleicht haben Sie den ganzen Tag mit lauten Hupen, surrenden Büromaschinen und klingelnden Telefonen verbracht. Und wenn man dann nach Hause kommt, hört man schreiende Kinder, dröhnende Fernseher und alle Arten von Nachbarschaftslärm. Das Gleiche wollen Sie nicht auch noch in Ihren Hörbüchern hören.

Bücher mit Soundeffekten tragen nicht unbedingt dazu bei, dass Sie nachts gut schlafen können. Stellen Sie sich vor, Sie hören die angenehme, ruhige Stimme eines Erzählers, und dann wird diese Stimme von Explosionen oder seltsamen Geräuschen unterbrochen. Das kann Sie genau dann ablenken, wenn Sie gerade einschlafen wollten.

Stellen Sie einen Schlaf-Timer ein.

Die meisten Hörbuch-Apps bieten die Möglichkeit, einen Timer einzustellen. So können sie einschlafen, ohne dass das Buch zu lange läuft, und können am nächsten Tag leicht weiterhören. Diese Funktion kann auf verschiedene Zeitspannen eingestellt werden, je nachdem, wie lange Sie zum Einschlafen brauchen.

Legen Sie Ihr Telefon zur Seite.

Während Ihr Hörbuch läuft, kann es verlockend sein, E-Mails zu lesen, Instagram zu checken oder ein Date auf Tinder zu suchen. Aber Sie sollten das Telefon sperren, den Bildschirm dimmen und Ihr Handy zur Seite legen. Versuchen Sie während des Hörens Ihren Körper zu entspannen und sich auf das Buch und nichts anderes zu konzentrieren.

FAQs

Wie lange dauert es, bis man beim Hören eines Hörbuchs einschlafen kann?

Das hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von dem Buch, das Sie ausgewählt haben, und dem Rest Ihrer Einschlafroutine. Manche können innerhalb weniger Minuten einschlafen, während andere die Geschichte, die sie hören, noch etwas genießen möchten, bevor sie in den Schlaf gewiegt werden.

Ist es gut, mit Hörbüchern einzuschlafen?

Hörbücher wirken beruhigend und vermitteln Ihrem Körper Geborgenheit. Achten Sie darauf, das richtige Hörbuch zu wählen und Ihre Umgebung anzupassen.

Was passiert, wenn man im Schlaf Hörbücher hört?

Manche Leute spekulieren, dass man beim Hören von Hörbüchern im Schlaf lernen kann. Es gibt jedoch kaum Beweise dafür, dass dies der Fall ist.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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