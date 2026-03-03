Weihnachtsstimmung: Die 10 besten Hörbücher für gemütliche Stunden

In der Weihnachtszeit gibt es so viel zu feiern: Familie, Freunde, Essen … und fantastische Hörbücher! Wenn Sie auf der Suche nach einem Hörbuch sind, das Sie in festliche Stimmung versetzt, dann suchen Sie nicht weiter. Diese Liste enthält alles von klassischen Weihnachtshörbüchern über herzerwärmende Weihnachtsromane bis hin zu spannenden Krimis. Ganz gleich, wie Sie die Weihnachtszeit verbringen, mit diesen Hörbüchern haben Sie immer etwas zum Feiern.

1. Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens

Der herzlose Geizhals Ebenezer Scrooge wird von drei Geistern heimgesucht, die ihm die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft seines Lebens zeigen. Durch diese schicksalhaften Begegnungen erkennt Scrooge, dass es nie zu spät ist, sich zu ändern und den Geist der Weihnacht zu leben. Dieses Hörbuch, gesprochen mit einer tiefen Emotionalität, ist ein zeitloser Klassiker, der den wahren Wert von Mitgefühl und Nächstenliebe lehrt.

2. Die Geschichte vom kleinen Weihnachtsstern von Benjamin Biehn

Der kleine Stern Sirius fühlt sich wertlos, nachdem er von seinen Mitschülern gemobbt wurde, und fällt vom Himmel auf die Erde. Dort findet er in der Maus Pippa und dem Kaninchen Bommel mutige Freunde, die ihm helfen wollen, seinen Weg zurück in den Himmel zu finden. Das Hörbuch, einfühlsam gesprochen von Andreas Fröhlich, lädt Kinder und Erwachsene gleichermaßen ein, eine magische Weihnachtsreise zu erleben. Und das Beste: Sie können von den 24 ½ Kapiteln jeden Dezembertag eins hören.

3. Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel von Cornelia Funke

Niklas Julebukk, der letzte echte Weihnachtsmann, muss mit seinen treuen Helfern gegen die Konsumwelt und seinen Gegner Waldemar Wichteltod kämpfen, um den wahren Geist der Weihnacht zu bewahren. Dieses magische Abenteuer voller Mut, Hoffnung und Freundschaft begeistert Jung und Alt mit einer fesselnden Erzählung, die die wahre Bedeutung von Weihnachten wieder ins Gedächtnis ruft.

4. Der Ickabog von J.K. Rowling

Ein Märchen über Freundschaft, Mut und die Macht der Hoffnung. Im Königreich Schlaraffien verbreitet sich die Legende des Ickabog, einer Kreatur, die das Land in Chaos stürzt. Zwei Kinder stellen sich dem Abenteuer, den Mythos zu ergründen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Rowling schafft mit diesem Hörbuch eine fantasievolle Welt, die nicht nur Kinder verzaubert.

5. Die schönsten Weihnachtskrimis von Agatha Christie, Edgar Wallace und Co.

Eine festliche Sammlung von Kriminalgeschichten, die klassische Weihnachtsatmosphäre mit spannenden Ermittlungen verbindet. Die Geschichten wie Das blaue Karfunkel von Arthur Conan Doyle oder Eine Weihnachtstragödie von Agatha Christie lassen bekannte Detektive wie Sherlock Holmes ermitteln und sorgen für spannende Unterhaltung. Besondere Sprecher wie Friedhelm Ptok und Beate Himmelstoß verleihen den Erzählungen zusätzlichen Charme. Perfekt für alle, die Weihnachtszauber mit einem Hauch von Krimi lieben.

Hier finden Sie die besten festlichen Hörbücher

Die besten Audiobooks für gemütliche Winterabende finden Sie bei den folgenden Anbietern:

6. Weihnachten im kleinen Café an der Mühle von Barbara Erlenkamp

Sophie und Peter, ein Paar mit großen Träumen, erleben kurz vor Weihnachten Chaos. Während Sophie ein Café managt, übt Peter heimlich Tanzen – mit unerwarteten Folgen. Das Hörbuch bringt eine romantische Geschichte über Gemeinschaft und den Zauber von Weihnachten, untermalt von dörflicher Festtagsidylle.

7. Kalt und still von Viveca Sten

Hanna Ahlander zieht sich nach einem beruflichen und privaten Tiefschlag in ein verschneites Dorf zurück. Als eine junge Frau verschwindet, wird sie in die Ermittlungen verwickelt. Der atmosphärische Krimi verbindet schwedische Winterlandschaft mit fesselnder Spannung und ist ein Muss für Fans düsterer Weihnachtsgeschichten.

8. Alle Haare wieder von Axel Hacke

Eine humorvolle und herzerwärmende Geschichte, bei der die Frisur des Christkinds im Mittelpunkt steht. Gesprochen von bekannten Hollywood-Synchronstimmen, bringt dieses Hörbuch eine charmante Mischung aus Leichtigkeit und festlicher Stimmung, perfekt für Fans von witzigen Weihnachtsgeschichten.

9. Die Hirschjagd von Oscar de Muriel

Weihnachten 1888: Ian Frey verbringt die Feiertage in einem ländlichen Herrenhaus, das von einer friedlichen Weihnachtsidylle geprägt scheint – bis ein Mord die Gemeinschaft erschüttert. Eine spannende Geschichte, die viktorianische Weihnachtsstimmung mit einem klassischen Krimi verbindet.

10. Märchenhafte Weihnachten

Eine Sammlung zauberhafter Winter- und Weihnachtsmärchen von Autoren wie den Gebrüdern Grimm und Hans Christian Andersen. Die Geschichten entführen in magische Welten und sind perfekt, um die festliche Jahreszeit mit der Familie zu genießen.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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