Heute ist der Tag. Sie haben sich vorgenommen, das Lesen zur Gewohnheit zu machen. Sie wählen ein Buch aus und beginnen zu lesen. Der nächste Tag ist etwas schwieriger, aber Sie nehmen all Ihre Willenskraft zusammen und nehmen das Buch wieder in die Hand. Der dritte Tag vergeht und Sie merken es nicht einmal. Sie mussten lange arbeiten, und der Verkehr hat Ihnen die Lust am Lesen geraubt. Am vierten Tag wissen Sie nicht mehr, wo Sie Ihr Buch liegen gelassen haben. Sie werden es morgen suchen. Am fünften Tag schließlich erinnern Sie sich an Ihr Versprechen und versuchen, mit Ihrem Buch fortzufahren, aber in Wahrheit haben Sie überhaupt keine Lust, dieses Buch zu lesen. Also fangen Sie mit einem anderen Buch an …

Bevor Sie es merken, haben Sie 13 Bücher angefangen. Und jedes Buch wurde nach etwa 17 bis 30 Seiten abgebrochen. Sie können sich nicht mehr daran erinnern, wann Sie das letzte Mal ein Buch beendet haben. Hört sich vertraut an? Gehen wir zuerst einmal den Gründen auf die Spur.

Warum Sie kein Buch zuende lesen

1. Fehlende Geduld

Vielleicht haben Sie das Buch nicht zu Ende gelesen, weil Sie wettbewerbsorientiert sind, ein dringliches Zeitgefühl haben und sich leicht reizen lassen. Friedman und Rosenman bezeichneten dieses Verhalten in einer Studie von 1976 als Typ-A-Persönlichkeit. Wenn Sie zu diesem Typ gehören, haben Sie weder die Geduld noch die Lust, sich durch ein Buch zu wühlen, das nicht sofort nützlich ist oder keine unmittelbaren Einsichten vermittelt.

2. Langeweile

Jeder Roman folgt einem Handlungsbogen, der den Leser fesseln sollte. Der Autor treibt die Handlung voran, indem er z. B. Vorahnungen und Rückblenden verwendet. Er muss aber auch das Tempo der Ereignisse, der Vorahnungen, Rückblenden, Ablenkungsmanöver, des Höhepunkts usw. sorgfältig abstimmen, damit sich der Leser nicht langweilt. In Filmen funktioniert das genauso.

Ein gut geplanter Roman reißt den Leser mühelos mit. Ein Roman wird oft nicht zu Ende gelesen, weil die Handlung den Leser langweilt. Manche Menschen haben eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und langweilen sich leicht. Ein Buch mit einem langsamen Handlungsbogen ist also nichts für sie.

3. Technische Inkompetenz

Manche Bücher sind eindeutig schlichtweg Amateurwerke — und eindeutige Frühindikatoren sind Grammatik- und Rechtschreibfehler, schlampiger Satzbau und uneinheitlicher oder unangemessener Schreibstil. Ein gedrucktes Buch ist eine teure Möglichkeit für einen Autor zu zeigen, dass er sein Handwerk noch lernt und seine Kunstfertigkeit verfeinert.

Natürlich beurteilen Sie den Sprachgebrauch anderer Leute nach Ihren eigenen Maßstäben, aber wenn Sie den Autor für einen schlechteren Schriftsteller halten als Sie selbst, wandert das Buch in den Müll.

4. Zurück zum Vertrauten

Viele Menschen ziehen die Autoren und Serien vor, die sie bereits mögen, oder greifen auf die bekannten Kinderbücher ihrer Jugend zurück.

Wer will sich schon über einen zermürbenden Roman aufregen? Dann lässt man ihn lieber unvollendet und nimmt seinen Lieblingsroman zur Hand, den man schon hunderte Male gelesen hat und der einen garantiert glücklich macht. Ein Lieblingsbuch ist beruhigend und entspannend — vor allem ein Lieblingsbuch aus der Kindheit.

Die Top 10 Kinderbücher, die immer noch gerne von Erwachsenen gelesen werden sind:

Der Löwe, die Hexe und der Kleiderschrank, von C.S. Lewis Der geheime Garten, von Frances Hodgson Burnett Die Eisenbahnkinder, von Edith Nesbit Charlie und die Schokoladenfabrik, von Roald Dahl Farm der Tiere, von George Orwell Die Schatzinsel, von Henry Louis Stevenson Der Wind in den Weiden, von Kenneth Grahame Der Hobbit, von J.R.R. Tolkien Der Herr der Ringe, Trilogie von J.R.R. Tolkien Alices Abenteuer im Wunderland, von Lewis Carroll

Die Hauptgründe, warum Menschen weiterhin ihre Lieblingskinderbücher lesen, liegen darin, dass diese Bücher den Leser in seine Jugend zurückversetzen und nostalgische Erinnerungen freisetzen; sie helfen dem Leser, sich zu entspannen, weil sie leicht und angenehm zu lesen sind; und sie regen die Fantasie des Lesers an und helfen ihm, vom Bewusstsein in den Zustand des Träumens zu wechseln.

Ein Leser, der sich durch einen neuen Roman arbeitet, ist wie ein Reisender, der durch ein fremdes Land navigiert. Es ist das Gegenteil vom Lesen eines geliebten, vertrauten Buches. Der Kopf wird mit neuen Informationen gefüllt. Es ist ein aktiver Prozess, und je komplexer das Buch ist, desto mehr Arbeit bedeutet es. Kein Wunder also, dass man manchmal der Versuchung eines Klassikers erliegt.

5. Zu viel Auswahl

Die Gründe, ein Buch nicht zu Ende zu lesen, sind eine Mischung aus persönlichen Eigenschaften des Lesers und den Merkmalen des Buches selbst. Glücklicherweise gibt es auf der Welt eine riesige Anzahl von Romanen zu lesen, so dass jeder Topf eine beliebige Anzahl von passenden Deckeln entdecken kann.

Es gibt keinen Grund, sich wegen dieser unvollendeten Romane schuldig zu fühlen. Es gibt mehr als genug davon auf der Welt, um damit umzugehen. Das ist also der letzte Grund: Man beendet einen Roman nicht, weil es so viele andere gibt, die man in Angriff nehmen muss.

Potenzielle Lösungen

Was können Sie tun, um mit dem Problem der “tausend angefangenen Bücher” fertig zu werden? Hier sind sechs Ideen, die Ihnen helfen können.

1. Abwechslung

Sie können durchaus zwei (oder mehr) Bücher gleichzeitig lesen, um Abwechslung in Ihren Bücheralltag zu bringen.

Versuchen Sie, Themen oder Genres zu vermeiden, die sich zu ähnlich sind. Versuchen Sie zum Beispiel, einen klassischen Roman und ein aktuelles Buch über Kindererziehung zu lesen; vielleicht lesen Sie auch eine Biografie und etwas, das Ihnen hilft, eine Fähigkeit für die Arbeit zu entwickeln.

Es wird Situationen geben, in denen Sie keine Lust haben, ein bestimmtes Genre zu lesen. Wenn sich Ihre Bücher zu sehr ähneln, werden Sie auch nicht in der Stimmung sein, etwas zu lesen, und das Einfachste wird sein, ein weiteres Buch anzufangen, das Sie nie zu Ende lesen werden… oder noch schlimmer, das Einfachste wird sein, gar nicht erst zu lesen.

2. Grenzen

Mehrere Bücher auf einmal zu lesen bedeutet, dass Sie sich darüber im Klaren sein müssen, welche Bücher Sie im Moment auch tatsächlich lesen. Sie können nicht einfach irgendein Buch auf Ihre Liste setzen, das Sie neugierig überflogen haben. Vielleicht haben Sie ein paar Seiten überflogen und beschlossen, dass Sie dieses Buch jetzt nicht lesen wollen. Das ist auch in Ordnung.

Um nicht in die Falle zu tappen, Dutzende von Büchern anzufangen und nie zu Ende zu lesen, müssen Sie sich selbst eine Grenze setzen. Wie viele Bücher können Sie lesen, ohne den Rest zu vernachlässigen?

Vielleicht machen Sie eine Liste in Ihrem Tagebuch oder eine Notiz auf Ihrem Handy. Sie brauchen eine visuelle Erinnerung an die Bücher, die Sie gerade lesen, um zu verhindern, dass Sie ein neues Buch beginnen.

3. Loslassen

Selbst wenn Sie ein Buch auf Ihre Leseliste setzen, sind Sie nicht verpflichtet, es zu Ende zu lesen. Es wird Ihnen keine Waffe an den Kopf gehalten. Es gibt keine Buchpolizei, die Sie demütigt, weil Sie ein schlechter Leser sind. Wenn das Lesen eines Buches mehr eine lästige Pflicht als ein Vergnügen ist, sollten Sie es lieber sein lassen.

Es gibt Zeiten, in denen wir nach einer Weile feststellen, dass ein Buch einfach nichts für uns ist. Das kann vorübergehend sein; vielleicht ist das Buch nicht ideal für diese Zeit Ihres Lebens und Sie können es später wieder zur Hand nehmen. Oder es kann von Dauer sein: Sie haben es versucht, aber die Autorin vermag es einfach nicht, Ihre Aufmerksamkeit zu erregen.

4. Hörbücher

Wenn Sie denken, dass Sie keine Zeit finden, ein Buch fertig zu lesen, dann sollten Sie auf Hörbücher umsteigen. Der Vorteil von Audiobooks ist, dass Sie diese von überall aus hören können — während Sie Auto fahren, Wäsche waschen, den Hausputz erledigen, im Fitnessstudio trainieren oder Ihrem Hobby nachgehen. Es wird Ihnen viel leichter fallen, ein Buch fertig zu hören als bis zum Ende zu lesen. Und: Sie lesen automatisch mehr Bücher. Hierfür emfpehlen wir die folgenden Hörbuch-Apps:

5. Struktur

Eine nützliche Strategie, um mit jeder Lektüre voranzukommen, ist eine Struktur zu entwickeln. Sie können zum Beispiel (1) ein Buch haben, das Sie vor dem Schlafengehen lesen, (2) ein Buch, das Sie lesen, wenn Sie unterwegs sind, (3) ein Buch, das Sie lesen, während Sie auf der Toilette sind, (4) ein Hörbuch, das Sie hören, während Sie kochen oder Auto fahren… usw.

Das Wichtigste ist, dass Sie sich entscheiden, welches Buch Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt lesen wollen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es Ihnen verboten ist, ein Buch außerhalb des Bettes zu lesen, wenn Ihnen die Handlung eines Romans wirklich gefällt. Was wir wollen, ist eine gewisse Struktur. Aber: Wenn Sie in einem bestimmten Zusammenhang wirklich Lust haben, mit einem anderen Buch von Ihrer Liste weiterzumachen, ist das in Ordnung. Auch hier wird die Buchpolizei nicht kommen und Sie holen.

Eine Struktur hilft Ihnen einfach, dass Sie weniger darüber nachdenken müssen, was und wann Sie lesen. Vor dem Schlafengehen lesen Sie einfach das Buch, das bereits auf Ihrem Nachttisch liegt. Wenn Sie in einem Wartezimmer sitzen, können Sie, anstatt in einer alten Zeitschrift zu blättern, das Buch weiterlesen, das sich bereits in Ihrer Tasche befindet.

6. Durchhaltevermögen

Es wird Tage geben, an denen Sie keine Lust haben, etwas zu lesen. Weder auf die Bücher von Ihrer Liste noch auf irgendetwas anderes. Das ist ganz normal. Das passiert allen Lesern, selbst denen, die 50 Bücher im Jahr lesen. Der Unterschied ist, dass gute Leser sich nicht von der Apathie davon abhalten lassen, weiterzulesen. Deshalb ist es gut, sich ein bescheidenes Tagesziel zu setzen (15 Minuten pro Tag zum Beispiel). So können Sie an guten Tagen, wenn Sie voller Tatendrang sind und genügend Freizeit haben, Ihr Ziel problemlos erreichen und sogar darüber hinaus schießen. Wenn Sie dagegen einen schlechten Tag hatten und ins Bett gehen, ohne eine einzige Zeile gelesen zu haben, sind fünfzehn Minuten (oder vielleicht fünf?) vor dem Einschlafen machbar.

Vielleicht haben Sie Ihr Leseziel seit zwei Tagen, zwei Monaten oder sogar zwei Jahren nicht mehr erreicht. Das liegt ab heute in der Vergangenheit. Lassen Sie sich nicht entmutigen und kehren Sie zur Disziplin und Freude am Lesen zurück. Denken Sie daran: Heute eine Minute zu lesen ist besser, als gar nichts zu lesen.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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