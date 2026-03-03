Medienkooperation

Klimawandel Hörbücher

Unsere Umwelt verstehen: Die besten Hörbücher zum Thema Klimawandel

Klimawandel ist Realität. Sie möchten verstehen, wie sich die Welt verändert? Sie wollen aktiv zu einer besseren Zukunft beitragen? Dann informieren Sie sich jetzt!

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Spätestens seit Greta Thunberg ist das Thema Klimawandel in aller Munde. Es ist an der Zeit, dass wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen und unser Bestes geben, eine nachhaltige Zukunft für uns und kommende Generationen zu schaffen. Der erste Schritt ist, sich über die Thematik globale Erwärmung zu informieren und selbst etwas zum Schutz unserer Welt zu tun — die folgenden Hörbücher zum Thema Klimawandel können uns dabei helfen.

Klimawandel: Zahlen, Fakten und Daten

Geschichten sind eine tolle Möglichkeit, von der Wirklichkeit zu entfliehen, doch bei Themen wie der globalen Erderwärmung müssen wir der Realität ins Auge sehen. Die folgenden Sachbücher beruhen auf Geschichte, Wissenschaft und knallharten Fakten:

Peter Frankopan: Zwischen Erde und Himmel

Das fesselnde Geschichtswerk von Oxford Historiker Peter Frankopan erklärt, wie der Klimawandel den Aufstieg von Hochkulturen ermöglichte und unsere Zukunft beeinflusst. Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Menschheitsgeschichte und verstehen Sie, wie unsere Vergangenheit unsere Zukunft bestimmt.

Clemens G. Arvay: In Zukunft selbstversorgt

Die aktuelle Lage unserer Umwelt erfordert ein Umdenken. Clemens Arvay und Alessandra Moog begeben sich auf den Weg in ein vollkommen autarkes Leben und teilen theoretisches Wissen und praktische Tipps in den Bereichen Nahrungsmittel, Energieversorgung, Bauen, Wohnen und Alltag mit Ihnen.

Klimawandel Höbücher: Friday for Future

Jakob Thomä: Der Kill Score

Ohne es zu merken, töten wir Menschen. Das behauptet der Ökonom Jakob Thomä, der in seinem radikal-realistischen Buch die tödlichen Folgen unseres Handelns als Konsumenten, Produzenten und Investoren beleuchtet.

Stefan Rahmstorf: Crashkurs Klimakrise

Das Buch vom weltweit renommierter Klimaforscher und Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Stefan Rahmstorf hält, was es verspricht. Es gibt einen klaren und gut strukturierten Überblick über den Klimawandel in unserer Erdgeschichte, was die Erderwärmung für Wetterextreme, Golfstrom und Meeresspiegel bedeutet und was die Zukunft verspricht.

David Wallace-Wells: Die unbewohnbare Erde

Journalist David Wallace-Wells demonstriert auf eine eindrucksvolle Art und Weise, wie das Leben auf der Erde in 40, 50, 60 Jahren aussehen wird. Dabei beruht er seine Zukunftsvision nicht auf Spekulation, sondern auf streng wissenschaftlichen Studien. Er schafft es, die möglichen Auswirkungen der Klimakrise fühlbar zu machen.

Klimawandel Hörbücher: unbewohnbare Erde

Klimawandel: Lösungen und Inspiration

Was kann jeder Einzelne tun, um die Klimakatastrophe zu stoppen? Eins ist klar: Nur gemeinsam können wir eine nachhaltige Zukunft schaffen. Die folgenden Sachbücher geben Inspiration und Anregungen zum Handeln:

Greta Thunberg, Malena Ernman, Svante Thunberg, Beata Ernman: Szenen aus dem Herzen

Das Buch gibt einen Einblick in das Innere von Gretas Familie und erzählt aus der Perspektive von Malena Ernman, Gretas Mutter, wie Greta zu der wurde, die sie heute ist — von dem Moment an, in dem sie das erste Mal über den Klimawandel hörte bis zu ihrem Schulstreik im Jahre 2018.

Bill Gates: Wie wir die Klimakatastrophe verhindern

Seit mehr als einem Jahrzehnt untersucht Bill Gates die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. In seinem Buch legt er einen praktischen Plan vor, wie die Klimakatastrophe verhindert werden kann — welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte notwendig sind.

Klimawandel Hörbücher: Zukunft

Heike Holdinghausen: Uns stinkt’s!

Die Redakteurin der taz liefert Denkanstöße und kritisiert offen Deutschlands Klimapolitik. Sie macht Schluss mit dem Märchen von Deutschlands Vorreiterrolle beim Klimaschutz und zeigt den aktuellen Zustand der ökologischen Wende auf.

Die besten Hörbuch-Apps

Wenn Sie nach den besten Hörbüchern, E-Books und Podcasts zum Thema Klimawandel suchen, dann stehen Ihnen die folgenden Hörbuch-Apps zur Verfügung:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
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Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
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Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 900.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
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Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 9.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat über 1,4 Millionen Hörbücher und E-Books zur Auswahl und wurde von über 52.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
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Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 7.000 Hörbücher im All-inclusive-Entertainment-Programm.

Unsere Klimawandel Podcast Empfehlungen

Zum Schluss wollen wir noch die besten Podcasts vorstellen, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigen:

  • Das Klima: Der Weltklimarat IPCC veröffentlicht regelmäßig “Sachstandsberichte”, die aktuelles Wissen zum Klimawandel zusammenfassen.
  • Das ist eine gute Frage: Der informative Podcast von Cornelia und Volker Quaschning bespricht aktuelle Themen aus dem Bereich Klimakrise und Energierevolution.
  • 1,5 Grad: Der Klima-Podcast gibt Einblicke in das Leben der Aktivistin Luisa Neubauer und beleuchtet die Klimadiskussion mit interessanten Gästen.
  • Mission Klima: Der Podcast von NDR Info zeigt Lösungen für die Krise, die wirklich einen Unterschied machen.
  • Klimabericht: Im Podcast des SPIEGEL erzählt Regina Steffens von Menschen, die gegen die Klimakrise handeln.
  • Kemferts Klima-Podcast: Klimaökonomin Prof. Claudia Kemfert gibt Orientierung und Tipps zum Thema Klimawandel, Energiekrise und Nachhaltigkeit.
  • ByeBye CO2: Claire Oelkers spricht über Ideen und Ansätze für eine CO₂-freie Zukunft.

Es ist Zeit, zu handeln! Viel Spaß beim Lernen, Nachdenken und aktiv werden!

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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