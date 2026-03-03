Unsere Umwelt verstehen: Die besten Hörbücher zum Thema Klimawandel
Klimawandel ist Realität. Sie möchten verstehen, wie sich die Welt verändert? Sie wollen aktiv zu einer besseren Zukunft beitragen? Dann informieren Sie sich jetzt!
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Spätestens seit Greta Thunberg ist das Thema Klimawandel in aller Munde. Es ist an der Zeit, dass wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen und unser Bestes geben, eine nachhaltige Zukunft für uns und kommende Generationen zu schaffen. Der erste Schritt ist, sich über die Thematik globale Erwärmung zu informieren und selbst etwas zum Schutz unserer Welt zu tun — die folgenden Hörbücher zum Thema Klimawandel können uns dabei helfen.
Klimawandel: Zahlen, Fakten und Daten
Geschichten sind eine tolle Möglichkeit, von der Wirklichkeit zu entfliehen, doch bei Themen wie der globalen Erderwärmung müssen wir der Realität ins Auge sehen. Die folgenden Sachbücher beruhen auf Geschichte, Wissenschaft und knallharten Fakten:
Peter Frankopan: Zwischen Erde und Himmel
Das fesselnde Geschichtswerk von Oxford Historiker Peter Frankopan erklärt, wie der Klimawandel den Aufstieg von Hochkulturen ermöglichte und unsere Zukunft beeinflusst. Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Menschheitsgeschichte und verstehen Sie, wie unsere Vergangenheit unsere Zukunft bestimmt.
Clemens G. Arvay: In Zukunft selbstversorgt
Die aktuelle Lage unserer Umwelt erfordert ein Umdenken. Clemens Arvay und Alessandra Moog begeben sich auf den Weg in ein vollkommen autarkes Leben und teilen theoretisches Wissen und praktische Tipps in den Bereichen Nahrungsmittel, Energieversorgung, Bauen, Wohnen und Alltag mit Ihnen.
Jakob Thomä: Der Kill Score
Ohne es zu merken, töten wir Menschen. Das behauptet der Ökonom Jakob Thomä, der in seinem radikal-realistischen Buch die tödlichen Folgen unseres Handelns als Konsumenten, Produzenten und Investoren beleuchtet.
Stefan Rahmstorf: Crashkurs Klimakrise
Das Buch vom weltweit renommierter Klimaforscher und Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Stefan Rahmstorf hält, was es verspricht. Es gibt einen klaren und gut strukturierten Überblick über den Klimawandel in unserer Erdgeschichte, was die Erderwärmung für Wetterextreme, Golfstrom und Meeresspiegel bedeutet und was die Zukunft verspricht.
David Wallace-Wells: Die unbewohnbare Erde
Journalist David Wallace-Wells demonstriert auf eine eindrucksvolle Art und Weise, wie das Leben auf der Erde in 40, 50, 60 Jahren aussehen wird. Dabei beruht er seine Zukunftsvision nicht auf Spekulation, sondern auf streng wissenschaftlichen Studien. Er schafft es, die möglichen Auswirkungen der Klimakrise fühlbar zu machen.
Klimawandel: Lösungen und Inspiration
Was kann jeder Einzelne tun, um die Klimakatastrophe zu stoppen? Eins ist klar: Nur gemeinsam können wir eine nachhaltige Zukunft schaffen. Die folgenden Sachbücher geben Inspiration und Anregungen zum Handeln:
Greta Thunberg, Malena Ernman, Svante Thunberg, Beata Ernman: Szenen aus dem Herzen
Das Buch gibt einen Einblick in das Innere von Gretas Familie und erzählt aus der Perspektive von Malena Ernman, Gretas Mutter, wie Greta zu der wurde, die sie heute ist — von dem Moment an, in dem sie das erste Mal über den Klimawandel hörte bis zu ihrem Schulstreik im Jahre 2018.
Bill Gates: Wie wir die Klimakatastrophe verhindern
Seit mehr als einem Jahrzehnt untersucht Bill Gates die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. In seinem Buch legt er einen praktischen Plan vor, wie die Klimakatastrophe verhindert werden kann — welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte notwendig sind.
Heike Holdinghausen: Uns stinkt’s!
Die Redakteurin der taz liefert Denkanstöße und kritisiert offen Deutschlands Klimapolitik. Sie macht Schluss mit dem Märchen von Deutschlands Vorreiterrolle beim Klimaschutz und zeigt den aktuellen Zustand der ökologischen Wende auf.
Die besten Hörbuch-Apps
Wenn Sie nach den besten Hörbüchern, E-Books und Podcasts zum Thema Klimawandel suchen, dann stehen Ihnen die folgenden Hörbuch-Apps zur Verfügung:
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